¡ÖOTTOCAST Screen AI¡×2/28¤Þ¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÌó2Ëü±ß¥ª¥Õ¡¡¥¯¥ë¥Þ¤¬¡È¥¹¥Þー¥È¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¶õ´Ö¡É¤ËÊÑ¤ï¤ë¡ªYouTube¡¢Netflix¡¢Google¥Þ¥Ã¥×¤â¼«Í³¼«ºß¡¢AI²»À¼ÁàºîÂÐ±þ
³ô¼°²ñ¼ÒOTTOCAST(½êºßÃÏ¡§Ãæ¹ñ¡¢ÂåÉ½¼Ô¡§¥Á¥ç¥¦ ¥»¥Ä¥¥ó)¤Ï¡¢AI²»À¼¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡ÖGemini¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¥¹¥Þー¥È¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡ÖOTTOCAST Screen AI¡×¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£Amazon.co.jp¤Ë¤Æ¡¢2·î28Æü¤Þ¤ÇÆÃÊÌ³ä°ú¥³ー¥ÉÅ¬ÍÑ¤ÇÄÌ¾ï²Á³Ê49,999±ß¤«¤é29,818±ß(40¡óOFF)¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
³ä°ú¥³ー¥É¡§ ML9PTDJY
OTTOCAST Screen AI
¢£¡Ö½ãÀµ¥«ー¥Ê¥Ó¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢¼ÖÆâ¤¬¥¹¥Þー¥È¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¶õ´Ö¤Ë¡×
ÄÌ¶ÐÃæ¤Î½ÂÂÚÂÔ¤Á¡¢µÙ·Æ»þ´Ö¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÁ÷¤ê·Þ¤¨ÂÔ¤Á――¼Ö¤ÎÃæ¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤Ï°Õ³°¤ÈÄ¹¤¤¤â¤Î¡£¤½¤ó¤Ê¼ÖÆâ»þ´Ö¤ò¡¢¤â¤Ã¤È²÷Å¬¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ç¤¤¿¤é¡©
OTTOCAST Screen AI¤Ï¡¢¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¤ËÃÖ¤¯¤À¤±¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î°¦¼Ö¤ò¥¹¥Þー¥È¥¨¥ó¥¿¥á¶õ´Ö¤ËÊÑ¤¨¤ë¼¡À¤Âå¥«ー¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç¤¹¡£ÇÛÀþ¹©»ö¤âÀìÌçÃÎ¼±¤âÉÔÍ×¡£ÆÏ¤¤¤¿¤½¤ÎÆü¤«¤é¡¢YouTube¡¢Netflix¡¢Spotify¡¢Google¥Þ¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢¤ª¹¥¤¤Ê¥¢¥×¥ê¤ò¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Android15ÅëºÜ¥¢¥×¥êÀ©¸Â¤Ê¤·
¢£¤Ê¤¼º£¡¢¥«ー¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
Â¿¤¯¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬Êú¤¨¤ëÇº¤ß¡§
¡¦¡Ö½ãÀµ¥«ー¥Ê¥Ó¤¬¸Å¤¯¤Æ¡¢ÃÏ¿Þ¹¹¿·¤âÍÎÁ¤Ç¹â¤¤¡×
¡¦¡ÖYouTube¤äÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤ò¼ÖÆâ¤Ç¸«¤¿¤¤¤±¤É¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¾®¤µ¤¤²èÌÌ¤Ï¸«¤Å¤é¤¤¡×
¡¦¡Ö±¿Å¾Ãæ¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤òÁàºî¤¹¤ë¤Î¤Ï´í¸±¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¥Ê¥Ó¤ä²»³ÚÁàºî¤¬É¬Í×¡×
¡¦¡Ö¸åÉÕ¤±¥«ー¥Ê¥Ó¤Ï¹©»öÈñÍÑ¤¬¹â¤¯¤Æ¼ê¤¬½Ð¤Ê¤¤¡×
