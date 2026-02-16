Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø¤¬¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤«¤é15Ç¯¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¸þ¤¹ç¤¤¹Í¤¨¤ë´ë²èÅ¸¤ò³«ºÅ―¡Ö¸ì¤ê¤Ë¤¯¤µ¤ò¸ì¤ë―ÂçÀî¾®¤ò¤á¤°¤ë15Ç¯¤ÎÂÐÏÃ¡×―
Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø·Ý½Ñ³ØÉô(³ØÄ¹¡§µÈÌî¹°¾Ï¡¢½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¡°Ê²¼¡¢ËÜ³Ø)¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢³Ø²Ê¥¢ー¥È¡õ¥á¥Ç¥£¥¢¸¦µæ¼¼¤Ï¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ»þ¤ËµÜ¾ë¸©ÀÐ´¬»Ô¤ÎµìÂçÀî¾®³Ø¹»¤Çµ¯¤¤¿ÄÅÇÈ»ö¸Î¤òÂêºà¤Ë¡¢Âç³ØÀ¸¤¬ÂçÀî¾®³Ø¹»¤ÎÌäÂê¤ò¥Æー¥Þ¤ËÀ©ºî¤·¤¿¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥ÖºîÉÊ¤ÎÅ¸¼¨¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢°äÂ²¤Ë¤è¤ëÅÁ¾µ³èÆ°¤äÉ½¸½³èÆ°¤È¤·¤Æ¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤ä¥¢ー¥«¥¤¥ÖÅ¸¼¨¤ò¹Ô¤¦´ë²èÅ¸¡Ö¸ì¤ê¤Ë¤¯¤µ¤ò¸ì¤ë―ÂçÀî¾®¤ò¤á¤°¤ë15Ç¯¤ÎÂÐÏÃ¡×(°Ê²¼¡¢ËÜÅ¸)¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÅ¸¤Ï¡¢2026Ç¯3·î10Æü(²Ð)¤«¤é3·î22Æü(Æü)¤Þ¤Ç¡¢Åìµþ¹©·ÝÂç³ØÃæÌî¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹6¹æ´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
µÜ¾ë¸©ÀÐ´¬»ÔÂçÀî¾®³Ø¹»
ËÜÅ¸¤Ï¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤«¤é15Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëº£¡¢ÂçÀî¾®³Ø¹»¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿ÄÅÇÈ»ö¸Î¤ò¤á¤°¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¸ì¤ê¤äÉ½¸½³èÆ°¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¡¢Å¸Í÷²ñ¤È¤¤¤¦¾ì¤òÄÌ¤¸¤ÆÉ½¸½³èÆ°¤Îºß¤êÊý¤ä³Ø½Ñ¡¦¶µ°é¤Î²ÄÇ½À¤òºÆ¹Í¤¹¤ë¥¢ー¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÂçÀî¾®³Ø¹»¤ò¤á¤°¤ë¡Ö¸ì¤ê¤Ë¤¯¤µ¡×¤ò²ò¤¤Û¤°¤·¡¢Â¿ÁØÅª¡¦Â¿À¼Åª¤Êµ²±¤ä¸ì¤ê¤Î¤¢¤êÊý¤òÄó¼¨¤·¡¢º¤Æñ¤Ê°ä»º(Difficult Heritage)¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÌ¤Íè¤ÎÃÎ·Ã¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¤«¤òÌÏº÷¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢ÂçÀî¾®³Ø¹»¤Ë´Ø¤¹¤ëÅÁ¾µ³èÆ°¤äÉ½¸½³èÆ°¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´ØÏ¢¤¹¤ë¥¢ー¥«¥¤¥ÖÅ¸¼¨¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿ÌºÒÅö»þ¤ÏÍÄ¤¯¡¢Ä¾ÀÜ¤Îµ²±¤ò¤Û¤È¤ó¤É»ý¤¿¤Ê¤¤Âç³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬1Ç¯´Ö¤«¤±¤Æ¥Õ¥£ー¥ë¥É¥ïー¥¯¤äÀÐ´¬»Ô¤ÎÃÏ°è½»Ì±¤È¤ÎÂÐÏÃ¡¢¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢¼«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤È»ëÅÀ¤ÇÂçÀî¾®³