¡Ú²¬»³Âç³Ø¡ÛÃæ»Í¹ñ¡¦ÇÅËáHeReNet¡¡²¬»³Âç¤¬²¬»³Íý²ÊÂç³Ø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ø¥ê¥¦¥à¥¬¥¹¤Î²ó¼ý¡Ê¥Õ¥§ー¥º1¡Ë¤ò³«»Ï
2026¡ÊÎáÏÂ8¡ËÇ¯ 2·î 15Æü
¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø
https://www.okayama-u.ac.jp/
¢¡³µ Í×
¡¡¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø¡ÊËÜÉô¡§²¬»³»ÔËÌ¶è¡¢³ØÄ¹¡§Æá¿ÜÊÝÍ§¡Ë¤Î¸¦µæµ¡´ï¶¦ÍÑÂÎÀ©¡¦À°È÷Åù¶¯²½Â¥¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¿¥¹¥¯¥Õ¥©ー¥¹¤Ï¡¢2026Ç¯2·î2¡¢3Æü¤Ë¡ÖÃæ»Í¹ñ¡¦ÇÅËá¥Ø¥ê¥¦¥à¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë»ö¶È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡ÊÄÌ¾Î¡§Ãæ»Í¹ñ¡¦ÇÅËáHeReNet¡Ë¡×¤ÎÏ¢·Èµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ë²¬»³Íý²ÊÂç³Ø¡Ê²¬»³»ÔËÌ¶è¡Ë¤òË¬Ìä¡£ËÜ»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤¹¤Ù¤¯¡¢³Ë¼§µ¤¶¦ÌÄÁõÃÖ¡ÊNMRÁõÃÖ¡Ë¤«¤é¥Ø¥ê¥¦¥à¥¬¥¹¤Î²ó¼ý¡Ê¥Õ¥§ー¥º1¡Ë¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ³Ø¤«¤é¤ÏÁí¹çµ»½ÑÉô¤ÎÀÐ°æÀ¿²ÝÄ¹¡¢±º¾åµ×¹¬µ»½ÑÀìÌç°÷¡¢°ÂÆ£À²ºÚµ»½Ñ¿¦°÷¡ÊÆÃÇ¤¡Ë¤È¸¦µæ¶¨ÎÏ²Ý¤Î»³ºê½¨¸²ÀìÌç°÷¡¢Í§ÄêÎÉÂÀ»öÌ³¿¦°÷¤¬»²²Ã¡£²¬»³Íý²ÊÂç³Ø¤«¤é¤Ï¸¦µæ¡¦¼Ò²ñÏ¢·ÈÉôÁí¹çµ¡´ï¥»¥ó¥¿ー¤ÎÝ¯°æ±Ó»Êµ»½Ñ¿¦°÷¤é¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2·î2Æü¤Ë¥Ø¥ê¥¦¥à¥¬¥¹²ó¼ýÍÑ°µ½Ìµ¡1Âæ¤È¥Ø¥ê¥¦¥à¥¬¥¹²ó¼ýÍÑ¥¬¥¹¥Ð¥Ã¥°10¸Ä¤òÇ¼ÉÊ¤·¡¢NMRÁõÃÖ¤È¥¬¥¹¥Ð¥Ã¥°¤òÀìÍÑ¤Î¥Ûー¥¹Åù¤ÇÀÜÂ³¤¹¤ëºî¶È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Íâ3Æü¤Ë¤Ï¡¢²ó¼ýÍÑ°µ½Ìµ¡¤Î»î±¿Å¾Åù¤ò¹Ô¤¤¡¢NMRÁõÃÖ¤«¤é¥¬¥¹¥Ð¥Ã¥°¤Ø¤Î¥Ø¥ê¥¦¥à¥¬¥¹¤Î²ó¼ý¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢²¬»³Íý²ÊÂç³Ø¤Ç¥Ø¥ê¥¦¥à¥¬¥¹¤Î²ó¼ý¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤ÇÃæ»Í¹ñ¡¦ÇÅËáHeReNet¤Ç4µ¡´Ø¡ÊÄ»¼èÂç³Ø¡¦ÆÁÅçÂç³Ø¡¦ÊÆ»Ò¹©¶È¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¡¦²¬»³Íý²ÊÂç³Ø¡Ë¤¬¥Ø¥ê¥¦¥à¥¬¥¹¤Î²ó¼ý¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£3·î¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ë2µ¡´Ø¤Ç²ó¼ý¤ò»Ï¤á¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢HeReNet»ö¶È¤Ï´Ø·¸¼Ô¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢ÁÛÄê¤·¤¿¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤è¤êÂçÉý¤ËÁá¤¯¥Õ¥§ー¥º1¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢MRIÁõÃÖ¡Ê1Âæ¡Ë¤¬³ØÆâ¤Î¥Ø¥ê¥¦¥à¥¬¥¹²ó¼ý¥é¥¤¥ó¤ÎÉßÀß¾ì½ê¤«¤é±ó¤¤¾ì½ê¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¬¥¹¤¬Âçµ¤Êü½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢HeReNet»ö¶È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¥¬¥¹¥Ð¥Ã¥°¤ä²ó¼ýÍÑ°µ½Ìµ¡¤ò»È¤Ã¤Æ²ó¼ý¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1·î¤ËÊ£¿ô²ó¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ä²ó¼ý¸½¾ì¤Î²¼¸«Åù¤ò¹Ô¤¤¡¢½Õº¢¤ò¤á¤É¤Ë¥Ø¥ê¥¦¥à¥¬¥¹¤Î²ó¼ý¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜ³Ø¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¤È¤·¤Æ¡ÖÃæ»Í¹ñ¡¦ÇÅËáHeReNet¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖHeliGet¡Ê»ÈÍÑºÑÀßÈ÷¤«¤é±ÕÂÎ¥Ø¥ê¥¦¥à¤ò²ó¼ý¡Ë¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³ØÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¶áÎÙ¤ÎÂç³Ø¤ä¸¦µæµ¡´Ø¡¢¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¡¢´ë¶ÈÅù¤Ë±ÕÂÎ¥Ø¥ê¥¦¥à¤ò¶¡µë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±ÕÂÎ¥Ø¥ê¥¦¥à¤ò»È¤Ã¤¿¸¦µæ¡¦³«È¯¤Î¿þÌî¤òÂç¤¤¤Ë³È¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥Ø¥ê¥¦¥à¤Ï100%³¤³°¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÎÅÀ¤«¤é¤â¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°ú¤Â³¤¡¢ÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¡§²¬»³Âç³Ø¤È»²²èµ¡´Ø¤é¤¬¿Ê¤á¤ë¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Î¸¦µæÎÏ¸þ¾å¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¶¯²½¡¢¤½¤·¤Æ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ë¡¢¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡û»²¹Í¡§¡ÖÃæ»Í¹ñ¡¦ÇÅËáHeReNet¡×¤Ç·×²èÃæ¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³
¡¡¥Õ¥§ー¥º0¡§ËÜ³Ø¤Ë¤ÆÏ¢·Èµ¡´Ø¤Î´Ä¶¤òºÆ¸½¤·¤¿¼Â¾Ú¼Â¸³
¡¡¥Õ¥§ー¥º1¡§Ï¢·Èµ¡´Ø¤Ë¤ÆÈ¯À¸¤·¤¿¥Ø¥ê¥¦¥à¥¬¥¹¤ò¸½ÃÏ¤Ç¥¬¥¹¥Ü¥ó¥Ù¤Ë²ó¼ý¤¹¤ë¼Â¾Ú¼Â¸³
¡¡¥Õ¥§ー¥º2¡§Ï¢·Èµ¡´Ø¤Ë¾¯ÎÌ¤Î±ÕÂÎ¥Ø¥ê¥¦¥à¤ò±¿¤Ó¤Ä¤ÄÈ¯À¸¤·¤¿¥Ø¥ê¥¦¥à¥¬¥¹¤ò²ó¼ý¤¹¤ë¼Â¾Ú¼Â¸³
¡¡¥Õ¥§ー¥º3¡§Ï¢·Èµ¡´Ø¤Ë¥Õ¥§ー¥º2¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¤Î±ÕÂÎ¥Ø¥ê¥¦¥à¤ò±¿¤Ó¤Ä¤Ä¥Ø¥ê¥¦¥à¥¬¥¹¤ò²ó¼ý¤¹¤ë¼Â¾Ú¼Â¸³
²¬»³Âç³Ø¤Ç¹Ô¤Ê¤¦¥Õ¥§ー¥º0
¡¡¥»¥Ã¥·¥ç¥ó£±¡§¥¬¥¹¥Ü¥ó¥Ù¤«¤é¤Î¥¬¥¹²ó¼ý¼Â¸³
¡¡¥»¥Ã¥·¥ç¥ó2¡§¥¬¥¹¥Ð¥Ã¥°¤«¤é¥¬¥¹¥Ü¥ó¥Ù¤Ø°µ½Ì¤·¤¿¥Ø¥ê¥¦¥à¥¬¥¹¤Î²ó¼ý¼Â¸³
¡¡¥»¥Ã¥·¥ç¥ó3¡§¸¦µæÀßÈ÷¤«¤éÈ¯À¸¤·¤¿¥Ø¥ê¥¦¥à¥¬¥¹¤ò¥¬¥¹¥Ð¥Ã¥°¤ËÃù¤á¤Æ¥¬¥¹¥Ü¥ó¥Ù¤Ø°µ½Ì¤·¤¿¥Ø¥ê¥¦¥à¥¬¥¹¤Î²ó¼ý¼Â¸³
¡¡ÃÊ³¬¤òÊ¬¤±¤Æ¼Â¸³¤ò¹Ô¤¤¡¢Ãå¼Â¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë·×²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¬»³Íý²ÊÂç³Ø¤Ç¤Î²ó¼ý°µ½Ìµ¡ÅùÀßÃÖ¤ÎÍÍ»Ò
¥Ø¥ê¥¦¥à¥¬¥¹²ó¼ý¤ÎÍÍ»Ò
»öÁ°ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ÎÍÍ»Ò
¥¬¥¹¥Ð¥Ã¥°ÀßÃÖ¤ÎÍÍ»Ò
Ãæ»Í¹ñ¡¦ÇÅËáHeReNet³µÍ×
¢¡»² ¹Í
¡¦²¬»³Âç³Ø¸¦µæÂç³ØÀë¸À
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003808.000072793.html
¡¦²¬»³Âç³Ø¸¦µæ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¦ÁÏµ¡¹½
¡¡https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/
¡¦²¬»³Âç³ØÁí¹çµ»½ÑÉô
¡¡https://techall.okayama-u.ac.jp/
¡¦²¬»³Âç³Ø ÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë
¡¡https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/
¡¦²¬»³Âç³Ø¥³¥¢¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡ÊCFPOU¡Ë
¡¡https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/
¡¦SX¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à～¡Ö½êÍ¡×¤«¤é¡Ö¶¦Í¡×¤Ø¡£¸¦µæµ¡´ï¤Î¤ªÆÀ¤Ê¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦¥êー¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à～
¡¡https://sxplatform.jp/
¢¡»²¹Í¾ðÊó
