¥È¥¥¥ï¥¤¥¯Ä¦¹ïÅ¸2026¡¢Âè7²ó¤Î³«ºÅ¤ò·Þ¤¨¤ë
¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¢¥ê¥ä¥É, 2026Ç¯2·î13Æü /PRNewswire/--¥ê¥ä¥É»Ô²¦Î©°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¥ê¥ä¥É¥¢ー¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ËèÇ¯¹Ô¤ï¤ì¤ë¹ñºÝÅª¤Ê¥È¥¥¥ï¥¤¥¯Ä¦¹ï¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡ÊTuwaiq Sculpture Symposium¡Ë¤ÎÂè7²ó¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¡¢¥È¥¥¥ï¥¤¥¯Ä¦¹ïÅ¸2026¡ÊTuwaiq Sculpture 2026¡Ë¤Î³«Ëë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Å¸¼¨²ñ¤Ï2026Ç¯2·î9Æü¤«¤é2·î22Æü¤Þ¤Ç¡¢¥ê¥ä¥É¤Î¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥â¥Ï¥á¥Ã¥É¡¦¥Ó¥ó¡¦¥¢¥Ö¥É¥¥¥ë¥¢¥¸ー¥º¡¦¥¹¥È¥êー¥È¡Ê¥¿¥Ò¥ê¥¢ÄÌ¤ê¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÌµÎÁ¤Ç°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ê¥ä¥É»Ô²¦Î©°Ñ°÷²ñ¥ê¥ä¥É¡¦¥¢ー¥ÈÄó¶¡¥È¥¥¥ï¥¤¥¯Ä¦¹ïÅ¸2026¡£
¡ÖÌ¤Íè¤Ø¤ÈÂ³¤¯º¯À× ¡×¡ÊTraces of What Will Be¡Ë¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢º£Ç¯¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤ÏÅÔ»Ô¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Áºî¤é¤ì¤ëÊª¼ÁÅª¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤È¤½¤Î»Ñ¤ÎÊÑÍÆ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥ä¥É¤Ç¿Ê¤àºþ¿·¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥Ò¥ê¥¢ÄÌ¤ê¤Ï¥ê¥ä¥É¤Î½é´ü³¤¿åÃ¸¿å²½»ÜÀß¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì½ê¤È¤·¤ÆÎò»ËÅª¤ËÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Á¡¢¤³¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Ï¡¢³×¿·¡¢Å¬±þ¡¢À¸³è¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤ÎÄÉµá¤È¤¤¤¦°ä»º¤È¿¼¤¯·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤¬¡¢Å¸¼¨ºîÉÊ¤Ë¤ª¤±¤ë³µÇ°Åª¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯1·î10Æü¤«¤é2·î5Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢°ìÈÌ¤Î¿Í¡¹¤¬·Ý½ÑÅª¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ç´Õ¾Þ¤Ç¤¤ë¥é¥¤¥ÖÄ¦¹ï¤Ç´°À®¤·¤¿25ÅÀ¤Î¿·¤¿¤ÊÂç·¿Ä¦¹ï¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤ÏÃÏ°è¤«¤éÆÀ¤¿ÀÐ¤äºÆÀ¸¶âÂ°¤ò»È¤¤¡¢¼ê¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÁÇºà¤ò´°À®ºîÉÊ¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤µ¤»¡¢»²²Ã¼Ô¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÀ©ºî¥×¥í¥»¥¹¡¢ÂÑµ×À¡¢ÁÇºà¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âè7²ó¥È¥¥¥ï¥¤¥¯Ä¦¹ï¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ª¤è¤ÓÅ¸Í÷²ñ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¡¢ÀìÌçÅª¤Ê¹ñºÝ¿³ºº°÷¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¤³¦50¥«¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë650¿Í°Ê¾å¤Î±þÊç¼Ô¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ª¤è¤ÓÀ¤³¦18¥«¹ñ¤«¤é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»²²ÃºîÉÊ¤«¤é¤Ï¡¢¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Î¥Æー¥Þ¤ËÂÐ¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê·Ý½ÑÅª²ò¼á¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µ²±¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ë»ñ¸»¤ÎÍøÍÑ¡¢´Ä¶¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢¼«Á³¤äÅÔ»Ô¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤ª¤±¤ë¿Í´Ö¤Î²ðÆþ¤Î±Æ¶Á¤È¤¤¤Ã¤¿ÁÏ°Õ¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥¥¥ï¥¤¥¯Ä¦¹ïÅ¸2026¤Î¥¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ï¡¢Lulwa Alhomoud»á¡¢Sarah Staton»á¡¢Rut Blees