Ø¹»¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿ºîÉÊ¡¢¡Öµ²±¤ÈÁªÂò¡×¤È¡ÖÂó¤¯¡×¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡Öµ²±¤ÈÁªÂò¡×¤Ï¡¢Íè¾ì¼Ô¤¬µÜ¾ë¸©ÀÐ´¬»Ô¤Î¡È½»Ì±¡É¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥ÖºîÉÊ¤Ç¤¹¡£ºÒ³²¤Î»öÁ°½àÈ÷¤«¤éºÒ³²È¯À¸¤Þ¤Ç¤òµ¿»÷ÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂó¤¯¡×¤Ï¡¢ÂçÀî¾®³Ø¹»¤ÎÊÉ²è¤ò¼ÂÀ£¹â¤ÇÅê±Æ¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥ÖºîÉÊ¤Ç¤¹¡£Íè¾ì¼Ô¤¬ÊÉ²è¤ò½¤Éü¤¹¤ëÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¡¢¿ÌºÒ¤Îµ²±¤ä¸ÀÍÕ¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î´ê¤¤¤ò¶¦¤Ë°é¤à¾ì¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ´üÃæ¤Ï¡¢¿ÍÎà³Ø¼Ô¤ÎÀÐ°æÈþÊÝ»á¤ä¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ò¥¹¥È¥êー¸¦µæ¼Ô¤ÎÆÁ¸¶ÂóºÈ»á¤Ê¤É¤ò¾·¤¤¤¿¥Èー¥¯¥·¥çー¤ä¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢Âç³ØÀ¸¤é¤Ë¤è¤ë¥®¥ã¥é¥êー¥Ä¥¢ー¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜÅ¸¤Ï¡¢2026Ç¯3·î10Æü(²Ð)¤«¤é22Æü(Æü)¤Þ¤Ç¡¢ËÜ³ØÃæÌî¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹6¹æ´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£´ë²è¡¦±¿±Ä¤Ï¡¢ËÜ³Ø¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢³Ø²Ê¤ÎÌî¸ýÌ÷¶µ¼ø¤ª¤è¤Ó¡¢Ìî¸ýÌ÷¶µ¼ø¤Î¥¢ー¥È¡õ¥á¥Ç¥£¥¢¸¦µæ¼¼¤Ë½êÂ°¤¹¤ë3Ç¯À¸¤é8Ì¾¤¬¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÅ¸¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¢£¸ì¤ê¤Ë¤¯¤µ¤ò¸ì¤ë―ÂçÀî¾®¤ò¤á¤°¤ë15Ç¯¤ÎÂÐÏÃ
(ÈþÂç¤¸¤ã¤Ê¤¤Âç³Ø¤ÇÈþ½ÑÅ¸¤ò¤Ä¤¯¤ë vol.4)
²ñ¾ì¡¡¡¡¡§Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø ÃæÌî¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹6¹æ´Û
Å¸¼¨´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î10Æü(²Ð)～3·î22Æü(Æü)
µÙ´ÛÆü¡¡¡§2026Ç¯3·î16Æü(·î)
³«´Û»þ´Ö¡§11:00～18:00(ÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü¤Ï19:00¤Þ¤Ç²óÏ)
Æþ¾ìÎÁ¡¡¡§ÌµÎÁ
¼çºÅ¡¡¡¡¡§Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢³Ø²Ê¡Ö¥¢ー¥È¡õ¥á¥Ç¥£¥¢¸¦µæ¼¼¡×
¶¦ºÅ¡¡¡¡¡§³Ø½ÑÊÑ³×ÎÎ°è(A)´é¿ÈÂÎ¥Ç¥¶¥¤¥óC01¡Ö»à¤¹¤ë¿ÈÂÎ¡¿ÉÔºß¤Î¿ÈÂÎ¡×
¸å±ç¡¡¡¡¡§Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø
´ë²è¡¡¡¡¡§Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢³Ø²Ê Ìî¸ýÌ÷¶µ¼ø
´ë²è¶¨ÎÏ¡§Ã°±©Êþ»Ò»á¡¢¾®¿¹¿¿¼ù»á¡¢»°¹Ô±ÑÅÐ»á
¶¨ÎÏ¡¡¡¡¡§ÀÐ°æÈþÊÝ¡¢ÂçÀîÅÁ¾µ¤Î²ñ¡¢¹çÆ±²ñ¼Ò¤¤í¤¯¤Ó¤È¡¢º´Æ£ÉÒÏº¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¹¥Þー¥È¥µ¥×¥é¥¤¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3¤¬¤Ä11¤Ë¤Á¤ò¤ï¤¹¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¥»¥ó¥¿ー(¤»¤ó¤À¤¤¥á¥Ç¥£¥¢¥Æー¥¯)¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÂþÌî±Ñ¾¼¡¢ÅÄÃæ¤ß¤ï»Ò¡¢Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢³Ø²Ê¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÆÁ¸¶ÂóºÈ(·É¾ÎÎ¬¡¦¸Þ½½²»½ç)
¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈURL¡§ https://r-dimension.xsrv.jp/okawa/
¡ü¼ç¤ÊÅ¸¼¨ºîÉÊ
¡¦¡ÖÂçÀîÅÁ¾µ¤Î²ñ¡×³èÆ°¾Ò²ðÅ¸¼¨¡§»ùÆ¸¤Î°äÉÊ¤ä¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤Ê¤É¡¢°äÂ²¤Ë¤è¤ëÂçÀî¿ÌºÒÅÁ¾µ´Û¤Ç¤ÎÅ¸¼¨¶õ´Ö¤òºÆ¸½¡£
¡¦¡Ö51Ê¬¤È13Ç¯¡×(±ÇÁü¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó)¡§ÇÐÍ¥¤Ë¤è¤ëºÆ±é±ÇÁü¤È¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤òÊÂÃÖ¤·¡¢»ö¸Î¤ËÆâºß¤¹¤ëÌäÂê¤òÄó¼¨¡£º£²ó¡¢2024Ç¯¤ÎÅ¸¼¨¤Ë¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄÉ²Ã¤·¤¿ºÆ±éºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¡£
¡¦¡Ô¡Ö¸ì¤ê¤Ë¤¯¤µ¤ò¸ì¤ë¡×Å¸»²²Ã¼Ô¤¬¡Ö¸ÀÍÕ¡×¤ÇÂÐÏÃ¤¹¤ë¡Õ¡§½ñÀÒÅ¸¼¨¤È¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤òÊ»¤»¤¿´ë²è¡£Áª½ñ¤·¤¿½ñÀÒÅ¸¼¨¤ò»¶ºö¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÏËÜ¤ÎÃæ¤Î°ìÀá¤ò½¦¤¤¾å¤²¡¢½ñÀÒ¤ÎÃæ¤ËÄÖ¤¸¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ü³ØÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈºîÉÊ
¡¦¡Öµ²±¤ÈÁªÂò¡×¡§Íè¾ì¼Ô¤¬¡Ö½»Ì±¡×¤È¤·¤ÆÈòÆñ¤Î²áÄø¤òµ¿»÷ÂÎ¸³¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥ÖºîÉÊ¡£
¡¦¡ÖÂó¤¯¡×¡§ÂçÀî¾®³Ø¹»¤ÎÊÉ²è¤ò¼ÂÀ£¹â¤ÇÅê±Æ¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤Î»²²Ã¤ÇÊÉ²è¤ò½¤Éü¤¹¤ëÂÎ¸³·¿Å¸¼¨¡£
¡¦¡Ö·Ñ¤°¸ÀÍÕ¡×¡§¿ÌºÒ¤ÎÉ½¸½¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÎÂÐÏÃ¤È»×¹Í¤ÎµÏ¿¡£
¡ü¼ç¤Ê¾å±ÇºîÉÊ¤È¾å±Ç¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¤È¸Ä¿Í¤Î¿´¾ð¡¢ÂÐÈæÅª¤ÊÀ³Ê¤Î2¤Ä¤Î±Ç²èºîÉÊ¤ò¾å±Ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÂçÀî¾®¤ÎÈá·à¤òÂ¿³ÑÅª¡¦Î©ÂÎÅª¤Ê»ëÅÀ¤ÇÂª¤¨Ä¾¤¹¡£
¡¦¡Ø¡ÖÀ¸¤¤ë¡×ÂçÀî¾®³Ø¹» ÄÅÇÈºÛÈ½¤òÆ®¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¡Ù(´ÆÆÄ¡§»ûÅÄÏÂ¹°)¡§ºÛÈ½¤Î10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÆ®¤¤¤ÎµÏ¿¡£
¡¦¡Ø½Õ¤ò¤«¤µ¤Í¤Æ¡Ù¡¢¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤ÎÆ·¤ËÏÃ¤»¤¿¤é¡Ù(´ÆÆÄ¡§º´Æ£¤½¤Î¤ß)¡§¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤È¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¡£
¡¡¾å±ÇÆü»þ¡§3/14(ÅÚ)¡¿3/15(Æü)11:15～12:45¡¢3/22(Æü)12:00～13:30
¡¦¥½¥Ê¥¨¥Èー¥¯(¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Èー¥¯¤ÎÏ¿²èÆ°²è)
¡¡¾å±ÇÆü»þ¡§3/14(ÅÚ)¡¢3/15(Æü)13:00～15:00
¡¦±Ç²è¡ØÀ¸¤¤ë¡Ù
¡¡¾å±ÇÆü»þ¡§3/20(¶â)11:45～14:00¡¢3/21(ÅÚ)11:15～13:30
¡¡Æ±»þ³«ºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¡§3/20(¶â)¤Î¤ß¾å±Ç¸å¤Ë»ûÅÄ´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È(40Ê¬)¡¢
