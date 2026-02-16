(³ô)¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¤¬ºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹¡¦ºÍÌÚ¹À¿ÍÁª¼ê¡Ê¥×¥íÌîµå¡Ë¤È¿·µ¬·ÀÌó¤òÄù·ë
(³ô)¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¤¬ºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹¡¦ºÍÌÚ¹À¿ÍÁª¼ê¡Ê¥×¥íÌîµå¡Ë¤È¿·µ¬·ÀÌó¤òÄù·ë
¼§µ¤·ò¹¯¥®¥¢¡ÖColantotte¡Ê¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¡Ë¡×¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¸µ¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®¾¾ ¹îÖá¡Ë¤Ï¡¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹¡¦ºÍÌÚ¹À¿ÍÁª¼ê¡Ê¥×¥íÌîµå¡Ë¤È¿·µ¬·ÀÌó¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÍÌÚÁª¼ê¤Ï¿ÜËáæÆÉ÷¹âÅù³Ø¹»¤ò·Ð¤Æ¡¢2016Ç¯¤Ëºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È3°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±ÆþÃÄ¡£¹â¤¤¥²ー¥à¥á¥¤¥¯ÎÏ¤ò¸Ø¤ëËÜ³ÊÇÉ±¦ÏÓ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÅê¼ê¤Ç¤¹¡£²ø²æ¤«¤é¤ÎÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï8¾¡¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï13¾¡¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï12¾¡¡¦ËÉ¸æÎ¨1.55¤òµÏ¿¤·¡¢ºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨Åê¼ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤ÎÃì¤È¤·¤Æ¥Áー¥à¤ò»Ù¤¨¡¢Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¤Ï¡¢¾ï¤Ë¾å¤òÌÜ»Ø¤·ÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤ëºÍÌÚÁª¼ê¤Î»ÑÀª¤Ë¶¦´¶¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¥±¥¢¤òÄÌ¤¸¤ÆºÍÌÚ¹À¿ÍÁª¼ê¤ò»Ù¤¨¤¿¤¤¤Èº£²ó¤Î·ÀÌó¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¤Ïºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹¡¦ºÍÌÚ¹À¿ÍÁª¼ê¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¡¦¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚºÍÌÚ¹À¿ÍÁª¼ê¾Ò²ð¥Úー¥¸¡Û https://www.colantotte.jp/athlete/baseball/hiroto_saiki
¡Ú·ÀÌóÁª¼ê°ìÍ÷¡Ûhttps://www.colantotte.jp/athlete
ºÍÌÚ ¹À¿Í¡ÊHiroto Saiki¡Ë
Ìîµå
¢¡À¸Ç¯·îÆü¡§1998Ç¯11·î7Æü
¢¡½Ð ¿È ÃÏ¡§Ê¼¸Ë¸©
¢¡½ê¡¡ Â°¡§ºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹¡Ê2017-¡ËÇØÈÖ¹æ35
2016Ç¯ ¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ë¤Æ¡¢3½äÌÜ¤Ç»ØÌ¾¤ò¼õ¤±ÆþÃÄ
2018Ç¯ ÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤Æ6¾¡
2020Ç¯ ²ø²æ¤Ë¤è¤ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±°éÀ®Áª¼ê·ÀÌó
2022Ç¯ »ÙÇÛ²¼Áª¼ê¤ËÉüµ¢¤·4¾¡
2023Ç¯ ¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ8¾¡¡¦ËÉ¸æÎ¨1.82¤òµÏ¿
2024Ç¯ 13¾¡¡¦ËÉ¸æÎ¨1.83¤òµÏ¿¡£ÆüËÜÀ¸Ì¿¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®ÀïÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥ªー¥ë¥¹¥¿ー½Ð¾ì¡¢ÆüËÜÂåÉ½Áª½Ð
2025Ç¯ 12¾¡¡¦ËÉ¸æÎ¨1.55¤ÇºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨Åê¼ê¾Þ¤ò³ÍÆÀ
ÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤Æ¹â¤¤¥²ー¥à¥á¥¤¥¯ÎÏ¤ò»ý¤ÄÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÅê¼ê
ºÍÌÚ¹À¿ÍÁª¼ê¥³¥á¥ó¥È
¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥ÆÀ½ÉÊ¤Ï°ÊÁ°¤«¤é°¦ÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÀÌóÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÇÅ¨¤Ê¾¦ÉÊ¤¬Â¿¤¯¡¢¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ºÍÌÚ¹À¿ÍÁª¼ê¤È¤Î·ÀÌó¤òµÇ°¤·¤ÆSNS¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü
·ÀÌó¤òµÇ°¤·¤ÆºÍÌÚ¹À¿ÍÁª¼ê¤¬ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëTAO ¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹ ¥¹¥ê¥à ARAN mini¡Ú¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥´ー¥ë¥É¡Û¥ë¥Óー¥ì¥Ã¥É¥é¥á L¥µ¥¤¥º¤¬¤¢¤¿¤ëSNS¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£´ü´ÖÃæ¡¢¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¸ø¼°X¤â¤·¤¯¤ÏInstagram¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆâÍÆ¤ò¥Õ¥©¥íー&¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤Ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¸ø¼°XµÚ¤Ó¸ø¼°Instagram¤Ë¤Æ°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã´ü´Ö¡ä
2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë～£²·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡ã¾ÞÉÊ¡ä
¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ TAO ¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹ ¥¹¥ê¥à ARAN mini¡Ú¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥´ー¥ë¥É¡Û¥ë¥Óー¥ì¥Ã¥É¥é¥á L¥µ¥¤¥º¡¡
¡ãÅöÁª¼Ô¿ô¡ä
5Ì¾
ºÍÌÚ¹À¿ÍÁª¼ê¤¬°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥ÆÀ½ÉÊ
¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ TAO ¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹ ¥¹¥ê¥à ARAN mini¡Ú¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥´ー¥ë¥É¡Û
É©·Á¤Î¥¢¥é¥óÌÏÍÍ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¥È¥Ã¥×¤Ï¡¢¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¤Î¡ÖC¡×¤È¡ÖO¡×¤¬ºî¤ê½Ð¤¹´ö²¿³ØÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¡£¡Ö¶ÀÌÌ²Ã¹©¡×¤È¡Ö¸¦¤®½Ð¤·¼·Êõ¡×¤Îµ»½Ñ¤ÇÈþ¤·¤¤¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3mm·Â¤Î¥¹¥ê¥à¤Ê¥ëー¥×¤Ç·Ú¤¤Ãå¤±¿´ÃÏ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢4mm·Â¤ÎTAO¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ÈÆ±Åù¤Î¼§ÎÏ¡Ê55¥ß¥ê¥Æ¥¹¥é¡Ë¤ò¼Â¸½¡£¼§ÎÏ¤¬¹ÈÏ°Ï¤Ë±Æ¶Á¤·¼ó¡¦¸ª¤Î·ì¹Ô¤ò²þÁ±¡¢¥³¥ê¤ò´ËÏÂ¤·¤Þ¤¹¡£
°åÎÅµ¡´ïÇ§¾ÚÈÖ¹æ¡§230AGBZX00077000
²Á³Ê¡§\25,300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÀ½ÉÊ¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡Û
https://www.colantotte.jp/product/abaro-g
¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ TAO ¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹ ¥¹¥ê¥à AURA mini
¡ÖAURA mini¡×¤«¤é½÷À¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¿·¥«¥éー¤¬ÅÐ¾ì¡£¥«¥éー¤Ï¡Ö¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥´ー¥ë¥É¡ß¥Ö¥é¥Ã¥¯¥é¥á¡Ê¥ëー¥×¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë¡×¡Ö¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥´ー¥ë¥É¡ß¥é¥Ù¥ó¥Àー¥é¥á¡Ê¥ëー¥×¡§¥¦¥©ー¥à¥°¥ìー¡Ë¡×¤Î2¿§Å¸³«¡£
