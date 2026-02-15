±Ñ¸ìÎÏ¥¼¥í¤À¤Ã¤¿Ãø¼Ô¤¬¤¹¤¹¤á¤ëÊÙ¶¯Ë¡¡ØËèÆü¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¡ª¡¡NHK¤Î¹ÖºÂ¤Ç±Ñ¸ì¤ò¤Ï¤¸¤á¤è¤¦¡Ù2·î16Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä
ËèÆü¾¯¤·¤º¤Ä¡¢¥à¥ê¤Ê¤¯±Ñ¸ì³Ø½¬¤ò½¬´·²½¤¹¤ì¤Ð¡¢É¬¤ºÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
±Ñ¸ìÎÏ¥¼¥í¡¢Î±³Ø·Ð¸³¤Ê¤·¡¢±Ñ²ñÏÃ¥¹¥¯ー¥ë·Ð¸³¤Ê¤·¤À¤Ã¤¿Ãø¼Ô¤¬32ºÐ¤«¤é±Ñ¸ì³Ø½¬¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£
ËèÆü¾¯¤·¤º¤ÄNHK¤Î¹ÖºÂ¤Ç³Ø½¬¤·¡¢ÆÈ³Ø¤Ç±Ñ¸ì¤òÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ãø¼Ô¤Î¼ÂÁ©Ë¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
NHK¤Î¹ÖºÂ¤ÏËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤½¤ì¤¾¤ìÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Î¤â¤Î¤òÁª¤ó¤Ç³Ø½¬¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£ÅÓÃæ¤ÇºÃÀÞ¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤»¤é¤º¡¢¥³¥Ä¥³¥Ä³Ø½¬¤òÂ³¤±¤ì¤Ð¡¢Ãå¼Â¤Ë±Ñ¸ìÎÏ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò¼Â´¶¤·¡¢¤¤Ã¤ÈÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÌÜ¼¡
Part 1¡¡±Ñ¸ì³Ø½¬¥¹¥¿ー¥È
Part 2¡¡±Ñ¸ì³Ø½¬¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÈë·í
Part 3¡¡º£¤Þ¤Ç¤È°ã¤Ã¤¿±Ñ¸ì³Ø½¬Ë¡
Part 4¡¡±Ñ¸ì¤Î¡Ö²»¤Þ¤Í¡×¤Î½ÅÍ×ÅÙ
Part 5¡¡¤µ¤é¤Ë±Ñ¸ìÎÏ¤ò¿¤Ð¤¹¤¿¤á¤Ë
Part 6¡¡°Õ¼±²þ³×ÊÔ
Part 7¡¡»ä¤Î±Ñ¸ì¥¹¥Èー¥êー
¢£Ãø¼ÔÎ¬Îò
¡¡¡¡ÀîËÜ º´Æà·Ã¡Ê¤«¤ï¤â¤È¡¡¤µ¤Ê¤¨¡Ë
±Ñ²ñÏÃ¥¹¥¯ー¥ëEnglish TimeÂåÉ½¡£
32ºÐ¤«¤éNHK¤Î¥é¥¸¥ª¹ÖºÂ¤Ê¤É¤Ç±Ñ¸ì³Ø½¬¤ò»Ï¤á¤ë¡£±ÑÊ¸²ÊÂ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³¤³°Î±³Ø¤Î·Ð¸³¤â¤Ê¤·¡¢¥¼¥í¤«¤é¤Î¥¹¥¿ー¥È¤À¤Ã¤¿¤¬ÆÈ¼«¤Î¡Ö²»¤Þ¤Í¡×¤Ç±Ñ¸ì³Ø½¬¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê±Ñ¸ì¤ò½¬ÆÀ¡£
Áá°ðÅÄÂç³Ø¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¤Î³°¹ñ¸ì¡Ê±Ñ¸ì¡Ë¹ÖºÂ¤Î¹Ö»Õ¡¢NPOË¡¿ÍTOKYO FREE GUIDEÍý»öÄ¹¡£¥Ù¥ë¥®ー¤ËËÜÉô¤òÃÖ¤¯Èó±ÄÍø¤Î¹ñºÝ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯ÃÄÂÎInternational Greeter Association¤Ç¡¢¥¢¥¸¥¢ÂåÉ½Ìò°÷¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ËÝÌõ¡¢ÄÌÌõ¤Ê¤É¤Î¤«¤¿¤ï¤éÁ´¹ñ¤Ç¹Ö±é³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢±Ñ¸ì¤ò³Ø¤Ö¿Í¤Ë¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ç¤ÊÃø½ñ¡ØNHK¤Î±Ñ¸ì¹ÖºÂ¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¤¿´ÊÃ±¾åÃ£Ë¡¡Ù¡Ê¥Ù¥ì½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡Ø¥¼¥í¤«¤é¶Ã¤¯¤Û¤ÉÏÃ¤»¤ë¡ª±Ñ²ñÏÃ¡Ö²»¤Þ¤Í¡×¥ì¥Ã¥¹¥ó¡Ù¡Ê²¢Ê¸¼Ò¡Ë¡¢¡Ø±Ñ¸ì¤¬ÏÃ¤»¤ë¡ªÊ¹¤³¤¨¤ë¡ª²»¤ò¤Þ¤Í¤¹¤ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡Ù¡ÊÌÀÆü¹á½ÐÈÇ¼Ò¡ËÂ¾Â¿¿ô¡£
