Sugar(¥Ïー¥È)Holic¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÆÃÊÌMV¥°¥Ã¥º¸ø³«¡ÖMelty Merry Merry¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥àÅÐ¾ì
²¦Æ»¡ß¤Á¤ç¤¤¥¯¥»¥¬ー¥êー¤ÊÌ¥ÎÏ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¼¡À¤Âå¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡ÖSugar(¥Ïー¥È)Holic¡× ¤Ï¡¢
2026Ç¯2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë21:00¤è¤ê¡¢
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ
¡ÖMelty Merry Merry¡×MV¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿
¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡È´Å¤¯´í¤¦¤¤Îø¡É¤ò¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ·Á¤Ë¤·¤¿
¤³¤Î»þ´ü¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¢£ ¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¢¡ Melty Merry Merry ¥Ç¥³¥Á¥§¥
\4,000 / Ëç
¥á¥ó¥ÐーÄ¾É®¥Ç¥³¤Î¸ÂÄê¥Á¥§¥¡£
¡¦¥á¥ó¥Ðー»ØÌ¾²ÄÇ½
¡È´Å¤¯´í¤¦¤¤Îø¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢
°ìËç¤º¤ÄÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ»Å¾å¤²¤ë°ìÅÀ¤â¤Î»ÅÍÍ¡£
¿ä¤·¤«¤é¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¢¡ Melty Merry Merry °áÁõ¥Ý¥«
¡Ê¥×¥é¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯À½¥Õ¥©¥È¥«ー¥É¡Ë
\2,000 / Ëç
MV°áÁõ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¥Õ¥©¥È¥«ー¥É¡£
¡¦¥á¥ó¥Ðー»ØÌ¾²ÄÇ½
¡¦¥á¥ó¥Ðー¤´¤È¤Ë3¼ïÅ¸³«
¡¦¤¢¤¿¤ê¤Ë¤ÏÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê
¡ÈÍÏ¤±¤ëÎø¡É¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿°ìËç¡£
¿ä¤·¤ò³Î¼Â¤ËÁª¤Ù¤ë°Â¿´´¶¤È¡¢
¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¤¬Åö¤¿¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¥É¥¥É¥´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
¢¡ ¡ÚMV¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥á¥ó¥Ðー»£±Æ¼Ì¥ë¥ó¤Ç¤¹
\1,000 / 3Ëç¥»¥Ã¥È
MV»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤ò¥á¥ó¥Ðー¼«¿È¤¬»£±Æ¡£
¥ê¥¢¥ë¤Ê½Ö´Ö¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È´ë²è¡£
¡¦3Ëç¥»¥Ã¥ÈÈÎÇä
¡¦Á´37¼ï¡Ê¥é¥ó¥À¥à¡Ë
¤É¤Î¥«¥Ã¥È¤¬½Ð¤ë¤«¤ÏÆÏ¤¤¤Æ¤«¤é¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¡£
MV¤Î¡ÈÎ¢Â¦¡É¤ò¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¢£ ´ü´Ö¸ÂÄêÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÈÎÇä´ü´Ö¡§
2026Ç¯2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë21:00 ～
2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë23:59 ¤Þ¤Ç
ËÜ´ë²è¤Ï¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢
´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡ÖMelty Merry Merry ¥Ç¥³¥Á¥§¥¡×¤Ï
¥á¥ó¥Ðー¤¬°ìËç¤º¤Ä¼êºî¶È¤Ç»Å¾å¤²¤ë¤¿¤á¡¢
¤´ÍÑ°Õ¤Ç¤¤ë¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÈÍÏ¤±¤ëÎø¡É¤ò·Á¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î´ü´Ö¤À¤±¡£
¢£ ÈÎÇä¥Úー¥¸
¢§ ¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é
https://sugarholicshop.myshopify.com/
Sugar(¥Ïー¥È)Holic¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Sugar(¥Ïー¥È)Holic¡Ê¥·¥å¥¬ー¥Û¥ê¥Ã¥¯¡Ë ¤Ï¡¢
¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¤¬²á¤®¤ë¡¢ÃæÆÇ¥¬ー¥êー¡£¡×¤ò¥á¥¤¥ó¥³¥Ôー¤Ë·Ç¤²¤ë²¦Æ»¥¬ー¥êー¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡£
2025Ç¯11·î22Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·¡¢²¦Æ»¥¢¥¤¥É¥ë¤é¤·¤¤²Ä°¦¤µ¤ÎÃæ¤Ë¡¢
¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¡È¤Á¤ç¤¤¤¯¤»¡É¤ò¸ú¤«¤»¤¿À¤³¦´Ñ¤È¡¢
°ìÅÙÄ°¤¤¤¿¤é¼ª¤Ë»Ä¤ëÃæÆÇÀ¤Î¤¢¤ë³Ú¶Ê¡¦¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Tour Schedule
Sugar(¥Ïー¥È)Holic¤Ï¸½ºß¡¢
¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëÅìÌ¾ºå¥Ä¥¢ー
¡ÖSugar(¥Ïー¥È)Holic 1st Tour¡ØSUGAR INVATION ÅìÌ¾ºå¡Ù¡× ¤ò³«ºÅÃæ¡£
¤¹¤Ç¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Åìµþ¸ø±é¤¬ SOLD OUT ¤È¤Ê¤ê¡¢
¤½¤ÎÈ¿¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢³ÆÃÏ¸ø±é¤Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ì¾¸Å²°¸ø±é
³«ºÅÆü¡§ 2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§ Ì¾¸Å²° Sound Space DIVA
¢§Ì¾¸Å²°¸ø±é ¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é
https://ticketdive.com/event/YkIEK2ss3vl4YYKwvwby