OTTOCAST Screen AI¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤Î²ÝÂê¤ò°ìÂæ¤Ç²ò·è¤·¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Î»ÈÍÑ´¶¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎYouTube¥ì¥Ó¥åーÆ°²è¤Ç¤â¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡§ https://www.youtube.com/watch?v=eGC4o-JigE8
¢£OTTOCAST Screen AI¡¢5¤Ä¤Î³×¿·ÅªÆÃÄ¹
1.¡ÖOK Google¡×¤Ç´°·ë¡£Gemini AI²»À¼¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥ÈÅëºÜ
±¿Å¾Ãæ¡¢Î¾¼ê¤Ï¥Ï¥ó¥É¥ë¤«¤éÎ¥¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢²»À¼Áàºî¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
OTTOCAST Screen AI¤Ï¡¢Google¤ÎºÇ¿·AI¡ÖGemini¡×¤òÅëºÜ¡£ÆüËÜ¸ì¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡§
¡¦¡ÖYouTube ¤ÇºÇ¿·¤Î²»³Ú¤òºÆÀ¸¤·¤Æ¡×
¡¦¡Ö¶á¤¯¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤òÃµ¤·¤Æ¡×
¡¦¡ÖÅ·µ¤Í½Êó¤ò¶µ¤¨¤Æ¡×
¡¦¡ÖNetflix ¤ò³«¤¤¤Æ¡×
¤¹¤Ù¤Æ²»À¼¤À¤±¤ÇÁàºî´°Î»¡£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢°ÂÁ´±¿Å¾¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¼ÖÆâ¤ò²÷Å¬¤Ë¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
GeminiÂÐ±þAI²»À¼Áàºî
2.Android 15´°Á´¥ªー¥×¥ó¥·¥¹¥Æ¥à――¼«Í³ÅÙ¤¬°ã¤¦
°ìÈÌÅª¤Ê¼ÖºÜ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ä¥«ー¥Ê¥Ó¤È·èÄêÅª¤Ë°ã¤¦¤Î¤Ï¡¢´°Á´¥ªー¥×¥ó¤ÊAndroid 15¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
Google Play¥¹¥È¥¢¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡§
¡¦YouTube¡¢Netflix¡¢Amazon Prime Video ¤Ê¤É¤ÎÆ°²è¥¢¥×¥ê
¡¦Spotify¡¢Apple Music¡¢YouTube Music ¤Ê¤É¤Î²»³Ú¥¢¥×¥ê
¡¦Google¥Þ¥Ã¥×¡¢Yahoo!¥«ー¥Ê¥Ó ¤Ê¤É¤Î¥Ê¥Ó¥¢¥×¥ê
¡¦LINE¡¢Twitter(X)¡¢Instagram ¤Ê¤É¤ÎSNS¥¢¥×¥ê
¡¦¤½¤ÎÂ¾¡¢¿ôÉ´Ëü¤ÎAndroid¥¢¥×¥ê
¤ª¹¥¤¤Ê¥¢¥×¥ê¤ò¼«Í³¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ë¤ÇÂç²èÌÌ¤ÎAndroid¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ò¼ÖÆâ¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¡£
¹âÀÇ½8¥³¥¢CPU + 4GB¥á¥â¥ê + 64GB¥¹¥È¥ìー¥¸¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Æ°²èºÆÀ¸¤â¥Ê¥Ó»ÈÍÑ¤â¥µ¥¯¥µ¥¯²÷Å¬¡£¤µ¤é¤ËmicroSD¥«ー¥É(ºÇÂç256GB)¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î±Ç²è¤ä²»³Ú¤ò¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¿®¡¦½èÍý¡¦ÀÜÂ³¤ò¶¯²½
3.¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹CarPlay & Android AutoÂÐ±þ――¥¹¥Þ¥Û¤È¥·ー¥à¥ì¥¹Ï¢·È
