¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó £Ó/£Ê¥êー¥°II 2026¥·ー¥º¥ó¡¡¾º³Ê¥Áー¥à·èÄê¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¶¨²ñ
ÃË»Ò¡§¥È¥è¥¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£Åìµþ
½÷»Ò¡§¶âÂô³Ø±¡¥¯¥é¥Ö
ÃË»Ò¡§¥È¥è¥¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£Åìµþ
½÷»Ò¡§¶âÂô³Ø±¡¥¯¥é¥Ö
¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¶¨²ñ¡ÊBadminton Association of Japan¡¢¡ÖBAJ¡×¡Ë¤Ï¡¢¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó£Ó/£Ê¥êー¥°II 2026¥·ー¥º¥ó¤Ø¤Î¾º³Ê¥Áー¥à¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯2·î13Æü¤«¤é15Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿£Ó/£Ê¥êー¥°III 2025¥·ー¥º¥ó¤Î·ë²Ì¡¢ÃË»Ò¤Ï¡Ö¥È¥è¥¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£Åìµþ¡×¢¨¡¢½÷»Ò¤Ï¡Ö¶âÂô³Ø±¡¥¯¥é¥Ö¡×¤¬Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢£Ó/£Ê¥êー¥°II¤Ø¤Î¾º³Ê¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¢¨¡ËÃË»Ò¤Ï¡¢£Ó/£Ê¥êー¥°III 1Éô¤ÎÍ¥¾¡¥Áー¥à¤¬¡¢£Ó/£Ê¥êー¥°II¤Ø¾º³Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó£Ó/£Ê¥êー¥° III 2025¥·ー¥º¥ó¤Î·ë²Ì¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.sj-league.jp/sj3/standing_results/