ÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô¤Ë¡Ö½ÐÄ¥Çã¼è¤Ï¤Ê¤Þ¤ë ÀéÍÕÅ¹¡×¤¬¿·µ¬¥ªー¥×¥ó¡Ã±ØÁ°Î©ÃÏ¡ßÂç·¿°Æ·ïÂÐ±þ¤Ç¡È¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡É¤ò¸º¤é¤¹ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï
½ÐÄ¥Çã¼è¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô¡ÊËÜÈ¬È¨±Ø¥¨¥ê¥¢¡Ë¤Ë¡Ö½ÐÄ¥Çã¼è¤Ï¤Ê¤Þ¤ë ÀéÍÕÅ¹¡×¤ò¿·µ¬¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê2025Ç¯2·î¡Ë
ÀéÍÕ¸©Æâ¤Ç¤Ï
- ÉÔÍÑÉÊÇã¼è¶È¼Ô¤Î¶¡µëÉÔÂ
- ¥Õ¥¡¥ß¥êーÁØ¤È¹âÎðÁØ¤Î¥Ëー¥ºÂ¿ÍÍ²½
- Âç·¿²È¶ñ¡¿Âç·¿²ÈÅÅ¤ÎÈÂ½Ðº¤Æñ
°ú±Û¤·»þ¤Î¡È°ì³ç¤ÇÊÒÉÕ¤±¤¿¤¤¡É¼ûÍ×¤ÎµÞÁý
¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤¬¸²Ãø¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë»ÔÀî¡¦Á¥¶¶¡¦±º°Â¤Ê¤É¿Í¸ý½¸Ãæ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢
Å¬ÀÚ¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ºº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¿·µ¬µòÅÀ¤Ï¡¢
ÃÏ¸µÀéÍÕ¸©½Ð¿È¤ÎÅ¹Ä¹¡¦ÂçÀî¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢ÃÏ°è¤Î²ÝÂê¤ò¼«¤é²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤
¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿Å¹ÊÞ¤Ç¤¹¡£
¼ã¤¤ººÄê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ôー¥ÉÂÐ±þ¡¢
¥Ö¥é¥ó¥É²È¶ñ¡¦Âç·¿²È¶ñ¤Ë¶¯¤¤ººÄêÂÎÀ©¡¢
ÀéÍÕ～ÅìµþÅìÉô¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÂÐ±þ¥¨¥ê¥¢¤Ê¤É¡¢
¤³¤ì¤Þ¤ÇÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÏ°è¤ÎÇã¼è¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÊä´°¤¹¤ë¡ÖÀéÍÕÆÃ²½·¿µòÅÀ¡×¤È¤·¤Æ³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Å¹ÊÞ¾ðÊó¡Ê½ÐÄ¥Çã¼è¤Ï¤Ê¤Þ¤ë ÀéÍÕÅ¹¡Ë
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/171804/table/23_1_8a690d13d39ea3096175c533b90bdfea.jpg?v=202602160951 ]
½ÐÄ¥Çã¼è¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://hanamarukaitori-shuccho.jp/chiba/
ÀéÍÕÅ¹¥ªー¥×¥ó¤ÎÇØ·Ê¡ÃÃÏ¸µ½Ð¿ÈÅ¹Ä¹¤¬´¶¤¸¤¿¡ÈÃÏ°è¤Îº¤¤ê¤´¤È¡É
ÀéÍÕÅ¹¤Î³«Àß¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëµòÅÀ³ÈÂç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Å¹Ä¹¡¦ÂçÀî¤¬°é¤Ã¤¿ÀéÍÕ¤Ç
¡ÖËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ëÇã¼è¥µー¥Ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×
¤È¤¤¤¦¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤«¤é¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀéÍÕ¸©¤Ç¸²Ãø¤À¤Ã¤¿ ¡È3¤Ä¤ÎÃÏ°è²ÝÂê¡É
£±. ½ÐÄ¥Çã¼è¶È¼Ô¤ÎÉÔÂ¡Ê¿Í¸ý¤ËÂÐ¤·¤Æ¶¡µëÎÌ¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ë
