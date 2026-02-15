¡Ú²£ÉÍ¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¡Û¥Ûー¥à¤Ç¤ÏÍ£°ìÆ±°ì¥«ー¥ÉÏ¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿°¦É²¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ð¥¤¥¥ó¥°¥¹¤È¤Î¥¢¥¦¥§ーÀï¡ª¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¥ó¡¦¥Ïー¥È¤Î¥Ç¥Ó¥åー¤â¡ª
¤¤¤Ä¤â²£ÉÍ¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¤ò±þ±ç¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26 B2¥êー¥°Àï¡×Âè20Àá °¦É²¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ð¥¤¥¥ó¥°¥¹Àï¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤òÊó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
3ÀáÏ¢Â³¥¢¥¦¥§ーÀï¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿º£Àá¤âÇ®¤¤±þ±ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¸åÈ¾Àï¤ò·Þ¤¨¤¿º£¥·ー¥º¥ó¤â°ú¤Â³¤ºÇ¸å¤Þ¤ÇÇ®¤¤±þ±ç¤ò²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª
¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26 B2¥êー¥°Àï¡×Âè20Àá °¦É²¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ð¥¤¥¥ó¥°¥¹Àï
Game1 ¡ü°¦É² 100―94 ²£ÉÍEX(ÇÔÀï)
Á°Àá¤Î»³·Á¥ï¥¤¥ô¥¡¥ó¥ºÀï¤Ç¤Ï¡Ö²Ï¹çÎµ»ù HC¡×ÉÔºß¤ÎGame1(https://youtu.be/JFDzDNC5dnY)¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö#0 ÈÄ¶¶¿¿Ê¿¡×Éüµ¢Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿Game2(https://youtu.be/hNsEFsbOvew)¤Ë¾¡Íø¤·Ï¢¾¡¤ÎÀª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¥¢¥¦¥§ー¤Ç¤Î°¦É²¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ð¥¤¥¥ó¥°¥¹Àï¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Á°Æü¤Î2·î13Æü(¶â)¤Ë¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡Ö²Ï¹çÎµ»ù HC¡×¤È¶¦¤Ë¥×¥ìー¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö#4 ¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¥ó¡¦¥Ïー¥È¡×¤Î²ÃÆþ(https://youtube.com/shorts/Pr5OD2BegfE)¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢ÁáÂ®Game1¤«¤é¥í¥¹¥¿ーÆþ¤ê¡£
B¥êー¥°¤Ç¤Î·Ð¸³¤âËÉÙ¤Ê210cm¤ÎÍê¤ì¤ë¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥ó¤È¶¦¤Ë3Ï¢¾¡Ã£À®¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬º£Àá¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤Î°¦É²¤Ï¡¢¥Ûー¥à¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÍ£°ìÆ±°ì¥«ー¥ÉÏ¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¾ÃÏ¶è2°Ì¤Î¶¯¹ë¡£Á°È¾¤Ï¶ì¤·¤¤Å¸³«¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
1Q¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇB2ÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¡Ö#1 ¥È¥ì¥¤¡¦¥Ü¥¤¥ÉIII¡×¤¬ÌµÆÀÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤³¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤É¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢¡Ö#10 ±ÊÌî°Ò²¢¡×¤¬3ËÜÊü¤Ã¤¿3P¥·¥åー¥ÈÁ´¤Æ¤ò·è¤á¤Æ9ÆÀÅÀ(https://x.com/yokohamaex_/status/2022559373026009498)¡£
¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â»î¹ç¤òºî¤ë¤È¡¢²ÃÆþÈ¯É½ÍâÆü¤È¤Ê¤ë¤³¤Î»î¹ç¤Ç¡Ö#4 ¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¥ó¡¦¥Ïー¥È¡×¤âÁáÂ®¥³ー¥È¤ËÎ©¤Á¡¢3P¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤Æ²ÃÆþ¸å½éÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢°¦É²¤Ë¥Ö¥¶ー¥Óー¥¿ー¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¤Ê¤«¤Ê¤«Î®¤ì¤òÄÏ¤á¤º¡Ö°¦É²26-18²£ÉÍEX¡×¤È¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç1Q½ªÎ»¡£
2Q¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¥Úー¥¹¤òÄÏ¤á¤º¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥ÈÄ¾Á°¤È¤Ê¤ë»Ä¤ê5:04»þÅÀ¤Ç¡Ö°¦É²43-25²£ÉÍEX¡×¤È¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ò18ÅÀ¤Ë¹¤²¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤¿¤Þ¤é¤º¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò¤È¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ä¤ê4ÉÃ¤Ç¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÁá¤¯Î®¤ì¤òÀÚ¤í¤¦¤È¡Ö²Ï¹çÎµ»ù HC¡×¤¬Æ°¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤Æ¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤¢¤±Ä¾¸å¤Ë¤Ï¡Ö#13 Âç¶¶Âç¶õ¡×¤¬¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤ÎÁ°È¾¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤¢¤±¤Ë¤Ï¡Ö#20 ¥¶¥Ã¥¯ÎË¥âー¥¢¡×¤¬¤½¤ì¤¾¤ì3P¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤Æ¡Ö°¦É²43-31²£ÉÍEX¡×¤ÈÅÀº¹¤ò½Ì¤á¤Þ¤¹¡ª
¤½¤·¤ÆºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡Ö°¦É²52-42²£ÉÍEX¡×¤ÇÁ°È¾½ªÎ»¡£
10ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç¸åÈ¾¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç1»î¹çÊ¿¶Ñ¤Ç28ÆÀÅÀ°Ê¾å¤ò¤¢¤²¡¢»î¹ç³«»ÏÁ°»þÅÀ¤ÇB2¸Ä¿ÍÄÌ»»1,000ÆÀÅÀ¤Þ¤Ç¤¢¤È¡Ö8¡×¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¼ó°Ì¤Î¡Ö#1 ¥È¥ì¥¤¡¦¥Ü¥¤¥ÉIII¡×¤¬Á°È¾¤Ï7ÆÀÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾ºÇ½é¤ÎÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤ÆB2¸Ä¿ÍÄÌ»»1,000ÆÀÅÀ¤òÆÍÇË(https://youtu.be/8yApJABzjt0)¡ª
ÂçÂæÅþÃ£¤·¡¢¡Ö°¦É²52-44²£ÉÍEX¡×¤ÈÅÀº¹¤â¤Ä¤¤¤Ë1·å¤Ø¤È½Ì¤á¤Þ¤¹¡ª
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=8yApJABzjt0 ]
¤½¤Î¸å¤Ê¤«¤Ê¤«ÅÀº¹¤ò½Ì¤á¤é¤ì¤Ê¤¤Å¸³«¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢3Ê¬´ÖÌµ¼ºÅÀ¤ÇÎ¿¤°»þ´ÖÂÓ¤âºî¤ë¤Ê¤É¡¢¼éÈ÷¤«¤é¥ê¥º¥à¤òºî¤ë¤È»Ä¤ê3:09»þÅÀ¤Ç¡Ö#13 Âç¶¶Âç¶õ¡×¤¬¤³¤ÎÆü2ËÜÌÜ¤Î3P¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤Æ¡Ö°¦É²65-61²£ÉÍEX¡×¤È4ÅÀº¹¤Þ¤Ç½Ì¤á¤Þ¤¹¡ª
