¥Ð¥¤¥¯¤ÇÆüËÜ¤ò¸µµ¤¤Ë¤·¤è¤¦¡ª¤Ë¤Ã¤Ý¤ó±þ±ç¥Äー¥ê¥ó¥°2026¡¢2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê¥¨¥ó¥È¥êー³«»Ï
¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥é¥¤¥Àー¥º¥Õ¥©ー¥é¥à¡Ê°Ê²¼¡¢JRF / ËÜ¼Ò¡§Åìµþ¡¦½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¡¿É÷´Ö¿¼»Ö¡Ë¤¬2026Ç¯4·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê³«ºÅ¤¹¤ë¼Ò²ñ¹×¸¥·¿¥Äー¥ê¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤Ë¤Ã¤Ý¤ó±þ±ç¥Äー¥ê¥ó¥°2026¡×¤Î»²²Ã¥¨¥ó¥È¥êー¤ò¡¢2026Ç¯2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë19:00¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤¹¤°¥¨¥ó¥È¥êー :
https://www.jrf-entry.world/
¤Ë¤Ã¤Ý¤ó±þ±ç¥Äー¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ºòÇ¯¡¢ÀÐÀî¸©ÎØÅç»Ô¤Ç¤Î³¤´ßÀ¶ÁÝ¤ÎÍÍ»Ò
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥ªー¥È¥Ð¥¤¤Ë¤è¤ë¥Äー¥ê¥ó¥°¤òÃ±¤Ê¤ë¥ì¥¸¥ãー¤ËÎ±¤á¤º¡¢¡ÖÁö¤ë´î¤Ó¤ò¼Ò²ñ¤Î´î¤Ó¤Ë¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î´Ñ¸÷¿¶¶½¤äºÒ³²Éü¶½»Ù±ç¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤ë¥é¥¤¥Àー»²²Ã·¿¤Î¼Ò²ñ¹×¸¥¥Äー¥ê¥ó¥°¥é¥êー¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸¶ÅÀ¤Ï¡¢2011Ç¯¤ËJRFÂåÉ½¤ÎÉ÷´Ö¿¼»Ö¤¬Á´¹ñ¤Î¥é¥¤¥Àー¤Ø¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÉü¶½»Ù±ç³èÆ°¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ö¤¬Î©¤ÁÆþ¤ì¤Ê¤¤ÈïºÒÃÏ¤Ø¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ¡Æ°ÎÏ¤ò³è¤«¤·¤ÆÊª»ñ¤Î±¿ÈÂ¤ä¾õ¶·³ÎÇ§¤ò¹Ô¤¤¡¢ÃÏ°è¤Ë´ó¤êÅº¤¦±þ±ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î³èÆ°¤Ï¸å¤Ë¡¢°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ë¥¹¥Ýー¥Ä¶¨²ñ¡ÊMFJ¡Ë¼çºÅ¤Î¡ÖÁö¤í¤¦ÅìËÌ¡ªMFJÅìËÌÉü¶½±þ±ç¥Äー¥ê¥ó¥°¡×¡Ê2015Ç¯～2019Ç¯¡Ë¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¡¢2020Ç¯¤«¤é¤ÏÂÐ¾Ý¤òÆüËÜÁ´¹ñ¤Ë¹¤²¤¿¸½ºß¤Î¡Ö¤Ë¤Ã¤Ý¤ó±þ±ç¥Äー¥ê¥ó¥°¡×¤È¤·¤ÆËèÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢4·î25Æü¤«¤é11·î1Æü¤Þ¤ÇÌóÈ¾Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê³«ºÅ¡£4·î29Æü¤Ë¤ÏÅìµþÅÔ¡Ö³¤¤Î¿¹¿å¾å¶¥µ»¾ì¡×¤Ë¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î»²²Ã¼Ô¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£´ü´ÖÃæ¤Ë¤ÏÃÏµå¸µµ¤Â¼¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ä¡¢³Æ¼«¼£ÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¤¿ÃÏ°è±þ±ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¡¢¥é¥¤¥Àー¤¬¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ËÎ©¤Á´ó¤ë¡Ö¤¤Ã¤«¤±¡×¤òÁÏ½Ð¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ºòº£¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Â¿ÍÍ²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢50Âå¤«¤é60Âå¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥é¥¤¥ÀーÁØ¤Ë¤è¤ë¡ÖÎ¹¤òÄÌ¤¸¤¿¼Ò²ñ¹×¸¥¡×¤Ø¤Î´Ø¿´¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¸Ä¡¹¤Î¥é¥¤¥Àー¤Î¥Äー¥ê¥ó¥°¤òÆüËÜÁ´ÂÎ¤Î³èÎÏ¤Ø¤ÈÊÑ´¹¤¹¤ë°ì½õ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ë¤Ã¤Ý¤ó±þ±ç¥Äー¥ê¥ó¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.round4poles.com/nippon2026
¤Ë¤Ã¤Ý¤ó±þ±ç¥Äー¥ê¥ó¥°¤Î³Ú¤·¤ßÊý
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎGPSµ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤¿ÀìÍÑWEB¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¡Ö±þ±ç¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¤ò½ä¤ë¤³¤È¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー·Á¼°¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î16¶ËÅÀ¤Ø¤ÎÅþÃ£¤òÌÜ»Ø¤¹
