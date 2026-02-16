Zoomlion¡¢CONEXPO-CON/AGG 2026¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È·úÀß¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¼çÎÏµ¡´ï¤òÅ¸¼¨
¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¡¢2026Ç¯2·î13Æü /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ¡Ê°Ê²¼¡ÖZoomlion¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É1157.HK¡Ë¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î3Æü¤«¤é7Æü¤Þ¤Ç¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¡¦¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦Í¿ô¤Î·úÀßµ¡³£Å¸¼¨²ñ¡ÖCONEXPO-CON/AGG 2026¡×¤Ø¤Î½ÐÅ¸¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢Å¸¼¨²ñ¤Î¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡¦¥°¥é¥¦¥ó¥É¡¦¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ë¥Öー¥¹F42027¤Ë¤Æ¡¢ºÇ¿·¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È·úÀß¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÈÉý¹¤¤¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×µ¡´ï¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Zoomlion¤ÎÅ¸¼¨¥Æー¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡ÖVision Creates Future¡Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬Ì¤Íè¤òÁÏ¤ë¡Ë¡×¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È·úÀß¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë´ÉÍý¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯¤È¤¤¤¦Æ±¼Ò¤ÎÉý¹¤¤½ÅÅÀÊ¬Ìî¤È°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡¢¥¹¥Þー¥Èµ¡´ï´ÉÍý¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¿·¤Î¼ÂÁ©¤ò¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤äÀ½ÉÊ¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤³¦¤Î¶È³¦ÀìÌç²È¤È¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Zoomlion¤Ï¡¢ÅÚ¹©µ¡³£¡¢·úÀßÍÑÍÈ½Åµ¡³£¡¢°ÜÆ°¼°¥¯¥ìー¥óµ¡³£¡¢¥³¥ó¥¯¥êー¥Èµ¡³£¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î¼çÍ×À½ÉÊ¥«¥Æ¥´¥êー¤òÌÖÍå¤¹¤ëµ¡´ï¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅ¸¼¨¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎÊñ³çÅª¤ÊÀ½ÉÊ¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤È¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤µ¤ì¤¿·úÀßµ»½Ñ¤Ø¤Î·ÑÂ³Åª¤ÊÅê»ñ¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê5G±ó³ÖÁàºîÂÎ¸³¤ÏZoomlion¤ÎÅ¸¼¨¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ê¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ï¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î±ó³Öµ¡´ïÀ©¸æ¤ò¸«³Ø¤·¡¢»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢·úÀß¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ë¤ª¤±¤ë¹âÅÙ¤ÊÀÜÂ³µ»½Ñ¤Î±þÍÑ¤È¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤Ê·úÀß¸½¾ì¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ëZoomlion¤Î¿ÊÅ¸¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Zoomlion¤Ï¤Þ¤¿¡¢ÆîËÌ¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤ª¤±¤ëÀ½Â¤¡¢ÈÎÇä¡¢¥µー¥Ó¥¹¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ê¤É¡¢Æ±ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Î¸ÜµÒ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¸½ÃÏ²½¤µ¤ì¤¿»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ï¡¢¸¦µæ³«È¯¡¢À¸»º¡¢¥¢¥Õ¥¿ー¥µー¥Ó¥¹¤òÅý¹ç¤·¤¿Åö¼Ò¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
CONEXPO-CON/AGG¤ÏAssociation of Equipment Manufacturers¡ÊAEM¡Ë¤¬¼çºÅ¤·¡¢3Ç¯¤´¤È¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤«¤é·úÀßµ¡³£¥áー¥«ー¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥äー¡¢¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢·úÀß¶È³¦¤ÎÌ¤Íè¤ò·Áºî¤ë¥È¥ì¥ó¥É¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£
Zoomlion¤Ï¡¢CONEXPO-CON/AGG 2026¤Ç¶È³¦¤Î¥Ñー¥È¥Êー¡¢¸ÜµÒ¡¢Íè¾ì¼Ô¤È¸òÎ®¤·¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê·úÀß¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë·ÑÂ³Åª¤ÊÃµµá¤È¼ÂÁ©·Ð¸³¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Zoomlion¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1992Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd.¤Ï¡¢·úÀß¡¢¹Û»³¡¢ÇÀ¶Èµ¡³£¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Ï¥¤¥¨¥ó¥Éµ¡´ïÀ½Â¤¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥êー¥Àー¤Ç¤¹¡£³¤³°¤Ë13¤Î¸¦µæ³«È¯¡¦À½Â¤µòÅÀ¤ò»ý¤Á¡¢180¤òÄ¶¤¨¤ë¹ñ¤äÃÏ°è¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëÆ±¼Ò¤Ï¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¶î»È¤·¤¿¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
