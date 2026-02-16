¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥½ー¥·¥ó¥°¡¦¥Õ¥§¥¢¡¦¥Ù¥È¥Ê¥à¡ÊGlobal Sourcing Fair Vietnam¡Ë 2026¡§¥¢¥¸¥¢¤Ç¤ÎÄ´Ã£¥¸¥ãー¥Ëー¤ËÉÔ²Ä·ç¤Î¥Ûー¥Á¥ß¥ó»Ô¤Î¹©¾ìÄ¾·ë·¿¥Ï¥Ö
¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦¥Ûー¥Á¥ß¥ó»Ô¡¢2026Ç¯2·î14Æü /PRNewswire¡¿ - Global Sources¤¬¼çºÅ¤¹¤ë ¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥½ー¥·¥ó¥°¡¦¥Õ¥§¥¢¡¦¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ï¡¢2026Ç¯4·î22～24Æü¤ËÂè4²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢¥Ûー¥Á¥ß¥ó»Ô¤Î¥µ¥¤¥´¥ó¡¦¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¡õ¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¥»¥ó¥¿ー¡ÊSECC¡Ë ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£120¥«¹ñ°Ê¾å¤«¤é12,000¿Í°Ê¾å¤ÎÀìÌç¥Ð¥¤¥äー ¤ò·Þ¤¨¡¢500¼Ò°Ê¾å¤ÎÇ§¾ÚºÑ¤ß¥áー¥«ー¤¬700°Ê¾å¤Î¥Öー¥¹¤Ë½ÐÅ¸¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Global Sourcing Fair Vietnam 2026, an essential factory-direct hub for Asia sourcing, will take place from April 22-24, 2026 at the SECC in Ho Chi Minh City.
ÀïÎ¬Åª¹©¾ìÄ¾·ë·¿¥Ï¥Ö
ËÜÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥áー¥«ー¤¬70%¡¢Ãæ¹ñËÜÅÚ¡¢´Ú¹ñ¡¢¥¤¥ó¥É¡¢ÂæÏÑ¡¢¹á¹Á¤Î¼çÍ×¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤¬30%¤ò¹½À®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿ÍÍ¤Ç¥¹¥±ー¥é¥Ö¥ë¤Ê´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ëº£Ç¯¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢¥¿¥¤¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢¥Þ¥ìー¥·¥¢¤Î ASEAN¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤¬¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥¹¥±ー¥ë¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤òÌÖÍå¤¹¤ë½¼¼Â¤·¤¿Ä´Ã£ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¹©¾ìÄ¾·ë¥â¥Ç¥ë¤Ç±¿±Ä¤µ¤ì¤ëËÜ¥Õ¥§¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥äー¤¬¹©¾ì¤Î¥ªー¥Êー¤ä¼çÍ×¤Ê°Õ»×·èÄê¼Ô¤ÈÄ¾ÀÜ¾¦ÃÌ¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢½ÐÅ¹À½ÉÊ¤Ï100%Í¢½ÐÂÐ±þºÑ¤Ç¡¢¤è¤ê¹â¤¤²Á³ÊÆ©ÌÀÀ¡¢¤è¤ê¿×Â®¤Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÑ²½¤·Â³¤±¤ëÀ¤³¦¤Î¾®Çä»Ô¾ì¤Î¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹´üÅª¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò½ÀÆð¤Ë³ÈÂç¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¥È¥ì¥ó¥ÉºÇÁ°Àþ¤Î¹â¼ûÍ×À½ÉÊ¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡¢É¬¸«¤Î¥¨¥¥¹¥Ý
ËÜÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢¼ûÍ×¤Î¹â¤¤À½ÉÊ¥«¥Æ¥´¥êー¤¬Éý¹¤¯¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¥Ð¥¤¥äー¤¬Ä´Ã£Àè¤òÂ¿ÍÍ²½¤·¡¢¥È¥ì¥ó¥ÉÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£Íè¾ì¼Ô¤Ï¡¢ºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤òÂª¤¨¤¿40,000ÅÀ°Ê¾å¤ÎÍ¢½ÐÂÐ±þÀ½ÉÊ¤ò¡¢°Ê²¼¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡§ À¸ÃÏ¡¦Á¡°ÝÍÑÉÊ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡õ¥Õ¥Ã¥È¥¦¥§¥¢¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¦¥§¥¢¡¢¥Ð¥Ã¥°¡õ¥é¥²ー¥¸¡£
