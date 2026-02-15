B2Ê¡²¬¡Ã·§ËÜ¤Î¥×¥ì¥¹¤È·ø¼é¤Ë¶ì¤·¤ßÇÔÀï¡¡Ê¡²¬¡¢¶å½£¥Àー¥ÓーÏ¢¾¡¤Ê¤é¤º
2026Ç¯2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡¢¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26 ¥·ー¥º¥ó¡Ú¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡ー¥Õ¥¯¥ª¥« vs.·§ËÜ¥ô¥©¥ë¥¿ー¥º¡ÛÀï¤Ï¡¢¡ÈÊ¡²¬ 77-93 ·§ËÜ¡É¤ÇÊ¡²¬¤ÎÇÔÀï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú»î¹ç·ë²Ì¡Û
¡ÚÊ¡²¬¡Û77-93¡Ú·§ËÜ¡Û
1Q 22-28
2Q 10-17
3Q 27-23
4Q 18-25
¡ÚÀïÉ¾¡Û
¡ãÁ°È¾¡ä
ºòÆü¤ÎÀª¤¤¤ò»ý¤Á¹þ¤ß¤¿¤¤Ê¡²¬¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½øÈ×¤Ï·§ËÜ¤Î¸·¤·¤¤¥×¥ì¥¹¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë¥·¥åー¥È¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤á¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â³«»Ï2Ê¬¡¢#0ÐòÅÄ¤¬3P¥·¥åー¥È¤Ç¸ý²Ð¤òÀÚ¤ë¤È¡¢#8ÀÄÌÚ¡¢#7À¾Àî¤â³°³Ñ¤«¤é¼ÍÈ´¤ÂÐ¹³¡£#24¥Ðー¥ì¥ë¤â¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Í¤¸¹þ¤ß¡¢¹¹¤Ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¡£½øÈ×¤«¤éºòÆüÆ±ÍÍ¤ÎÅÀ¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤È¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤··§ËÜ#1¥¢¥ë¥¥ó¥º¤¬¸«»ö¤Ê¥æー¥í¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÇÎ®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¤È¡¢3Ê¬´Ö¤Ç9ÆÀÅÀ¤ÈÇúÈ¯¡£Ê¡²¬¤Ï¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ç»ß¤á¤ëÅ¸³«¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¡£´°Á´¤ËÀª¤¤¤¬·§ËÜ¤Ø·¹¤¯Ãæ¡¢#23Â¼¾å¤¬Æñ¤·¤¤¥·¥åー¥È¤òÆÀ°Õ¤Î¥Õ¥§¥¤¥À¥¦¥§¥¤¤Ç·è¤á¡¢#6²¼»³¤â¥ß¥É¥ë¥¸¥ã¥ó¥Ñー¤Ç¿©¤é¤¤¤Ä¤¯¤¬¡¢·§ËÜ¤Î28ÆÀÅÀ¤ÎÌÔ¹¶¤òÁ°¤Ë3ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç1Q¤ò½ª¤¨¤¿¡£
Î¾¥Áー¥à·ã¤·¤¤¼éÈ÷¤ò¸«¤»¤ëÃæ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿2Q¡£ºÇ½é¤Î·§ËÜ¤Î¹¶·â¤â¥¢¥ë¥¥ó¥º¡£#33²ÃÆ£¤¬¿ÈÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¿¯Æþ¤ò»ß¤á¤ë¤È¡¢#3¥·¥å¥Ê¥¤¥Àー¤¬¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Àª¤¤¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¡£¤·¤«¤·Î®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¤¤¾ìÌÌ¤Ç¡¢¥Ðー¥ì¥ë¤¬¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤ÇÆÀ¤¿¥Õ¥êー¥¹¥íー¤ò2ËÜ¤È¤â·è¤áÀÚ¤ì¤º¡¢¼çÆ³¸¢¤ò°®¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡£·§ËÜ¤ÏÅ°Äì¤·¤Æ¥Ú¥¤¥ó¥È¤Ç¿ÈÂÎ¤òÄ¥¤ê¡¢Ê¡²¬¤Ï¥È¥é¥Ù¥ê¥ó¥°¤òÍ¶È¯¤µ¤ì¹¶·â¤¬ÄäÂÚ¡£¥íー¥¹¥³¥¢¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢ÀÄÌÚ¤¬¥¸¥ã¥ó¥Ñー¤Ç¿©¤é¤¤¤Ä¤¯¤â¡¢¥Õ¥êー¥¹¥íー¤È¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤«¤é¼ºÅÀ¡£¤µ¤é¤Ë·§ËÜ#11ÀÐÀî¤Î¥¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤«¤é#5°ëÌî¤Ë3P¥·¥åー¥È¤òµö¤¹¤È¡¢ºòÆü8ËÜ¤Î3P¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤¿ÀÐÀî¤¬¤³¤ÎÆü1ËÜÌÜ¤Î3P¥·¥åー¥È¤òÄÀ¤á¤ë¡£Ê¡²¬¤Ï45-32¤È13ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡ã¸åÈ¾¡ä
¸åÈ¾ºÇ½é¤ÎÆÀÅÀ¤ÏÀ¾Àî¤Î3P¥·¥åー¥È¡£¤µ¤é¤Ë#34¥¢¥®¥éー¥ë¤¬¥Ú¥¤¥ó¥È¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ÇÂ³¤¡¢Ê¡²¬¤¬¹¥Ä´¤Ê¸åÈ¾½Ð¤À¤·¤ò¸«¤»¤ë¡£À¾Àî¤ÏÍ×½ê¤Ç3P¥·¥åー¥È¤òÄÀ¤á¡¢¤³¤ÎÆü5ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Ç¥£ー¥×¥¹¥êー¤Ç°ìµ¤¤ËÅÀº¹¤òµÍ¤á¤ë¤¬¡¢·§ËÜ¡¦¥¢¥ë¥¥ó¥º¤¬¸Ä¿Íµ»¤Ç±þÀï¡£ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤ÏÃ¥¤¤ÊÖ¤µ¤ì¤ë°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¯¡£Ê¡²¬¤Ï55-62¤ÈÅÀº¹¤òµÍ¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢7ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÇºÇ½ª¥¯¥©ー¥¿ー¤Ø¡£