Luxemburg»á¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Ï¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¢ー¥È¡¢¶õ´Ö¸¦µæ¡¢¸½Âå¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤ò·ë½¸¤·¡¢ÁÇºà¡¢ÃÏ°èÀ¡¢Ì¤Íè¤Î²ÄÇ½À¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë´Ø¤ï¤ëºîÉÊ¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥Ñ¥Í¥ë¥Èー¥¯¡¢¶µ°é¸«³Ø¤Ê¤É¡¢¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î»²²Ã¤òÂ¥¤·¡¢¸½ÂåÈþ½Ñ¤Ø¤ÎÇ§¼±¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î¥ªー¥×¥ó¤ÊÊ¸²½Åª¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ±¿±Ä¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥È¥¥¥ï¥¤¥¯Ä¦¹ï¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥È¥¥¥ï¥¤¥¯Ä¦¹ïÅ¸2026¤Î³«ºÅÃæ¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¥ê¥ä¥É¥¢ー¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î±Êµ×¼ýÂ¢ÉÊ¤È¤Ê¤ê¡¢Å¸¼¨´ü´Ö°Ê³°¤Ë¤â¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Î±Æ¶Á¤ò³ÈÂç¤·¡¢¥ê¥ä¥É¤Î¸ø¶¦¥¹¥Úー¥¹¤Ë¸½ÂåÄ¦¹ï¤¬ÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¾ÍèÅª¤Ë¤Ï»ÔÆâ¤ÎÃøÌ¾¤Ê¸ø¶¦»ÜÀß¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2019Ç¯¤Î³«»Ï°ÊÍè¡¢¥È¥¥¥ï¥¤¥¯Ä¦¹ï¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ë¤Ï170¿Í°Ê¾å¤Î¹ñÆâ³°¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¥ê¥ä¥É¥¢ー¥È¤Î¹±µ×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¿·¤¿¤ÊºîÉÊ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë¡¢²áµî¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿60°Ê¾å¤ÎÄ¦¹ïºîÉÊ¤¬»ÔÆâ³Æ½ê¤Ë¹±µ×Åª¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥ä¥ÉÃæ¤Ë¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¢ー¥È¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤òÈ¿±Ç¤·¡¢º£¸å¤â¤µ¤é¤Ê¤ëºîÉÊ¤ÎÀßÃÖ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥¥¥ï¥¤¥¯Ä¦¹ïÅ¸¤Ï¡¢2026Ç¯2·î9Æü¤«¤é2·î22Æü¤Þ¤Ç¡¢¥ê¥ä¥É¤Î¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥â¥Ï¥á¥Ã¥É¡¦¥Ó¥ó¡¦¥¢¥Ö¥É¥¥¥ë¥¢¥¸ー¥º¡¦¥¹¥È¥êー¥È¡Ê¥¿¥Ò¥ê¥¢ÄÌ¤ê¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÌµÎÁ¤Ç°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£riyadhart.rcrc.gov.sa/en/tuwaiq-sculpture
¼Ì¿¿- https://mma.prnasia.com/media2/2891090/Emanuela_Camacci.jpg?p=medium600
¼Ì¿¿- https://mma.prnasia.com/media2/2891091/Irena_Posner.jpg?p=medium600
¼Ì¿¿- https://mma.prnasia.com/media2/2891092/Raya_Kassisieh.jpg?p=medium600
¼Ì¿¿- https://mma.prnasia.com/media2/2891093/Wiktor_Kopacz.jpg?p=medium600
¼Ì¿¿- https://mma.prnasia.com/media2/2891098/Zahra_Rahimi.jpg?p=medium600
¥ê¥ä¥É»Ô²¦Î©°Ñ°÷²ñ¥ê¥ä¥É¡¦¥¢ー¥ÈÄó¶¡¥È¥¥¥ï¥¤¥¯Ä¦¹ïÅ¸2026¡£
¥ê¥ä¥É»Ô²¦Î©°Ñ°÷²ñ¥ê¥ä¥É¡¦¥¢ー¥ÈÄó¶¡¥È¥¥¥ï¥¤¥¯Ä¦¹ïÅ¸2026¡£
¥ê¥ä¥É»Ô²¦Î©°Ñ°÷²ñ¥ê¥ä¥É¡¦¥¢ー¥ÈÄó¶¡¥È¥¥¥ï¥¤¥¯Ä¦¹ïÅ¸2026¡£
¥ê¥ä¥É»Ô²¦Î©°Ñ°÷²ñ¥ê¥ä¥É¡¦¥¢ー¥ÈÄó¶¡¥È¥¥¥ï¥¤¥¯Ä¦¹ïÅ¸2026¡£
¡ÊÆüËÜ¸ì¥ê¥êー¥¹¡§¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÄó¶¡¡Ë
PR Newswire Asia Ltd.
PR Newswire
1954Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿À¤³¦½é¤ÎÊÆ¹ñ¹ÊóÄÌ¿®¼Ò¤Ç¤¹¡£ÇÛ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÇÁ´À¤³¦¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Cision Ltd.¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢Cision¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥Í¥ë¡¢Â¿Ê¸²½¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉáµÚ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÊñ³çÅª¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¥Äー¥ë¤ª¤è¤Ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÈ¿¥¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£www.prnasia.com