ÀéÍÕ¸©¤Ï¿Í¸ýµ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢
Â¨ÆüÂÐ±þ¤äÂç·¿ÉÊÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤ë½ÐÄ¥Çã¼è¶È¼Ô¤¬Èó¾ï¤Ë¾¯¤Ê¤¤ÃÏ°è¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á»ÔÌ±¤«¤é¤Ï¡¢
¡Ö¹â¤¯Çä¤ê¤¿¤¤¤Î¤ËÈæ³Ó¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡ÖÍ½Ìó¤¬¼è¤ì¤º°ú±Û¤·¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×
¡ÖÂç·¿ÉÊ¤òÃÇ¤é¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¤¯¡¢
¼ûÍ×¤È¶¡µë¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
£². ¥¸¥ã¥ó¥ë²£ÃÇ¤Î¡ÈÁí¹çÇã¼èÅ¹¡É¤¬ÉÔÂ
»ÔÀî¡¦Á¥¶¶¡¦±º°Â¡¦¾¾¸Í¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êーÁØ¡¦Å¾¶ÐÂ²¡¦¹âÎð¼Ô¤¬º®ºß¤¹¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¢¤ê¡¢
°ÍÍê¤·¤¿¤¤ÉÊÌÜ¤¬Èó¾ï¤ËÉý¹¤¤ÃÏ°è¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¥Ö¥é¥ó¥É²È¶ñ¡Ê¥«¥Ã¥·ー¥Ê¡¦¥«¥ê¥â¥¯¡Ë¡¢Âç·¿²È¶ñ¡¢Âç·¿²ÈÅÅ¡¢¥Û¥Óー¡¢¹©¶ñ¡¢¹üÆ¡
°äÉÊÀ°Íý¤Ç½Ð¤¿²Èºâ¡¢¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¤Î¶È¼Ô¤Ï
¡Ö²È¶ñ¤À¤±¡×¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤À¤±¡×¡Ö¹©¶ñ¤À¤±¡× ¤È¤¤¤Ã¤¿ÀìÌçÀ¤ËÊÐ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢
¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç°ÍÍê¤Ç¤¤ëÁí¹çÇã¼èÅ¹¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤ ¤È¤¤¤¦ÉÔËþ¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
£³. ¹âÎð¼Ô¤Î¡ÈÁÆÂç¥´¥ßÈÂ½Ðº¤Æñ¡ÉÌäÂê
ÀéÍÕ¸©¤Ç¤Ï¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ß¡¢
¡Ö²È¤Î³°¤Þ¤ÇÁÆÂç¥´¥ß¤ò±¿¤Ù¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÝ¤ì¤¿¥¿¥ó¥¹¡¢Âç·¿²ÈÅÅ
½ÅÎÌ²È¶ñ¡¢»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿²ð¸îÍÑÉÊ
¤Ê¤É¡¢²È¤ÎÃæ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢
¡È½Ð¤»¤Ê¤¤¤«¤é»Ä¤ë¡É ¢ª ¡ÈÃ¯¤âÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡É
¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Å¹Ä¹¡¦ÂçÀî¤ÎÁÛ¤¤¡ÃÃÏ¸µ¤Ç¡È²ÁÃÍ¤ò¼Î¤Æ¤Ê¤¤Ê¸²½¡É¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤
ÀéÍÕÅ¹¤¬³«Àß¤µ¤ì¤¿ºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢
Å¹Ä¹¡¦ÂçÀî¤Î¤³¤Î°ì¸À¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¤¤¡×
¼Â²È¤¬ÀéÍÕ¤Ë¤¢¤ëÂçÀî¤Ï¡¢
ÃÏ¸µ¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¿ôÂ¿¤¯¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
- »È¤¨¤ë²È¶ñ¤¬ÁÆÂç¥´¥ß¤Ë½Ð¤µ¤ì¤ë
- ¥Ö¥é¥ó¥É²È¶ñ¤¬¡È²ÁÃÍ¤òÃÎ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡ÉÇÑ´þ¤µ¤ì¤ë
- Âç·¿²ÈÅÅ¤¬Æ°¤«¤»¤ºÊüÃÖ¤µ¤ì¤ë
- °äÉÊÀ°Íý¤ÇÂçÎÌ¤Î²Èºâ¤¬»Ä¤ë
