¡ÚÃø¼ÔÎß·×50ËüÉôÆÍÇË¡ª¡Û¹¾¸Í»þÂå¤ò¡ÖÅ·¹Ä¤Î»ëÅÀ¡×¤ÇÆÉ¤ß²ò¤¯¡ªÁÒ»³Ëþ¡¦Ãø¡Ø±³¤À¤é¤±¤ÎÆüËÜ¶áÀ¤»Ë¡Ù――2026Ç¯3·î2ÆüÈ¯Çä¡ª
Å·¹Ä¤Î»ëÅÀ¤ÇÆÉ¤ß²ò¤¯¹¾¸Í»þÂåÄÌÀâ¤òÊ¤¤¹¡Ö±³¤À¤é¤±¡×¥·¥êー¥ºÆüËÜ»ËÊÔ¡¢ÂÔË¾¤ÎÂè»°ÃÆ
ÆÁÀî½½¸ÞÂå¾·³¤ËÈæ¤Ù¤Æ±Æ¤ÎÇö¤«¤Ã¤¿Å·¹Ä¤¬¡¢¤Ê¤¼ËëËö¤ËÆÍÇ¡¤È¤·¤ÆÀäÂç¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¤Î¤«――¤½¤ÎÆæ¤ËÄ©¤à¤Î¤¬ËÜ½ñ¤Ç¤¹¡£
¿¥ËÀ¯¸¢¤«¤éÆÁÀîËëÉÜ¡¢Âº¹æ»ö·ï¤ä»ç°á»ö·ï¤È¤¤¤Ã¤¿À¯¼£¥É¥é¥Þ¡¢¤½¤·¤Æ¸÷³Ê¡¦Îî¸µ¡¦¸å¿åÈø¡¦¹§ÌÀ¤È¤¤¤Ã¤¿ÎòÂåÅ·¹Ä¤ÎÆ°¤¤ò¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Î¹Ä¼¼¤¬¤¤¤«¤Ë¡Ö°Û¼Á¡×¤À¤Ã¤¿¤«¤òÌÀ²÷¤Ë²ò¤ÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¶µ²Ê½ñ¤ä»þÂå·à¤¬ÉÁ¤«¤Ê¤¤¡Ö¹Ä¼¼¤«¤é¸«¤¿¶áÀ¤»Ë¡×¤ò¡¢ËÄÂç¤Ê»ËÎÁ¤ÈºÇ¿·¸¦µæ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¯ºÆ¹½À®¡£¾ÝÄ§Å·¹ÄÀ©¤Î¥ëー¥Ä¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¡¢ËëËö¡¦ÌÀ¼£°Ý¿·¤òÊÌ³ÑÅÙ¤ÇÆÉ¤ßÄ¾¤·¤¿¤¤Êý¤ËÂ£¤ë°ìºý¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Ë¡×¤è¤ê¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
ËÜ½ñ¤Ï¡¢ÄÌÀâ¤Î¸í¤ê¤òÊÒ¤ÃÃ¼¤«¤éÀµ¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ö±³¤À¤é¤±～¡×¥·¥êー¥ºÆüËÜ»ËÊÔ¤Î¡¢Âè»°ºî¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ»ËÊÔÂè°ìºî¤Î¡Ö～¸ÅÂå»Ë¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ÅÂå»Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë´Ö°ã¤Ã¤¿Íý²ò¤¬¡¢¸½Âå¤Î¹Ä°Ì·Ñ¾µÌäÂê¤Ç¤ÎµÄÏÀ¤òÏÄ¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤éäý¤µ¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤Î¡¢¹Ä¼¼»Ë³Ø¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î»ÈÌ¿´¶¤Ç½ñ¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÒÃæÎ¬¡Ó
ÆóºîÏ¢Â³¤Ç¡Ö¹Ä¼¼¤«¤é¸«¤¿ÆüËÜ»Ë¡×¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶áÀ¤¤Ç¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡© Â¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤ÎÅöÁ³¤Îµ¿Ìä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÀ¤¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬¹¾¸Í»þÂå¤Ç¤¹¡£
¡ÒÃæÎ¬¡Ó