3mm·Â¤Î¥¹¥ê¥à¤Ê¥ëー¥×¤Ç·Ú¤¤Ãå¤±¿´ÃÏ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢4mm·Â¤ÎTAO¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ÈÆ±Åù¤Î¼§ÎÏ¡Ê55¥ß¥ê¥Æ¥¹¥é¡Ë¤ò¼Â¸½¡£¤ª¤·¤ã¤ì¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¼ó¡¦¸ª¤Î¥³¥ê¤â¥±¥¢¤Ç¤¤ë½÷À¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¼§µ¤¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ç¤¹¡£
°åÎÅµ¡´ïÇ§¾ÚÈÖ¹æ¡§230AGBZX00077000
²Á³Ê¡§\25,300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÀ½ÉÊ¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡Û
https://www.colantotte.jp/product/daaai
¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥ÆRESNO MAGNE ¥ê¥«¥Ð¥êー¥¦¥§¥¢PLUS
¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¤Ï¡¢¸ª¹Ã¹ü¤ÎÆâÂ¦¤Ë¥Õ¥§¥é¥¤¥È±Êµ×¼§ÀÐ180¥ß¥ê¥Æ¥¹¥é¡ß10¸Ä¤ò¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥ÆÆÈ¼«¤ÎN¶ËS¶Ë¸ò¸ßÇÛÎó¤ÇÇÛÃÖ¡£¼§ÎÏ¤Î¤Á¤«¤é¤Ç¼ç¤ËÁÎË¹¶Ú¤Ê¤É¤ËÆ¯¤¤«¤±¡¢¼ó¤«¤éÇØ¹ü¤Ë¤«¤±¤Æ½ÀÆðÀ¡¦²÷Å¬À¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç¤Ï¡¢Àç¹ü¤Ë±è¤Ã¤Æ¥Õ¥§¥é¥¤¥È±Êµ×¼§ÀÐ180¥ß¥ê¥Æ¥¹¥é¡ß6¸Ä¤ò¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥ÆÆÈ¼«¤ÎN¶ËS¶Ë¸ò¸ßÇÛÎó¤ÇÇÛÃÖ¡£¼§ÎÏ¤Î¤Á¤«¤é¤ÇÀç¹ü¼þÊÕ¤ÎÅÂ¶Ú¤Ê¤É¤ËÆ¯¤¤«¤±¤ë¤³¤È¤ÇÂÎÁ´ÂÎ¤Î·ìÎ®¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¼ìÀ¸ÃÏ¡¦Switch-Tex™¡Ê¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Æ¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï¡¢Á°ºî¤«¤éÈ©¤Ë¿¨¤ì¤ëÉôÊ¬¤¬ºÇÂç60%¥¢¥Ã¥×¡£ÂÎ¤ÎÆ°¤¤Ë¤È¤â¤Ê¤Ã¤ÆÈéÉæ¤È»¤¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿´ÃÏÎÉ¤¤¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤Ø¤ÈÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¾å¡§¥È¥Ã¥×¥¹
°åÎÅµ¡´ïÇ§¾ÚÈÖ¹æ¡§231AGBZX00004000
²Á³Ê¡§\9,900(ËÜÂÎ²Á³Ê \9,000) ～
²¼¡§¥Ñ¥ó¥Ä
°åÎÅµ¡´ïÇ§¾ÚÈÖ¹æ¡§231AGBZX00005000
²Á³Ê¡§\9,900(ËÜÂÎ²Á³Ê \9,000) ～
¡ÚÀ½ÉÊ¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡Û
https://www.colantotte.jp/search?keyword=PLUS&instock=1&category_code=recoverywear
¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥ÆSPORTS ¥¢ー¥à¥µ¥Ýー¥È
Åö¼Ò½¾ÍèÉÊ¤Î¼§ÀÐ¤è¤ê1/2°Ê²¼¤Î¸ü¤ß¤Ê¤¬¤é¼§ÎÏ¥¢¥Ã¥×¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡ÖÇö·¿¥Õ¥é¥Ã¥È¼§ÀÐ¡×¤òºÎÍÑ¡£¥¢¥¹¥êー¥È¤ÎÃÎ¸«¤È¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¤ÎÆÈ¼«µ»½Ñ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿·¤·¤¤¥¢ー¥à¥µ¥Ýー¥È¡£
¾åÏÓ¤«¤é¼ê¼ó¤Þ¤Ç¤ò¥«¥Ðー¡¢¶ÚÆù¤òÅ¬ÅÙ¤Ë¥Ûー¥ë¥É¤·¡¢¶Ú¿¶Æ°¤ò·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£»ç³°Àþ¼×ÊÃÎ¨¡ÊUV¥«¥Ã¥È¡Ë 99%°Ê¾å¡£
µÛ¿åÂ®´¥À¤Î¤¢¤ë4WAY¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÀ¸ÃÏ¤Ç¡¢Î©ÂÎÅª¤Ê¥Ñ¥¿ー¥óÀß·×¤Ë¤è¤êÁõÃåÉô°Ì¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¡£¤Ò¤¸´ØÀáÆâÂ¦¤Ë¤ÏÄÌµ¤¤òÂ¥¤¹¥Ñ¥ó¥Á¥ó¥°²Ã¹©¤ò»Ü¤·¡¢²÷Å¬¤Ë¤´ÃåÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤¸´ØÀáÆâÂ¦ÉÕ¶á¤Ë¡¢160¥ß¥ê¥Æ¥¹¥é¤ÎÇö·¿´õÅÚÎà±Êµ×¼§ÀÐ4¸Ä¤ò¡¢¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥ÆÆÈ¼«¤ÎN¶ËS¶Ë¸ò¸ßÇÛÎó¤ÇÇÛÃÖ¡£ÁõÃåÉô¤Î·ì¹Ô¤ò²þÁ±¡¢¶ÚÆù¤Î¥³¥ê¤ò´ËÏÂ¡¢²óÉü¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£
