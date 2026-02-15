KAWAII LAB. 4¼þÇ¯µÇ°¡¢K¥¢¥êー¥Ê²£ÉÍ5Æü´Ö¤ËÅÏ¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÊÄËë¡¡CUTIE STREET¤¬½é¤ÎÆüËÜÉðÆ»´ÛÃ±ÆÈ¸ø±é2DAYS³«ºÅ¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¡ª
¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈKAWAII LAB.¤Î4¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØKAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE¡Ù¤¬2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë¤«¤é15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î5Æü´Ö¤ËÅÏ¤êK¥¢¥êー¥Ê²£ÉÍ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ºÇ½ªÆü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿CUTIE STREETÃ±ÆÈ¸ø±é¤Ç¡¢CUTIE STREET¤ÎÆüËÜÉðÆ»´ÛÃ±ÆÈ¸ø±é¤¬2Æü´Ö³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
2022Ç¯2·î14Æü¤ËÈ¯Â¤·¤¿KAWAII LAB.4¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ2·î11Æü¤Ë¤Ï¡ØKAWAII LAB. BEST ALBUM¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¡¢º£²ó¤Ï¡¢FRUITS ZIPPER¡¢CANDY TUNE¡¢SWEET STEADY¡¢CUTIE STREET¡¢MORE STAR¡¢¤½¤·¤Æ¼¡À¤Âå¥á¥ó¥Ðー¤ÎKAWAII LAB. MATES¡¢KAWAII LAB. SOUTH¤éÁíÀª53Ì¾¤¬½¸·ë¤·¡¢5Æü´Ö¤ËÅÏ¤ëÇ®¶¸¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
11Æü¡¢14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØKAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE ～KAWAII LAB. SESSION～¡Ù¤Ï¡¢²»³Ú¥¢¥ïー¥É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¡ÖKAWAII LAB. BEST AWARDS 2026¡×¤ò³«ºÅ¡£KAWAII LAB.½êÂ°¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤Î³èÌö¤¬¡ÈBEST TOP SPEED GROUP¡É¡¢¡ÈBEST KAWAII SONG¡É¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾Þ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¤ÏTEAM KAWAII LAB.¤Ë¤è¤ë¡ÖCHU CHU CHU¸¦µæÃæ¡ª¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥é¥¹¥È¤Ë¤Ïº£²ó½éÈäÏª¤È¤Ê¤Ã¤¿¹çÆ±¶Ê¡Ö¥«¥ï¥é¥Ü¤È¤Ð¤Ó¤åー¤ó¡ª¡×¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤À¡£¤Þ¤¿¡¢14Æü¸ø±é¤Ë¤Æ»¨»ï¡ÖLARME¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿KAWAII LAB. 4¼þÇ¯µÇ°¥Ö¥Ã¥¯¤ÎÈ¯Çä¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
12Æü¤Ë¤ÏFRUITS ZIPPER¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤¬³«ºÅ¡£¥á¥ó¥Ðー¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡È¹¥¤¡É¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î¡È¹¥¤¡É¤ò½¸¤á¤¿ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿°áÁõ¤ä²áµî¤ÎÀ¸ÃÂ°áÁõ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°áÁõ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¤¡¢²ñ¾ì¤òÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÀèÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿Åìµþ¥Éー¥à¸ø±é¤ÇÈäÏª¤·¤¿COSEI¥á¥É¥ìー¤ä¡¢¡ØKAWAII LAB. BEST ALBUM¡Ù¤Î¤¿¤á¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Î¾å°Ì3¶Ê¡¢¥á¥ó¥Ðー¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥Æー¥Þ¤ò·è¤á¤ÆÁª¤ó¤À1¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Îå«¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤á¤¿1Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
13Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿CANDY TUNEÃ±ÆÈ¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢KAWAII LAB.½êÂ°¥°¥ëー¥×¤Î¿Íµ¤¶Ê¤ò¥á¥É¥ìー·Á¼°¤ÇÈäÏª¡£¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤±¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ê¤É¤òCANDY TUNE¤¬¥«¥Ðー¤·¡¢²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥óÁ´°÷¤ò¥Òー¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤¿¡£¥¢¥ó¥³ー¥ë¤Ç¤Ï¿·¶Ê¡ÖHAPPY BOUNCE BIRTHDAY¡×¤ò½éÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î³Ú¶Ê¤¬É½Âê¶Ê¤È¤Ê¤ë3rd¥·¥ó¥°¥ëCD¤¬4·î22Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ä¡¢¼ýÏ¿¶Ê¤¬4·î¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥¢¥Ë¥á¡ØËâÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªÆþ´Ö¤¯¤ó¡ÙÂè4¥·¥êー¥º¡ÊNHK E¥Æ¥ì¡Ë¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¤Ë·èÄê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢´ò¤·¤¤È¯É½¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬´¿´î¤·¤¿¡£