¹¾¸Í»þÂå¤ÎÅ·¹Ä¤Ï¡¢°Û¼Á¤Ç¤¹¡£ËÜÍè¤Ï¸¢ÎÏ¤ò°®¤ëÂ¸ºß¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¸ÅÂå¡¢¤½¤Î¸¢ÎÏ¤ò¼«¤é¼êÊü¤·¤¿Ê¿°Â¡¢Ä«Äî¤½¤Î¤â¤Î¤¬¸¢ÎÏ¤ò¼º¤Ã¤¿ÃæÀ¤¤È¤â°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æº£¤Î¾ÝÄ§Å·¹ÄÀ©¤Ï¡¢¤½¤Î°Û¼Á¤Ê¹¾¸Í»þÂå¤ÎÅ·¹Ä¤ÈÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Å·¹Ä¤Ï¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤äË¿Ã½¨µÈ¤Î¤è¤¦¤ÊÅ·²¼¿Í¤È¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐÖµ¤·¤¿¤Î¤«¡£ÆÁÀî»þÂå¤ÎÅ·¹Ä¤Ï±Æ¤¬Çö¤¤¤Î¤Ë¡¢ËëËö¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆÍÇ¡¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤·¡¢Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡£
»þ¤Ï¡¢ËÜÇ½»û¤ÎÊÑ¤ËÁÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌÜ¼¡¡Û
Âè°ì¾Ï¡¡¿®Ä¹¡¦½¨µÈ»þÂå¤ÎÅ·¹Ä¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
ÂèÆó¾Ï¡¡¸å¿åÈø¾å¹Ä～¹¾¸ÍËëÉÜ¤È¤ÎÀï¤¤～
Âè»°¾Ï¡¡Îî¸µË¡¹Ä～¹Ä¼¼¤ÎÅÁÅý¤òÉü³è¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯～
Âè»Í¾Ï¡¡¸÷³ÊÅ·¹Ä～¹Ä°Ì¤ÎÉÔ°ÂÄê·Ñ¾µ¤ÈÉü³è¤¹¤ëÅ·¹Ä～
½ª¾Ï¡¡¹Ä¼¼¤Ï¸æÂ¸ºß¤½¤Î¤â¤Î¤¬´ñÀ×
¡ÚÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
ÁÒ»³ Ëþ¡Ê¤¯¤é¤ä¤Þ¡¡¤ß¤Ä¤ë¡Ë
1973Ç¯¡¢¹áÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£¹Ä¼¼»Ë³Ø¼Ô¡£·ûÀ¯»Ë¸¦µæ¼Ô¡£µß¹ñ¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯Íý»öÄ¹·ó½êÄ¹¡£1996Ç¯¡¢Ãæ±ûÂç³ØÊ¸³ØÉô»Ë³Ø²Ê¤òÂ´¶È¸å¡¢Æ±Âç³Ø±¡Çî»ÎÁ°´ü²ÝÄø¤ò½¤Î»¡£¸½ºß¤Ï¡¢¡ÖÁÒ»³½Î¡×¤ò³«¹Ö¡¢¥Í¥Ã¥ÈÊüÁ÷¶É¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¯¤é¤é¡×¤ò³«¶É¤·¡¢ÂçÆüËÜÄë¹ñ·ûË¡¤äÆüËÜ¶á¸½Âå»Ë¡¢À¯¼£³°¸ò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë¸ÀÏÀ³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼çÃø¤Ë¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø±³¤À¤é¤±¤ÎÆüÊÆ¶á¸½Âå»Ë¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡Ö±³¤À¤é¤±¡×¥·¥êー¥º¤¬¤¢¤ê¡¢ËÜ½ñ¤Ï¥·¥êー¥º11ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡Ø13ºÐ¤«¤é¤Î¡Ö¤¯¤Ë¤Þ¤â¤ê¡×¡Ù¤òÂåÉ½¤È¤¹¤ëÊÝ¼é¸ÞÉôºî¡Ê¤¹¤Ù¤Æ¾®¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
書誌情報
タイトル：『背だらけの日本近世史』
著者：倉山満
定価：1,100円（税込）
発行：扶桑社
発売日：2026年3月2日（月）
ISBN：978-4594102234
¢¨Á´¹ñ¤Î½ñÅ¹¡¢¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¡ª
