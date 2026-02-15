¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó £Ó/£Ê¥êー¥°II 2026¥·ー¥º¥ó¡¡¾º³Ê¥Áー¥à·èÄê¤Î¤ªÃÎ¤é¤»

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¶¨²ñ



ÃË»Ò¡§¥È¥è¥¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£Åìµþ

½÷»Ò¡§¶âÂô³Ø±¡¥¯¥é¥Ö

¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¶¨²ñ¡ÊBadminton Association of Japan¡¢¡ÖBAJ¡×¡Ë¤Ï¡¢¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó£Ó/£Ê¥êー¥°II 2026¥·ー¥º¥ó¤Ø¤Î¾º³Ê¥Áー¥à¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


2026Ç¯2·î13Æü¤«¤é15Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿£Ó/£Ê¥êー¥°III 2025¥·ー¥º¥ó¤Î·ë²Ì¡¢ÃË»Ò¤Ï¡Ö¥È¥è¥¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£Åìµþ¡×¢¨¡¢½÷»Ò¤Ï¡Ö¶âÂô³Ø±¡¥¯¥é¥Ö¡×¤¬Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢£Ó/£Ê¥êー¥°II¤Ø¤Î¾º³Ê¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£


¡Ê¢¨¡ËÃË»Ò¤Ï¡¢£Ó/£Ê¥êー¥°III 1Éô¤ÎÍ¥¾¡¥Áー¥à¤¬¡¢£Ó/£Ê¥êー¥°II¤Ø¾º³Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£




¢§¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó£Ó/£Ê¥êー¥° III 2025¥·ー¥º¥ó¤Î·ë²Ì¤Ï¤³¤Á¤é


https://www.sj-league.jp/sj3/standing_results/