KAWAII LAB.4¼þÇ¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥é¥¹¥È¤òÄù¤á³ç¤Ã¤¿¤Î¤ÏCUTIE STREET¤Ë¤è¤ëÃ±ÆÈ¸ø±é¡£ÀèÆüÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·¶Ê¡Ö¤æ¤á¤ß¤ë¥×¥ê¥Þ¥É¥ó¥Ê¡×¤È¡¢¿Íµ¤¶Ê¡Ö¤Ò¤¿¤à¤¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡ª¡×¤ò¥Þ¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡Ö¤æ¤á¤ß¤ë¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡ª¡×¤¬½éÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤È²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤Ï°ìµ¤¤Ë¾å¾º¡£¥é¥¤¥Ö½ªÈ×¤Ç¤Ï¡¢SNS¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡Ö¤æ¤á¤ß¤ë¥×¥ê¥Þ¥É¥ó¥Ê¡×¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤È¥á¥ó¥Ðー¤Ç°ì½ï¤Ë´Õ¾Þ¤¹¤ëÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¾ìÌÌ¤â¡£¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤ËÁ´°÷¤¬¸«¹û¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï8·î25Æü¡¦26Æü¤Î2Æü´Ö¡¢¥°¥ëー¥×»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é³«ºÅ¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£²ñ¾ì¤Ï³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ÎÈÄÁÒ²ÄÆà¤Ï¡Ö2Ç¯ÌÜ¤òÉðÆ»´Û¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤È·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤¦¤ï¤¡´ò¤·¤¤¡ªÀäÂÐÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ò³ú¤ßÄù¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢4¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï3·î7Æü¡¦8Æü¤Ë¿À¸Í¥ïー¥ë¥ÉµÇ°¥Ûー¥ë¤Ç¤â³«ºÅ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢KAWAII LAB.¤«¤é¥¢¥¤¥É¥ë¥Ç¥Ó¥åー¤òÌÜ»Ø¤¹¥á¥ó¥ÐーÈ¯·¡¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£
ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Î5Æü´Ö¤ò½ª¤¨¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤Î²ÄÇ½À¤ò¸«¤»¤¿KAWAII LAB.¡£µîÇ¯¡¢FRUITS ZIPPER¤ÈCANDY TUNE¤¬NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð¾ì¡¢SWEET STEADY¤â¿ôÂ¿¤¯¤ÎTVÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢CUTIE STREET¤ÏÆüËÜ¥ì¥³ー¥ÉÂç¾Þ¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÏÃÂê¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¡£¿·¤¿¤ËMORE STAR¤¬Ãç´Ö¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤¬¤³¤ÎÀè¤É¤ó¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê¿·¤¿¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤¬KAWAII LAB.¤«¤éÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Î¤«¡¢À§Èó´üÂÔ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡ä
¡ØKAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE¡Ù
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://kawaiilab.asobisystem.com/news/detail/61615
¡ÖKAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE ～KAWAII LAB. SESSION vol.19～¡×
Æü»þ¡§2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë³«¾ì 15:00 / ³«±é 17:00
²ñ¾ì¡§K¥¢¥êー¥Ê²£ÉÍ
½Ð±é¡§FRUITS ZIPPER / CANDY TUNE / SWEET STEADY / CUTIE STREET / MORE STAR / KAWAII LAB. MATES / KAWAII LAB. SOUTH
¡ÖKAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE ～FRUITS ZIPPER～¡×
Æü»þ¡§2026Ç¯2·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë³«¾ì 16:00 / ³«±é 18:00
²ñ¾ì¡§K¥¢¥êー¥Ê²£ÉÍ
½Ð±é¡§FRUITS ZIPPER
¡ÖKAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE ～CANDY TUNE～¡×
Æü»þ¡§2026Ç¯2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë³«¾ì 16:00 / ³«±é 18:00
²ñ¾ì¡§K¥¢¥êー¥Ê²£ÉÍ
½Ð±é¡§CANDY TUNE
¡ÖKAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE ～KAWAII LAB. SESSION vol.20～¡×
