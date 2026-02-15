¡ÚÄÅÅÄ¾Â±ØÅÌÊâ4Ê¬¡Û°û¤ß¡¦²Î¤¤¡¦Í·¤ÓÊüÂê¡ªZINOÄÅÅÄ¾ÂÅ¹¤¬2/27¿·¥ªー¥×¥ó ¡Ãº£¤À¤±50ÁÈÍÍ¤ò2»þ´ÖÌµÎÁ¤Ç¤´¾·ÂÔ¡ª
¡ÖÁ´ÉôÌµÎÁ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥Ðー¤¬¤¢¤ë¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¡©¡×
¥«¥é¥ª¥±¡¢¥Àー¥Ä¡¢¥·ー¥·¥ã¡¢¥Üー¥É¥²ー¥à¨¡¨¡
Í·¤ÓÊüÂê¡¦°û¤ßÊüÂê¤Î¡ÈÌë¤Î¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¡É¤¬¡¢Ê¼¸Ë¸©¤ÎÆôºê¤Ë½é¾åÎ¦¡ª
ÏÃÂê¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¥Ðー¡ÔZINOÄÅÅÄ¾ÂÅ¹¡Õ¤¬¡¢2026Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹ 🎤
Á´¹ñ150Å¹ÊÞ¤Þ¤ÇÅ¹ÊÞÅ¸³«Í½Äê¡ª
¡ÀInstagram¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»ÜÃæ ¡¿
¡Ú50ÁÈ100Ì¾ÍÍ¡Û¤ò¡¢2»þ´ÖÌµÎÁ¤Ç¤´¾·ÂÔ¡ª
¢§ ±þÊç¤Ï¤³¤Á¤é
¥Àー¥Ä¥Ðー¡õ¥«¥é¥ª¥±¥Ðー ZINOÄÅÅÄ¾ÂÅ¹ ¸ø¼°Instagram
¡ÊZINOÄÅÅÄ¾ÂÅ¹ ¸ø¼°Instagram¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¡Ö¥ªー¥×¥óµÇ°¡×¤ÈDM¤¹¤ë¤À¤±¡ª¡Ë
https://zino.co.jp/tsudanuma/
¢¨¿½¹þÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅöÁª¼Ô¤Ë¤Ï¡Ú3·î16Æü(·î)¡Û¤ËDM¤Ë¤Æ¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×¡Û
📍ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§ZINOÄÅÅÄ¾ÂÅ¹¡ÊÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô¡Ë
🗓 ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î15Æü～2026Ç¯3·î13Æü
🎫 ÂÐ¾Ý¡§Instagram¥Õ¥©¥í¥ïー¤Î¤¦¤ÁÃêÁª¤Ç50ÁÈ100Ì¾ÍÍ
💡 ÆâÍÆ¡§2»þ´Ö´°Á´ÌµÎÁ¤Ç¤´¾·ÂÔ¡Ê°û¤ßÊüÂê¡¿Í·¤ÓÊüÂê¡Ë
¥Üー¥É¥²ー¥à¤ÎÉÊÂ·¤¨¤âËÉÙ¡ª
ÄÅÅÄ¾ÂÅ¹¤Ç¡¢ºÇ¹â¤Î¡ÈÌë³è¡É»Ï¤á¤Þ¤»¤ó¤«¡©
ZINO¤Ï¤¿¤À¤Î¥Ðー¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
¥«¥é¥ª¥±¡¢¥Àー¥Ä¡¢¥²ー¥à¡¢¥·ー¥·¥ã¡Ä
Ãç´Ö¤È¤Ç¤â¡¢°ì¿Í¤Ç¤â¡¢¼«Á³¤ÈÃ¯¤«¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤ë¿·´¶³Ð¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£
¡È½ªÅÅÆ¨¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤¯Í·¤Ù¤ë¾ì½ê¤¬Íß¤·¤¤¡ª¡É
¤½¤ó¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡¢ZINO¤ÎÌë¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ー ZINO¤Î¤³¤À¤ï¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È🧩 ー
¥«¥é¥ª¥±
LIVE DAM ai
¥Àー¥Ä
DARTS LIVE£³
¥·ー¥·¥ã
¥É¥µ¥¸¥Õ¥ìー¥Ðー
¥É¥ê¥ó¥¯
100¼ïÎà°Ê¾å
- ¥«¥é¥ª¥±¡Ô Karaoke ¡Õ
¡Ö LIVE DAM ai ¡×¤Ç¹â²»¼Á¤«¤Ä¡¢ºÇ¿·PV¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥«¥é¥ª¥±¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡ª
- ¥Àー¥Ä¡Ô Darts ¡Õ
Åê¤²ÊüÂê¤Ç¡Ö DARTS LIVE£³ ¡×¤¬¥×¥ì¥¤²ÄÇ½¡ª¥ª¥ó¥é¥¤¥óÂÐÀï¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
- ¥·ー¥·¥ã¡Ô Shisha ¡Õ
¡Ö ¥É¥µ¥¸ ¡×¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー»ÈÍÑ¡ª¥×¥í¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¤ò¼õ¤±¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¿´¤ò¹þ¤á¤Æºî¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡ª
- ¥²ー¥à¡Ô Game ¡Õ
¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¡Ö ¥¸¥§¥ó¥¬ ¡×¤ä¡Ö ¥ï¥Ë ¡×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºÇ¿·¤Î¥Üー¥É¥²ー¥à¤â¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
- ¥É¥ê¥ó¥¯¡Ô Drink ¡Õ
°û¤ßÊüÂê¤Ç¤âÂÅ¶¨¤Ê¤·¡ª¶¯Ãº»À¡¢¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤ä¥ê¥¥åー¥ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢BAR¤ÎÉÊ¼Á¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
°ì½ï¤ËZINO¥·¥Ã¥×¤ò½Ð¹Ò¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
🍸 Å¹ÊÞ¾ðÊó
◻︎Å¹Ì¾¡§¥Àー¥Ä¥Ðー¡õ¥«¥é¥ª¥±¥Ðー ZINO¡Ê¥¸ー¥Î¡ËÄÅÅÄ¾ÂÅ¹
◻︎½»½ê¡§¢©274-0825 ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»ÔÁ°¸¶À¾2ÃúÌÜ13-23 ¥Õ¥é¥Ã¥ÔÄÅÅÄ¾Â3³¬
◻︎±Ä¶È»þ´Ö¡§20:00～Íâ5:00¡ÊÇ¯ÃæÌµµÙ¡Ë
◻︎ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§047-707-3346
◻︎¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÄÅÅÄ¾Â±Ø¤«¤éÅÌÊâ4Ê¬
🌐 ²ñ¼Ò¾ðÊó
Å¹ÊÞ¤´¤È¤ËÅ¹Æâ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬°ã¤¦¤Î¤â¤ª³Ú¤·¤ß¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒZINO¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥ÐーZINO( ¥¸ー¥Î )¤Ï¸½ºß¡¢´ØÅì 31Å¹ÊÞ¡¢¶å½£ 5Å¹ÊÞ¡¢´ØÀ¾ 14Å¹ÊÞ¤ÇÅ¸³«Ãæ¡ª
ËèÇ¯¡¢Å¹ÊÞ¿ô¤òÁý²Ã¤·Â³¤±¡¢2¸®ÌÜ¤Î¿·¤¿¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤òÄó°Æ¤·Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÈó¾ï¤Ë¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È»þ¤ÎÂßÀÚ¤äÍèÅ¹»þ¤Î¤´Í½Ìó¤â¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
▶ ³ô¼°²ñ¼ÒZINO ¸ø¼°HP
https://zino.co.jp/