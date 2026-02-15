¡Ú¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¡Û3SKM 1st Mini Album¡ÖNighthawks¡×³Æ¼ï¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø & È¯ÇäµÇ°±þÊçÃêÁª¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ·èÄê¡ª
ANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò (ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄ³ÑÎ¦¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×) ¤¬±¿±Ä¤¹¤ëVTuber / ¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥é¥¤¥Ðー¥°¥ëー¥×¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¡×¤Ï¡¢3SKM (ËÌ¸«Í·À¬¡¢³¡À±¡¢ºç¥Í¥¹¤Î3Ì¾¤Ë¤è¤ëÃËÀ¥æ¥Ë¥Ã¥È) ¤Î1st Mini Album¡ÖNighthawks¡×(ÆÉ¤ß¡§¥Ê¥¤¥È¥Ûー¥¯¥¹) ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
1st Mini Album¡ÖNighthawks¡×³Æ¼ï¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø¡ª
2026Ç¯4·î29Æü(¿å)¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡¢3SKM¤Î1st Mini Album¡ÖNighthawks¡×¤Î³Æ¼ï¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Á´3·ÁÂÖ¤ÎCD¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥È¥êー¥È¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¥Æー¥Þ¤Ç»£¤ê²¼¤í¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Î¿·¤·¤¤°ìÌÌ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×A¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤ÎÈà¤é¤Î»Ñ¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¥Õ¥©¥È¥«ー¥É¥Ö¥Ã¥¯¤¬Æ±º¡£1Ëç¤º¤ÄÇí¤¬¤·¤Æ¾þ¤ì¤ë»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥°¥ëー¥×¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¥³¥ó¥Ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥á¥ó¥Ðー¤ÎÉ½¾ð¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹(É½»æ´Þ¤à24P¡¢¥µ¥¤¥ºÌó188mm¡ß140mm)¡£¤½¤ÎÂ¾ÉõÆþÊª¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ê1Ëç¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
CD¼è°·³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¡¢Ë¡¿ÍÊÌ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ²èÁü¤ò¸ø³«¡ª
¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¤Î¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢³Æ¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤è¤ë¡ÖÊ£À½¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¥ß¥Ë¥Õ¥©¥È¥«ー¥É3Ëç¥»¥Ã¥È(Ìµ½þÆÃÅµ)¡×¡¢¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¸¥ª¥é¥Þ(Í½þÆÃÅµ)¡×¤¬ÉÕÂ°¡£¤½¤ÎÂ¾¼è°·Å¹ÊÞ¤Ç¤âÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£³ÆÆÃÅµ¤Ë¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ªÁá¤á¤Ë¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌÉõÆþÆÃÅµ¡Ö¸ÄÊÌ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó2¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ²ñ¡×³«ºÅ·èÄê¡ª
3SKM 1st Mini Album¡ÖNighthawks¡×¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡Ö¸ÄÊÌ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó2¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ²ñ¡×¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ðー¸ÄÊÌ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó2¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ²ñ¤Ë¤´¾·ÂÔ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Web¥µー¥Ó¥¹¡ÖRe:Meet LIVE (¥ê¥ßー¥È¥é¥¤¥Ö)¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢¤ª°ì¿ÍÍÍ30ÉÃ´Ö¤Ç¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Èー¥¯¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é2¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î±þÊçÍÑ»æ¤Ï2026Ç¯4·î29Æü(¿å)¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡ÖNighthawks¡×¤ÎÁ´·ÁÂÖ¤Ë¶¦ÄÌ¤ÇÉõÆþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