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡ÛÃæ»Í¹ñ¡¦ÇÅËáHeReNet-HeliGet ²¬»³Âç³Ø¤¬´ä¼êÂç³Ø¡¦´ä¼ê°å²ÊÂç³Ø¼Â»Ü¤Î»ÈÍÑºÑMRI¤«¤é¤Î¥Ø¥ê¥¦¥à²ó¼ý¤Ë»²²è～500LÄ¶¤Î¥Ø¥ê¥¦¥à¤ò²ó¼ý～
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003825.000072793.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û²¬»³Âç³Ø¤¬ÊÆ»Ò¹©¶È¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¡¢Ä»¼èÂç³Ø¡¢ÆÁÅçÂç³Ø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ø¥ê¥¦¥à¥¬¥¹¤Î²ó¼ý¡Ê¥Õ¥§ー¥º1¡Ë¤ò³«»Ï
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003739.000072793.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡ÛÅÅµ¤ÄÌ¿®Âç³Ø¤È¥Ø¥ê¥¦¥à¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë»ö¶È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¸ò´¹¤ò¼Â»Ü
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003624.000072793.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û´ä¼êÂç³Ø¤È¤Î¥Ø¥ê¥¦¥à¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¸ò´¹¤ò¼Â»Ü
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003540.000072793.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û»ÈÍÑºÑ¤ß³Ë¼§µ¤¶¦ÌÄÁõÃÖ¡ÊNMR¡Ë¤«¤é¥Ø¥ê¥¦¥à¥¬¥¹¤ò²ó¼ý～¡ÖÃæ»Í¹ñ¡¦ÇÅËá¥Ø¥ê¥¦¥à¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡×¤Ë¸þ¤±¤¿Âç¤¤Ê°ìÊâ～
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003541.000072793.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û¡ÖÃæ»Í¹ñ¡¦ÇÅËá¥Ø¥ê¥¦¥à¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡×»ÏÆ°¡¡¥Ø¥ê¥¦¥à²ó¼ý¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò³«»Ï
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003365.000072793.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û¡ÖÃæ»Í¹ñ¡¦ÇÅËá¥Ø¥ê¥¦¥à¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡×»ÏÆ°¤Ë¸þ¤±¤¿³Ø³°ÀâÌÀ²ñ¤ò¼Â»Ü
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003329.000072793.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û¡ÖÃæ»Í¹ñ¡¦ÇÅËá¥Ø¥ê¥¦¥à¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡×»ÏÆ°¤Ë¸þ¤±³ØÆâÀâÌÀ²ñ¤ò¼Â»Ü
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003254.000072793.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û±ÕÂÎ¥Ø¥ê¥¦¥à¤ÎÍøÍÑÂ¥¿Ê¡¦°ÂÄê¶¡µë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê²Ê³Øµ»½Ñ¡¦³Ø½ÑÀ¯ºö¶ÉÄ¹¤é¤È°Õ¸«¸ò´¹¤Î¾ì¤ò³«ºÅ～¡Ö¥Ø¥ê¥¦¥à¶¡µëµòÅÀ¹½ÁÛ¡×¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¶ñÂÎÅª¤ÊÀ©ÅÙÀß·×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂç³Ø¡¢¸¦µæµ¡´Ø¡¢¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¤È¤â°Õ¸«¸ò´¹¤ò¼Â»Ü～
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002564.000072793.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û¤ï¤¬¹ñ¤Î¸¦µæÎÏ¤Î´ðÈ×¤ò»Ù¤¨¤ë±ÕÂÎ¥Ø¥ê¥¦¥à¤ÎÍøÍÑÂ¥¿Ê¡¦°ÂÄê¶¡µë¤Ë¸þ¤±¤Æ11Âç³Ø¡¦¹âÀìÅù¤È°Õ¸«¸ò´¹¤ò¼Â»Ü
