¡Ú¥³¥é¥Ü¾ðÊó²ò¶Ø¡ª¡ÛVTuber¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¥¢¥Ë¥á¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡ªAnimeFesta¥É¥¥É¥Æ±»þ»ëÄ°²ñ2·î23Æü¤è¤ê³«ºÅ·èÄê¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥¤¥Ö¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¡§´Ø¸ý¹ÒÂÀ¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¢¥Ë¥á¸«ÊüÂê¥µー¥Ó¥¹¡ÖAnimeFesta¡Ê¥¢¥Ë¥á¥Õ¥§¥¹¥¿¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯2·î23Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢ÁíÀª11Ì¾¤ÎVTuber¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡¢¡ÖAnimeFesta¥É¥¥É¥Æ±»þ»ëÄ°²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ´ë²è¤Ç¤Ï¡¢¡ÖAnimeFesta¡×¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤ÎºîÉÊ¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç»ëÄ°¤·¡¢Ç®¶¸Åª¤ÊÂÎ¸³¤ò¥Õ¥¡¥ó¤È¶¦Í¤·¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ä¾ÜºÙ¤Ê¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ê¤É¤Ï¡¢2·î23Æü¤Î³«ºÅ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¸ø¼°XÅù¤Ç½ç¼¡¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£º£¸å¤ÎÂ³Êó¤Ë¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÇÛ¿®¼Ô°ìÍ÷
ÀÞÇµ¤Ê¤Ê¤»
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/channel/UCji4kFR4n5TnEpqga0SHxlQ
²»¶×¤«¤Ê¤ß
¥¢¥Ë¥áÂç¹¥¤¡ª
¿ÝÆÚ¤â²Î¤âÂç¹¥¤¤ÊÇ¥á¥¤¥É¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¹¡ª
ÉáÃÊ¤Ï²Î¤Ã¤¿¤ê¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¤¿¤ê³Ú¤·¤¤³èÆ°¤·¤Æ¤ë¤è¡ª
°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¯¥¢¥Ë¥á¤ß¤èーー¡ª
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/channel/UCZwsOhl_T0k2Sgf7S3JReNQ
Àãºé¤æ¤¦¤«
¸µµ¤¤È¾Ð´é¤ò¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤ªÆÏ¤±¡ª
Àãºé¤æ¤¦¤«¤Ç¤¹¡ª
¥¢¥Ë¥á¤ò¸«¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
°ì½ï¤ËºîÉÊ³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/channel/UCvIBFojjHPQ9igWSNpNqePA
¤æ¤Ã¤¤ó
¥Ô¥ó¥¯¤ÎÇ¤Ï¤¹¤¤¤Èー¤ª¡©
ÇîÂ¿ÊÛÇVtuber¤Î¤æ¤Ã¤¤ó¤Ð¤¤¤Ã¡£
¼«Ëý¤Î¾Ð´é¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Ïー¥È¤â¥Ô¥ó¥¯¤ËÀ÷¤á¤ë¤±¤ó¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤Ð¤ê¤¹¤¤¤Èー¤è¡£
Ê¡²¬»Ô¤Î¤´ÅöÃÏVtuber¤Î³èÆ°¤ä¡¢²ÎÇÛ¿®¡¢Ä«³èÇÛ¿®¡¢¥²ー¥àÇÛ¿®¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°Ãæ¤Ð¤¤¤Ã¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤Þ¤Ã¤Èー¤±¤ó¤Í¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/channel/UC2YLG8u2xHZdu7ACn_9t2jg
¥ë¥Ê¥Æ¥£¥¢¡¦¥¢¥ô¥£¥ó¥¹¥¿ー
·î¤Î½÷¿À¤Ë¤ª»Å¤¨¤¹¤ëÀ»½÷¡¢¥ë¥Ê¥Æ¥£¥¢¤Ç¤¹¡ª
ASMR¡¢¥²ー¥à¼Â¶·¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë³èÆ°Ãæ¢ö
¥É¥¥É¥¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò°ì½ï¤Ë¶¦Í¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿ÍÊç½¸Ãæ¤Ç¤¹¡ª