iPhone¥æー¥¶ー¤âAndroid¥æー¥¶ー¤â°Â¿´¡£¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹CarPlay / Android Auto¤Ë´°Á´ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÈBluetoothÀÜÂ³¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡§
¡¦ÅÅÏÃ¤ÎÈ¯Ãå¿®
¡¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ÎÁ÷¼õ¿®
¡¦Apple Music / Spotify ¤Ê¤É¤Î²»³ÚºÆÀ¸
¡¦Google¥Þ¥Ã¥×¡¢Apple ¥Þ¥Ã¥×¤Ê¤É¤Î¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó
¤¹¤Ù¤Æ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¾å¤ÇÁàºî²ÄÇ½¡£¥±ー¥Ö¥ëÉÔÍ×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ÖÆâ¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ç¥å¥¢¥ëBluetoothÅëºÜ¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¦ËÜÂÎ¡¦¼ÖºÜ¥¹¥Ôー¥«ー¤Ø¤ÎÆ±»þÀÜÂ³¤¬²ÄÇ½¡£²»¼Á¤È°ÂÄêÀ¤òÎ¾Î©¤·¤Þ¤¹¡£
¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹CarPlay¡õAndroid Auto
4.Ê¬³ä²èÌÌµ¡Ç½――¥Ê¥Ó¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÆ°²è¤â³Ú¤·¤á¤ë
Ä¹µ÷Î¥¥É¥é¥¤¥Ö¤ä¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤Î°ÜÆ°Ãæ¡¢¡Ö¥Ê¥Ó¤Ï¾ï¤ËÉ½¼¨¤·¤¿¤¤¤±¤É¡¢½õ¼êÀÊ¤Î¿Í¤ÏÆ°²è¤ò¸«¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥·ー¥ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
OTTOCAST Screen AI¤Ï¡¢1:1¤ÎÊ¬³ä²èÌÌÉ½¼¨¤ËÂÐ±þ¡£²èÌÌ¤ò2¤Ä¤ËÊ¬³ä¤·¤Æ¡§
¡¦º¸Â¦¡§Google¥Þ¥Ã¥×¤Ç¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó
¡¦±¦Â¦¡§YouTube¤äNetflix¤ÇÆ°²è»ëÄ°
¤È¤¤¤¦»È¤¤Êý¤¬²ÄÇ½¡£¥É¥é¥¤¥Ðー¤âÆ±¾è¼Ô¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
²ÈÂ²¤Ç¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¡¢Ä¹µ÷Î¥°ÜÆ°¡¢¼ÖÃæÇñ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·ー¥ó¤Ç³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
¼«Í³¤ÊÊ¬³ä²èÌÌ
5.Â¿ºÌ¤Ê²»À¼½ÐÎÏ¥ª¥×¥·¥ç¥ó――¤É¤ó¤Ê¼Ö¤Ç¤â»È¤¨¤ë
¡Ö¤¦¤Á¤Î¼Ö¡¢¸Å¤¤¤«¤éÂÐ±þ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«¤â¡Ä¡×
¤½¤ó¤Ê¿´ÇÛ¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
OTTOCAST Screen AI¤Ï¡¢4¤Ä¤Î²»À¼½ÐÎÏÊý¼°¤ËÂÐ±þ¡§
¡¦BluetoothÀÜÂ³¡¡¡¡ ¡§¼ÖºÜBluetooth¥¹¥Ôー¥«ー¤È¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ÀÜÂ³
¡¦FM¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥¿ー¡§FM¥é¥¸¥ª·ÐÍ³¤Ç¼ÖºÜ¥¹¥Ôー¥«ー¤«¤éºÆÀ¸
¡¦AUX½ÐÎÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§3.5mm¥ªー¥Ç¥£¥ª¥±ー¥Ö¥ë¤ÇÄ¾ÀÜÀÜÂ³
¡¦ËÜÂÎÆâÂ¢¥¹¥Ôー¥«ー¡§ËÜÂÎ¤«¤éÄ¾ÀÜ²»À¼ºÆÀ¸¤â²ÄÇ½¡£´Ê°×ÍøÍÑ¤ä¼Ö³°¤Ç¤âÊØÍø
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼Ö¼ï¤Ç»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£
