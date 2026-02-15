¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û2025Ç¯ÅÙ¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È´ðÁÃ¸¦½¤¡×¤Î³Ø½¬¾ÚÌÀ¥ªー¥×¥ó¥Ð¥Ã¥¸¼øÍ¿¼°¤ò³«ºÅ
2026¡ÊÎáÏÂ8¡ËÇ¯ 2·î 15Æü
¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø
https://www.okayama-u.ac.jp/
¢¡³µ Í×
¡¡¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø¡ÊËÜÉô¡§²¬»³»ÔËÌ¶è¡¢³ØÄ¹¡§Æá¿ÜÊÝÍ§¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î3Æü¡¢ËÜÇ¯ÅÙ3²ó¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È´ðÁÃ¸¦½¤¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ½êÄê¤ÎÀ®²Ì¤ò¼ý¤á¤¿½¤Î»¼Ô¤Ë³Ø½¬¾ÚÌÀ¤È¤·¤Æ¼øÍ¿¤µ¤ì¤ë¥ªー¥×¥ó¥Ð¥Ã¥¸¡ÖPM Basic Training Course for University Faculty and Staff¡×¤Î¼øÍ¿¼°¤ò¡¢ËÜ³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Î³ØÄ¹¼¼¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼°¤Ë¤ÏÆá¿ÜÊÝÍ§³ØÄ¹¤È»°Â¼Í³¹áÎ¤Íý»ö¡Ê´ë²è¡¦É¾²Á¡¦ÁíÌ³Ã´Åö¡Ë¡¢º´Æ£Ë¡¿ÎÉûÍý»ö¡¦Éû³ØÄ¹¡¦¾åµéURA¤ÈËÜ¸¦½¤¤òÃ´Åö¤·¤¿À¤³¦ºÇÂç¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¶¨²ñ¡ÊProject Management Institute¡§PMI¡Ë¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë»ÙÉô¤Ç¤¢¤ëPMIÆüËÜ»ÙÉô¡Ê»öÌ³¶É¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢Ã¼»³µ£²ñÄ¹¡Ë¤ÎPM´ðÁÃ¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à¤òÃ´Åö¤·¤¿ÀÐÄÍ¹¬É×¥êー¥Àー¡¢Ä»ËÜÌÀÃË¥µ¥Ö¥êー¥Àー¤é¤ÎÎ©¤Á²ñ¤¤¤Î¤â¤È¡¢¶µ°÷¡ÊÉô¶É¤ÎÉûÉô¶ÉÄ¹¡Ë4¿Í¡¢Áí¹çµ»½ÑÉôµ»½Ñ¿¦°÷2¿Í¡¢»öÌ³¿¦°÷6¿Í¤ÎÈï¼øÍ¿¼Ô¤òÂåÉ½¤·¡¢Âç³Ø±¡´Ä¶À¸Ì¿¼«Á³²Ê³Ø¸¦µæ²Ê¡¦Éû¸¦µæ²ÊÄ¹¤ÎµÈ°æÂç»Ö¶µ¼ø¡¢Áí¹çµ»½ÑÉô¤Î±Ê¾¾ÃÎÍÎµ»½ÑÀìÌç¿¦°÷¡¢ÁíÌ³Éô¿Í»ö²Ý¤Î¾®ÀîµÁ¹°Áí³ç¼çºº¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿¹ËÜÍ³Èþ»Ò¿Í»ö²ÝÄ¹¤Î»Ê²ñ¿Ê¹Ô¤Î¤â¤È¡¢ËÁÆ¬¡¢Î¾µ¡´Ø¤òÂåÉ½¤·¤ÆÆá¿Ü³ØÄ¹¤ÈPMIÆüËÜ»ÙÉô¤ÎÆ£°æ¿·¸ãÉû²ñÄ¹¤«¤é¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¼¡¤Ëº´Æ£ÉûÍý»ö¡¦Éû³ØÄ¹¡¦¾åµéURA¤¬PM´ðÁÃ¸¦½¤¤ÎÌÜÅª¤Èº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Æ£°æÉû²ñÄ¹¤«¤éÈï¼øÍ¿¼ÔÂåÉ½¤Ç¤¢¤ëµÈ°æÂç»Ö¶µ¼ø¤Ë¥ªー¥×¥ó¥Ð¥Ã¥¸¤ÎÌÜÏ¿¤¬¼øÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢º£²ó¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿¥ªー¥×¥ó¥Ð¥Ã¥¸¤Ï¡¢¶¯¸Ç¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ー¥·¥¹¥Æ¥à¤Çµ¶Â¤¡¦²þ¤¶¤ó¤òËÉ¤¤¤À¹ñºÝµ»½ÑÉ¸½àµ¬³Ê¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¾ÚÌÀ½ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅÅ»ÒÅª¤ËÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¼øÍ¿¼°¸å¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÉáµÚ¤äÄêÃå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³ØÉô¡¦Âç³Ø±¡¶µ°é¤Ç¤Î²ÄÇ½À¤ä¹ñºÝÅª¤ÊÀìÌç»ñ³Ê¤Ç¤¢¤ëPMP¤Î¼èÆÀ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³èÈ¯¤Ê°Õ¸«¸ò´¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ËÜÇ¯ÅÙ¡¢²¬»³Âç³Ø¤¬ºÎÂò¤ò¼õ¤±¤¿ÆüËÜ³Ø½Ñ¿¶¶½²ñ¡ÊJSPS¡Ë¤Î¡Ö¸¦µæ³«È¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¿Íºà¤Ë´Ø¤¹¤ëÂÎÀ©À°È÷»ö¶È¡×¤Ç¤ÏPMIÆüËÜ»ÙÉô¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é»ö¶È¿ä¿Ê¤Î¤¢¤êÊý¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