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/channel/UCa8LEwtYMIqB_FFZq75ST4Q
°ÍµÕ¥ë¥á¥¤
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/channel/UCAgMeMqVeMBOh3QCyYhbxFA
À±·î²»ºÌ
À±·î²»ºÌ¡Ê¤Û¤·¤Ä¤ ¤Í¤¤¤í¡Ë¤Ç¤¹ (¥Ïー¥È)
Ìë¤¬»÷¹ç¤¦¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È´Å¤¯¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¼ä¤·¤¬¤ê¤ÊVtuber¤Ç¤¹¡£
¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¥²ー¥àÇÛ¿®¤òÃæ¿´¤Ë»²²Ã·¿»¨ÃÌ¡¦Æ±»þ»ëÄ°¡¦³èÆ°¤·¤Æ¤Þ¤¹
¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡×¤¬¸À¤¨¤ë¾ì½ê¤Ç¡¢º£Æü¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡Ä¡¦
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/channel/UCfNXpUZbXBOq6h2JBGeGTpA
¿åÇµ¤¢¤Þ¤Í
ÃÏÆ»¤Ë¥³¥Ä¥³¥Ä¤«¤ì¤±¤ä¤～¡ª
ÅØÎÏ·ÏVTuber¤Î¿åÇµ¤¢¤Þ¤Í¤Ç¤¹¡ª
¤«¤ï¤¤¤¤½÷¤Î»Ò¤¬Âç¹¥¤(¥Ïー¥È)
¤¼¤Ò¿åÇµ¤¢¤Þ¤Í¤È°ì½ï¤Ë¥¢¥Ë¥á¤ò´Ñ¤Þ¤»¤ó¤«¡©
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/channel/UCzrdQFIyzEnBaLHaVIZW13Q
ÄáÍè¤Ä¤æ
Åù¿ÈÂç¤Î¤ï¤¬¤Þ¤Þ¥À¥¦¥Êー¤Í¤³¤Á¤ã¤ó(¿Í´Ö)¤ÎÄáÍè¤Ä¤æ¤Ç¤¹¡£
É´¹ç¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¥Ü¥¤¥¹¤È£Á£Ó£Í£Ò¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë³èÆ°Ãæ¡ª
CUTE¤ÇWACK¤ÊCHILL¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ú
¤º¤Ã¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¤¤¤Æ¤Í¤Ã
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/channel/UCHYHuutJy8jzdcdz7x5k4JQ
±©³¤¤è¤¾¤é
´°Á´¸Ä¿ÍÀª¤ÎÇò¥ä¥®°Ëâ¡¢¥¨¥ó¥¿¥áÊ£¹ç·¿Vtuber±©³¤¤è¤¾¤é¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£
¼ñÌ£¤Î¥«ー¥É³«Éõ¤«¤éÌþ¤·¤ÎASMR¤Þ¤Ç¡ª
¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ª¼ª¤ÎÉâµ¤Áê¼ê¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤(¥Ïー¥È)
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/channel/UC-kwL-p2XCgcnQx7nuMm6hA
¼ãÁð°É
¥²ー¥à¤È»¨ÃÌ¤¬Âç¹¥¤¤Ê¡ØÇ¾¶Ú¥´¥ê¥é·Ï¡ÙVtuber¡ª
Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Ë¡¢¤Þ¤¿Íè¤¿¤¤¤Ê¢ö¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥é¥¤¥Ðー¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£º£¤ò¤ß¤ó¤Ê¤È³Ú¤·¤à¤ò¥â¥Ã¥Èー¤ËÇÛ¿®Ãæ💗
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/channel/UC3wJiwegmcSCCXDkKj2XXYg
ÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ï¸ø¼°X¤Ç½ç¼¡¸ø³«¡ª
ºîÉÊ¤äÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÏAnimeFesta¸ø¼°X¡Êhttps://x.com/AnimeFesta_Info¡Ë¤Ë¤Æ½ç¼¡¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¡¢Â³Êó¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
AnimeFesta¡Ê¥¢¥Ë¥á¥Õ¥§¥¹¥¿¡Ë
ºÇ¿·ºî¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡Ä
ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥àÈÇ¡Êµ¬À©²ò½üÈÇ¡Ë¡ÛºîÉÊ¤â¸«ÊüÂê¡ª
