¥àー¥ß¥ó¥Ð¥ìー¥Ñー¥¯½é¤ÎÉ¹Ä¦¹ïÅ¸¼¨¤ò³«ºÅ¡ªÀ¤³¦Âç²ñ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÄ¦¹ï»Õ¤Ë¤è¤ë¥¢¥¤¥¹¥«ー¥Ó¥ó¥°¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ËÍè±à¼Ô¤¬Ì¥Î»
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥àー¥ß¥óÊª¸ì¡ÊËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©ÈÓÇ½»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ë¾·î ·é¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥àー¥ß¥ó¥Ð¥ìー¥Ñー¥¯¡×¤Ï¡¢2026Ç¯2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢¥°¥é¥ó¥É¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¹âÎØ ¥¢¥¤¥¹¥«ー¥Ó¥ó¥°¥Áー¥à¤Ë¤è¤ëÉ¹Ä¦¹ïÅ¸¼¨¤ª¤è¤Ó¥¢¥¤¥¹¥«ー¥Ó¥ó¥°¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò³«ºÅ¤·¡¢À¹¶·¤Î¤¦¤Á¤Ë½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ À¤³¦Âç²ñ¤ÇËá¤«¤ì¤¿µ»½Ñ¤¬¡¢¥àー¥ß¥ó¤ÎÊª¸ì¤ÎÀ¤³¦¤òÎ©ÂÎÉ½¸½¡ª
¡¡À©ºî¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢À¤³¦É¹Ä¦¹ï¶¨²ñ¡ÊWorld Ice Carving Association¡Ë¤è¤êÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤¿É¹Ä¦¹ï»Õ¡¦¾®ºåË§»Ë»á¤¬Î¨¤¤¤ë¡¢¥°¥é¥ó¥É¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¹âÎØ ¥¢¥¤¥¹¥«ー¥Ó¥ó¥°¥Áー¥à¡£¾®ºå»á¤Ï¡¢2026Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¡¦¥À¥ó¥Ú¥Ã¥Ä¥©Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Âç²ñ¤Î¥×¥ì¥Ó¥åー¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÀ¤³¦É¹Ä¦¹ïÁª¼ê¸¢¡×¤ËÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Å¸¼¨¤µ¤ì¤¿É¹Ä¦¹ï¤Ï¡¢¥àー¥ß¥ó¤ÎÊª¸ì¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¡¢¹â¤µÌó180cm¤Î¥¹¥±ー¥ë¤ÇÉ½¸½¡£
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤Î¤ä¤µ¤·¤¤É½¾ð¤äÀ¤³¦´Ñ¤ò¡¢É¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤È¼«Á³¸÷¤òÀ¸¤«¤·¡¢Á¡ºÙ¤«¤Ä¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÂ¤·Á¤ÇÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ °ì´ü°ì²ñ¤Î¥é¥¤¥ÖÂÎ¸³ ― ¥¢¥¤¥¹¥«ー¥Ó¥ó¥°¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â»Ü¡ª
¡¡12»þ30Ê¬¤«¤é¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥¹¥«ー¥Ó¥ó¥°¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢µðÂç¤ÊÉ¹²ô¤òÍÑ¤¤¡¢¥Á¥§ー¥ó¥½ー¤ä¥Î¥ß¤Ê¤É¤ÎÆ»¶ñ¤ò¶î»È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¾¯¤·¤º¤Ä·Áºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯À©ºî¹©Äø¤ò¼«Í³´ÑÍ÷·Á¼°¤Ç¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ï¡¢¥Á¥§ー¥ó¥½ー¤Ç¹âÂ®¤«¤Ä¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉ¹¤òºï¤ê½Ð¤·¡¢ºÙ¤«¤ÊÉ¹¤ÎÊ´¤¬Àª¤¤¤è¤¯Éñ¤¤»¶¤ëÇ÷ÎÏ¤¢¤ë±é½Ð¤Ç¤¹¡£Éñ¤¤¾å¤¬¤ëÉ¹¤ÎÊ´¤Ë¡ÖÀã¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤ëÍè±à¼Ô¤Î»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Ôー¥É´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëºî¶È¤Ï¡¢¥¢¥¤¥¹¥«ー¥Ó¥ó¥°¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎ×¾ì´¶¤ÈÈþ¤·¤µ¤òºÝÎ©¤¿¤»¡¢Â¿¤¯¤ÎÍè±à¼Ô¤¬¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¹½¤¨¡¢À©ºî¤Î½Ö´Ö¤òµÏ¿¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë²ÖÉ¹¤Î³¨ÉÕ¤±ÂÎ¸³¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