½Ä·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¡ÖPOPCORN¡×1¼þÇ¯¡ª
POPCORN1¼þÇ¯
¥¹¥Þ¥ÛÆÃ²½·¿Ã»¼Ü¥É¥é¥Þ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖPOPCORN¡×¤Ï¡¢ËÜÆü2026Ç¯2·î15Æü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤«¤é1¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¡¢Æüº¢¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡ÖPOPCORN IMPACT¡§ °ìÎ³¤Î¾×·â¤¬¡¢°ìÀ¸¥â¥Î¤ÎÊª¸ì¤ËÊÑ¤ï¤ë¡£¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿4¤Ä¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
POPCORN¤ò³«¤¯ :
https://popcorn-drama.go.link?adj_t=1sfy5zhz
¢££±.3ÌëÏ¢Â³¡ªÇÐÍ¥¿Ø¤Ë¤è¤ë1¼þÇ¯µÇ°LiveÇÛ¿®
TikTok¤Ë¤Æ¡¢½Ð±éÇÐÍ¥¤¿¤Á¤ÈÄ¾ÀÜ¸òÎ®¤Ç¤¤ëLiveÇÛ¿®¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆâÍÆ¡Û
- Î¢ÏÃLive¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Ûー¥à¥Ñー¥Æ¥£ー¡×
»£±Æ¸½¾ì¤ÎÈëÂ¢¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¸ø³«¤¹¤ë¡Ö»×¤¤½Ð¥¢¥ë¥Ð¥à¡×¤ä¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î°Õ¸«¤òÊç¤ë¡Ö¥É¥é¥Þ²ñµÄ¡×¤ò¼Â»Ü¡£ÇÛ¿®Ãæ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¥µ¥¤¥ó¤òÆþ¤ì¤¿¸ÂÄê¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
- ºîÉÊ»ëÄ°Live¡Ö°ìµ¤¸«¿ä¾©¡ªÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¥ê¥×¥ì¥¤¡×
¿Íµ¤ºî¤ÎËÁÆ¬¤òÇÐÍ¥¤È°ì½ï¤Ë¼Â¶·»ëÄ°¡£¥¸¥ã¥ó¥ëÊÌ¤Î¡Ö¾×·â¥·ー¥ó¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Êª¸ì¤ÎÇ®¶¸¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û
¡¡Âè1Ìë¡§2/16(·î)¡¡20:00～
¡¡Âè2Ìë¡§2/17(²Ð)¡¡20:00～
¡¡Âè3Ìë¡§2/18(¿å)¡¡20:00～
¢£2. ¿Íµ¤5ºîÉÊ¤¬ºÇÂç10ÏÃÌµÎÁ¡ª¡ÖÌµÎÁÏÃÁýÎÌ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×
ÌµÎÁÏÃÁýÎÌ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
´ü´ÖÃæ¡¢ÂÐ¾Ý¤Î6ºîÉÊ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÌµÎÁÏÃ¤Ë²Ã¤¨¡¢¹¹ð»ëÄ°¤ò´Þ¤áºÇÂç10ÏÃÊ¬¤òÌµÎÁ¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂÐ¾ÝºîÉÊ¡Û
¡Ø¶òÃÔ¤ÈÎø¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ù¡ØÌ¿¤ß¤¸¤«¤·Ì´»£¤ë²µ½÷¡Ù¡Ø·ìÆù¤Î°¦¡Ù¡Øµö¤·¤Îºá¡Ù¡ØÀ¤´ÖÂÎ¡Ù¡Ø¥Ò¥ß¥Ä¤È¥«¥Æ¥¥ç¤È½÷»Ò¹âÀ¸¡Ù
◼︎3. ´¶ÁÛÅê¹Æ¤Ç¥µ¥¤¥ó¥°¥Ã¥º³ÍÆÀ¡ª¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
X¤Ë¤Æ»ØÄê¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°
#POPCORN1¼þÇ¯
¤òÉÕ¤±¤Æ´¶ÁÛ¤ä¸«¤¿¤¤ºîÉÊ¤òÅê¹Æ¤·¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÃêÁª¤Ç20Ì¾ÍÍ¤Ë¸ÂÄê¥µ¥¤¥ó¥°¥Ã¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ü´Ö¡Û
¡¡2026Ç¯2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë～2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë
¡Ú±þÊçÊýË¡¡Û
¡¡#POPCORN1¼þÇ¯¤È
¡¡#Ìò¼ÔÌ¾ (¿ä¤·¤ÎÌ¾Á°)
¡¡¤òÉÕ¤±ºîÉÊ¤Î´¶ÁÛ¤äº£¸å¸«¤¿¤¤¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò
¡¡½ñ¤¤¤ÆÅê¹Æ¡ª
¢£4. Áí³Û50,000¥³¥¤¥ó»³Ê¬¤±¡ª¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
POPCORN¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¤Æ¡¢
ÃêÁª¤Ç¹ç·×50Ì¾ÍÍ¤Ë¥¢¥×¥êÆâ¤Ç»È¤¨¤ë
¥³¥¤¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ü´Ö¡Û
2026Ç¯2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë～2·î22Æü¡Ê¿å¡Ë
¡Ú±þÊçÊýË¡¡Û
£±.@popcorndrama505¤ò¥Õ¥©¥íー
£².³ºÅö¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È
¡Ú·ÊÉÊ¡Û