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002451.000072793.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡ÛÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë¡×¤ËºÎÂò～ÃÏ°è¤ÈÃÏµå¤ÎÌ¤Íè¤ò¶¦ÁÏ¤·¡¢À¤³¦¤Î³×¿·¤ÎÃæ³Ë¤È¤Ê¤ë¸¦µæÂç³Ø¡§²¬»³Âç³Ø¤Î¼Â¸½¤ò²ÃÂ®¤È¤È¤â¤ËÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ë²æ¤¬¹ñ¤Î¸¦µæÂç³Ø¤Î»³Ì®¤òÃÛ¤¯～
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û¡È¿Íµ¡°ìÂÎ¡É¤Î¸¦µæ´ðÈ×¤ò¶¯²½¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö¸¦µæµ¡´ï¤Î¶¦ÍÑ¤ÎÂÎÀ©¡¦À°È÷Åù¤Î¶¯²½Â¥¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¿¥¹¥¯¥Õ¥©ー¥¹¡Ê¥Áー¥à¶¦ÍÑ¡Ë¡×¤¬»ÏÆ°¡ª
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003103.000072793.html
²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ê²¬»³»ÔËÌ¶è¡Ë
¢¡ËÜ·ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡¡²¬»³Âç³Ø¸¦µæµ¡´ï¤Î¶¦ÍÑ¤ÎÂÎÀ©¡¦À°È÷Åù¤Î¶¯²½Â¥¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¿¥¹¥¯¥Õ¥©ー¥¹¡Ê¥Áー¥à¶¦ÍÑ¡Ë µ¡´ØÏ¢·ÈÉôÌç
¡¡¢©700-8530 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÃæ1-1-1¡¡²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹
¡¡TEL¡§086-251-8705
¡¡E-mail¡§herenetoffice¡ýadm.okayama-u.ac.jp
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15067.html
¡ã²¬»³Âç³ØÉÂ±¡¤È¤ÎÏ¢·ÈÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë·ï¡ÊÀ½Ìô¡¦°åÎÅµ¡´ï´ë¶È´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡Ë¡ä
¡¡²¬»³Âç³ØÉÂ±¡ ¿·°åÎÅ¸¦µæ³«È¯¥»¥ó¥¿ー
¡¡¢©700-8558 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶è¼¯ÅÄÄ®2-5-1
¡¡²¼µURL¤è¤ê³ºÅö¤¹¤ë°Æ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤
¡¡http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/
¡ã²¬»³Âç³ØÉÂ±¡¤È¤ÎÏ¢·ÈÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë·ï¡Ê°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¡¦¸¦µæ¼Ô¤ÎÊý¡Ë¡ä
¡¡²¬»³Âç³ØÉÂ±¡ ¸¦µæ¿ä¿Ê²Ý »º³Ø´±Ï¢·È¿ä¿ÊÃ´Åö
¡¡¢©700-8558 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶è¼¯ÅÄÄ®2-5-1
¡¡TEL¡§086-235-7983
¡¡E-mail¡§ouh-csnw¡ýadm.okayama-u.ac.jp
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤
¡¡http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/
¡ã²¬»³Âç³Ø¤Î»º³Ø´±Ï¢·È¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¡¡²¬»³Âç³Ø¸¦µæ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¦ÁÏµ¡¹½ »º³Ø´±Ï¢·ÈËÜÉô
¡¡¢©700-8530 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÃæ1-1-1¡¡²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ËÜÉôÅï1³¬
¡¡TEL¡§086-251-8463
¡¡E-mail¡§sangaku¡ýokayama-u.ac.jp
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤
¡¡https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/
¡ã²¬»³Âç³Ø¤Î¸¦µæµ¡´ï¶¦ÍÑ¡Ê¥³¥¢¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£¡Ë¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¡¡²¬»³Âç³Ø¸¦µæµ¡´ï¤Î¶¦ÍÑ¤ÎÂÎÀ©¡¦À°È÷Åù¤Î¶¯²½Â¥¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¿¥¹¥¯¥Õ¥©ー¥¹¡ÊÎ¬¾Î¡§¥Áー¥à¶¦ÍÑ¡Ë