¥·ー¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë¶ËÅÀÆ§ÇË¾ÚÌÀ½ñ¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ç¤¤ë
ÆüËÜËÜÅÚ¤ÎºÇÅìÃ¼¡ÊÇ¼º»ÉÛÌ¨¡Ë¡¢ºÇÀ¾Ã¼¡Ê¿ÀºêÉ¡¡Ë¡¢ºÇÆîÃ¼¡Êº´Â¿Ì¨¡Ë¡¢ºÇËÌÃ¼¡Ê½¡Ã«Ì¨¡Ë¤Ë¡¢³Æ¥¨¥ê¥¢¡ÊËÌ³¤Æ»¡¦ËÜ½£¡¦»Í¹ñ¡¦¶å½£¡Ë¤ÎÅìÀ¾ÆîËÌÃ¼¤ò¹ç¤ï¤»¤¿·×16¶ËÅÀ¤ò½ä¤ë¡ÖÆüËÜ°ì¼þ¡×¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£³ÆÃÏÅÀ¤Ø¤ÎÅþÃ£¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥é¥¤¥Àー¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÀ¸¤Î»×¤¤½Ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡Ö±þ±ç¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¤ò½ä¤ê¡¢ÃÏ°è¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë
Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î´Ñ¸÷Ì¾½ê¤ä¿ÌºÒ°ä¹½¡¢ÃÏ°è¿¶¶½µòÅÀ¤Ê¤É¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¡Ö±þ±ç¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¤òË¬Ìä¡£¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ÎÎò»Ë¤ä¸½¾õ¤òÃÎ¤ê¡¢Î©¤Á´ó¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏÊý·ÐºÑ¤ä¼Ò²ñ¤Î³èÀ²½¤ËÄ¾ÀÜÅª¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤¿Ãç´Ö¤È¤Î¸òÎ®
SNS¤Ç¤Î¾ðÊó¸ò´¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¥·ー¥º¥óÃæ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æ±¤¸»Ö¤ò»ý¤Ä¥é¥¤¥ÀーÆ±»Î¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ê·Ò¤¬¤ê¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
´°Áö¤Î¾Ú¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ëÃ£À®´¶
ºòÇ¯¡¢Åìµþ¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥çー¤Ç¤ÎÉ½¾´¼°¤ÎÍÍ»Ò
³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¿ô¤äË¬Ìä¤·¤¿¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë±þ¤¸¡¢Æ§ÇË¾ÚÌÀ½ñ¤äµÇ°ÉÊ¤Î¼øÍ¿¤òÍ½Äê¡£Ã±¤Ê¤ë°ÜÆ°¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢À¸³¶µ²±¤Ë»Ä¤ë¡ÖÎ¹¤ÎÀ®²Ì¡×¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×[É½: https://prtimes.jp/data/corp/160440/table/42_1_2412917d78349c19c7c53e6c1d417bb1.jpg?v=202602160951 ]
º£¤¹¤°¥¨¥ó¥È¥êー :
https://www.jrf-entry.world/
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼èºà¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥é¥¤¥Àー¥º¥Õ¥©ー¥é¥à¡ÊJRF¡Ë
½»½ê¡§¢©150-0012¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¹Èø5-21-2 Ä¹Ã«ÉôÂè2¥Ó¥ë£¹F
TEL¡§03-3447-8522
E-MAIL: office@kazamaoffice.co.jp
HP¡§https://www.round4poles.com/nippon2025
ÃÄÂÎ³µÍ×¡§
¥ªー¥È¥Ð¥¤Ê¸²½¤Î¿¶¶½¤È¼Ò²ñ¹×¸¥¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿ÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥Àー¤ÎÃÏ°Ì¸þ¾å¤ä¥Äー¥ê¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤¿ÃÏ°è³èÀ²½¡¢ºÒ³²»Ù±ç³èÆ°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂåÉ½Åª¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Äー¥ê¥ó¥°¥é¥êー¡ÖSSTR¡Ê¥µ¥ó¥é¥¤¥º¡¦¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¡¦¥Äー¥ê¥ó¥°¥é¥êー¡Ë¡×¡¢ÃÏ°è±þ±ç¤È¥Äー¥ê¥ó¥°¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¤Ë¤Ã¤Ý¤ó±þ±ç¥Äー¥ê¥ó¥°¡×¡¢½÷À¥é¥¤¥Àー¤ÈÈüÇÊ¸Ð¤ò½ä¤ë¡Ö¥Þ¥¶ー¥ì¥¤¥¯¡¦¥é¥êー¡×¤Ê¤É¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£