³«ºÅÆü»þ¤ä±þÊçÃêÁª´ü´Ö¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¤¦¤¨¡¢Ê³¤Ã¤Æ¤´±þÊç¡¦¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡ä
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§3SKM¡ÖNighthawks¡×¸ÄÊÌ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó2¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ²ñ
³«ºÅÆü¡§2026Ç¯7·î11Æü(ÅÚ)
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Èー¥¯¥ëー¥à¡§Re:Meet LIVE(¥ê¥ßー¥È¥é¥¤¥Ö)
³«ºÅÍ½Äê»þ´Ö
Âè1Éô¡§12:00³«»Ï¡¡ºç¥Í¥¹
Âè2Éô¡§13:20³«»Ï¡¡³¡À±
Âè3Éô¡§14:40³«»Ï¡¡ËÌ¸«Í·À¬
¢¨1Éô¤¢¤¿¤ê50Ì¾ÍÍ¡¢·×150Ì¾ÍÍ¤ò¤´¾·ÂÔ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1Ì¾ÍÍÅö¤¿¤ê¤Î»ý¤Á»þ´Ö¤Ï30ÉÃ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨30ÉÃÆâ¤Ë¥Èー¥¯¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖRe:Meet LIVE(¥ê¥ßー¥È¥é¥¤¥Ö)¡×¤Îµ¡Ç½¤òÍøÍÑ¤·¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡ã±þÊçÃêÁª(¥·¥ê¥¢¥ë¥³ー¥É¼õÉÕ)´ü´Ö¡ä
2026Ç¯4·î29Æü(¿å)12:00 ～ 2026Ç¯5·î31Æü(Æü)23:59
¢¨¥·¥ê¥¢¥ë¥³ー¥É¤ÏCDÁ´·ÁÂÖ(½é²óÀ¸»ºÊ¬¤Î¤ß)¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤ò¤´¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¥·¥ê¥¢¥ë¥³ー¥É¤ÏÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Í½¤á¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã±þÊçÊýË¡¡ä
PC¡¦¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÃ¼Ëö¤«¤éÉõÆþÍÑ»æ(3SKM 1st Mini Album¡ÖNighthawks¡×¤ËÉõÆþ)¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿URL¤â¤·¤¯¤ÏQR¥³ー¥É¤è¤ê±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤ò³«¤¤¤Æ¡¢É¬Í×»ö¹à¤ò¤´µÆþ¤Î¾å¡¢¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
É¬Í×»ö¹à¡§£±.¤ªÌ¾Á°¡¡£².¥Ë¥Ã¥¯¥Íー¥à¡¡£³.À¸Ç¯·îÆü¡¡£´.ÀÊÌ¡¡£µ.½»½ê¡¡£¶.¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡¡£·.ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¡£¸.´õË¾¥é¥¤¥Ðー(1Ì¾ÁªÂò)¡¡£¹.¥·¥ê¥¢¥ë¥³ー¥É
¢¨¤´±þÊç¤Ë¤Ï¥·¥ê¥¢¥ë¥³ー¥É¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥·¥ê¥¢¥ë¥³ー¥É1¤Ä¤Ë¤Ä¤¡¢¤¤¤º¤ì¤«¤ÎÉô¤Ë1²ó±þÊç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥·¥ê¥¢¥ë¥³ー¥É¤Ï1ÅÙ¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤½¤Î¸å¤ÏÌµ¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥·¥ê¥¢¥ë¥³ー¥É¤ÏÂçÊ¸»ú¡¦¾®Ê¸»ú¡¦Á´³Ñ¡¦È¾³Ñ¤òÈ½ÊÌ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÆþÎÏÆâÍÆ¤Ë¤ª´Ö°ã¤¨¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ¤Î±þÊç¤ª¿½¹þ¤ß²ó¿ô¤ËÀ©¸Â¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨°ìÉô¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤ª¼ê¿ô¤Ç¤¹¤¬PC¤è¤ê¤´±þÊç¡¦¤´»²²Ã¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨±þÊç¼õÉÕ´ü´Ö¤ò²á¤®¤¿¤´±þÊç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¤â°ìÀÚ¤ª¼õ¤±½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨É¬¤º»öÁ°¤Ë¡È@remeet.live¡É¤Î¥É¥á¥¤¥ó¼õ¿®ÀßÄê¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨±þÊç½ªÎ»¸å¤â¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¤Þ¤Ç¤Ï¥·¥ê¥¢¥ë¥³ー¥É¤ÏÂçÀÚ¤ËÊÝ´É¤¯¤À¤µ¤¤¡£ºÆÈ¯¹Ô¤Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡ãÅöÁªÈ¯É½¡ä
