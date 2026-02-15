¡Ú¥³¥é¥Ü¾ðÊó²ò¶Ø¡ª¡ÛVTuber¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¥¢¥Ë¥á¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡ªAnimeFesta¥É¥­¥É¥­Æ±»þ»ëÄ°²ñ2·î23Æü¤è¤ê³«ºÅ·èÄê¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´14Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥¤¥Ö

¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥¤¥Ö¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔË­Åç¶è¡¢ÂåÉ½¡§´Ø¸ý¹ÒÂÀ¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¢¥Ë¥á¸«ÊüÂê¥µー¥Ó¥¹¡ÖAnimeFesta¡Ê¥¢¥Ë¥á¥Õ¥§¥¹¥¿¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯2·î23Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢ÁíÀª11Ì¾¤ÎVTuber¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡¢¡ÖAnimeFesta¥É¥­¥É¥­Æ±»þ»ëÄ°²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£


¡¡ËÜ´ë²è¤Ç¤Ï¡¢¡ÖAnimeFesta¡×¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤ÎºîÉÊ¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç»ëÄ°¤·¡¢Ç®¶¸Åª¤ÊÂÎ¸³¤ò¥Õ¥¡¥ó¤È¶¦Í­¤·¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ä¾ÜºÙ¤Ê¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ê¤É¤Ï¡¢2·î23Æü¤Î³«ºÅ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¸ø¼°XÅù¤Ç½ç¼¡¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£º£¸å¤ÎÂ³Êó¤Ë¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£




ÇÛ¿®¼Ô°ìÍ÷





ÀÞÇµ¤Ê¤Ê¤»





YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/channel/UCji4kFR4n5TnEpqga0SHxlQ




²»¶×¤«¤Ê¤ß

¥¢¥Ë¥áÂç¹¥¤­¡ª


¿ÝÆÚ¤â²Î¤âÂç¹¥¤­¤ÊÇ­¥á¥¤¥É¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¹¡ª


ÉáÃÊ¤Ï²Î¤Ã¤¿¤ê¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¤¿¤ê³Ú¤·¤¤³èÆ°¤·¤Æ¤ë¤è¡ª


°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¯¥¢¥Ë¥á¤ß¤èーー¡ª





YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/channel/UCZwsOhl_T0k2Sgf7S3JReNQ




Àãºé¤æ¤¦¤«

¸µµ¤¤È¾Ð´é¤ò¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤ªÆÏ¤±¡ª


Àãºé¤æ¤¦¤«¤Ç¤¹¡ª


¥¢¥Ë¥á¤ò¸«¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤­¤Ê¤Î¤Ç»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª


°ì½ï¤ËºîÉÊ³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª





YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/channel/UCvIBFojjHPQ9igWSNpNqePA




¤æ¤Ã¤­¤ó

¥Ô¥ó¥¯¤ÎÇ­¤Ï¤¹¤¤¤Èー¤ª¡©


ÇîÂ¿ÊÛÇ­Vtuber¤Î¤æ¤Ã¤­¤ó¤Ð¤¤¤Ã¡£


¼«Ëý¤Î¾Ð´é¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Ïー¥È¤â¥Ô¥ó¥¯¤ËÀ÷¤á¤ë¤±¤ó¡£


¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤Ð¤ê¤¹¤¤¤Èー¤è¡£


Ê¡²¬»Ô¤Î¤´ÅöÃÏVtuber¤Î³èÆ°¤ä¡¢²ÎÇÛ¿®¡¢Ä«³èÇÛ¿®¡¢¥²ー¥àÇÛ¿®¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°Ãæ¤Ð¤¤¤Ã¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤Þ¤Ã¤Èー¤±¤ó¤Í¡£





YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/channel/UC2YLG8u2xHZdu7ACn_9t2jg




¥ë¥Ê¥Æ¥£¥¢¡¦¥¢¥ô¥£¥ó¥¹¥¿ー

·î¤Î½÷¿À¤Ë¤ª»Å¤¨¤¹¤ëÀ»½÷¡¢¥ë¥Ê¥Æ¥£¥¢¤Ç¤¹¡ª


ASMR¡¢¥²ー¥à¼Â¶·¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë³èÆ°Ãæ¢ö


¥É¥­¥É¥­¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò°ì½ï¤Ë¶¦Í­¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿ÍÊç½¸Ãæ¤Ç¤¹¡ª





YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/channel/UCa8LEwtYMIqB_FFZq75ST4Q




°ÍµÕ¥ë¥á¥¤

·î¤Î½÷¿À¤Ë¤ª»Å¤¨¤¹¤ëÀ»½÷¡¢¥ë¥Ê¥Æ¥£¥¢¤Ç¤¹¡ª


ASMR¡¢¥²ー¥à¼Â¶·¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë³èÆ°Ãæ¢ö


¥É¥­¥É¥­¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò°ì½ï¤Ë¶¦Í­¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿ÍÊç½¸Ãæ¤Ç¤¹¡ª





YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/channel/UCAgMeMqVeMBOh3QCyYhbxFA




À±·î²»ºÌ

À±·î²»ºÌ¡Ê¤Û¤·¤Ä¤­ ¤Í¤¤¤í¡Ë¤Ç¤¹ (¥Ïー¥È)


Ìë¤¬»÷¹ç¤¦¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È´Å¤¯¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¼ä¤·¤¬¤ê¤ÊVtuber¤Ç¤¹¡£


¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤¬Âç¹¥¤­¤Ç¡¢¥²ー¥àÇÛ¿®¤òÃæ¿´¤Ë»²²Ã·¿»¨ÃÌ¡¦Æ±»þ»ëÄ°¡¦³èÆ°¤·¤Æ¤Þ¤¹


¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡×¤¬¸À¤¨¤ë¾ì½ê¤Ç¡¢º£Æü¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡Ä¡¦





YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/channel/UCfNXpUZbXBOq6h2JBGeGTpA




¿åÇµ¤¢¤Þ¤Í

ÃÏÆ»¤Ë¥³¥Ä¥³¥Ä¤«¤ì¤±¤ä¤­～¡ª


ÅØÎÏ·ÏVTuber¤Î¿åÇµ¤¢¤Þ¤Í¤Ç¤¹¡ª


¤«¤ï¤¤¤¤½÷¤Î»Ò¤¬Âç¹¥¤­(¥Ïー¥È)


¤¼¤Ò¿åÇµ¤¢¤Þ¤Í¤È°ì½ï¤Ë¥¢¥Ë¥á¤ò´Ñ¤Þ¤»¤ó¤«¡©





YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/channel/UCzrdQFIyzEnBaLHaVIZW13Q




ÄáÍè¤Ä¤æ

Åù¿ÈÂç¤Î¤ï¤¬¤Þ¤Þ¥À¥¦¥Êー¤Í¤³¤Á¤ã¤ó(¿Í´Ö)¤ÎÄáÍè¤Ä¤æ¤Ç¤¹¡£


É´¹ç¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¥Ü¥¤¥¹¤È£Á£Ó£Í£Ò¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë³èÆ°Ãæ¡ª


CUTE¤ÇWACK¤ÊCHILL¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ú


¤º¤Ã¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¤¤¤Æ¤Í¤Ã





YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/channel/UCHYHuutJy8jzdcdz7x5k4JQ




±©³¤¤è¤¾¤é

´°Á´¸Ä¿ÍÀª¤ÎÇò¥ä¥®°­Ëâ¡¢¥¨¥ó¥¿¥áÊ£¹ç·¿Vtuber±©³¤¤è¤¾¤é¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£


¼ñÌ£¤Î¥«ー¥É³«Éõ¤«¤éÌþ¤·¤ÎASMR¤Þ¤Ç¡ª


¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ª¼ª¤ÎÉâµ¤Áê¼ê¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤(¥Ïー¥È)





YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/channel/UC-kwL-p2XCgcnQx7nuMm6hA




¼ãÁð°É

¥²ー¥à¤È»¨ÃÌ¤¬Âç¹¥¤­¤Ê¡ØÇ¾¶Ú¥´¥ê¥é·Ï¡ÙVtuber¡ª


Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Ë¡¢¤Þ¤¿Íè¤¿¤¤¤Ê¢ö¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥é¥¤¥Ðー¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£º£¤ò¤ß¤ó¤Ê¤È³Ú¤·¤à¤ò¥â¥Ã¥Èー¤ËÇÛ¿®Ãæ💗





YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/channel/UC3wJiwegmcSCCXDkKj2XXYg



ÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ï¸ø¼°X¤Ç½ç¼¡¸ø³«¡ª


ºîÉÊ¤äÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÏAnimeFesta¸ø¼°X¡Êhttps://x.com/AnimeFesta_Info¡Ë¤Ë¤Æ½ç¼¡¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¡¢Â³Êó¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£



AnimeFesta¡Ê¥¢¥Ë¥á¥Õ¥§¥¹¥¿¡Ë





ºÇ¿·ºî¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡Ä


ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥àÈÇ¡Êµ¬À©²ò½üÈÇ¡Ë¡ÛºîÉÊ¤â¸«ÊüÂê¡ª


AnimeFesta¡Ê¥¢¥Ë¥á¥Õ¥§¥¹¥¿¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¤¬¹¥¤­¤ÊÊý¸þ¤±¤Î¡Ö¥¢¥Ë¥á¸«ÊüÂê¡×¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£


ºÇ¿·ºî¤ä°ÛÀ¤³¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡¢Îø°¦¡Ê¥é¥Ö¥³¥á¡Ë¡¢SF¤Ê¤É¡¢Éý¹­¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌÖÍå¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÈÀêÇÛ¿®ºîÉÊ¤äÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥àÈÇ¡Êµ¬À©²ò½üÈÇ¡Ë¡Û¤â¤¹¤Ù¤Æ¸«ÊüÂê¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£


¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¥é¥Ù¥ë¤¬ÉÕ¤¤¤¿°ìÉôºîÉÊ¤Î¤´»ëÄ°¤Ë¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥é¥ó¤Ø¤Î¤´²ÃÆþ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£



¡Ö¥¢¥Ë¥á¸«ÊüÂê¡×¥µー¥Ó¥¹¤ò¤ªÃµ¤·¤ÎÊý¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥àÈÇ¡Êµ¬À©²ò½üÈÇ¡Ë¡×¤äÆÈÀêºîÉÊ¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¤¼¤ÒAnimeFesta¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª



²ñ°÷¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª


▶https://animefesta.iowl.jp/entry



¥µー¥Ó¥¹³µÍ×¡§


Ì¾¡¡¾Î ¡§AnimeFesta¡Ê¥¢¥Ë¥á¥Õ¥§¥¹¥¿¡Ë


³«¡¡»Ï ¡§2021Ç¯5·î10Æü¡Ê·î¡Ë


ÇÛ¡¡¿® ¡§AnimeFesta¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÁ´ºîÉÊ¡¢¤½¤ÎÂ¾¿Íµ¤¥¢¥Ë¥áºîÉÊÂ¿¿ô¡£


£Õ£Ò£Ì ¡§https://animefesta.iowl.jp/entry



AnimeFesta¸ø¼°SNS


X ¡§@AnimeFesta_info


Instagram ¡§https://www.instagram.com/animefesta_info/



³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥¤¥Ö





³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥¤¥Ö¤Ï¡ÖIT¡ß¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÇÀ¤³¦¤Ë¤Þ¤À¤Ê¤¤´¶Æ°¤òÁÏ¤ë¡×¡Ö¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤À¤«¤é¤Ç¤­¤ëÀ¤³¦¡¦É½¸½¤òÄÉµá¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È´ë¶È¤Ç¤¹¡£



ÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¤ÎÀ½ºî¤ÈÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖComicFesta¡×¤Î±¿±Ä¤ò»Ï¤á¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¥ìー¥Ù¥ë¡Ö¥Ç¥ì¥®¥å¥é¡×¤Ë¤è¤ë¥¢¥Ë¥áÀ½ºî¤È¡¢¥¢¥Ë¥áÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖAnimeFesta¡×¤âÅ¸³«¡£


¤µ¤é¤Ë³¤³°¸þ¤±ÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖCoolmic¡×¤ä¥¢¥Ë¥áÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖOceanVeil¡×¤Ë¤è¤ë¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·µ¬»ö¶È¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë»²Æþ¤·¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î²ÄÇ½À­¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



´ë¶ÈÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥¤¥Ö¡ÊWWWave Corporation¡Ë


ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡´Ø¸ý ¹ÒÂÀ


½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔË­Åç¶èÅìÃÓÂÞ3-1-1 ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó60 15F


Àß¡¡Î©¡§2010Ç¯4·î9Æü


»ñËÜ¶â¡§7,300Ëü±ß


£Õ£Ò£Ì¡§https://wwwave.jp/