°åÎÅµ¡´ïÇ§¾ÚÈÖ¹æ¡§306AGBZX00088000
²Á³Ê¡§\4,290¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÀ½ÉÊ¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡Û
https://www.colantotte.jp/product/dbcae
¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥ÆSPORTS ¥«ー¥Õ¥µ¥Ýー¥È
µÓ¤ÎÆâÂ¦¤«¤é³°Â¦¤Ë¤«¤±¤Æ¥Ñ¥ïー¥Í¥Ã¥È¤òÇÛÃÖ¡¢µÓ¤¬³°Â¦¤Ë¹¤¬¤ë¤Î¤òÍÞÀ©¤·¡¢ÃÊ³¬Ãå°µÀß·×¤Ç¥é¥ó¥Ë¥ó¥°»þ¤Ê¤É¤ÎµÓ¤Ø¤ÎÉé²Ù¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
µÛ¿åÂ®´¥À¤Î¤¢¤ë4WAY¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÀ¸ÃÏ¤Ç¡¢Î©ÂÎÅª¤Ê¥Ñ¥¿ー¥óÀß·×¤Ë¤è¤êÁõÃåÉô°Ì¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·Æ°¤¤ä¤¹¤¯¡¢²÷Å¬¤Ë¤´ÃåÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤é¤á¶ÚÉÕ¶á¤Ë¡¢160¥ß¥ê¥Æ¥¹¥é¤ÎÇö·¿´õÅÚÎà±Êµ×¼§ÀÐ4¸Ä¡Êxº¸±¦¥Ú¥¢)¤ò¡¢¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥ÆÆÈ¼«¤ÎN¶ËS¶Ë¸ò¸ßÇÛÎó¤ÇÇÛÃÖ¡£ÁõÃåÉô°Ì¤Î·ì¹Ô¤ò²þÁ±¡¢¶ÚÆù¤Î¥³¥ê¤ò´ËÏÂ¤·¤Þ¤¹¡£
°åÎÅµ¡´ïÇ§¾ÚÈÖ¹æ¡§306AGBZX00089000
²Á³Ê¡§\7,480¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÀ½ÉÊ¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡Û
https://www.colantotte.jp/product/dbcad
´ÉÍý°åÎÅµ¡´ï¤È¤·¤ÆÇ§¾Ú¤µ¤ì¤¿¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¡£°ã¤¤¤ÏN¶ËS¶Ë¸ò¸ßÇÛÎó¡£
¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¤Î¸ú²Ì
¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥³¥ê¤ò´ËÏÂ¤¹¤ë¡×ÍýÍ³¤Èº¬µò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹¤¯¼§ÎÏ¤ò¸ú²ÌÅª¤ËÍ¿¤¨¤ë¡ÖN¶ËS¶Ë¸ò¸ßÇÛÎó¡×¤ò³«È¯¡£°åÎÅµ¡´ï¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤¿ËÜÊª¤Î·ò¹¯¥®¥¢¤Ç¤¹¡£
Â¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡¢¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¤À¤«¤é¼Â¸½¤Ç¤¤¿¼§µ¤¤Î¥Á¥«¥é¤Ï¡¢ÃåÍÑ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤´ÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤â¤¦¥³¥ê¤ËÇº¤Þ¤Ê¤¤¡£¿´¤«¤é¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ëÆü¡¹¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
´ÉÍý°åÎÅµ¡´ï¤È¤Ï
¡Ö´ÉÍý°åÎÅµ¡´ï¡×¤ÏËèÇ¯¸·¤·¤¤¿³ºº¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¡¢ÉÊ¼Á¤¬´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÅÙ¤ÎÆÏ½Ð¤Î¤ß¤ÇÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä²ÄÇ½¤Ê¡Ö°ìÈÌ°åÎÅµ¡´ï¡×¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤ÎÇ§¾Ú¤ò¼õ¤±¤¿¿®Íê¤Î¾Ú¤Ç¤¹¡£
¤¯¤é¤Ù¤Æ¤ï¤«¤ë¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¤Î¸ú²Ì
¡¦¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¤Î¼§ÀÐ¤ÏÆÈ¼«¤ÎN¶ËS¶Ë¸ò¸ßÇÛÎó¤Ë¤è¤ê¼§µ¤¤ò¹ÈÏ°Ï¤ËÆ¯¤¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÖÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÌÌ¤Ç¡×¤Î¸ú²Ì¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸ú²Ì¤Ë¤è¤ê¼§µ¤¤¬·ì¹Ô²þÁ±¡¦¶ÚÆù¤Î¥³¥ê¤ò´ËÏÂ¤·¡¢²óÉü¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦°åÎÅµ¡´ï¤È¤·¤ÆÇ§¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëËÜÊª¤Î·ò¹¯¥®¥¢¤Î¸ú²Ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÁõÃåÉô°Ì¤Î·ì¹Ô¤ò²þÁ±¡£Æü¾ïÃå¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤Ä¤é¤¤¥³¥ê¤ÎÇº¤ß¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ
¡Öº£Æü¤â¡¢¾Ð´é¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¡£¡×
·ò¹¯¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¾Ð´é¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°åÎÅµ¡´ï¥áー¥«ー¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¤Ï¡¢1997Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢¿Í¡¹¤Î¿´¿È¤Î·ò¹¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï·ò¹¯¤ò°Õ¼±¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ÏÌµ¿ô¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï°åÎÅµ¡´ï¤È¤·¤ÆÇ§¾Ú¤µ¤ì¤¿¼§µ¤·ò¹¯¥®¥¢¡Ö¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¤·¤¿ËÜÊª¤ÎÀ½ÉÊ³«È¯¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥ÆÆÈ¼«¤ÎN¶ËS¶Ë¸ò¸ßÇÛÎó¤Ï¼§ÎÏ¤ò¹ÈÏ°Ï¤Ë±Æ¶Á¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¹â¤¤¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆÈ¼«À½Ë¡¤òÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥É¥¤¥Ä¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2011Ç¯¤Ë¤Ï²¤½£°ÂÁ´´ð½à´ë²èCE¥Þー¥¯¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¾¦ÉÊ¤Ï¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡ÊEU¡ËÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢CE¥Þー¥¥ó¥°¤Î¥¯¥é¥¹Ⅰ°åÎÅµ¡´ï¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï°åÎÅµ¡´ï¤È¤·¤Æ¤Î¸úÇ½¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¹â¤¤¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤âÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áõ¾þÀ¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¸«¤»¤Ê¤¤¡×Â¸ºß¤È¤¤¤¦¾ï¼±¤òÊ¤¤·¡¢¡ÖÌ¥¤»¤ë¡×°åÎÅµ¡´ï¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤³µÇ°¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¡Ç½À¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ÎÎ¾Êý¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥êー¥È¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¹ñÆâ³°¤ÎÆÃµö¼èÆÀ¤Ë¤è¤ê¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËÅ¸³«¡£¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¤ÏÃ¯¤â¤¬µ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¿È¶á¤Ê°åÎÅµ¡´ï¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤Î¾Ð´é¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¤Ï¡¢2021Ç¯7·î8Æü¡¢Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥Þ¥¶ー¥º»Ô¾ì¡Ê¸½¥°¥íー¥¹¡Ë¤Ë¾å¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¾®¾¾ ¹îÖá
¢©542-0081¡¡ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÆîÁ¥¾ì2ÃúÌÜ10ÈÖ26¹æ¡¡¥³¥é¥ó¥È¥Ã¥Æ¥Ó¥ë
TEL¡§06-6258-7350¡ÊÂåÉ½¡Ë¡¡FAX¡§06-6258-7360
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§·ò¹¯´ØÏ¢À½ÉÊ»ö¶È¡Ê²ÈÄíÍÑ±Êµ×¼§ÀÐ¼§µ¤¼£ÎÅµ¡´ï¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¡Ë
¾å¾ì»Ô¾ì¡§Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½êÅì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì ¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É:7792¡Ë
URL¡§https://colantotte.co.jp/