2,000¥³¥¤¥ó¡Ê10Ì¾ÍÍ¡Ë
1,000¥³¥¤¥ó¡Ê20Ì¾ÍÍ¡Ë
500¥³¥¤¥ó¡Ê20Ì¾ÍÍ¡Ë
¢£½Ä·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥êPOPCORN
½Ä·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¡ÖPOPCORN¡×
¤¢¤Ê¤¿¤Î¡È¥¹¥¥Þ¡É¤Ë¡¢¡È´¶Æ°¡É¤ò¡£½Ä·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¡ÖPOPCORN¡×
¡È¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¹¥¥Þ¤Ë¡¢´¶Æ°¤ò¡£¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¿·¿Êµ¤±Ô¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë ¡ÈÇ»Ì©¤Ê¥¨¥ó¥¿¥á¡É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡£1ÏÃ1Ê¬È¾～3Ê¬ÄøÅÙ¡¢ËÁÆ¬¿ôÏÃ¤òÌµÎÁ»ëÄ°¤È¤·¡¢¤½¤Î¸åÅÔÅÙ²Ý¶â¤Ë¤ÆºîÉÊ¤ò¥ê¥êー¥¹¡£À¤ÂåÌä¤ï¤ºÈ¿¶Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¿GOKKO¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÈ¼«¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÂ¸Ê¬¤Ë³è¤«¤·¡¢Îø°¦¡¦¥¤¥ó¥â¥é¥ë¡¦ÀÄ½Õ¡¦¥³¥á¥Ç¥£¤Ê¤É¡¢¥¸¥ã¥ó¥ëÌä¤ï¤º¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¸ÄÀ¤¬µ±¤¯ºîÉÊ¤òÅ¸³«Ãæ¡£
¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¥³¥Á¥é¤«¤é
https://popcorn-drama.go.link?adj_t=1sfy5zhz(https://apps.apple.com/app/id6553988313?mt=8)
¡¦»ÅÍÍ¡§iOSÈÇ¡¢AndroidÈÇ
¡¦ÎÁ¶â¡§ÌµÎÁDL ¢¨¥¢¥×¥êÆâ²Ý¶â¤¢¤ê
¡¦Æ°ºî´Ä¶Í½Äê¡§iOS17°Ê¹ß Android12°Ê¹ß
¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤Æ»ëÄ°¤¹¤ë :
https://popcorn-drama.go.link?adj_t=1sfy5zhz
¢£³ô¼°²ñ¼ÒGOKKO¤È¤Ï
GOKKO¥í¥´
º£¤Þ¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡£»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤À®Ä¹¤È¡¢À¤³¦¤Ø¤ÎÌî¿´¡£
¼¡À¤Âå¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥êー¥Àー¤¬½¸¤¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡¢³ô¼°²ñ¼ÒGOKKO¡£
¡ÈÆü¾ï¤ÇËº¤ì¤¬¤Á¤Ê¾®¤µ¤Ê°¦¤ò¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë½Ä·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤òºî¤êÂ³¤±¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー½¸ÃÄ¡Ö¤´¤Ã¤³¶æ³ÚÉô¡×¤Ï¡¢2021Ç¯5·î¤Ë6¿Í¤Ç·ëÀ®¡£2022Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼ÒGOKKO¤òÀßÎ©¤·¡¢´ë²è¡¿µÓËÜ¡¿»£±Æ¡¿ÊÔ½¸¡¿Åê¹Æ¡¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Þ¤Ç¤ò¥ï¥ó¥Áー¥à¤Ç°ìµ¤ÄÌ´Ó¤¹¤ëÀ¤³¦¿å½à¤ÎÀ©ºîÂÎÀ©¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë4,000ËÜÄ¶¤ÎºîÉÊ¤òÀ©ºî¡¦Åê¹Æ¡£Îß·×ºÆÀ¸¿ô¤Ï100²¯²óÄ¶¡¢SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô¤Ï560Ëü¿ÍÄ¶*¤òÆÍÇË¤·¥·¥çー¥È¥É¥é¥ÞÎÎ°è¤Ç¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÅþÃ£µ¬ÌÏ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
*¶¦Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò´Þ¤à
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
GOKKO¥¹¥¿¥¸¥ª
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
ÂåÉ½¼Ô¡§¶¦Æ±ÂåÉ½ ÂåÉ½¼èÄùÌò ÅÄÃæÁï¡¢ ÂåÉ½¼èÄùÌò Â¿ÅÄÃÒ
♧ ¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://gokkoclub.jp/
♧ TikTok¡§https://www.tiktok.com/@gokko5club/
♧ Instagram¡§https://instagram.com/gokko5club/
♧ YouTube¡§https://www.youtube.com/@gokko5club/
♧ X¡§https://x.com/gokko5club/
♧ ºÎÍÑ¥µ¥¤¥È¡§https://gokkoclub.jp/recruit/
♧ ½Ä·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¡ÖPOPCORN¡×¡§https://popcorn-drama.go.link?adj_t=1sfy5zhz