Lei Zhang Ì±´Ö¥»¥¯¥¿ー·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ½éEnergy Institute²ñÄ¹¾Þ¼õ¾Þ

¥í¥ó¥É¥ó¡¢2026Ç¯2·î14Æü /PRNewswire/ -- Envision¼Ò¤ÎÁÏ¶È¼Ô·óºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ëLei Zhang»á¤¬¡¢Energy Institute¤Î2026Ç¯²ñÄ¹¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Institute¤ÏZhang»á¤ËºÇ¹â¤Î±ÉÍÀ¤ò¼øÍ¿¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Ã¦ÃºÁÇ²½¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Ê¤¬¤é·ÐºÑÀ®Ä¹¤ÈÄ¹´üÅª¤ÊÈË±É¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀ¤³¦Åª¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ーÅ¾´¹¤ò·ÁÀ®¤¹¤ëEnvision¼Ò¤ÎÌò³ä¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Energy Institute¤ÏZhang»á¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢Æ±»á¤¬¥¨¥Í¥ë¥®ーÅ¾´¹¤òÀ©Ìó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Î²ÝÂê¤È·ÐºÑÅª¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤·¤ÆÂª¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿»×ÁÛ¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ¤Î»ÑÀª¤ò»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¶È³¦É¸½à¤ò¹âÅÙ²½¤µ¤»¡¢µ»Ç½¤È¶µ°é¤ò»Ù±ç¤·¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¼Ò²ñ¤È·ÐºÑ¤Ë¤è¤ê¤è¤¯¹×¸¥¤¹¤ëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¹´üÅª¤Ê¹Í¤¨¤òÂ¥¿Ê¤·¤¿¤³¤È¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Ï¡¢Ì±´Ö¥»¥¯¥¿ー¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£À¯ÉÜ¡¢³°¸ò¡¢¹ñºÝµ¡´Ø¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿²áµî¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤ËÂ³¤¡¢Zhang»á¤ÏPresident¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿½é¤Îµ¯¶È²È¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¥êー¥Àー¤Ç¤¹¡£
Energy Institute¤ÎAndy Brown²ñÄ¹¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿
¡Ö²ñÄ¹¾Þ¤ÏEnergy Institute¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Î±ÉÍÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ËÊÑ³×Åª¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¸ùÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¸Ä¿Í¤ËÂ£¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Lei»á¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤Ë¤è¤ê¡¢À¤³¦Í¿ô¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¦¥êー¥Àー¤ËÃç´ÖÆþ¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Envision¼Ò¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æ±»á¤ÏAI¥¨¥Í¥ë¥®ー¥·¥¹¥Æ¥à¤ò·ÁÀ®¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ËÌµ¸Â¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤«¤Ä°Â²Á¤Ê´ðÈ×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¡¦¥¼¥í¤ÎÃ£À®¤ÏÀ¯ºö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¸ºß¤¹¤ë²ÝÂê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎÅ¾´¹¤òÅê»ñ²ÄÇ½¤«¤Ä´è¾æ¤Ë¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑ¤Ç¤¤ë´ë¶È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Institute¤¬½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬°Â²Á¤«¤ÄËÉÙ¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥³¥¹¥È¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢À¤³¦¤Ï¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê½Ö´Ö¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Zhang»á¤Ï¼õ¾Þ¤ÎºÝ¤Ë½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£²ûµ¿Åª¤Ê¸«Êý¤¬»Ä¤ë°ìÊý¤Ç¡¢»æ¤Î°Â¤µ¤¬ÃÎ¼±¤ÎÆÈÀê¤òÂÇÇË¤·¤Æ°ìÈÌ¤ÎÍøÍÑ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÍÓÈé»æ¤ÎÂåÊª¤È¤·¤ÆÎô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿13À¤µª¤òÎò»ËÅª¤Ê»öÎã¤È¤·¤Æ¡¢Æ±»á¤ÏÈæ³Ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Zhang»á¤Ï¿ÍÎà¤ÎÌ¤Íè¤ËÂÐ¤¹¤ë³Ú´Ñ¤òÉ½¸½¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö²½ÀÐÇ³ÎÁ¤Î»þÂå¤Ï²á¤®µî¤ê¤Þ¤¹¡£¼¡¤ËÂæÆ¬¤¹¤ë¤â¤Î¤ÏÃ±¤Ë¿·¤¿¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ÍÎà¤Î¿·¤¿¤ÊÎÎ°è¤Ç¤¹¡£ÃÎ¼±¤Î¤¿¤á¤Ë»æ¤¬¤«¤Ä¤ÆÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬ËÉÙ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÃÎÀ¤¬³«²Ö¤µ¤ì¡¢Âº¸·¤¬¼è¤êÌá¤µ¤ì¡¢¶¨ÎÏ´Ø·¸¤¬ºÆ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ËÊ¸ÌÀ¤Î¿·¤¿¤ÊÈË±É¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡×
