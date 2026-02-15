¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û²¬»³Âç³Ø¥¦¥§¥¤¥È¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°Éô¿ùÌî¹ÀÀ¸¤µ¤ó¤ÈÈ¬ÌÚ¶ÁÊ¿¤µ¤ó¤¬¡ÖÁ´ÆüËÜ¥Ù¥ó¥Á¥×¥ì¥¹Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤ÇÂç³èÌö¡ª
2026¡ÊÎáÏÂ8¡ËÇ¯ 2·î 15Æü
¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø
https://www.okayama-u.ac.jp/
¢¡³µ Í×
¡¡¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø¡ÊËÜÉô¡§²¬»³»ÔËÌ¶è¡¢³ØÄ¹¡§Æá¿ÜÊÝÍ§¡Ë¤Î¥¦¥§¥¤¥È¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°Éô¤Ï¡¢2026Ç¯1·î16～18Æü¤Ë¹â¾¾»ÔÁí¹çÂÎ°é´Û¡Ê¹áÀî¸©¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÁ´ÆüËÜ¥Ù¥ó¥Á¥×¥ì¥¹Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡ÊÂè38²óÁ´ÆüËÜ¥Ù¥ó¥Á¥×¥ì¥¹Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡¦Âè27²ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ù¥ó¥Á¥×¥ì¥¹Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ë¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥¨¥¯¥¤¥Ã¥×ÉôÌç¡¦ÃË»Ò¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î83kgµé¤Ç¿ùÌî¹ÀÀ¸¤µ¤ó¡Ê¶µ°é³ØÉô3Ç¯¡Ë¤¬2°Ì¡¢74kgµé¤ÇÈ¬ÌÚ¶ÁÊ¿¤µ¤ó¡ÊË¡³ØÉô3Ç¯¡Ë¤¬3°Ì¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¡¥Ù¥ó¥Á¥×¥ì¥¹¶¥µ»¤Ï¡¢¥Ù¥ó¥ÁÂæ¤Ç¶Ä¸þ¤±¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ðー¥Ù¥ë¤ò¶»¤Þ¤Ç²¼¤í¤·¤¿¸å¤Ë²¡¤·¾å¤²¤ë¥Ñ¥ïー¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¼ïÌÜ¤Ç¤¹¡£¿ùÌî¤µ¤ó¤Ï220kg¡¢È¬ÌÚ¤µ¤ó¤Ï167.5kg¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âç²ñ¤ò½ª¤¨¡¢¿ùÌî¤µ¤ó¤Ï¡Ö»×¤¤¤É¤ª¤ê¤Î·ë²Ì¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÎÉ¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ù¤·¤µ¤òÞú¤Þ¤»¡¢È¬ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆüº¢¤«¤éÎý½¬¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤³¤Î½ç°Ì¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤ÎÂç²ñ¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Âç²ñ¤Î±ß³ê¤Ê±¿±Ä¤Ë¤â¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë²¬»³Âç³Ø¥¦¥§¥¤¥È¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°Éô¡£º£¸å¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤Ë¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¿ùÌî¤µ¤ó¤¬220kg¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿ÍÍ»Ò
È¬ÌÚ¤µ¤ó¤¬167.5kg¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿ÍÍ»Ò
83kgµé¤ÎÉ½¾´¡Ê2°Ì¡§¿ùÌî¤µ¤ó¡Ë
74kgµé¤ÎÉ½¾´¡Ê3°Ì¡§È¬ÌÚ¤µ¤ó¡Ë
²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ê²¬»³»ÔËÌ¶è¡Ë
