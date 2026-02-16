CGTN America¤ª¤è¤ÓCCTV UN¡§CMG¼Ò¡¢¸áÇ¯¤ò½Ë¤¦¡Ö½ÕÀá¥¬¥éÁ°Ìëº×¡×¤ò¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Ç³«ºÅ
¥ï¥·¥ó¥È¥ó, 2026Ç¯2·î13Æü /PRNewswire/ -- CGTN America¤ª¤è¤ÓCCTV UN¤Ï¡¢CMG¼Ò¤¬ÇÏÇ¯¤ò½Ë¤¦¡Ö½ÕÀá¥¬¥éÁ°Ìëº×¡×¤ò¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½
China Media Group¼Ò¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö½ÕÀá¥¬¥éÁ°Ìëº×¡×¡ÊPrelude to the Spring Festival Gala¡Ë¤Ï¡¢¸áÇ¯¤ÎÅþÍè¤ò½Ë¤·¤¿Ê¸²½¤Îº×Åµ¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢À¤³¦¤ÎÃÄ·ë¤ò·Ç¤²¤ë°ìÌë¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤Ç3Ç¯Ï¢Â³¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¡Ö½ÕÀá¥¬¥éÁ°Ìëº×¡×¤Ï¡¢2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¤Î¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¹ñ¡¢ÊÆ¹ñ¡¢Ï¢¹ç¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÃøÌ¾¤Ê¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¡¢Ê¸²½¸òÎ®¡¢¹ñºÝ¶¨ÎÏ¡¢À¤³¦Åª¤ÊÃÄ·ë¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¿´¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÅÁ¤¨¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¸áÇ¯¤Ï2·î17Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆµìÀµ·î¤ÎÁ°Ìë¤ËCMG¤Î½ÕÀá¥¬¥é¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬ÅÁÅý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î½ËÅµ¤Ï¡¢À¤³¦¤¬Ãæ¹ñ¤òÃÎ¤Ã¤ÆÍý²ò¤¹¤ëÊ¸²½Åª¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö½ÕÀá¥¬¥éÁ°Ìëº×¡×¤Ï¤³¤ÎÅÁÅý¤ò¶¦Í¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÁÅý¤È¸½ÂåÀ¤ÎÎ¾Êý¤òÈäÏª¤¹¤ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÎ¶Éñ¤ÇËë¤ò³«¤±¡¢¤½¤Î¸å¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¤¬¥¹¥Æー¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢Â¿ÍÍÀ¤ÈÄ´ÏÂ¤ò½Ë¤·¤Æ²Î¤¤ÍÙ¤ê¤Þ¤¹¡£
Íè¾ì¼Ô¤Ï¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥¤¥ê¥åー¥¸¥ç¥ó¤äË×ÆþÂÎ¸³¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥·¥çー¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ºÅ¤µ¤ì¤ë¥·¥çー¤Ç¤Ï¡¢´ÑµÒ¤È¤Î¸òÎ®¤ä¡¢Ãý¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¤Î¸òÎ®¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÇÌ¤Íè»Ö¸þ¤Î¥¹¥Èー¥êー¥Æ¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¼ã¼ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤òÊç½¸¤·¤ÆºòÇ¯8·î¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëAI¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëºîÉÊ¸øÊç¡Ö¿ÍÎà¤ÎÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¡×¡ÊBright Future of Humanity¡Ë¤ÎÍ¥½¨ºîÉÊ¤¬Å¸¼¨Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¤ÏÂÀ¶Ë·ý¤ÈÉð½Ñ¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¡¢²»³Ú¤¬Î®¤ì¤ëÃæ¡¢ÅÁÅý¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ°ìÌë¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯¤Î¡Ö½ÕÀá¥¬¥éÁ°Ìëº×¡×¤Ï¡¢Ê¸²½¸òÎ®¤È¤ª¸ß¤¤¤òÂº½Å¤¹¤ëÀº¿À¤ò¸«»ö¤ËÈ¿±Ç¤·¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÅÁÅý¤Î¶¦Í¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