Zhang»á¤Ï¡¢¹ñºÝ¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Èµ¤¸õ¤ÎÊ¬Ìî¤Ç±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ëÂåÊÛ¼Ô¤Ç¤¹¡£London School of Economics¤ÈGlobal School of Sustainability¤ò¶¦Æ±ÀßÎ©¤·¡¢TIME»ï¤Î¡Ö100 Most Influential Climate Leaders¡×¤Î1¿Í¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Global School of Sustainability¤Î²ñÄ¹¤Ç¤¢¤ëNicholas Stern¶µ¼ø¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿
¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯¤Ï¡¢¶¯ÎÏ¤Ç³Î¼Â¤ÊÀ®Ä¹¤Ø¤ÎÍ£°ì¤ÎÆ»¤Ç¤¹¡£»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ï¿·¤¿¤ÊÈË±É¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£¿ÍÎà¤¬¶¦Í¤¹¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ー²ÝÂê¤Ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤¹¤ëLei»á¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Ï¡¢Æ±»á¤ÎÊÂ³°¤ì¤¿ÁÏÂ¤À¤È¹ÔÆ°ÎÏ¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤¬À¤³¦Ãæ¤ÇÊÑ²½¤Î¥Úー¥¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ëºÝ¤ËÉ¬Í×¤Ê¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¶¯ÎÏ¤ÊÎã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
2007Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿Envision¼Ò¤Ï¡¢¥¯¥êー¥ó¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ï´Ä¶ÌäÂê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿·¤¿¤Ê·ÐºÑÅª¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î´ðÈ×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Î¤â¤È¤ËÀïÎ¬¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤ÏDubhe¤ÎÀ¤³¦Åª¤ÊÆ³Æþ¤òºÇ¶áÈ¯É½¤·¡¢AI¤ÈÊâÄ´¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®ー¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³ÈÄ¥¤ò¼Â¸½¤·¡¢AI¥¨¥Í¥ë¥®ー¥·¥¹¥Æ¥à¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë²è´üÅª¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー´ðÈ×¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
Energy Institute¡ÊEI¡Ë¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¶È³¦¤ÇÆ¯¤¯¿Í¡¹¤Î¸øÇ§¤ÎÀìÌç²ñ°÷ÁÈ¿¥¤Ç¤¹¡£Æ±ÁÈ¿¥¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¡¦¥¼¥í¤Ø¤Î¸øÀµ¤ÊÀ¤³¦ÅªÅ¾´¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÌ¤Íè¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£EI¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¹ñºÝ¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¦¥¦¥£ー¥¯¡ÊInternational Energy Week¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ËèÇ¯¥í¥ó¥É¥ó¤ËÀ¯ºöÎ©°Æ¼Ô¡¢¶È³¦¥êー¥Àー¡¢ÀìÌç²È¤¬½¸¹ç¤·¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤Ï¥¹¥Ôー¥Á¤ÎÁ´Ê¸¤Ç¤¹
Ê¸ÌÀ¤Î¿·¤¿¤ÊÈË±É¤ÎÁÏÂ¤
¤³¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤Ç¤¤ÆÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Î¥Áー¥à¤È»ä¼«¿È¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¶¦Í¤¹¤ë¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¢¤Ä¤Þ¤êÊ¸ÌÀ¤Î¿·¤¿¤ÊÈË±É¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¹ÎÄê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤ÏÊ¸ÌÀ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤ª¤±¤ë¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê½Ö´Ö¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¹©ÃÎÇ½¤Ï¿ÍÎà¤ò¥¨¥Í¥ë¥®ー¼ûÍ×¤Î¿·»þÂå¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å50Ç¯´Ö¤Ç¡¢À¤³¦¤ÎÅÅÎÏ¼ûÍ×¤Ï10ÇÜÁý²Ã¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾øµ¤µ¡´Ø¤¬È¯ÌÀ¤µ¤ì¤ëÁ°¤Ë¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬100ÇÜÁý²Ã¤¹¤ë¤È¤ÏÃ¯¤âÍ½Â¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢µ¤¸õ´íµ¡¤Ï·ã²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²½ÀÐÇ³ÎÁ¤ÎËäÂ¢ÎÌ¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢»ä¤¿¤Á¤Ïº¬ËÜÅª¤Ê¼ÁÌä¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÊ¸ÌÀ¤ÎÄ¹´üÅª¤ÊÈË±É¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