¤³¤¦¤·¤¿¸½¾õ¤ËÂÐ¤·¡¢
¡ÖÀµ¤·¤¯É¾²Á¤·¤Æ¡¢É¬Í×¤Ê¿Í¤Ë·Ò¤²¤ë¡È½Û´Ä¡É¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×
¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ÇÀéÍÕÅ¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬»ÏÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½ÐÄ¥Çã¼è¤Ï¤Ê¤Þ¤ëÀéÍÕÅ¹¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡È5¤Ä¤Î¼çÍ×¥µー¥Ó¥¹¡É
ÀéÍÕÅ¹¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ
°ìÈÌÅª¤ÊÇã¼èÅ¹¤è¤ê¤âÉý¹¤¤¥µー¥Ó¥¹¥é¥¤¥ó¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¾Å¹ÊÞ¤È¤Î°ã¤¤¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢
ÀéÍÕÅ¹ÆÈ¼«¤Î¶¯¤ß¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£±. ÉÔÍÑÉÊ°ì³ç²ó¼ý¡Ê¸Ä¿Í¡¦Ë¡¿Í¤É¤Á¤é¤âÂÐ±þ¡Ë
ÀéÍÕÅ¹¤ÇÆÃ¤Ë°ÍÍê¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬
¡Ö°ì³ç²ó¼ý¡ÜÆ±»þÇã¼è¡× ¤Î°Æ·ï¤Ç¤¹¡£
¤è¤¯¤¢¤ë°ÍÍê¥±ー¥¹
- °ú±Û¤·¤ËÈ¼¤¦²Èºâ¤Î´Ý¤´¤È°ÍÍê
- ÉÔÆ°»º¤ÎÇäµÑÁ°¤Î¡È»ÄÃÖÊª½èÊ¬¡É
- Ë¡¿Í¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î°ÜÅ¾
- Å¹ÊÞÊÄº¿¤Ë¤è¤ë½º´ïÅ±µî
- ¼Ú²ÈÂàµî¤ÎÎ©¤Á²ñ¤¤Ä¾Á°¤Î¶ÛµÞ°Æ·ï
ÂçÎÌ¤Î²ÙÊª¤Ç¤â¡¢Æ±ÆüÃæ¤Ë¤¹¤Ù¤ÆÂÐ±þ²ÄÇ½ ¤Ç¤¹¡£
Â¾¼Ò¤Ç¤ÏÃÇ¤é¤ì¤¬¤Á¤Ê
¡Ö²È¶ñ ¡ß ²ÈÅÅ ¡ß »¨²ß ¡ß ¹©¶ñ ¡ß ¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊº®¹ç¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£¹ç°Æ·ï¤Ë¤â¶¯¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£
£². ¥Ö¥é¥ó¥É²È¶ñ¤ÎÇã¼è¤ËÆÃ²½¡ÊÀéÍÕÅ¹¤Î¶¯¤ß¡Ë
ÀéÍÕÅ¹¤Î¶¯¤ß¤È¤·¤Æ¡¢
¥Ö¥é¥ó¥É²È¶ñ¤ÎººÄê¤¬¶¯¤¤¤³¤È ¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÂÐ±þ²ÄÇ½¥áー¥«ーÎã
- ¥«¥ê¥â¥¯¡Êkarimoku¡Ë
- ¥«¥Ã¥·ー¥Ê¡ÊCassina¡Ë
- ¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Êarflex¡Ë
- ¥Þ¥ë¥ËÌÚ¹©
- ¥Õ¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥Ï¥ó¥»¥ó
- ¥Ïー¥Þ¥ó¥ß¥éー
- USM¥Ï¥éー
- ¥êー¥ó¥í¥¼
¥Ö¥é¥ó¥É²È¶ñ¤Ï¡¢°ìÈÌ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÅ¹¤Ç¤Ï²ÁÃÍ¤òÀµ¤·¤¯¸«¤é¤ì¤º
¡ÖÂç·¿¤Î¤¿¤áÌµÎÁ°ú¼è¤ê¡×
¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢
ÀéÍÕÅ¹¤ÏÆÈ¼«¤Î²È¶ñÈÎÏ©¤ò»ý¤Á¡¢
¥â¥Ç¥ëÊÌ¡¦ÁÇºàÊÌ¤Ë²ÁÃÍ¤òÉ¾²Á¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£³. ½ÐÄ¥Çã¼è¡ÊºÇÃ»30Ê¬Ë¬Ìä¡Ë
ÀéÍÕ¸©Æâ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÎÙÀÜ¤ÎÅìµþÅÔ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤â
ºÇÃ»30Ê¬～¤ÇË¬Ìä¤Ç¤¤ë¿×Â®ÂÐ±þ ¤¬ÀéÍÕÅ¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
ÂÐ±þ¥¨¥ê¥¢
ÀéÍÕ¸©Á´°è
¡Ê»ÔÀî¡¦Á¥¶¶¡¦Çð¡¦¾¾¸Í¡¦±º°Â¡¦³ù¥±Ã«¡¦ÀéÍÕ»Ô¡¦º´ÁÒ¤Ê¤É¡Ë
ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¦¹¾¸ÍÀî¶è¡¦ËÏÅÄ¶è¡¦³ë¾þ¶è¡¦ÂÎ©¶è
¼óÅÔ·÷¤Î¹ÈÏ°Ï¤ò¥«¥Ðー¤·¤Þ¤¹¡£
Â¨ÆüÂÐ±þÎã
- ÂàµîÆü¤ÎÁ°Æü
- ²È¶ñ²ÈÅÅ¤¬ÆÍÁ³²õ¤ì¤¿
- µÞ¤Ê°ú±Û¤·
- Ë¡¿Í¤Î°ÜÅ¾¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë
ÅÚÆü¡¦½ËÆü¤âÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¡¢
µÞ¤®¤Î°ÍÍê¤Ë¶¯¤¤¡È¥¹¥Ôー¥ÉÆÃ²½·¿¡É¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤¹¡£
£´. Å¹ÊÞ»ý¤Á¹þ¤ßººÄê¡Ê±ØÁ°¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹ÎÉ¹¥¡Ë
ËÜÈ¬È¨¥¨¥ê¥¢¤Î
¡Ö±Ø¶á¡ß¼ÂÅ¹ÊÞ¡×
¤È¤¤¤¦Î©ÃÏ¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©Æâ¤ÎÇã¼èÅ¹¤Ç¤âÄÁ¤·¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
»ý¤Á¹þ¤ß¤¬Â¿¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë
- ¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ
- Êõ¾þÉÊ
- ²ÈÅÅ¡Ê¾®·¿²ÈÅÅ´Þ¤à¡Ë
- ¥Û¥Óー
- ¥«¥á¥é
- ¾®·¿²È¶ñ
±ØÁ°¤Ç¼ÂÅ¹ÊÞ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢
½÷À¤ÎÍøÍÑÎ¨¤¬¹â¤¤¤³¤È¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
£µ. ÉÔÍÑÉÊ¤ÎººÄêÁ°LINEÁêÃÌ¡Ê¼Ì¿¿3Ëç¤Ç³µ»»Äó¼¨¡Ë
ÀéÍÕÅ¹¤ÏÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Î7³ä¤¬
LINEººÄê ¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
- Âç·¿²ÈÅÅ
- ¥Ö¥é¥ó¥É²È¶ñ
- ¥¢¥¯¥»¥µ¥êー
- ³Ú´ï
- ¹©¶ñ
- Ë¡¿Í°Æ·ï
¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢
¼Ì¿¿¤òÁ÷¤ë¤À¤±¤Ç¡È³µ»»¡É¤¬¤ï¤«¤ë¤¿¤á¡¢
°ÍÍêÁ°¤ÎÉÔ°Â¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
ÀéÍÕÅ¹ Å¹Ä¹¥³¥á¥ó¥È¡ÃÂçÀîÅ¹Ä¹¤è¤ê
¡ÖÀéÍÕ¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë²È¶ñ¤ä²ÈÅÅ¤¬¡È½èÊ¬¡É¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦»öÎã¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï¤³¤ì¤ò¡ÈÌÞÂÎ¤Ê¤¤Â»¼º¡É¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÐÄ¥Çã¼è¤Ï¤Ê¤Þ¤ëÀéÍÕÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤À»È¤¨¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê²ÁÃÍ¤ò¤Ä¤±¡¢
ÃÏ¸µ¤ÎÊý¤ËÂ»¤ò¤µ¤»¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀéÍÕ¤ÇºÇ¤â¡ÈÍê¤é¤ì¤ëÇã¼èÅ¹¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¡×
½ÐÄ¥Çã¼è¤Ï¤Ê¤Þ¤ëÀéÍÕÅ¹¤ÎÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢
ÀéÍÕÅ¹¤Ï¡¢¸©Æâ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¹°èÂÐ±þ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀéÍÕ¸©Á´°è¤ËÂÐ±þ
¼çÍ×¥¨¥ê¥¢¡§
- »ÔÀî»Ô
- Á¥¶¶»Ô
- ÀéÍÕ»Ô¡ÊÃæ±û¶è¡¦²Ö¸«Àî¶è¡¦°ðÌÓ¶è¡¦¼ãÍÕ¶è¡¦ÎÐ¶è¡¦ÈþÉÍ¶è¡Ë
- ¾¾¸Í»Ô
- Çð»Ô
- ±º°Â»Ô
- ³ù¥±Ã«»Ô
- ½¬»ÖÌî»Ô
- º´ÁÒ»Ô
- È¬ÀéÂå»Ô
- Çò°æ»Ô
- °õÀ¾»Ô