ºÇ½ª¥¯¥©ー¥¿ー¡¢·§ËÜ¡¦¥¢¥ë¥¥ó¥º¤«¤é#44¥é¥¤¥È¥Õ¥Ã¥È¤Ø¤Î¥¢¥ê¥¦ー¥×¤¬·è¤Þ¤ê¡¢²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æー¥¸¤¬°ìµ¤¤Ë¹â¤Þ¤ë¤ÈÅÀº¹¤Ï17ÅÀ¤Ë³ÈÂç¡£Ê¡²¬¡¦²¼»³¤¬»ý¤ÁÁ°¤Î¥¹¥Ôー¥É¤Ç²Ì´º¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ßÆÀÅÀ¤¹¤ë¤¬¡¢·§ËÜ¤â¤¹¤°¤µ¤ÞÆÀÅÀ¤òÊÖ¤·Î®¤ì¤òÅÏ¤µ¤Ê¤¤¡£Ê¡²¬¤Ï³°³Ñ¤«¤é¤Î3P¥·¥åー¥È¤ÇÂÇ³«¤òÁÀ¤¦¤â¥ê¥ó¥°¤Ë·ù¤ï¤ì¡¢·§ËÜ¤ËÅÀº¹¤ò³È¤²¤é¤ì¤ë²æËý¤Î»þ´Ö¤¬Â³¤¯¡£¤½¤ì¤Ç¤âÐòÅÄ¤¬ÞÕ¿È¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯¤È3P¥·¥åー¥È¤Ç°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¡¢Â¼¾å¤¬ÅÅ¸÷ÀÐ²Ð¤Î¥ì¥¤¥¢¥Ã¥×¤Ç¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¡£¤µ¤é¤Ë¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤«¤é²ÃÅÀ¤·»Ä¤ê1Ê¬52ÉÃ¤Ç15ÅÀº¹¤Þ¤ÇÇ÷¤ë¡£¥·¥å¥Ê¥¤¥Àー¤â¥Õ¥Ã¥¯¥·¥åー¥È¤ÇÂ³¤¯¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¹¶¼é¤Ë°ÂÄê´¶¤òÊÝ¤Ã¤¿·§ËÜ¤Ë²¡¤·ÀÚ¤é¤ì¡¢77-93¤ÇÇÔÀï¡£¶å½£¥Àー¥ÓーÏ¢¾¡¡¢¤½¤·¤Æ3Ï¢¾¡¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
Ê¡Åç²í¿ÍHC
ºòÆü¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢º£Æü¤Ï·§ËÜ¤µ¤ó¤¬40Ê¬´ÖÀï¤¤È´¤¡¢¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¥²ー¥à¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Áí³ç¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ÊÅ¸³«¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¶¥¤êÉé¤±¤¿¡¢¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï25¸Ä¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤Û¤É¥¿¥Õ¤Ê¥²ー¥à¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤Î¶¯ÅÙ¤ÎÉôÊ¬¤Ç¸å¼ê¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿Å¸³«¤Ë¤É¤¦ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ï¡¢¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¥³ー¥Á¿Ø¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤â¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï2Æü´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¥¿¥Õ¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Èó¾ï¤ËÎÉ¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡¤Ï¼¯»ùÅç¤È¤Î¥¢¥¦¥§ーÀï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤è¤ê¾å°Ì¤Ë¤¤¤ë¥Áー¥à¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢1¤Ä¤Ç¤â2¤Ä¤Ç¤â¾¡¤Á¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£Æü¤ÎÇÔÀï¤Ï¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î³Ø¤Ó¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Î¾Æü¤È¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤²ñ¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£·§ËÜ¤µ¤ó¤Î¥Öー¥¹¥¿ー¤Î³§¤µ¤ó¤âËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢Ê¡²¬¤«¤é¤âÂ¿¤¯¤Î¥Öー¥¹¥¿ー¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¦¥§ー¤Ç2Ï¢¾¡¤¹¤ë»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢·ë²Ì¤Ï1¾¡1ÇÔ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼¡Àá¤Î¼¯»ùÅçÀï¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÀï¤¤¡¢¼¡¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢²æËý¶¯¤¯¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¼¾åÁª¼ê
¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÎÉôÊ¬¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤ò¼«Í³¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤ÎÈ¿¾ÊÅÀ¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢ºÇ¶á¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤ÁÀ±¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÉ¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤È²ÝÂê¤ÎÎ¾Êý¤ò¡¢½µÌÀ¤±¤ÎÎý½¬¤Ç¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¥Áー¥àÁ´ÂÎ¤Ç¶¦Í¤·¡¢¼¡¤Î¥¢¥¦¥§ーÀï¤Ç¤Þ¤º½éÀï¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤ÏÍî¤È¤»¤Ê¤¤»î¹ç¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£¥Áー¥à°ì´Ý¡¢¤½¤·¤ÆÊ¡²¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿Á´ÎÏ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÆü¤â±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡Û
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=bQYv6HQLM3M ]