Á°È¾¶ì¤·¤á¤é¤ì¤¿B2ÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¼ó°Ì¤Î¡Ö#1 ¥È¥ì¥¤¡¦¥Ü¥¤¥ÉIII¡×¤â¸åÈ¾Ä´»Ò¤ò¤¢¤²¡¢»Ä¤ê2:17»þÅÀ¤Ç¼«¿È5ËÜÌÜ¤Î¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤òµÏ¿¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆÀÅÀ¡ª
¡Ö°¦É²67-65²£ÉÍEX¡×¤È2ÅÀº¹¤Ë¡ª
¤½¤³¤«¤éµÕÅ¾¤Þ¤Ç¤Ï»ê¤é¤º¤â¡Ö°¦É²75-70²£ÉÍEX¡×¤È¶Ïº¹¤Ç3Q½ªÎ»¡£
¤³¤Î¤Þ¤ÞµÕÅ¾¤Ø·ë¤Ó¤Ä¤±¤¿¤¤ºÇ½ª4Q¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°µÅÝÅª¤Ê¹â¤µ¤ò¸Ø¤ë°¦É²¤ËÆÀÅÀ¤òµö¤·³«»Ï¤«¤é2:55»þÅÀ¤Ç¡Ö°¦É²84-72²£ÉÍEX¡×¤ÈºÆ¤Ó2·åÅÀº¹¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤³¤«¤éÄü¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯½¸Ãæ¤·¤¿¼éÈ÷¤«¤é¸åÈ¾¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Î¼ºÅÀ¤ò1¤ËÍÞ¤¨¤ë¤È¡¢ºÆÅÙÅÀº¹¤ò½Ì¤á¤Æ¡Ö°¦É²85-81²£ÉÍEX¡×¤È4ÅÀº¹¤Ç¸åÈ¾¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¸åÈ¾¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤¢¤±¤â¡Ö°¦É²86-84²£ÉÍEX¡×¡¢¡Ö°¦É²89-87²£ÉÍEX¡×¡¢¡Ö°¦É²91-89²£ÉÍEX¡×¡¢¡Ö°¦É²92-90²£ÉÍEX¡×¤È²¿ÅÙ¤â2ÅÀº¹¤Þ¤ÇÇ÷¤ë¥·ー¥ó¤òºî¤ê¤Ä¤ÄµÕÅ¾¤Þ¤Ç¤Ï»ê¤é¤º¥¯¥é¥Ã¥Á¥¿¥¤¥à¤Ø¡£
»Ä¤ê2Ê¬¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â»Ä¤ê1:49»þÅÀ¤Ç¡Ö°¦É²94-90²£ÉÍEX¡×¡¢»Ä¤ê1:05»þÅÀ¤Ç¡Ö°¦É²94-92²£ÉÍEX¡×¡¢»Ä¤ê0:50»þÅÀ¤Ç¡Ö°¦É²96-92²£ÉÍEX¡×¡¢»Ä¤ê0:37»þÅÀ¤Ç¡Ö°¦É²96-94²£ÉÍEX¡×¤È4ÅÀº¹¤Ë¹¤²¤é¤ì¤Ä¤Ä¤â2ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ëÅ¸³«¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤ÇµÕÅ¾¤Ø¤Ï¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤ËÇÔÀï¡£
18ÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë»þ´ÖÂÓ¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¾¡Íø¤Î²ÄÇ½À¤ò»Ä¤·¤¿¤â¤Î¤Î¤¢¤È°ìÊâµÚ¤Ð¤º²ù¤·¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¥³¥á¥ó¥È
#4 ¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¥ó¡¦¥Ïー¥È
¡ÖÀï¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÀï¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°È¾¤Ï¥êー¥É¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤éÎ©¤ÆÄ¾¤·¡¢¥ªー¥×¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÎÉ¤¤»þ¤â°¤¤»þ¤â¥Áー¥à¤Ç·ëÂ«¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÌÀÆü(Game2)¤Î»î¹ç¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
²Ï¹çÎµ»ù HC
ÇÛ¿®¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¢¥¦¥§ー¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤ºEXs¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö#34 ¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¡¦¥íー¥½¥ó¡×¤Î¥±¥¬¤¬¤¢¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ë¡Ö#4 ¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¥ó¡¦¥Ïー¥È¡×¤â²ÃÆþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢»þ´Ö¤â¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤ÇÄ´À°¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È°Û¤Ê¤ëÉôÊ¬¤âÂ¿¤¯Áª¼ê¤¿¤Á¤â¥ê¥º¥à¤òÄÏ¤ß¤Ë¤¯¤¤Æñ¤·¤µ¤â¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¥Ûー¥à¤ÇÏ¢ÇÔ¤·¤¿Áê¼ê¤Ë¥¢¥¦¥§ー¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¯¥í¥¹¥²ー¥à¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¤½¤ó¤ÊÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¾¡¤¿¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤³¤ò¾¡¤¿¤»¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÁ°È¾¤Î¥¨¥éー¤¬ÌÞÂÎ¤Ê¤¯¡¢¤¢¤½¤³¤Ç¼«Ê¬¤¬¤â¤Ã¤È¾å¼ê¤¯ÂÐ±þ¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤é°ã¤Ã¤¿·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÇÔÀï¤«¤é³Ø¤Ö¤Ù¤¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤¢¤Ã¤Æ¥Áー¥à¤Î¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤·¤ÆGame2¤Ç¾¡Íø¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=ndZzElyz0s4 ]
Game2 ¡ü°¦É² 93―90 ²£ÉÍEX(ÇÔÀï)
½ªÈ×¤Þ¤ÇÀÜÀï¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¤¢¤È°ìÊâµÚ¤Ð¤º¶¯¹ëÁê¼ê¤Ë¥¢¥¦¥§ー¤Ç¾¡Íø¤òÄÏ¤ß¤È¤ë¤Þ¤Ç¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Game1¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤Æ·Þ¤¨¤ëGame2¡£
¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26 B2¥êー¥°Àï¡×¤Ç¤Ïº£¥·ー¥º¥óºÇ¸å¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B2 PLAYOFFS 2025-26¡×¤Ç¤ÎÂÐÀï¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë°¦É²¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ð¥¤¥¥ó¥°¥¹¤È¤Îº£¥·ー¥º¥ó4»î¹çÌÜ¡£
¥Ûー¥à¡¦¥¢¥¦¥§ー¶¦¤Ë½ªÈ×¤Þ¤ÇÀÜÀï¤È¤Ê¤ëÃæ¤Ç¾¡¤Á¤¤ì¤Ê¤¤»î¹ç¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÆ±°ì¥«ー¥É3Ï¢ÇÔÃæ¤È¶ì¤·¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿Áê¼ê¤Ëº£¥·ー¥º¥ó½é¾¡Íø¤ò¤¢¤²¤Æ½ªÈ×Àï¤ØÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤°ìÀï¤Ï¡¢¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°5¤ò¡Ö#21 ¥¨¥é¥¤¥¸¥ã¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¡×°Ê³°¤Î4Ì¾¤òÊÑ¹¹¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö#5 ¥Ç¥£¥¯¥½¥ó¥¸¥å¥Ë¥¢¡¦¥¿¥ê¥¡×¡¢¡Ö#13 Âç¶¶Âç¶õ¡×¡¢¡Ö#93 ¾åÎÉ½áµ¯¡×¡¢¤½¤·¤Æ²ÃÆþÈ¯É½¤«¤é2Æü¸å¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÁáÂ®¡Ö#4 ¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¥ó¡¦¥Ïー¥È¡×¤¬²ÃÆþ¸å½é¤Î¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°5¤ØÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Þ¤¹¡£
·ã¤·¤¤¥Áー¥àÆâ¶¥Áè¤ò·Ð¤Æ»î¹ç³«»Ï¤«¤é¥³ー¥È¤ËÎ©¤ÄÁª¼ê¤¿¤Á¤¬ÌöÆ°¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ö#5 ¥Ç¥£¥¯¥½¥ó¥¸¥å¥Ë¥¢¡¦¥¿¥ê¥¡×¤¬·ã¤·¤¤¼éÈ÷¤«¤é¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤òµÏ¿¤·¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤Îµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö#93 ¾åÎÉ½áµ¯¡×¤¬3P¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¥ê¥º¥à¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ²ÃÆþ¤Þ¤â¤Ê¤¤¡Ö#4 ¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¥ó¡¦¥Ïー¥È¡×¤¬Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡ª
¹â¤µ¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä°¦É²Áê¼ê¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥í¥¹¥¿ー¤Ç¥Áー¥àºÇÄ¹¿È210cm¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥ó¤Ï1Q¤À¤±¤Ç¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É3¤ò´Þ¤à7¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢¤½¤·¤Æ9ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡ª
1Q¤ò¡Ö°¦É²12-16²£ÉÍEX¡×¤È¥êー¥É¤·¤Æ½ª¤¨¤ëÎ©Ìò¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2Q¤ËÆþ¤ë¤È¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¼éÈ÷¤«¤é¥ê¥º¥à¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡Ö#20 ¥¶¥Ã¥¯ÎË¥âー¥¢¡×¡¢¡Ö#10 ±ÊÌî°Ò²¢¡×¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤òµÏ¿¤¹¤ë¤È¤½¤³¤«¤é¼«¤éÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢¡Ö#4 ¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¥ó¡¦¥Ïー¥È¡×¤â3P¥·¥åー¥È¤ä¥À¥ó¥¯¤Ç·è¤á¤Æ¡Ö°¦É²12-27²£ÉÍEX¡×¡£¥Úー¥¹¤òÄÏ¤ß¡¢¥êー¥É¤ò¹¤²¤Þ¤¹¡ª
¤½¤Î¸å¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Ë¾ù¤é¤ººÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡Ö°¦É²38-51²£ÉÍEX¡×¤È13ÅÀº¹¤ÇÁ°È¾½ªÎ»¡£
¶¯¹ëÁê¼ê¤ËGame2¤Ç¤Î¾¡Íø¤ØÍýÁÛÅª¤ÊÁ°È¾¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸åÈ¾Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ï¶ì¤·¤¤»þ´ÖÂÓ¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
¸åÈ¾³«»Ï¤«¤é3:26»þÅÀ¤Ç¡Ö°¦É²49-53²£ÉÍEX¡×¤È°ìµ¤¤Ë4ÅÀº¹¤Þ¤Ç½Ì¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò¶î»È¤·¤ÆµÕÅ¾¤Þ¤Ç¤Ïµö¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤«¤é°ì»þÅÀº¹¤òºÆÅÙ2·å¤Þ¤Ç¹¤²¤ë»þ´ÖÂÓ¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢°¦É²¤ÎÀª¤¤¤ò»ß¤á¤é¤ì¤º¤Þ¤¿¤âÅÀº¹¤ò½Ì¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»Ä¤ê0:05»þÅÀ¤Ç¥Õ¥êー¥¹¥íー3ËÜ¤ò·è¤á¤é¤ì¤Æ¡Ö°¦É²68-67²£ÉÍEX¡×¤Ç3Q½ªÎ»¡£
°¤¤Î®¤ì¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ê¾¡Íø¤òÄÏ¤ß¤È¤ê¤¿¤¤ºÇ½ª4Q¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢³«»Ï¤«¤é3Ê¬°Ê¾åÌµÆÀÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤³¤Þ¤ì¤ë¤È¡Ö°¦É²77-67²£ÉÍEX¡×¤ÈÅÀº¹¤ò2·å¤Þ¤Ç¹¤²¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤«¤é¡Ö#1 ¥È¥ì¥¤¡¦¥Ü¥¤¥ÉIII¡×¤¬¥Õ¥êー¥¹¥íー3ËÜ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¤½¤Î¥Õ¥êー¥¹¥íー3ËÜÁ´¤Æ¤ò·è¤á¤ÆÌµÆÀÅÀ¤ÎÎ®¤ì¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤ÏÃ¥¤¨¤º¤Ê¤«¤Ê¤«ÅÀº¹¤ò½Ì¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¡¢¸åÈ¾¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥ÈÄ¾Á°¤Ë¡Ö#4 ¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¥ó¡¦¥Ïー¥È¡×¤¬¼«¿È3ËÜÌÜ¤Î3P¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤ÆÎ®¤ì¤òºî¤ë(https://youtube.com/shorts/fwPRCfHtvjo)¤È¡Ö#5 ¥Ç¥£¥¯¥½¥ó¥¸¥å¥Ë¥¢¡¦¥¿¥ê¥¡×¤¬3P¥·¥åー¥È¤ä¥Õ¥êー¥¹¥íー¤Ê¤É¤ÇÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤ë¤È»Ä¤ê2:01»þÅÀ¤Ç¡Ö°¦É²87-84²£ÉÍEX¡×¤ÈÅÀº¹¤òºÆÅÙ½Ì¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤½¤Î¸å»Ä¤ê1:48»þÅÀ¤Ç¡Ö°¦É²89-84²£ÉÍEX¡×¤ÈÅÀº¹¤ò¹¤²¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Î¡¢»Ä¤ê1:35»þÅÀ¤Ç¡Ö#1 ¥È¥ì¥¤¡¦¥Ü¥¤¥ÉIII¡×¤¬3P¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤Æ¡Ö°¦É²89-87²£ÉÍEX¡×¡£
¤Ä¤¤¤Ë2ÅÀº¹¤Þ¤ÇÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡ª
¤¿¤À¡¢»Ä¤ê0:37»þÅÀ¤Ç¡Ö°¦É²91-87²£ÉÍEX¡×¤È4ÅÀº¹¤Ë¹¤²¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦Å¸³«¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò¶´¤ó¤ÇÄ¾¸å¤Î¥×¥ìー¤Ç¡Ö#1 ¥È¥ì¥¤¡¦¥Ü¥¤¥ÉIII¡×¤¬¤ï¤º¤«2ÉÃ¤Ç3P¥·¥åー¥È¤òÄÀ¤á(https://x.com/yokohamaex_/status/2022950866073133151)»Ä¤ê0:35»þÅÀ¤Ç¡Ö°¦É²91-90²£ÉÍEX¡×¤ÈÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡ª
¤½¤Î¸å¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤Î¤«¤«¤ëÃæ¤Ç¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥Õ¥êー¥¹¥íー2ËÜ¤òÄÀ¤á¤é¤ì¡Ö°¦É²93-90²£ÉÍEX¡×¤È3ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿¥é¥¹¥È¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¡£
°¦É²¤Î¥Ïー¥É¤Ê¼éÈ÷¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤º¤Ë3P¥·¥åー¥È¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÁÀ¤¦¤â·è¤Þ¤é¤ºÇÔÀï¡£
²ÃÆþ2»î¹çÌÜ¤Î¡Ö#4 ¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¥ó¡¦¥Ïー¥È¡×¤¬ÁáÂ®3P¥·¥åー¥È3ËÜÃæ3ËÜ·è¤á¡¢20ÆÀÅÀ9¥¢¥·¥¹¥È¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤ò»Ä¤¹¤Ê¤Éº£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¼ý³Ï¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢²ù¤·¤¤Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¥³¥á¥ó¥È
#5 ¥Ç¥£¥¯¥½¥ó¥¸¥å¥Ë¥¢¡¦¥¿¥ê¥
º£Æü¤Ï¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î¶¯ÅÙ¤ä¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¥»¥¤¥à¥Úー¥¸¤òºî¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò°Õ¼±¤·¤Æ»î¹ç¤ËÆþ¤ê¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¹â¤¤¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¤Ç¥×¥ìー¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ç¡Ö0-0¤Îµ¤»ý¤Á¤ÇÆþ¤í¤¦¡×¤È³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢3Q¤ÎÆþ¤ê¤ËÁê¼ê¤ØÎ®¤ì¤òÅÏ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÅÀ¤Ï¡¢±ÇÁü¤ò¸«ÊÖ¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»î¹ç¤È¤·¤Æ¤Ï(µÕÅ¾¤òµö¤·¤Æ¤«¤é¤Ï)¤½¤Î¸åÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥»¥«¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÁê¼ê¤Ë22ÅÀ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï11ÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢¥Õ¥êー¥¹¥íー¤òÍ¿¤¨¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤ÏÌÞÂÎ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²þÁ±¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤äÀï¤¨¤Æ¤¤¤ë¼ê±þ¤¨¤â¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Æ±°ì¥«ー¥É4Ï¢ÇÔ¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±»ß¤á¡¢Íè½µ¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Áー¥àÁ´°÷¤Ç½¤Àµ¤·¤Ê¤¬¤éÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ï¹çÎµ»ù HC
°ì¸À¡¢²ù¤·¤¤¤Ë¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
ºòÆü¤«¤é¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Î´èÄ¥¤ê¤òË«¤á¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
3Q¤Î¤È¤³¤í¤ò¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È²¿¤È¤«¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸Ä¿ÍÅª¤ÊÈ¿¾ÊÅÀ¤Ç¤¹¡£
Ç¯ÎðÅª¤Ë¤â¼ã¤¤Áª¼ê¤¬¤¦¤Á¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Î®¤ì¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤¢¤ë»þ¤ÏÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬Î®¤ì¤òÅÏ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ¤ÎÆ§¤óÄ¥¤ê¤ÎÉôÊ¬¤Çº£²ó¤ÎÈ¿¾Ê¤«¤é³Ø¤Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤â¤¢¤ì¤À¤±¿ÈÄ¹º¹¤¬¤¢¤ëÃæ¤ÇÉé¤±¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤È¾¯¤·¤Î¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤È¡¢¤À¤«¤é¤³¤½Áª¼ê¤¿¤Á¤ò¾¡¤¿¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤º¤ËÁª¼ê¡¢¤½¤·¤ÆEXs¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
[Æ°²è3: https://www.youtube.com/watch?v=bI4pz2Jx1as ]
¼¡²ó¥Ûー¥àÀï¾ðÊó
¤½¤·¤Æ¼¡Àá¤Ï²£ÉÍÉðÆ»´Û¤Ç¤Î´ä¼ê¥Ó¥Ã¥°¥Ö¥ë¥ºÀï¡ª
¤³¤Á¤é¤Î»î¹ç¤Ïº£¥·ー¥º¥óºÇ¸å¤Î¡ÖOCEAN TOKYO´Æ½¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¡×ÃåÍÑ»î¹ç(https://yokohama-ex.jp/news/detail/id=22386)¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª ¡Ö¥È¥ê¥³¥íー¥ë¡×¤ò¿È¤ËÅ»¤¦¥é¥¹¥È¥²ー¥à¤Ø¤Î¤´Íè¾ì¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª
Á°²ó¤ÎÃåÍÑ»þ¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.instagram.com/p/DSQvQoIE0cW/)¤è¤ê¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26 B2¥êー¥°Àï Âè21Àá(https://yokohama-ex.jp/lp/game_20260220_20260221/)
¡ÚÆüÄø¡Û
2026Ç¯2·î20Æü(¶â)19:05
2026Ç¯2·î21Æü(ÅÚ)14:05
¡ÚÂÐÀïÁê¼ê¡Û
´ä¼ê¥Ó¥Ã¥°¥Ö¥ë¥º
¡Ú¥¢¥êー¥Ê¡Û
²£ÉÍÉðÆ»´Û
¢©231-0028¡¡¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÃæ¶è²§Ä®2ÃúÌÜ9ÈÖÃÏ10
JRµþÉÍÅìËÌÀþ/º¬´ßÀþ¡¡´ØÆâ±ØÆî¸ý²¼¼Ö¡¡ÅÌÊâ6Ê¬
²£ÉÍ»Ô±ÄÃÏ²¼Å´ °ËÀªº´ÌÚÄ¹¼ÔÄ®±Ø²¼¼Ö¡¡ÅÌÊâ4Ê¬
