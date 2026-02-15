¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂç²èÌÌ¤Ç¤â¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡¢¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡×¡¢´°Çä¸ø±é¡Ø¤½¤é¤Þ¤Õ¤¦¤é¤µ¤«¤«¤éÆ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¡Ù3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Çー¤è¤ê¡ÖABEMA PPV¡×¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®·èÄê¡ª
(C) ¤½¤é¤Þ¤Õ¤¦¤é¤µ¤«¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢¡ÖABEMA PPV¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¥Ú¥¤¥Ñー¥Ó¥åー¡Ë¡×¤Ë¤Æ¡¢¿Íµ¤²Î¤¤¼ê4¿ÍÁÈ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¤½¤é¤Þ¤Õ¤¦¤é¤µ¤«¡×¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¡Ø¤½¤é¤Þ¤Õ¤¦¤é¤µ¤«¤«¤éÆ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª ONLINE LIVE¡Ù¤ò¡¢2026Ç¯3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤é¤Þ¤Õ¤¦¤é¤µ¤«¡×¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥Á¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡Ö¤Þ¤Õ¤Þ¤Õ¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢After the Rain¤Ç¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÁÈ¤à¡Ö¤½¤é¤ë¡×¡¢±ºÅçºäÅÄÁ¥¤Î¡Ö¤¦¤é¤¿¤Ì¤¡×¡¢¡Ö¤¢¤Û¤ÎºäÅÄ¡£¡×¤Î4¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡È¤½¤é¤Þ¤Õ¤¦¤é¤µ¤«¡É¤È¤·¤Æ8¶Ê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2017Ç¯12·îÅê¹Æ¤Î½é¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¡Ö¥íー¥ë¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥²ー¥à¡×¤ÏYouTubeºÆÀ¸¿ô6,900Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¡¢Á´¶Ê¹ç·×¤Ç1²¯2000ËüºÆÀ¸°Ê¾å¤ÈÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤Ë5Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿4Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ´ÑµÒ¥é¥¤¥Ö°Ê¹ß3²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥²ー¥à¥³¥ó¥»¥×¥È¤«¤é°ìÅ¾¡Ö¥á¥ó¥Ø¥éÃË»Ò¡×¤¬¥Æー¥Þ¡£2026Ç¯2·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿´°Çä¸ø±é¤Î¤¦¤Á¡¢2ÆüÌÜ¤Î±ÇÁü¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡ÖABEMA PPV¡×¤Ë¤Æ5,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÇÈÎÇäÃæ¡Ê¢¨¡Ë¤Ç¡¢¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤Ï2026Ç¯4·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç»ëÄ°²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡Ö¤½¤é¤Þ¤Õ¤¦¤é¤µ¤«¡×¤¬ÀÚ¤ê³«¤¤¤¿¿·¶ÃÏ¤È¤Ê¤ë¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê¢¨¡Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥¢¥×¥êÆâ¤ÈWeb¥Ö¥é¥¦¥¶¡Ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È·èºÑ¤Î¤ß¡Ë¤Ë¤Æ¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¹ØÆþÊýË¡¤Î¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Êhttps://help.abema.tv/hc/ja/articles/18800916121497¡Ë
¡ÖABEMA PPV¡×¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¥¢¥×¥êÆâ¡¢¤Þ¤¿¤ÏWeb¥Ö¥é¥¦¥¶¤«¤é¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¸å¡¢¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥¢¥×¥êÆâ¤Î¤´¹ØÆþ¤Ï¡¢ÊÌÅÓ¼ê¿ôÎÁ¤È¤·¤Æ500±ß¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÉô¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤Î»ëÄ°ÊýË¡¤Ï¤³¤Á¤é: https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360045088511¡Ë
¢£¡Ø¤½¤é¤Þ¤Õ¤¦¤é¤µ¤«¤«¤éÆ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª ONLINE LIVE¡ÙÆÈÀêÇÛ¿®³µÍ×
¢§½Ð±é¼Ô
¤½¤é¤Þ¤Õ¤¦¤é¤µ¤«¡Ê¤½¤é¤ë¡¢¤Þ¤Õ¤Þ¤Õ¡¢¤¦¤é¤¿¤Ì¤¡¢¤¢¤Û¤ÎºäÅÄ¡£¡Ë
¢§ÇÛ¿®Æü»þ
2026Ç¯3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë20»þ～¡ÊÇÛ¿®³«»Ï19»þ30Ê¬～¡Ë
¢§¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®
2026Ç¯4·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç
¢§»ëÄ°ÎÁ¶â
5,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨ABEMA¥¢¥×¥ê¤Ç¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤Ï¡¢ÊÌÅÓ¼ê¿ôÎÁ¤È¤·¤Æ500±ß¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹
¢§ÈÎÇä´ü´Ö
2026Ç¯2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë19»þ～2026Ç¯4·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë21»þ
¢§ÇÛ¿®URL
https://abema.go.link/1vzMo
¢§¹ØÆþÆÃÅµ
¡ã¹ØÆþ¼ÔÁ´°÷ÆÃÅµ¡ä
ËÜÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ¼ÔÁ´°÷¤Ë¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÊÉ»æ4¼ï¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢¨¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÊÉ»æ4¼ï¡×¤Ï°Ê²¼¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ë¤Æ¡ÖABEMA¡×Æâ¤Î¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÁ÷ÉÕ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë 23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤Ë¤´¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿Êý¡§3·î19Æü¡ÊÌÚ¡ËÁ÷ÉÕ
