¡Ò°¦ÃÎ¡¦ÃÎÂ¿È¾Åç¡Ó³¤¤òË¾¤à½ÕBBQ¤ò3·î¤è¤ê³«»Ï¡¡Á÷ÊÌ²ñ¤ä½Õ¤Î½¸¤Þ¤ê¼ûÍ×¤ËÂÐ±þ¡Ú¥¦¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ñー¥¯Ìî´Ö¡Û
°¦ÃÎ¸©ÈþÉÍÄ®¡¦ÃÎÂ¿È¾Åç¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥¦¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ñー¥¯Ìî´Ö¤Ï¡¢2026Ç¯3·î¤è¤ê¥ªー¥·¥ã¥ó¥¨¥ê¥¢ ¥Æー¥Ö¥ëÀÊ¤ÎBBQÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç4·îÃæ½Üº¢¤«¤é¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¿BBQ±Ä¶È¤ò¡¢ËÜÇ¯¤Ï°ìÂÁá¤¯³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
½Õ¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÍÛ¼Í¤·¤È³¤É÷¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤à¡¢¥ªー¥·¥ã¥ó¥Ó¥åーBBQ¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ªー¥·¥ã¥ó¥¨¥ê¥¢ ¥Æ¥ó¥ÈÀÊ¤Ï4·îÃæ½Ü¤ÎÍ½Ìó³«Êü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³«ÊüÅª¤Ê¥Æー¥Ö¥ëÀÊ¤Ç¤¹
³«ÊüÅª¤Ê¥Æー¥Ö¥ëÀÊ¤ÎBBQ¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢È¾²°Æâ·¿Àß·×¤Ç¤¹¡£²°º¬¤È°Ï¤¤¤òÈ÷¤¨¤¿¶õ´Ö¤Î¤¿¤á¡¢½ÕÉ÷¤Î¶¯¤¤³¤±è¤¤¤Ç¤â²÷Å¬¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Å·¸õ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢½ÕÀè¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ë´Ä¶¤Ç¤¹¡£
SeaFoodBBQ
²Ðµ¯¤³¤·¤Ê¤·¡ª¼ê¤Ö¤é¤ÇOK¡ª
BBQ¤Ï¡¢¿©ºà¡¦µ¡ºàÉÕ¤¤Î¡È¼ê¤Ö¤é¥×¥é¥ó¡É¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£
²Ðµ¯¤³¤·¤ä¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¸åÊÒÉÕ¤±¤Þ¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÈÑ¤ï¤·¤¤½àÈ÷¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£´´»öÍÍ¤ÎÉéÃ´¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢ÅþÃå¸å¤¹¤°¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿©ºà¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¤ª»ý¤Á¹þ¤ß¤âÄÉ²ÃÎÁ¶â¤Ê¤·¤Ç²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¼ê¤Ö¤éBBQ¤È¡¢¤³¤À¤ï¤ê¿©ºà¤ò»ý¤Á´ó¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëBBQ¤Î¤É¤Á¤é¤â¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢3·î¸ÂÄêÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢Âç¿Í6Ì¾ÍÍ°Ê¾å¤Ç¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢¤´¤ß¤Î²ó¼ý¤òÌµÎÁ¤ÇÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¤Ê¤ª¡¢¤´¤ß¤ÎÊ¬ÊÌ¤ÏÈþÉÍÄ®¤ÎÊ¬ÊÌÊýË¡¤Ë´ð¤Å¤¡¢¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ë
ÃÄÂÎÍøÍÑ¤ä½Õ¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ç¤â¡¢ÊÒÉÕ¤±¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç²÷Å¬¤Ë¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
³«Êü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë³¤ÊÕ¤Î¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¤¼¤Ò
3·î¤Ï¡¢Â´¶È¡¦Á÷ÊÌ²ñ¡¦°ÖÏ«²ñ¡¦º©¿Æ²ñ¤Ê¤É¡¢½¸¤Þ¤ê¤ÎÂ¿¤¤µ¨Àá¡£
³«Êü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë³¤ÊÕ¤Î¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤ÊÀáÌÜ¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£¤´²ÈÂ²¤ä¤´Í§¿Í¤È¤Î½Õ¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¹¤°¤½¤³¤Ë¤¢¤ëÈóÆü¾ï¡×¤ò¡¢½Õ¤Î³¤¤È¤È¤â¤Ë²á¤´¤¹¿·¤·¤¤BBQ¥·ー¥º¥ó¤ò¤´Äó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é :
https://reserve.489ban.net/client/wdp-noma/0/plan/daytrip
¢¨¥ªー¥·¥ã¥ó¥¨¥ê¥¢ ¥Æ¥ó¥ÈÀÊ¤Ï4·îÃæ½Ü¤ÎÍ½Ìó³«Êü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¦¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ñー¥¯Ìî´Ö
¡¡½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©ÃÎÂ¿·´ÈþÉÍÄ®¾®Ìî±ºÆó¥Ä²ö´Ö35-4
¡¡ÅÅÏÃ¡§080-3610-8084
±Ä¶È»þ´Ö¡§¸áÁ°¤ÎÉô 11:00～14:00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸á¸å¤ÎÉô 15:00～18:00
¤´Í½Ìó¤ÏHP¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤
¡¡https://wood-designpark.jp/noma/
¢¨ËÜÇ¯ÅÙ¤è¤ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·èºÑ¤Î¤ß¤Î¤´Í½Ìó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½ÃÏ·èºÑ¤´´õË¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¤ªÅÅÏÃ¤Ë¤Æ¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£