¡¦¥Ûー¥à¡õ¥®¥Õ¥È¡§ ²È¶ñ¡õ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¢²ÈÄíÍÑÉÊ¡¢¥®¥Õ¥È¡õÊ¸¶ñ¡¢µ¨Àá¡õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥®¥Õ¥È¡¢¥¢ー¥È¡õ¥¯¥é¥Õ¥ÈÍÑÉÊ¡£
¡¦ÅÅ»Òµ¡´ï¡õ²ÈÅÅÀ½ÉÊ¡§ ¥Ñ¥½¥³¥ó¡õ¥Îー¥È¥Ñ¥½¥³¥óÍÑ¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡¢¥â¥Ð¥¤¥ëÅÅ»Òµ¡´ï¡¢¥¹¥Þー¥È¡¦¥ê¥Ó¥ó¥°²ÈÅÅ¡£
¡¦¿·Àß - °õºþ¡õ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥ó¥°¡§ ¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¾®ÇäÂÐ±þºÑ¤ß¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡¦¥³¥ó¥»¥×¥È¡£
¶È³¦¤Î¸ü¤¤»Ù±ç¤È¸úÎ¨Åª¤ÊÄ´Ã£
GSFVN2026¤Ï¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¼çÍ×¤Ê¹ñºÝ¾¦¹©²ñµÄ½ê¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹ÃÄÂÎ¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÎAustralian Chamber of Commerce in Vietnam(AusCham)¡¢ Spanish Chamber of Commerce(SCCV)¡¢ Dutch Business Association Vietnam(DBAV)¡¢ US-Vietnam Business Association(UVBA)¡¢ Brazil Vietnam Chamber of Commerce and Industry(BVC) ¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÃøÌ¾¤Ê¶È³¦ÃÄÂÎ¤Î»Ù±ç¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4·î¤ÎÄ´Ã£¥Ä¥¢ー¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ËÜÅ¸¼¨²ñ¤Î1ÂÐ1¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡¦¥×¥í¥°¥é¥à ¤Ï¡¢Ä¾ÀÜÅª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¹©¾ì¥ªー¥Êー¤È¤Î»öÁ°Í½ÌóÀ©¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤·¡¢¾ÍèÀ¤Î¹â¤¤¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¹½ÃÛ¤ò¶¯¤¯¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¹â¤¤É¾²Á¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ MM Mega Market¡¢Coppel¡¢Birgma Asia¡¢VHC Brands¡¢Staple¡¢Yoka Yo¡¢Kohnan Vietnam¡¢El Corte Inglés¡¢Enchanté Accessories¡¢Target¡¢Walmart Sourcing¡¢Sam's Club¡¢Li & Fung¡¢Adidas¡¢ACFC¡¢Maison Corporation¡¢Kingfisher¤Ê¤É¡¢VIP ¥Ð¥¤¥äー¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥½ー¥·¥ó¥°¡¦¥Õ¥§¥¢¡¦¥Ù¥È¥Ê¥à 2026¤Ë¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤ - ¥È¥Ã¥×¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢²¿ÀéÅÀ¤Ë¤ª¤è¤ÖÍ¢½ÐÂÐ±þÀ½ÉÊ¤òÈ¯¸«¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëÄ´Ã£¤Î¶¥ÁèÎÏ¤ò¹â¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¯¤«¡¢gsfvietnam@globalsources.com¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊÆüËÜ¸ì¥ê¥êー¥¹¡§¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÄó¶¡¡Ë
PR Newswire Asia Ltd.
PR Newswire
1954Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿À¤³¦½é¤ÎÊÆ¹ñ¹ÊóÄÌ¿®¼Ò¤Ç¤¹¡£ÇÛ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÇÁ´À¤³¦¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Cision Ltd.¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢Cision¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥Í¥ë¡¢Â¿Ê¸²½¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉáµÚ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÊñ³çÅª¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¥Äー¥ë¤ª¤è¤Ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÈ¿¥¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£www.prnasia.com