¡¡¢©700-8530 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÃæ1-1-1 ²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ËÜÉôÅï1³¬
¡¡TEL¡§086-251-8705
¡¡FAX¡§086-251-7114
¡¡E-mail¡§cfp¡ýokayama-u.ac.jp
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤
¡¡https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/
¡ã²¬»³Âç³Ø¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¡¡²¬»³Âç³Ø¸¦µæ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¦ÁÏµ¡¹½ ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãーÁÏ½ÐËÜÉô
¡¡¢©700-8530 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÃæ1-1-1 ²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ËÜÉôÅï1³¬
¡¡E-mail¡§start-up1¡ýadm.okayama-u.ac.jp
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤
¡¡https://venture.okayama-u.ac.jp/
¡¡²¬»³Âç³Ø¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖOTD¡×¡Ê¥¢¥×¥ê¡Ë¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html
¡¡²¬»³Âç³Ø¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖOTD¡×¡Ê¥¦¥§¥Ö¡Ë¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html
¡¡²¬»³Âç³Ø¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º Online Shop¡§https://okadaigoods.official.ec/
¡¡²¬»³Âç³ØÅý¹çÊó¹ð½ñ2025¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003715.000072793.html
¡¡²¬»³Âç³ØSDGs¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://sdgs.okayama-u.ac.jp/
¡¡²¬»³Âç³ØSDGs～ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¤ë¡ÊYouTube¡Ë¡§https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik
¡¡²¬»³Âç³ØImage Movie (YouTube)¡§https://youtu.be/pKMHm4XJLtw
¡¡²¬»³Âç³ØÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë¡§https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/
¡¡»º³Ø¶¦ÁÏ³èÆ°¡Ö²¬»³Âç³Ø¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×2026Ç¯1·î´ü¶¦ÁÏ³èÆ°¥Ñー¥È¥ÊーÊç½¸Ãæ¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003714.000072793.html
¡¡ÀßÃÖÈñ¡¦ÊÝ¼éÈñ¡¦½¤ÍýÈñ¡¦Å±µîÈñ¤¬ÉÔÍ×¤Ê¤ªÆÀ¤Ê¸¦µæµ¡´ï¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦¥êー¥¹¡ØSX¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ù
¡¡https://sxplatform.jp/
¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø¤Ï¡¢¹ñÏ¢¤Î¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡ÊSDGs¡Ë¡×¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¯ÉÜ¤ÎÂè1²ó¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥óSDGs¥¢¥ïー¥É¡×ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¤È¤·¤Æ¶¦°é¶¦ÁÏ¤ò¿Ê¤á¤ë²¬»³Âç³Ø¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤
- ²¬»³Âç³Ø Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë¡×¤ËºÎÂò～ÃÏ°è¤ÈÃÏµå¤ÎÌ¤Íè¤ò¶¦ÁÏ¤·¡¢À¤³¦¤Î³×¿·¤ÎÃæ³Ë¤È¤Ê¤ë¸¦µæÂç³Ø¡§²¬»³Âç³Ø¤Î¼Â¸½¤ò²ÃÂ®¤È¤È¤â¤ËÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ë²æ¤¬¹ñ¤Î¸¦µæÂç³Ø¤Î»³Ì®¤òÃÛ¤¯～
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html