- À®ÅÄ»Ô
- ÌÚ¹¹ÄÅ¡¦·¯ÄÅ¡¦Âµ¥±±º¥¨¥ê¥¢ ¤Û¤«
¸©Æâ¤Ï¤Û¤Ü Á´°èÂÐ±þ ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢
ÆÃ¤Ë¿Í¸ýÌ©ÅÙ¤¬¹â¤¤»ÔÀî»Ô¡¦Á¥¶¶»Ô¡¦¾¾¸Í»Ô¤Î°ÍÍê¤¬Â¿¤¤·¹¸þ¤Ç¤¹¡£
ÅìµþÅÔ¥¨¥ê¥¢¤â¹¤¯¥«¥Ðー
ÎÙÀÜ¥¨¥ê¥¢¤Î¥Ëー¥º¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢
ÀéÍÕÅ¹¤Ç¤Ï°ÊÅìµþÅÔ¤âÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡§
- ¹¾¸ÍÀî¶è
- ¹¾Åì¶è
- ËÏÅÄ¶è
- ³ë¾þ¶è
- ÂÎ©¶è
- Ãæ±û¶è
ÆÃ¤Ë¡Ö°ú±Û¤·¤ÇÅìµþ ¢ª ÀéÍÕ¤Ø°ÜÆ°¡×
¡Ö¼Â²È¤¬ÀéÍÕ¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤¬Åìµþºß½»¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ¤ÎÍøÍÑ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÐÄ¥Çã¼è¤Ï¤Ê¤Þ¤ëÀéÍÕÅ¹¤¬¡¢ÃÏ°è¤Î¡Èº¤¤Ã¤¿¡É¤Ë´ó¤êÅº¤¦ÍýÍ³
½ÐÄ¥Çã¼è¤Ï¤Ê¤Þ¤ëÀéÍÕÅ¹¤Ï¡¢
¡ÖÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿ËÜÅö¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¤½ÐÄ¥Çã¼è¡× ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀéÍÕÅ¹¤¬ÆÃ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¡§
£±. ±ØÁ°Î©ÃÏ ¡ß Í½Ìó¤Ç¤¤ëÅ¹Æ¬¥¹¥Úー¥¹¤Î°Â¿´´¶
½ÐÄ¥Çã¼è¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡Ö¼ÂÂÖ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤¬¤Ä¤¤Þ¤È¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤ÇÀéÍÕÅ¹¤Ï¡¢
ËÜÈ¬È¨±Ø¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬¤Î¼ÂÅ¹ÊÞ ¤ò¹½¤¨¡¢
ÍøÍÑ¼Ô¤¬µ¤·Ú¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¢¨½ÐÄ¥Çã¼è¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤Ï¿¿¼îÇã¼èËÜÊÞ¤ÈÊ»Àß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
£². Ê¿¶ÑÇ¯Îð26ºÐ¤Î¥Õ¥Ã¥È¥ïー¥¯ ¡ß Â¨ÆüÂÐ±þÎÏ
¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤Î¶¯¤ß¤Ï¡Ö¼ã¤µ ¡ß ¹ÔÆ°ÎÏ¡×¡£
ÀéÍÕÅ¹¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
¼ã¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤ËË¬ÌäÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
º£ÆüÃæ¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤
¡¦ÂàµîÆü¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤
¡¦ÂçÎÌ¤Ë¤¢¤ë¤±¤ÉÊ¬ÊÌ¤¹¤é¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¡¦¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁêÃÌ¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢
¸½¾ìÎÏ¤Î¹â¤¤¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤Î²ÁÃÍ¤¬³è¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£³. ÀéÍÕ¸©Á´°è ¡ß ÅÔ¿´Éô¤ò¥«¥Ðー¤¹¤ë¹°è¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯
ÀéÍÕ»Ô¡¦»ÔÀî»Ô¡¦Á¥¶¶»Ô¡¦¾¾¸Í»Ô¡¦Çð»Ô¤Ê¤É¤Î¼çÍ×ÅÔ»Ô¤Ë²Ã¤¨¡¢