¿·¼Ö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢10Ç¯°Ê¾åÁ°¤Î¼Ö¤Ç¤âÌäÂê¤Ê¤¯»È¤¨¤Þ¤¹¡£
Ê£¿ô¤Î²»À¼½ÐÎÏ¤ËÂÐ±þ
¢£ÀßÃÖ¤Ï¤¿¤Ã¤¿¤Î3Ê¬¡£ÇÛÀþ¹©»ö¤âÀìÌçÃÎ¼±¤âÉÔÍ×
¡Ö¸åÉÕ¤±¥«ー¥Ê¥Ó¤Ã¤Æ¡¢¼è¤êÉÕ¤±¤¬ÌÌÅÝ¤Ê¤ó¤¸¤ã¡Ä¡©¡×
OTTOCAST Screen AI¤Ï¡¢¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¤ËÃÖ¤¯¤À¤±¤Ç»ÈÍÑ³«»Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¼ê½ç¡§
1.¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¤ËËÜÂÎ¤òÀßÃÖ(µÛÈ×¤Þ¤¿¤ÏÇ´Ãå¥Þ¥¦¥ó¥È)
2.¥·¥¬ー¥½¥±¥Ã¥È¤«¤éÅÅ¸»¤ò¶¡µë
3.¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÈBluetoothÀÜÂ³
°Ê¾å¡£¤¿¤Ã¤¿¤Î3Ê¬¤Ç´°Î»¤·¤Þ¤¹¡£¹©¶ñÉÔÍ×¡¢ÇÛÀþ¹©»öÉÔÍ×¡¢½÷À¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËÀßÃÖ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Î´ÊÃ±¥»¥Ã¥È
¢£¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¡¦ÄÌ¶Ð»þ´Ö¤äÁ÷·ÞÂÔ¤Á¤òÍ¸ú³èÍÑ¤·¤¿¤¤
¡¦¼ÖÆâ¤Ç»Ò¤É¤â¤ËÆ°²è¤ò¸«¤»¤¿¤¤
¡¦¸Å¤¤¥«ー¥Ê¥Ó¤ÎÃÏ¿Þ¹¹¿·ÈñÍÑ¤¬¹â¤¯¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¦YouTube¤äNetflix¤òÂç²èÌÌ¤Ç³Ú¤·¤ß¤¿¤¤
¡¦°ÂÁ´±¿Å¾¤Î¤¿¤á¡¢²»À¼Áàºî¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤¤
¡¦ÇÛÀþ¹©»ö¤Ê¤·¤Ç¼ê·Ú¤Ë¥«ー¥¨¥ó¥¿¥á¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤¿¤¤
¢£µ»Å¬Ç§¾Ú¼èÆÀºÑ¤ß¡õ1Ç¯ÊÝ¾Ú¤Ç°Â¿´
ËÜÀ½ÉÊ¤Ïµ»Å¬Ç§¾Ú(222-251376)¼èÆÀºÑ¤ß¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¡ÖOttoPilot¡×¤«¤é¡§
¡¦»È¤¤Êý¥¬¥¤¥É
¡¦Æ°²è¥Á¥åー¥È¥ê¥¢¥ë
¡¦ÌäÂê¥í¥°Á÷¿®µ¡Ç½
¤Ê¤É¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Ëü¤¬°ì¤Î¸Î¾ã»þ¤Ë¤Ï1Ç¯´ÖÌµ½þ¸ò´¹ÊÝ¾Ú¤ËÂÐ±þ¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£
µ»Å¬¥Þー¥¯¼èÆÀºÑ¤ß
¢£¡Ú´ü´Ö¸ÂÄê40¡óOFF¡Ûº£¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ²Á³Ê
¹ØÆþ»þ¤ËAmazon.co.jp¤Î¥«ー¥È²èÌÌ¤Ç¾åµ¥³ー¥É¤ò¤´ÆþÎÏ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¼«Æ°Åª¤Ë³ä°ú¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Âç²èÌÌ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼ÖÆâÂÎ¸³¤¬ÊÑ¤ï¤ë
¶¹¤¤²èÌÌ¤Ç¤Î¥Ê¥ÓÁàºî¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¡©
Âç²èÌÌ¿Ê²½¤Ç¡¢ÃÏ¿Þ¤¬¸«¤ä¤¹¤¯¡¢¥¿¥Ã¥ÁÁàºî¤â²÷Å¬¤Ë¡£
1920¡ß720¹â²òÁüÅÙ¡ÜMIPIÀÜÂ³¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û²èÌÌ¤ÎÌó3ÇÜ¤Î¾ðÊóÎÌ¡£¥É¥é¥¤¥ÖÂÎ¸³¤¬·àÅª¤ËÊÑ¤ï¤ë¡£
¹â²òÁüÅÙ ¡ß Á´Å½¹ç¥Ñ¥Í¥ë
¢£À½ÉÊ»ÅÍÍ
OS¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Android 15
¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¡¡¡¡§8¥³¥¢CPU
¥á¥â¥ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡§4GB RAM
¥¹¥È¥ìー¥¸¡¡¡¡¡§64GB(microSDºÇÂç256GBÂÐ±þ)
ÀÜÂ³¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥Ç¥å¥¢¥ëBluetooth¡¢Wi-Fi
ÂÐ±þµ¡Ç½¡¡¡¡¡¡¡§¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹CarPlay¡¢Android Auto¡¢Ê¬³ä²èÌÌ
²»À¼½ÐÎÏ¡¡¡¡¡¡¡§Bluetooth¡¢FM¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥¿ー¡¢AUX(3.5mm)
AI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡§Gemini(Â¿¸À¸ìÂÐ±þ)
Ç§¾Ú¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§µ»Å¬Ç§¾Ú¼èÆÀºÑ¤ß(222-251376)
ÊÝ¾Ú¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§1Ç¯´ÖÌµ½þ¸ò´¹ÊÝ¾Ú
¢£OTTOCAST¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ottocast(¥ª¥Ã¥È¥¥ã¥¹¥È)¤Ï¡¢¼ÖºÜÍÑ¥¹¥Þー¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦ÈÎÇä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ËèÆü¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤Ç°ÂÁ´¤ÊÂÎ¸³¤Ø¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È»È¤¤Êý¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¡É¡È±¿Å¾¤Î¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡É¡ÈÆü¡¹¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¡É――¼ÂÍÑÀ¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â²þÎÉ¤ò½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ª¥Ã¥È¥¥ã¥¹¥È
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ OTTOCAST(¥ª¥Ã¥È¥¥ã¥¹¥È)
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ¼ÖºÜÍÑ¥¹¥Þー¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦ÈÎÇä
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ service@ottocast.com
¥Ö¥é¥ó¥É¥Úー¥¸(Amazon)¡§ https://www.amazon.co.jp/ottocast
¥Ö¥é¥ó¥É¥Úー¥¸(³ÚÅ·)¡¡¡§ https://www.rakuten.co.jp/ottocaststore/
YouTube¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ https://www.youtube.com/@OTTOCAST_Amazon
X(Twitter)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ https://x.com/OTTOCAST_AMZ
Instagram¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ https://www.instagram.com/ottocast_amazon_jp/
º£¸å¤âOTTOCAST¤Ï¡¢ºÇ¿·µ»½Ñ¤È¥æー¥¶ー¤ÎÀ¼¤ò³è¤«¤·¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤Ç°ÂÁ´¤Ê¥«ー¥é¥¤¥Õ¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤â¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£