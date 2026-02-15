¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂè26²óÃÏ°è¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥êー¥°¡ÛºÇ½ª·ë²Ì
°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ëÏ¢ÌÁ
Âè26²ó¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥êー¥°¤òÊ¡²¬¸©¡¦¾ÈÍÕÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¥¢¥êー¥Ê¤Ë¤Æ3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê³«ºÅ¤·¡¢º£Âç²ñ¤Ï¥ê¥ó¥É¥Ð¥í¥Ã¥µµþÅÔ¤¬½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½à·è¾¡
Safilva »¥ËÚ¡¡ ¡¡£±-£¸¡¡¥ê¥ó¥É¥Ð¥í¥Ã¥µµþÅÔ
ZOTT WASEDA ¡¡ £²-£³¡¡¥Ð¥ë¥É¥éー¥ë±º°Â¥»¥°¥ó¥É
·è¾¡
¥ê¥ó¥É¥Ð¥í¥Ã¥µµþÅÔ¡¡3-0¡¡¥Ð¥ë¥É¥éー¥ë±º°Â¥»¥°¥ó¥É
¡Ú¥Áー¥àÉ½¾´¡Û
Í¥¾¡¡¡¡¡¥ê¥ó¥É¥Ð¥í¥Ã¥µµþÅÔ
½àÍ¥¾¡¡¡¥Ð¥ë¥É¥éー¥ë±º°Â¥»¥°¥ó¥É
¡Ú¸Ä¿ÍÉ½¾´¡Û
ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¡¡Áê°æ Ç¦ Áª¼ê¡Ê¥ê¥ó¥É¥Ð¥í¥Ã¥µµþÅÔ¡Ë
ÆÀÅÀ²¦¡¡¡¡¡¡ßÀËÜ ÏÂ´õ Áª¼ê¡¡7ÆÀÅÀ¡Ê¥ê¥ó¥É¥Ð¥í¥Ã¥µµþÅÔ¡Ë
¡ã»î¹ç·ë²Ì¡ä¡¡°Ê²¼¥ê¥ó¥¯¤Ë¤Æ½ç¼¡¥¢¥Ã¥×¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡https://jff-futsal.or.jp/competition/champion/score/