Åìµþ¤Î¹¾Åì¶è¡¦¹¾¸ÍÀî¶è¡¦ËÏÅÄ¶è¡¦³ë¾þ¶è¡¦ÂÎ©¶èÂÐ±þ¡£
°ú±Û¤·°Æ·ï¤äÉÔÆ°»º»ÄÃÖÊª¤Î½èÍý¤Ê¤É¡¢
¹°èÂÐ±þ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°ÍÍê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¹Ä¹¡¦ÂçÀî¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
¡Ö¤Þ¤À²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¡¢¼Î¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡£¡×
ÀéÍÕ¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ç¤¤ë²È¶ñ¤ä²ÈÅÅ¤¬
¡ÈÁÆÂç¥´¥ß¤È¤·¤ÆÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡É¸÷·Ê¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÅö¤Ï»È¤¨¤ë¡£
Ã¯¤«¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¡£
¤Ç¤â¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ï¤Ê¤Þ¤ëÀéÍÕÅ¹¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢
¤½¤ó¤Ê¡È¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡É¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¡£
ÀéÍÕ¸©¤Î³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ
¡Ö°ìÈÖÁêÃÌ¤·¤ä¤¹¤¤½ÐÄ¥Çã¼èÅ¹¡×¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±½»½ê¤Ç¼õÉÕÃæ¡Ã¿¿¼îÇã¼èËÜÊÞÀéÍÕÅ¹¤Î¾Ò²ð
¤Þ¤¿¡¢Æ±¥Æ¥Ê¥ó¥ÈÆâ¤Ë¤Ï¿¿¼îÀìÌçÇã¼èÅ¹¡Ö¿¿¼îÇã¼èËÜÊÞ ÀéÍÕÅ¹¡×¤âÊ»Àß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¿¼î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡¦¥Ñー¥ë¥ê¥ó¥°¡¦¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤ÎÊõ¾þÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤ò»ý¤ÄººÄêÂÎÀ©¤Ç¤ÎÁêÃÌ¼õÉÕ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¤Ï°äÉÊÀ°Íý¤äÀ¸Á°À°Íý¤Î¸½¾ì¤Ç¿¿¼î¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¥±ー¥¹¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö´ÕÊÌ½ñ¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¸Å¤¤¿¿¼î¤ÇÃÍÃÊ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤«¤é¡¢Å¬Àµ¤ÊººÄêµ¡²ñ¤ò¼º¤¦»öÎã¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
½ÐÄ¥Çã¼è¤Ï¤Ê¤Þ¤ë»ÔÀîÅ¹¤Ç¤Ï¡¢Áí¹çÇã¼è¤Ë²Ã¤¨¡¢¿¿¼î¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÀìÌçººÄêÁë¸ý¤òÊ»Àß¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Î¥ê¥æー¥¹¼ûÍ×¤ËÂÐ¤·¡È¤è¤êÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×ººÄêµòÅÀ¡É¤È¤·¤Æ¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
½ÐÄ¥Çã¼è¤Ï¤Ê¤Þ¤ë ÀéÍÕÅ¹
Å¹Ä¹¡§ÂçÀî
TEL¡§050-5538-7414
½»½ê¡§ÀéÍÕ¸©»ÔÀî»ÔÆîÈ¬È¨4ÃúÌÜ4-24 ¥á¥Ç¥£¥¢¥¹¥®¥¦¥é
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://hanamarukaitori-shuccho.jp/