Enfinity Global¼Ò¡¢Eiffel Investment Group¼Ò¤È¤ÎÊÆ¹ñ¸þ¤±¥Ü¥ó¥É¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£¤ò1²¯8,300Ëü¥É¥ë¤Ë³ÈÂç¤·¡¢À®Ä¹¤ò»Ù±ç

¥Þ¥¤¥¢¥ß, 2026Ç¯2·î12Æü /PRNewswire/ -- ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¶È³¦¤Î¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ëEnfinity Global Inc.¤ÏËÜÆü¡¢Enfinity Global Inc.¼Ò¤È¤Î¥Ü¥ó¥É¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£¤òºÇÂç1²¯8300Ëü¥É¥ë¡Ê1²¯5500Ëü¥æー¥í¡Ë¤Þ¤Ç³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¼Ò¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç²¤½£¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¿1²¯1,800Ëü¥É¥ë¡Ê1²¯¥æー¥í¡Ë¤Î¶¨¶È¤ò´ðÈ×¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó³ÈÂç¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£¤ÏÊÆ¹ñ¤Ë¤âÅ¬ÍÑÈÏ°Ï¤ò¹¤²¡¢Enfinity¼Ò¤ÎÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¡ÊPV¡Ë¤ª¤è¤ÓÃßÅÅÃÓ¥¨¥Í¥ë¥®ーÃùÂ¢¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊBESS¡Ë¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ÎÅ¸³«¤òÎ¾»Ô¾ì¤Ç»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î»ö¶È³ÈÂç¤Ë¤è¤ê¡¢Enfinity¼Ò¤ÈEiffel¼Ò¤Î´Ø·¸¤Ï¤µ¤é¤Ë¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¡¢Î¾¼Ò¤¬Enfinity¼Ò¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¶¥ÁèÎÏ¤Î¤¢¤ë½ÀÆð¤Ê»ñËÜ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¼Â¾Ú¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Enfinity¼Ò¤ÏÊÆ¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ú¤Â³¤ÎÏ¶¯¤¤À®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¹ñ¤ÇºÇ¤â³èÈ¯¤ÊÆÈÎ©·ÏÈ¯ÅÅ»ö¶È¼Ô¡ÊIPP¡Ë¤Î°ì¼Ò¤È¤·¤Æ»ö¶Èµ¬ÌÏ¤ò³ÈÂç¤·¡¢¶¥ÁèÎÏ¤¬¹â¤¯¿×Â®¤ËÆ³Æþ¤Ç¤¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢µ¡´ØÅê»ñ²È¤«¤é¤Î»ñ¶â¤â¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ï¸½ºß400MW¤ò±¿Å¾Ãæ¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë450MW¤¬·úÀßÃæ¤Ë¤¢¤ê¡¢ÊÆ¹ñÁ´ÂÎ¤Ç³«È¯¤Î³ÆÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ë22GW¤Î¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Enfinity Global¼Ò¤ÎCEO¤Ç¤¢¤ëCarlos Domenech»á¤Ï¡¢¡Öº£²ó¤Î¥Ü¥ó¥É¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£³ÈÂç¤ÇEiffel Investment Group¼Ò¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î³ÈÂç¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò·ÑÂ³¤·¤Ä¤Ä¡¢²¤½£¤ÈÊÆ¹ñ¤Ç¤Î»ö¶È³ÈÂç¤Î»Ù¤¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢»ñËÜ¥Ñー¥È¥Êー¤È¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢²æ¡¹¤ÎÀïÎ¬¤ÎÃæ³Ë¤Ç¤¹¡£1Ç¯¤Ç2·ï¤Î¼è°ú¤òÀ®Î©¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Î¾ÁÈ¿¥¤ÎÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öº£²ó¤Î¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£³ÈÂç¤Ë¤è¤ê¡¢Enfinity Global¼Ò¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢Eiffel Investment Group¼Ò¤Î¥¤¥ó¥Õ¥éÉôÌçÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ëPierre-Antoine Machelon»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ï¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Èó¾ï¤Ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê»Ô¾ì¤Ç¤¹¡£¡× ¡Ö¿®Íê¤È¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë Enfinity Global ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤È¶¦¤Ë¡¢¤³¤Î»Ô¾ì¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¡¢µÞÁý¤¹¤ëÊÆ¹ñ¤ÎÅÅÎÏ¼ûÍ×¤Ë¥°¥êー¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ç±þ¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡ÖÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢»º¶È¤Î²óµ¢¡Ê¥ê¥·¥ç¥¢¥ê¥ó¥°¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤ä AI ¤ÎµÞÂ®¤Ê³ÈÂç¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÅÅÎÏ¼ûÍ×¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥Úー¥¹¤ÇÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢Enfinity Global¼Ò¤Î¥¢¥á¥ê¥«ÃÏ°è¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー·ó¥°¥íー¥Ð¥ë»ñËÜÅý³çÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ëRicardo Díaz»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»á¤ÏÂ³¤±¤Æ¡¢¡ÖEiffel¼Ò¤Ë¤è¤ë·ÑÂ³Åª¤Ê¿®Íê¤Î¤â¤È¡¢¤³¤Î¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£¤ÏÅÅÎÏ¶¡µëÇ½ÎÏ¤ò¿×Â®¤Ë²ÔÆ¯¤µ¤»¡¢Åö¼Ò¤¬¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ëÃÏ°è¼Ò²ñ¤ËÉÊ¼Á¤Î¹â¤¤»Å»ö¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¥µ¥Ýー¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢»ö¶È³ÈÂç¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»ñËÜ¥Ñー¥È¥Êー¤È¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê´Ø·¸¤ò¤µ¤é¤Ë¹½ÃÛ¤·¡¢³×¿·Åª¤Ê¶âÍ»¥¹¥ー¥à¤ÎÆ³Æþ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
2019 Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢55 ²¯¥É¥ë°Ê¾å¤Î»ñ¶â¤òÄ´Ã£¤·¤Æ¤¤¿ Enfinity ¤Ï¡¢¼çÍ×»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¡ÊPV¡Ë¤ª¤è¤ÓÃßÅÅÃÓ¥¨¥Í¥ë¥®ーÃùÂ¢¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊBESS¡Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿®ÍêÀ¤¬¹â¤¯¡¢ÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤ËÍ¥¤ì¡¢24 »þ´Ö 365 ÆüÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÊºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿¤òÃå¼Â¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Enfinity ¤Ï¡¢Greenberg Traurig ¤«¤éË¡Ì³¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¤ò¡¢Luminate ¤«¤éµ»½Ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£Norton Rose Fulbright ¤Ï¡¢Eiffel Investment Group ¤ÎË¡Ì³¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£
