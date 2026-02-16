¡Ú²¬»³Íý²ÊÂç³Ø¡Û¿·¤¿¤Ê½ÐÈ¯¤ò¤¹¤ë¿Í¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡Ö¥¹¥¿ー¥È¥é¥¤¥ó¡×¤ò¥ê¥êー¥¹
¡¡²¬»³Íý²ÊÂç³Ø¤Ï2026Ç¯2·î14Æü¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¿·ÆþÀ¸¤ä¿·¼Ò²ñ¿Í¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¡Ö¥¹¥¿ー¥È¥é¥¤¥ó¡×¤ò¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡ÊMV¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ³Ú¶ÊÀ©ºî¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡ÖÂ´¶È¥½¥ó¥°¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ë¤¬¡¢Æþ³Ø¥½¥ó¥°¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡£¿·À¸³è¤ò»Ï¤á¤ë¿·ÆþÀ¸¤ò±þ±ç¤¹¤ë¶Ê¤òºî¤í¤¦¡£¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡£ËÜ³Ø¤ÎÍý³ØÉô´ðÁÃÍý³Ø²Ê¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤Ç¤¢¤ë¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¸ÅÀî°¦Íý¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤è¤ê¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âç³ØÀ¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Å¾¿¦¤ä°ú¤Ã±Û¤·¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç´èÄ¥¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¤Ø¤Î¥¨ー¥ë¤ò¹þ¤á¤¿³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡²Î»ì¤Ë¤¢¤ë¡Ö¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð³Î¤«¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¡×¡Ö¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Çµ±¤±¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÈÃ¯¤«¤È¤Î°ã¤¤¤ÏºÍÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡É ¤È¤Î¥Æー¥Þ¤Î¤â¤È¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯µ±¤¯¤³¤È¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£MV¤Ï¡¢Á´ÊÔ²¬»³Íý²ÊÂç³Ø¤Ç»£±Æ¡£¸¦µæ¤ä³Ø¤Ó¤ËÄ©¤à³ØÀ¸¤Î»Ñ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë½Ð²ñ¤¦¤¿¤á¤Î¥¹¥¿ー¥È¥é¥¤¥ó¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò±ÇÁü¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡³Ú¶Ê¤òÀ©ºî¤·¤¿¸ÅÀî°¦Íý¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÂç³ØÆþ³ØÅö»þ¤ä¾åµþ¤·¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¿·Å·ÃÏ¤Ø¸þ¤«¤¦¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡×¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¸¦µæ¡¢¡Ö¿·¤·¤¤¥¹¥Æー¥¸¡×¤Ø°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¿Í¡¹¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹±þ±ç²Î¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£ ¸ÅÀî°¦Íý¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È¿Í¤ÏÃ¯¤«¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ä¶¯¤ß¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÇØ¿¤Ó¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Çµ±¤±¤ë¾ì½ê¤¬É¬¤º¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í¤È°ã¤¦ÉôÊ¬¤òÃÑ¤¸¤º¡¢¶¯¤ß¤È¤·¤Æ°é¤Æ¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ò²Î»ì¤Ë¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£YouTubeÆ°²è :https://www.youtube.com/watch?v=exqzFtMBC1chttps://www.ous.ac.jp/startingline/https://www.tunecore.co.jp/artists/Airi-Furukawa?lang=ja
¢£ ³Ú¶Ê¾ðÊó¥¿¥¤¥È¥ë¡¡¡¡¡¡¡§¥¹¥¿ー¥È¥é¥¤¥óºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦²Î¡§¸ÅÀî°¦ÍýÊÔ¶Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Ä¹Ã«Î¶Ç·²ð¡Ú²Î»ì¡Û¤¿¤É¤ê¤Ä¤¤¤¿¥¹¥¿ー¥È¥é¥¤¥ó¤Ë¼«¿®¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð ³Î¤«¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿½Ð²ñ¤¤¤âÊÌ¤ì¤â ¶ì¤·¤ß¤â ´î¤Ó¤â²¿¤Ò¤È¤Ä·ç¤±¤Æ¤Ï ¤¿¤É¤ê¤Ä¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤ºº£¤Þ¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Æ»¤Î¤ê¤¬º£¤Î»ä¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿ー¥È¥é¥¤¥ó¤«¤é¤³¤ì¤«¤é¤Î»ä¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤ÎÀè¤ÎÌ¤Íè¤Ë·Ò¤¬¤ë½Ð²ñ¤¤¤¬¤³¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë½Ð²ñ¤¦¤¿¤á¤Î¥¹¥¿ー¥È¥é¥¤¥ó¤¤¤Ä¤«Êâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤¿Àè¤Ç¤³¤Î¾ì½ê¤Ë¤¿¤É¤ê¤Ä¤¤¤¿ÍýÍ³¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤À¤í¤¦»ä¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î »ä¤Ë¤Ê¤¤¤â¤ÎÃ¯¤«¤¬¤¤¤Æ½é¤á¤Æµ¤¤Å¤±¤ë¤ó¤ÀÃ¯¤«¤È¤Î°ã¤¤¤¬·¯¤ÎºÍÇ½¤È¤·¤Æµ¤¤Å¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Ç¼«Ê¬¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤ÀÃ¯¤â¤¬Ã¯¤«¤Î¼ê¤ò¼Ú¤ê¤Ê¤¬¤é°ì¿Í¤Ç¤ÏÀ¸¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃ¯¤«¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÊä¤¨¤ë²¿¤«¤ò ¤¢¤Ê¤¿¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Çµ±¤±¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤Åö¤¿¤êÁ°¤Ë»ý¤Ä¤½¤ÎºÍÇ½¤òÃ¯¤«¤È¤Î°ã¤¤¤ò±£¤µ¤Ê¤¤¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¤¤³¤¦¤¤¤Ä¤«¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ´¤¬²Ö³«¤¯¤Þ¤Ç