¡¡¥²¥¹¥È¡§ÂþÌî±Ñ¾¼(¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»²²Ã)
¡ü²ñ´üÃæ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È(»²²ÃÌµÎÁ)
¢¡¥Èー¥¯¥·¥çー¡Öµ²±¤Î¡ØÂ¿À¼À¡Ù¤ÈÅö»ö¼ÔÀ(²¾)¡×
¡¡¡¦²ñ´ü¡§3/14(ÅÚ)15:30～
¡¡¡¦ÅÐÃÅ¡§º´Æ£ÉÒÏº¡¢ÀÐ°æÈþÊÝ¡¢Ã°±©Êþ»Ò¡¢Ìî¸ýÌ÷
¢¡¥Èー¥¯¥·¥çー¡ÖÂç³Ø¤Ë¤ª¤±¤ëÅ¸¼¨¼ÂÁ©¤Î¸ø¶¦À¡×
¡¡¡¦²ñ´ü¡§3/15(Æü)15:30～
¡¡¡¦ÅÐÃÅ¡§ÆÁ¸¶ÂóºÈ¡¢¾®¿¹¿¿¼ù¡¢Ìî¸ýÌ÷
¢¡¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¡Ø¸ì¤ê¤Ë¤¯¤µ¤ò¸ì¤ë¡ÙÅ¸»²²Ã¼Ô¤¬¡Ø¸ÀÍÕ¡Ù¤ÇÂÐÏÃ¤¹¤ë¡×
¡¡¡¦²ñ´ü¡§3/20(¶â¡¦½Ë)15:30～
¡¡¡¦¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥¿ー¡§¾®¿¹¿¿¼ù¡¢Ìî¸ýÌ÷¡¡Â¾
¢¡¥®¥ã¥é¥êー¥Ä¥¢ー¡§¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¡¡¥¢ー¥È&¥á¥Ç¥£¥¢¸¦µæ¼¼³ØÀ¸
¡¡¡¦²ñ´ü¡§3/21(ÅÚ)13:45～
¢¡¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¡¥íー¥ë¥×¥ì¥¤¡Ö51Ê¬¤È13Ç¯¡×
¡¡¡¦²ñ´ü¡§3/21(ÅÚ)15:15～
¡¡¡¦¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥¿ー¡§»°¹Ô±ÑÅÐ¡¢Ã°±©Êþ»Ò
¢¡¥Èー¥¯¥·¥çー¡¡¥¯¥íー¥¸¥ó¥°¥Èー¥¯
¡¡¡¦²ñ´ü¡§3/22(Æü)15:00～
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤ä¾å±Ç¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÉ¬¤º¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø
Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø¤Ï1923(ÂçÀµ12)Ç¯¤ËÁÏÎ©¤µ¤ì¤¿¡ÖºâÃÄË¡¿Í¾®À¾ÕíâÃ(¼Ì¿¿)ÀìÌç³Ø¹»¡×¤òÁ°¿È¤È¤·¡¢ÁÏÀßÅö½é¤«¤é¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¥¢ー¥È¤òÍ»¹ç¤·¤¿Ìµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤òÄÉµæ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£
2023Ç¯¤ËÁÏÎ©100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡ÚURL¡Û https://www.t-kougei.ac.jp/
¢£Ìî¸ýÌ÷
Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø·Ý½Ñ³ØÉô¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢³Ø²Ê¶µ¼ø¡£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥×¥í¥°¥é¥Þー¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥¹¥È¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬Âº¸·¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Ï¤É¤¦¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Î¤â¤È¡¢»²²Ã·¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÀ©ºî¡¦³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ»þ¤ËµÜ¾ë¸©ÀÐ´¬»Ô¤ÎÂçÀî¾®³Ø¹»¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿ÄÅÇÈ»ö¸Î¤òÂêºà¤È¤·¤¿±ÇÁü¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ö51Ê¬¤È13Ç¯¡×¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¸¦µæ¼¼URL¡Û https://yasushinoguchi.org/