4·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë 21»þ¤Þ¤Ç¤Ë¤´¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿Êý¡§4·î20Æü¡Ê·î¡ËÁ÷ÉÕ
¢¨¥À¥¦¥ó¥íー¥É´ü¸Â½ªÎ»¸å¤ÎºÆÁ÷ÉÕ¤Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢É¬¤º´ü¸ÂÆâ¤Ë¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã1,000±ß¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ä
ÂÐ¾Ý´ü´ÖÃæ¤ËABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ËÅÐÏ¿¤·¡¢ËÜ¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¾å¤Ç¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤È1,000±ß¤ò¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¾ÜºÙURL¡§https://abema.tv/lp/cashback-smus-20260314¡Ë
¢¨¡Ö¹¹ð¤Ä¤ABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î»²²Ã¾ò·ï¤Ç¤Ê¤¤¤¿¤á¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜÇÛ¿®¤Ï¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®ÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÉ¤Ã¤«¤±ºÆÀ¸¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ËÜÇÛ¿®¤Ï¡¢³¤³°(VPN¤ò´Þ¤à)¤«¤é¤Ï»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ÇÛ¿®»þ´Ö¤ÏÁ°¸å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
¢¨¸«Æ¨¤·»ëÄ°´ü´Ö¤ò²á¤®¤ë¤È¼«Æ°Åª¤Ë±ÇÁü¤¬ÅÓÃæ¤ÇÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¸å¤Î¸ø±é±ä´ü¡¦Ãæ»ß°Ê³°¤ÎÍýÍ³¤ËÈ¼¤¦¥¥ã¥ó¥»¥ë¡¦Ê§¤¤Ìá¤·¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ÇÛ¿®¤Ë¤Ïµ¡ºà¡¦²óÀþÅù¡¢ºÇÁ±¤Î½àÈ÷¤ò¹Ô¤¤¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÇÛ¿®¤ÎÆÃÀ¾å¡¢ÉÔÎ¸¤Î°ì»þÄä»ß¤ä±ÇÁü¤ÎÍð¤ì¤Ê¤É¤¬µ¯¤³¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤â¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤ÏÃ×¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¤³¤È¤òÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾åµ³µÍ×¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖABEMA PPV¡×¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï°ìÉô¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤Ï¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ö¥é¥¦¥¶¤ä°ìÉô¤ÎIPTV ¤Ç¤Ï¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£³Æ¼ï¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¡Ö¥Þ¥¤¥ê¥¹¥È¡×Æâ¤Ë¡Ö¥Ú¥¤¥Ñー¥Ó¥åー¡×¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¹¡ÊºÇ¿·¤Î¥¢¥×¥ê¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡£
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¤´¹ØÆþ¸å¤ÎÇÛ¿®±ä´ü¡¦Ãæ»ß°Ê³°¤ÎÍýÍ³¤ËÈ¼¤¦¥¥ã¥ó¥»¥ë¡¦ÊÑ¹¹¡¦Ê§¤¤Ìá¤·¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È²óÀþ¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢ÊüÁ÷±ÇÁü¤ä²»À¼¤ÎÍð¤ì¡¢¸ø±é¤Î°ì»þÃæÃÇ¡¦ÅÓÃæ½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤Ï¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÆâÍÆ¤Ë±þ¤¸¤ÆÅÔÅÙ¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ªµÒÍÍ¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È´Ä¶¡¢»ëÄ°´Ä¶¤ËÈ¼¤¦ÉÔ¶ñ¹ç¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¼çºÅ¼Ô¤ÏÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¸ø±é¤ÏÍÎÁ¤Ç¤ÎÇÛ¿®¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¹¡£°ìÀÚ¤Î¸¢Íø¤Ï¼çºÅ¼Ô¤¬Í¤·¤Þ¤¹¡£¥«¥á¥é¡¦¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë²èÌÌÏ¿²è¡¦»£±Æ¡¦Ï¿²»¤ÏÁ´¤Æ¶Ø»ß¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ°²è¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ø¤ÎÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦¶¦Í¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Ë¡ÅªÀÕÇ¤¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÇÛ¿®¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¾¦ÍÑÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¶Ø»ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢°û¿©Å¹¡¢¹´ÖÅù¤ÇÄ°½°¤«¤éÎÁ¶â¤ò¼õÎÎ¤·¤ÆÇÛ¿®¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤òÎ®¤¹¤³¤È¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¹¹ð¤Ä¤ABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤ÎÊý¤â¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤´¤È¤Î¤´¹ØÆþ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜÊüÁ÷¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤«¤é¤Î¤ß¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖABEMA PPV¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360053235872