¿§¤È¤ê¤É¤ê¤ËÁõ¾þ¤µ¤ì¤¿É¹¤¬ÊÂ¤Ö¸÷·Ê¤¬¡¢²ñ¾ì¤Ë¤ä¤ï¤é¤«¤ÊºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¼«¤é¼ê¤òÆ°¤«¤·¤ÆÉ¹¤Ë¿¨¤ì¤ëÂÎ¸³¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë³ÑÅÙ¤«¤éÉ¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾®ºå»á¤¬Ã»»þ´Ö¤ÇµðÂç¤ÊÉ¹²ô¤òºï¤ê½Ð¤·¡¢¤³¤ÎÅß¥àー¥ß¥ó¥Ð¥ìー¥Ñー¥¯¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤´ÀèÁÄ¤µ¤Þ¡×¤Ø¤È»Ñ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤Ï¡¢É¹Ä¦¹ï¤¬»ý¤Ä¡Ö´°À®¤ÈÆ±»þ¤Ë¾Ã¤¨¤æ¤¯·Ý½Ñ¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÀ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¡¢Åßµ¨¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¤Ò¤È¤È¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ Åß¤«¤é½Õ¤Ø ― ¥àー¥ß¥ó¥Ð¥ìー¥Ñー¥¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ¨Àá¤Î·Ê´Ñ¡ª
¡¡²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÆþ¤ê¹¾¤Î¥Æ¥é¥¹¡Ê¥Á¥åー¥ê¥Ã¥Ñ¤Î¥Æ¥é¥¹¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢Åß¤Î¶õµ¤¤Ëµ±¤¯É¹Ä¦¹ï¤È¡¢½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò¹ð¤²¤ë¥¢¥¤¥¹¥Á¥åー¥ê¥Ã¥×¤¬¶¦±é¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë¤·¤«½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¡È¤Ï¤«¤Ê¤µ¡É¤ò´Þ¤ó¤À·Ê¿§¤Ï¡¢¥àー¥ß¥ó¥Ð¥ìー¥Ñー¥¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÅß¤Î¾ð·Ê¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÍè±à¼Ô¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Ë¤â³«ºÅÍ½Äê¡£
¡¡À¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿É¹Ä¦¹ï¤Îµ»¤È¡¢¥àー¥ß¥ó¤ÎÊª¸ì¤¬Í»¹ç¤¹¤ëÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¼¡²ó2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë³«ºÅ¡ªÉ¹Ä¦¹ïÅ¸¼¨¡¦¥¢¥¤¥¹¥«ー¥Ó¥ó¥° ¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹³«ºÅ³µÍ×¡ü
¢£Å¸¼¨ÆüÄø¡§2026Ç¯2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
¢£Å¸¼¨¾ì½ê¡§³¤¤Î¥ªー¥±¥¹¥È¥é¹æÁ°¡ÖÆþ¤ê¹¾¤Î¥Æ¥é¥¹(¥Á¥åー¥ê¥Ã¥Ñ¤Î¥Æ¥é¥¹)¡×
¢£Å¸¼¨»þ´Ö¡§10:00～
¡¡¢¨Å·¸õ¡¦µ¤²¹¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢Å¸¼¨»þ´Ö¤¬Ã»½Ì¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥¢¥¤¥¹¥«ー¥Ó¥ó¥° ¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹³«ºÅ»þ´Ö¡§12:30～ ¡ÊÌó45Ê¬´Ö/¼«Í³´ÑÍ÷¡Ë
¢£À©ºî¡§¾®ºåË§»Ë»á¡¦¥°¥é¥ó¥É¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¹âÎØ ¥¢¥¤¥¹¥«ー¥Ó¥ó¥°¥Áー¥à¡¡·×4Ì¾
¡üÀ©ºî¥Áー¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ËÜÅ¸¼¨¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥°¥é¥ó¥É¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¹âÎØ ¥¢¥¤¥¹¥«ー¥Ó¥ó¥°¥Áー¥à¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÉ¹Ä¦¹ïÂç²ñ¤Ç¿ô¡¹¤Î¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë¡¢ÆüËÜÍ¿ô¤Î¼ÂÎÏÇÉ¥Áー¥à¤Ç¤¹¡£
