¹½£¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¡¢2026Ç¯2·î14Æü /PRNewswire/ -- Ãæ¹ñÍ¢½ÐÆþ¾¦ÉÊ¸ò°×²ñ¡Ê¹¸ò²ñ¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯4·î15Æü¤«¤é5·î5Æü¤Þ¤ÇÃæ¹ñ¤Î¹½£¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè139²ó¤Î³«ºÅ¤ËÀèÎ©¤Á³¤³°¥Ð¥¤¥äー»öÁ°ÅÐÏ¿¤òÀµ¼°¤Ë³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ÃÏ¤Ç¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò½¼¼Â¤µ¤»¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê»²²Ã¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÅ¸¼¨²ñ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³¤³°¥Ð¥¤¥äー¤Ë¤Ï»öÁ°ÅÐÏ¿¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ï¡¢°ÊÁ°¤Ë¥Õ¥§¥¢¤ËÄ¾ÀÜ»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¾ïÏ¢¥Ð¥¤¥äー¤È¿·µ¬¥Ð¥¤¥äー¤ÎÎ¾Êý¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
³¤³°¥Ð¥¤¥äー¤Ï¡¢Áá´ü»öÁ°ÅÐÏ¿¤Ë¤è¤êÀìÍÑ¥µー¥Ó¥¹¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¤Î¥Ð¥¤¥äー¤Ï¡¢¹½£¸ò°×²ñ¤Î¸«¤É¤³¤í¡¢½ÐÅ¸¼Ô¡¢Å¸¼¨Êª¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Î³èÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëºÇ¿·¾ðÊó¤òE¥áー¥ë¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢ÅþÃå»þ¤ËÌµÎÁ¤ÎµÇ°ÉÊ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»öÁ°ÅÐÏ¿¤Ï2026Ç¯2·î14Æü¤«¤é³«»Ï¤µ¤ì¡¢Ê£¿ô¤Î¥ëー¥È¤«¤éÅÐÏ¿¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥Ð¥¤¥äー¤Ï¡¢Canton Fair¥¢¥×¥ê ¤«¤éÄ¾ÀÜ½Ð·ç¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤«¡¢¹½£¸ò°×²ñ¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ÎBuyer Service System ¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤·¡¢ÅÐÏ¿¥×¥í¥»¥¹¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¿·µ¬¥Ð¥¤¥äー¤¬¥Ð¥Ã¥¸¿½ÀÁ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»öÁ°ÅÐÏ¿¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢Âè139²ó¹½£¸ò°×²ñ¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥Ó¥Æー¥·¥ç¥ó¥ì¥¿ー¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤â2·î14Æü¤«¤é³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Ó¥Æー¥·¥ç¥ó¥ì¥¿ー¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î³¤³°¥Ð¥¤¥äー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Ó¥¶¿½ÀÁ¤äÎ¹¹Ô¤Î¼êÇÛ¤ËÉ¬Í×¤Ê½ñÎà¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¾ï¤Î³¤³°¥Ð¥¤¥äー¤Ï¡¢Buyer Service System ¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤·¡¢¥¤¥ó¥Ó¥Æー¥·¥ç¥ó¥ì¥¿ー¤Î¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¡¢ºÇ¿·¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤ª¤è¤Ó´ë¶È¾ðÊó¤òÁ÷¿®¤·¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾·ÂÔ¾õ¤ò¿½ÀÁ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¿·µ¬¥Ð¥¤¥äー¤Ï¡¢³¤³°¥Ð¥¤¥äー¥Ð¥Ã¥¸¤Î¿½ÀÁ¤ÈÆ±»þ¤Ë¥¤¥ó¥Ó¥Æー¥·¥ç¥ó¥ì¥¿ー¤ò¿½ÀÁ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¿½ÀÁ¤¬´°Î»¤¹¤ë¤È¥¤¥ó¥Ó¥Æー¥·¥ç¥ó¥ì¥¿ー¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Ó¥Æー¥·¥ç¥ó¥ì¥¿ー¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤éÄ¾ÀÜ±ÜÍ÷¡¢¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡¢°õºþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¹çÍý²½¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ëÅÐÏ¿¤È¥¤¥ó¥Ó¥Æー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹½£¸ò°×²ñ¤Ï³¤³°¥Ð¥¤¥äー¤ÎÂÎ¸³¤ò²þÁ±¤·Â³¤±¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Î¸úÎ¨Åª¤«¤Ä¥¹¥àー¥º¤Ê»²²Ã¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤Î¥Ð¥¤¥äー¤Î³§ÍÍ¤Ï¡¢¹½£¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè139²ó¹½£¸ò°×²ñ¤Ç¤ÎÀ¸»ºÅª¤Ê¥½ー¥·¥ó¥°¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¸òÎ®¤Î½àÈ÷¤Î¤¿¤á¡¢Áá¤á¤Ë»öÁ°ÅÐÏ¿¤ò´°Î»¤·¡¢¸ò°×²ñ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Äー¥ë¤ò¥Õ¥ë¤Ë³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
»öÁ°ÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡§