°Õ¸«¸ò´¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æá¿Ü³ØÄ¹¤«¤é¤Ï¡Ö°ú¤Â³¤¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¯²½¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢³ØÀ¸¤ò´Þ¤á¤¿¶µ°é¡¢¿Íºà°éÀ®¤Ê¤É¤Ë¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤Î°Õ¸«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¸¦½¤¤Ï¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¿¦°÷¤Î¹âÅÙ²½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢Âç³ØË¡¿Í·Ð±Ä¤òÃ´¤¦¿Íºà°éÀ®¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Éô¶É¤ÎÉûÉô¶ÉÄ¹¤Î¶µ°÷¡¢»öÌ³¿¦°÷¤ª¤è¤Ó¶µ°é¸¦µæ·Ïµ»½Ñ¿¦°÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢Â¾¿¦¼ï¤È¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¡Ö¸¦µæ³«È¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¿Íºà¤Ë´Ø¤¹¤ëÂÎÀ©À°È÷»ö¶È¡×¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¯²½¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢ÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¡§²¬»³Âç³Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ûÆá¿ÜÊÝÍ§³ØÄ¹¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡ÊPM¡Ë´ðÁÃ¸¦½¤¤Ë¤´ÂÐ±þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿PMIÆüËÜ»ÙÉô¤ÎÆ£°æÉû²ñÄ¹¤ò¤Ï¤¸¤áÁÈ¿¥³ÈÂç°Ñ°÷²ñ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¸ü¤¯¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ËÜÇ¯ÅÙ¤ÎPM´ðÁÃ¸¦½¤¤Ï¡¢ÌÜÅª¤Ç¤¢¤ë¶µ¿¦°÷¤Î¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶µ°÷¤Èµ»½Ñ¿¦°÷¡¢»öÌ³¿¦°÷¤Î3¼Ô´Ö¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤È¤¤¤¦¸ú²Ì¤â¸«¤é¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï»ä¤¬¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ë¥Á¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î¶ÛÌ©¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö²¬Âç¥é¥Ö¡Ê°¦¡Ë¡×¤Î¾úÀ®¤Ê¤É¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂç³Ø¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡×¤Îº¬´´¤Ï¡¢¡Ö¶µ¿¦°÷¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡×¤Ç¤¹¡£ÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ½àÈ÷¡¢¤½¤·¤Æ·×²èÅÓÃæ¤Ç¤ÎµÞ¤ÊÊÑ¹¹¡ÊÊÑ²½¡Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¬¤¤¤Ä¤â¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÉÔ°×Î®¹Ô¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÎ®¤ì¤Îº¬Äì¤Ë¤ÏPM¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÍèÇ¯ÅÙ¤âPM´ðÁÃ¸¦½¤¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¡¢ÊÑ¤ï¤êÂ³¤±¤ë²¬»³Âç³Ø¤È¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤ë¶µ¿¦°÷¤Î·èÃÇ¤È¹ÔÆ°¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¹Ô¤¦Æá¿Ü³ØÄ¹¤ÈPMIÆüËÜ»ÙÉô¤ÎÆ£°æÉû²ñÄ¹¡Ê±¦¡Ë
PMIÆüËÜ»ÙÉô¤È¤Î°Õ¸«¸ò´¹¤ÎÍÍ»Ò
PM´ðÁÃ¸¦½¤¥Ð¥Ã¥¸¼øÍ¿¼°¡Êº¸2ÈÖÌÜ¤«¤éÆá¿Ü³ØÄ¹¡¢¾®ÀîÁí³ç¼çºº¡¢µÈ°æ¶µ¼ø¡¢±Ê¾¾µ»½ÑÀìÌç¿¦°÷¡¢Æ£°æÉû²ñÄ¹¡¢ÀÐÄÍ¥êー¥Àー¡¢Ä»ËÜ¥µ¥Ö¥êー¥Àー¡Ë
¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿PM´ðÁÃ¸¦½¤¥ªー¥×¥ó¥Ð¥Ã¥¸
²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ê²¬»³»ÔËÌ¶è¡Ë