¡¡1997Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤ØÆþ¼Ò¤·¤¿É¹Ä¦¹ï»Õ¡¦¾®ºåË§»Ë»á¤òÃæ¿´¤Ë¡¢À¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤Îµ»½Ñ¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤òËá¤Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾®ºåË§»Ë»á¤Ï¡¢¥¹¥¤¥¹¹ñºÝÂç²ñÍ¥¾¡¡Ê1997Ç¯¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢2013Ç¯¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¹ñºÝÉ¹¤Îº×ÅµÍ¥¾¡¡¢Æ±Ç¯¥Ýー¥é¥ó¥É¡¦¥Ý¥º¥Ê¥ó¹ñºÝÉ¹Ä¦¹ï¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ëÂè3°Ì¡¢¥¿¥È¥é¡¦¥¢¥¤¥¹¥Þ¥¹¥¿ーÀ¤³¦Âç²ñÍ¥¾¡¡Ê2014Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡¢Áá¤¯¤«¤é¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢ÌÀ¼£¿ÀµÜÊôÇ¼Åßµ¨Á´¹ñÉ¹Ä¦¹ïÅ¸ Í¥¾¡¡Ê2022Ç¯¡¦2024Ç¯¡¦2026Ç¯¡Ë¡¢¹ñÊõ¾¾ËÜ¾ëÉ¹Ä¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë ¶â¾Þ¡Ê2023Ç¯¡¦2025Ç¯¡Ë¡¢¥Ý¥º¥Ê¥ó¹ñºÝÉ¹Ä¦¹ï¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë Í¥¾¡¡¦´ÑµÒ¾Þ¡Ê2023Ç¯¡Ë¡¢°°ÀîÅß¤Þ¤Ä¤êÉ¹Ä¦¹ïÀ¤³¦Âç²ñ ºÇÍ¥½¨¾Þ¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤Î¼çÍ×Âç²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æµ±¤«¤·¤¤À®ÀÓ¤ò½Å¤Í¡¢¹ñºÝÅª¤Ê³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¥¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¡¦¥À¥ó¥Ú¥Ã¥Ä¥©Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡ÖÀ¤³¦É¹Ä¦¹ïÁª¼ê¸¢¡×¤ËÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤ÎÍÍ»Ò¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î¼ÂÀÓ¤ò·Ð¤Æ¡¢À¤³¦É¹Ä¦¹ï¶¨²ñ¡ÊWorld Ice Carving Association¡Ë¤è¤êÇ§Äê¤ò¼õ¤±¡¢2026Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¡¦¥À¥ó¥Ú¥Ã¥Ä¥©Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ËÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡À¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿µ»½Ñ¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤ò¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç´Ö¶á¤ËÂÎ´¶¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¥àー¥ß¥ó¥Ð¥ìー¥Ñー¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¡¡¥àー¥ß¥ó¥Ð¥ìー¥Ñー¥¯¤Ï¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³´Ä¶¤äµ¨Àá¤´¤È¤Î¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó±é½Ð¤«¤é¡¢¥àー¥ß¥ó¤ÎÊª¸ì¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤Ç¤¹¡£¥àー¥ß¥ó°ì²È¤È¤½¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ä¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¸¶ºî¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÊ¸³ØÀ¡×¤ä¡Ö¥¢ー¥ÈÀ¡×¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥àー¥ß¥óÊª¸ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¡¡¥àー¥ß¥óÊª¸ì¤Ï¡¢2013Ç¯11·î¤Ë¥àー¥ß¥ó¤ÎÊª¸ì¤ò¼çÂê¤È¤·¤¿¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯»ö¶È¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥àー¥ß¥óÊª¸ì¤Ï¡¢¤³¤Î¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯»ö¶È¤òÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿¥àー¥ß¥ó¥Ð¥ìー¥Ñー¥¯Æâ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¥àー¥ß¥ó¤ÎÊª¸ì¤Ë´Ø¤¹¤ë³Æ¼ï¾¦ÉÊ¤ò´ë²è¡¢À©ºî¡¢ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤âÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£https://www.moomin-monogatari.co.jp/
¡ã¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¦¸ø¼°SNS¡ä