¤³¤Î¶ÛµÞÀ¤Ë¤è¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤ò¿·¤¿¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ¤Ë¶¯¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï 3ËÜ¤Î¼çÍ×Ãì¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡§Ìµ¸Â¡¢ÃÎÅª¡¢°Â²Á¡£
¿´¶¯¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¤³¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¸½¼Â¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¹â²Á¤À¤Ã¤¿ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ï¡¢¥³¥¹¥È¶¥Áè¤Ç²½ÀÐÇ³ÎÁ¤òÎ¿²ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÉ÷ÎÏ¡¢ÂÀÍÛ¸÷¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ーÃùÂ¢¤Î¥³¥¹¥È¤òÀ¤³¦Åª¤ËÌó90¡ó²¼¤²¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò°Â²Á¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤È¤·¤Æ¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¿ÊÊâ¤È¤È¤â¤Ëµ¿Ìä»ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÖË¤«¤µ¡×¤ò¡Ö²á¾êÀ¸»ºÇ½ÎÏ¡×¤È¸íÇ§¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö°Â¤µ¡×¤òµ¿¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï1000Ç¯Á°¤Ë¤¢¤Ã¤¿¸í²ò¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£13À¤µª¡¢Ãæ¹ñ¤«¤éÀ½»æµ»½Ñ¤¬¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¡¢»æ¤ÏÍÓÈé»æ¤ÎÂåÍÑÉÊ¤È¤·¤Æ¡Ö°Â¤¯¤ÆÇË¤ì¤ä¤¹¤¤¡×¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹ÄÄë¥Õ¥êー¥É¥ê¥Ò2À¤¤Ï¡¢»æ¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿Ê¸½ñ¤ÏÌµ¸ú¤À¤È¤Þ¤ÇÀë¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î¥¨¥êー¥È¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢°Â²Á¤Ê»æ¤Ï¹â²Á¤ÊÍÓÈé»æ¤Î¤è¤¦¤ÊÂº¸·¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ÎÍøÍÑ²ÄÇ½À¤È¤³¤Î¡Ö°Â¤µ¡×¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÎ¼±¤ÎÆÈÀê¤¬ÂÇÇË¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÌ¤Î¿Í¡¹¤ËÃÎ¼±¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Îò»Ë¤Ï¡¢Ë¤«¤µ¤ÈÍøÍÑ²ÄÇ½À¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¸ÌÀ¤¬¿ÊÊâ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢¤³¤ÎË¤«¤µ¤¬¿·¤·¤¤¥¨¥Í¥ë¥®ー¥·¥¹¥Æ¥à¤Î´ðÈ×¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AI¤Î²ÄÇ½À¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢Ê¸ÌÀ¤Î¾å¸Â¤ò°ú¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÅÅÎÏ¼ûÍ×¤Î10ÇÜÁý¤ÏÉéÃ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·×»»Åª¿Ê²½¤ÎÎÈ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£Ë¤«¤ÇÃÎÅª¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢AI¤Î²Ö¤Ï´°Á´¤Ë³«²Ö¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¿ÍÎà¤ÎÂº¸·¤â¼é¤ê¡¢Ê¸ÌÀ¤Î´ðÈ×¤ò¼é¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥°¥ê¥Ã¥É¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¤¬±ó¤¯Î¥¤ì¤¿Â¼¡¹¤ò½é¤á¤Æ¾È¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥½ー¥éー¥Ñ¥Í¥ë¤ÏºÇ¤â½ÅÊõ¤µ¤ì¤ë·ëº§½Ë¤¤¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃæÅì¤Ç¤Ï¡¢°Â²Á¤ÊÅÅÎÏ¤Ïº½Çù¤òÇÀÃÏ¤ËÊÑËÆ¤µ¤»¤ë³¤¿åÃ¸¿å²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î±ó¤¯Î¥¤ì¤¿»³´ÖÉô¤Ç¤Ï¡¢É÷ÎÏÈ¯ÅÅ¤Î´ðÃÏ¶É¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÃÎ¼±¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¿ÍÎà¤Ï¸Â¤é¤ì¤¿»ñ¸»¤òÃ¥¤¤¹ç¤¦¾õ¶·¤«¤é¡¢¼«Á³¤ÎÌµ¸Â¤ÎÎ®¤ì¤ò¶¦Æ±¤Ç³«È¯¤¹¤ë¾õ¶·¤Ø°Ü¹Ô¤·¡¢¶¨ÎÏ¤Ë´ð¤Å¤¯¿·¤¿¤ÊÊ¸ÌÀ¤òÃÛ¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²½ÀÐÇ³ÎÁ¤Î»þÂå¤Ï²á¤®µî¤ê¤Þ¤¹¡£¼¡¤ËÂæÆ¬¤¹¤ë¤â¤Î¤ÏÃ±¤Ë¿·¤¿¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ÍÎà¤Î¿·¤¿¤ÊÎÎ°è¤Ç¤¹¡£ÃÎ¼±¤Î¤¿¤á¤Ë»æ¤¬¤«¤Ä¤ÆÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬ËÉÙ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢
ÃÎÀ¤¬³«²Ö¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Âº¸·¤¬¼è¤êÌá¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¶¨ÎÏ´Ø·¸¤¬ºÆ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ê¸ÌÀ¤Î¿·¤¿¤ÊÈË±É¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