Æü»þ¡§2026Ç¯2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë³«¾ì 14:00 / ³«±é 16:00
²ñ¾ì¡§K¥¢¥êー¥Ê²£ÉÍ
½Ð±é¡§FRUITS ZIPPER / CANDY TUNE / SWEET STEADY / CUTIE STREET / MORE STAR / KAWAII LAB. MATES / KAWAII LAB. SOUTH
¡ÖKAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE ～CUTIE STREET～¡×
Æü»þ¡§2026Ç¯2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë³«¾ì 14:00 / ³«±é 16:00
²ñ¾ì¡§K¥¢¥êー¥Ê²£ÉÍ
½Ð±é¡§CUTIE STREET
¡ÖKAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE ～KAWAII LAB. SESSION in ¿À¸Í～ Day1¡×
Æü»þ¡§2026Ç¯3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë³«¾ì 15:30 / ³«±é 17:00
²ñ¾ì¡§¿À¸Í¥ïー¥ë¥ÉµÇ°¥Ûー¥ë
½Ð±é¡§CANDY TUNE / SWEET STEADY
¡ÖKAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE ～KAWAII LAB. SESSION in ¿À¸Í～ Day2¡×
Æü»þ¡§2026Ç¯3·î8Æü¡ÊÆü¡Ë³«¾ì 13:30 / ³«±é 15:00
²ñ¾ì¡§¿À¸Í¥ïー¥ë¥ÉµÇ°¥Ûー¥ë
½Ð±é¡§FRUITS ZIPPER / CUTIE STREET
¡ã¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥êー¥¹³µÍ×¡ä
¡ØKAWAII LAB. BEST ALBUM¡Ù
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë
ÈÎÇäURL¡§https://lnk.to/KWL_BEST-ALBUM
ÇÛ¿®URL¡§https://kawaii-lab.lnk.to/KAWAII_LAB.BEST_ALBUM
½é²ó¸ÂÄêÈ×¡§8,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë KWL_10001～10002
FRUITS ZIPPERÈ×¡§3,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë KWL_10003
CANDY TUNEÈ×¡§3,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë KWL_10004
SWEET STEADYÈ×¡§3,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë KWL_10005
CUTIE STREETÈ×¡§3,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë KWL_10006
¥«¥ï¥é¥ÜÈ×¡§3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë KWL_10007
¡Ú¼ýÏ¿¶Ê¡Û
01 CHU CHU CHU¸¦µæÃæ¡ª / TEAM KAWAII LAB.
02 ¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡© / CUTIE STREET
03 ¤Ñ¤¸¤ã¤Þ¤Ñー¤Æ¤£ー¡ª / SWEET STEADY
04 ÇÜÇÜFIGHT! / CANDY TUNE
05 ¤ï¤¿¤·¤Î°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í / FRTUIS ZIPPER
06 ¤â¤Ã¤È¡¢¥¥é¥Ã¤È / MORE STAR
07 ¤Ò¤¿¤à¤¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡ª / CUTIE STREET
08 Call me,Tell me / SWEET STEADY
09 ¥¥¹¡¦¥ßー¡¦¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨ / CANDY TUNE
10 NEW KAWAII / FRUITS ZIPPER
11 ¤ï¤¿¤·¤Î¿ÊÏ©¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤é 2026 / KAWAII LAB. MATES
12 ¥Ï¥í¥Ï¥í¥ß¥é¥¤ / CUTIE STREET
13 ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ç¥¤¥º / SWEET STEADY
14 É¬»¦¤¢¤¶¤È¥Ýー¥º / CANDY TUNE
15 ´°àú¼çµÁ¤Ç¡ú︎ / FRUITS ZIPPER
16 ¥«¥ï¥é¥Ü¤È¤Ð¤Ó¤åー¤ó¡ª / TEAM KAWAII LAB.
¡ã¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¾ðÊó¡ä
KAWAII LAB. ¡ß TOWER RECORDS CAFE
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë～3·î8Æü¡ÊÆü¡Ë
³«ºÅÅ¹ÊÞ¡§½ÂÃ«Å¹¡¢Ì¾¸Å²°±É¥¹¥«¥¤¥ëÅ¹¡¢Âçºå¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥·¥Æ¥£Å¹¡¢Ê¡²¬Å¹
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://tower.jp/article/news/2025/12/10/c101?srsltid=AfmBOorOZQ7hOoUCJNG7rL0BSN0jk8YvP32q3ELLR-NbO3RHvdiXeiDn
¡ãKAWAII LAB.4¼þÇ¯µÇ°¥Ö¥Ã¥¯³µÍ×¡ä
¡ØKAWAII LAB. ¡ß LARME BOOKS COLLECTION 2026¡Ù
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½
¡ã¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¼Â»Ü³µÍ×¡ä
KAWAII LAB. AUDITION
Êç½¸´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë～11·î13Æü¡Ê¶â¡Ë
¾ÜºÙ¡¦¥¨¥ó¥È¥êー¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://kawaii-lab-audition.com/
¡ãCUTIE STREET ¥Ç¥Ó¥åー2¼þÇ¯¸ø±é³µÍ×¡ä
¡ØCUTIE STREET 2nd ANNIVERSARY LIVE 2026¡Ù
Æü»þ¡§
2026Ç¯8·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë³«¾ì 16:30 / ³«±é 18:00
2026Ç¯8·î26Æü¡Ê¿å¡Ë³«¾ì 15:30 / ³«±é 17:00
²ñ¾ì¡§ÅìµþÅÔ¡¡ÆüËÜÉðÆ»´Û
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://cutiestreet.asobisystem.com/news/detail/69020