AnimeFesta¡Ê¥¢¥Ë¥á¥Õ¥§¥¹¥¿¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¤¬¹¥¤¤ÊÊý¸þ¤±¤Î¡Ö¥¢¥Ë¥á¸«ÊüÂê¡×¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
ºÇ¿·ºî¤ä°ÛÀ¤³¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡¢Îø°¦¡Ê¥é¥Ö¥³¥á¡Ë¡¢SF¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌÖÍå¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÈÀêÇÛ¿®ºîÉÊ¤äÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥àÈÇ¡Êµ¬À©²ò½üÈÇ¡Ë¡Û¤â¤¹¤Ù¤Æ¸«ÊüÂê¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¥é¥Ù¥ë¤¬ÉÕ¤¤¤¿°ìÉôºîÉÊ¤Î¤´»ëÄ°¤Ë¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥é¥ó¤Ø¤Î¤´²ÃÆþ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¢¥Ë¥á¸«ÊüÂê¡×¥µー¥Ó¥¹¤ò¤ªÃµ¤·¤ÎÊý¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥àÈÇ¡Êµ¬À©²ò½üÈÇ¡Ë¡×¤äÆÈÀêºîÉÊ¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¤¼¤ÒAnimeFesta¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
²ñ°÷¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
▶https://animefesta.iowl.jp/entry
¥µー¥Ó¥¹³µÍ×¡§
Ì¾¡¡¾Î ¡§AnimeFesta¡Ê¥¢¥Ë¥á¥Õ¥§¥¹¥¿¡Ë
³«¡¡»Ï ¡§2021Ç¯5·î10Æü¡Ê·î¡Ë
ÇÛ¡¡¿® ¡§AnimeFesta¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÁ´ºîÉÊ¡¢¤½¤ÎÂ¾¿Íµ¤¥¢¥Ë¥áºîÉÊÂ¿¿ô¡£
£Õ£Ò£Ì ¡§https://animefesta.iowl.jp/entry
AnimeFesta¸ø¼°SNS
X ¡§@AnimeFesta_info
Instagram ¡§https://www.instagram.com/animefesta_info/
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥¤¥Ö
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥¤¥Ö¤Ï¡ÖIT¡ß¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÇÀ¤³¦¤Ë¤Þ¤À¤Ê¤¤´¶Æ°¤òÁÏ¤ë¡×¡Ö¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤À¤«¤é¤Ç¤¤ëÀ¤³¦¡¦É½¸½¤òÄÉµá¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È´ë¶È¤Ç¤¹¡£
ÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¤ÎÀ½ºî¤ÈÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖComicFesta¡×¤Î±¿±Ä¤ò»Ï¤á¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¥ìー¥Ù¥ë¡Ö¥Ç¥ì¥®¥å¥é¡×¤Ë¤è¤ë¥¢¥Ë¥áÀ½ºî¤È¡¢¥¢¥Ë¥áÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖAnimeFesta¡×¤âÅ¸³«¡£
¤µ¤é¤Ë³¤³°¸þ¤±ÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖCoolmic¡×¤ä¥¢¥Ë¥áÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖOceanVeil¡×¤Ë¤è¤ë¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·µ¬»ö¶È¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë»²Æþ¤·¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶ÈÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥¤¥Ö¡ÊWWWave Corporation¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡´Ø¸ý ¹ÒÂÀ
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÅç¶èÅìÃÓÂÞ3-1-1 ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó60 15F
Àß¡¡Î©¡§2010Ç¯4·î9Æü
»ñËÜ¶â¡§7,300Ëü±ß
£Õ£Ò£Ì¡§https://wwwave.jp/