2026Ç¯6·î19Æü(¶â)º¢¤òÍ½Äê
¢¨ÅöÍî¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ï¤ªÅú¤¨¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¡ãRe:Meet LIVE(¥ê¥ßー¥È¥é¥¤¥Ö)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¢¨PC¤Þ¤¿¤Ï¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨»ØÄê¤ÎURL¤«¤éÆþ¾ìÍÑ¥·¥ê¥¢¥ë¥³ー¥É¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤È¥Èー¥¯¥ëー¥à¤ËÆþ¼¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Æþ¼¼¤·¤¿ºÝ¡¢¥Ë¥Ã¥¯¥Íー¥à¤ò"¤Ò¤é¤¬¤Ê"¤â¤·¤¯¤Ï"¥«¥¿¥«¥Ê"¤Ç¤´ÆþÎÏ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤½¤ì°Ê³°¤Î¸À¸ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Èー¥¯»þ´Ö¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãÃ¼Ëö´Ä¶¡¦OS´Ä¶¡ä
¡ü¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡§PC¡¦¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó
¡üOS¡§https://remeet.live/support/use-operations/
¢¨°ìÉô¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤ª¼ê¿ô¤Ç¤¹¤¬PC¤è¤ê¤´»²²Ã¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ¤ËÄÌ¿®ÉÔÎÉ¤Ê¤É¤¬¸¶°ø¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢²ñÏÃ¤¬ÅÓÀä¤¨¤¿¤Ê¤É¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ø¤ÎÀÕÇ¤¤ÏÉé¤¤¤«¤Í¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¸Î¾ã¡¢Ê¶¼º¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÉÔÂ¤Ê¤É¤ªµÒÍÍ½êÍ¤Î¥«¥á¥éµ¡Ç½ÉÕ¤Ã¼Ëö(¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È)¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬ÀÜÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È²óÀþ¤ÎÄÌ¿®ÉÔÎÉ¡¦ÃÇÀþ¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÂ¾¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤´»ö¾ð¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÊÖÉÊ¡¦ÊÖ¶â¤Ï¾µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÃí°Õ»ö¹à¡ä
¢¨¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤ÏÅöÁª¤µ¤ì¤¿Êý¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£¤´ËÜ¿ÍÍÍ¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢Âà½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÂåÍý±þÊç¤Ë¤è¤ëÅöÁª¤ÏÌµ¸ú¤È¤Ê¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ÅöÁª¤µ¤ì¤¿¤´ËÜ¿Í°Ê³°¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤Ç¤â¤´Æþ¼¼¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤´ËÜ¿Í¤ËÂå¤ï¤ê¤´²ÈÂ²¤ä¤´Í§¿Í¤¬Íè¾ì¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤â¡¢Âà½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨±þÊç»þ¤Î¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ØÅöÁª¥áー¥ë¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢»²²Ã¸¢Íø¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥Èー¥¯Ãæ¤Ë²èÌÌ¾å¤ËÊ£¿ôÌ¾¤Ç¤Î»²²Ã¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¥Èー¥¯»þ´Ö¤òÁ°ÅÝ¤·¤Æ½ªÎ»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ªµÒÍÍ¤¬ÇÛ¿®»þ¹ï¤Ë²¿¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤Ç(ÄÌ¿®¾õ¶·¤Ê¤É)»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤Ç¤â¤ªµÒÍÍ¤ÎÀÕÇ¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ÎºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤ÎÊÖÉÊ¤Ï¤ª¼õ¤±¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤é¤«¤¸¤áÁá¤á¤Ë¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ¤ÎÏ¿²»¡¦Ï¿²è¹Ô°Ù¤Ï¶Ø»ß¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤ä·ÇºÜ¡¢Âè»°¼Ô¤Ø¤ÎÈÎÇä¤ª¤è¤Ó¾ùÅÏ¤ò¶Ø»ß¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¹Ô°Ù¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¾ì¹ç¡¢º£¸å¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤Î»²²Ã¤ò¤ªÃÇ¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨µ¯Æ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢»£±Æ¡¦Ï¿²»²ÄÇ½¤Êµ¡´ï¤¬±Ç¤ê¹þ¤ó¤À¾ì¹ç¡¢ÀÜÂ³¤ò½ªÎ»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¼«Æ°¼Ö¡¢¥Ð¥¤¥¯¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ê¤É¤ò±¿Å¾Ãæ¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ÀÜÂ³¤ò½ªÎ»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÆ±ÀÊ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÈ¯¸À¤Ï¤ª¤ä¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÉÔÅ¬ÀÚ¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÄÌ¿®¤òÀÚÃÇ¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç½êÄê¤Î»þ´Ö¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤È¤â¡¢ºÆ³«¤Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨²ñÏÃ¤ÎÅÓÃæ¤Ç¤â¤ª»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤é½ªÎ»¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤ª»þ´Ö¤ò±Û¤¨¤¿¾ì¹ç¡¦²ñÏÃ¤ÎÆâÍÆ¤ËÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÆâÍÆ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ê¤É¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤è¤ê²ñÏÃ¤ÎÅÓÃæ¤Ç¤âÂà½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Ãå¿®¤¬Íè¤ÆÄä»ß¤·¤¿Ê¬¤ÎÊä½þ¤Ï¤ª¼õ¤±¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨°ÂÁ´¤ÈËÉÈÈ¤Î¤¿¤á¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤ÎÆâÍÆ¤ÏÁ´¤Æ´Æ»ë¡¦Ï¿²è¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖÅöÁª°ÆÆâ¡×¤Ï¡¢Ê¶¼º¡¦¾ÃµîÅù¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤¬¤¢¤í¤¦¤È¤âºÆÈ¯¹Ô¤Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÃêÁªÊýË¡¡¢ÅöÍî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ªÌä¹ç¤»¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â¤ªÅú¤¨¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ÏÉ¬¤ºÅÅÇÈ¾õ¶·¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÄÌ¿®ÎÁ¤Ï¤ªµÒÍÍ¤Î¤´ÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨½Ð±é¼Ô¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉÅù¤ÎÍýÍ³¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¤òÆÍÇ¡ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¿Ê¹Ô¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î»Ø¼¨¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¡¢¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§¥ê¥ßー¥È¥é¥¤¥Öµ»½Ñ¥µ¥Ýー¥È
https://forms.gle/uHWaqEnMHUQZgVMQ8
¾¦ÉÊ³µÍ×
¢£¾¦ÉÊ¥¿¥¤¥È¥ë¡§Nighthawks
¢£È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯4·î29Æü(¿å)
¢£½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×A
¡¡ÉÊÈÖ¡§ACN-10058～10059
¡¡²Á³Ê¡§6,930±ß (ÀÇ¹þ)
¡¡»ÅÍÍ¡§CD¡ÜÆÃÅµBlu-ray¡ÖDocumentary of Nighthawks¡×
¡¡ÉõÆþÆÃÅµ¡§¥Õ¥©¥È¥«ー¥É¥Ö¥Ã¥¯ (É½»æ´Þ¤à24P¡¢¥µ¥¤¥ºÌó188mm¡ß140mm)¡¢¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯¥±ー¥¹¡¢Å·ÃÏ¶õ¤¥¹¥êー¥Ö¡¢¥Õ¥©¥È¥«ー¥É (Á´12¼ï¤è¤ê¥é¥ó¥À¥à1¼ïÉõÆþ¡¢¥µ¥¤¥º86mm¡ß54mm)
¡¡¢¨¥Õ¥©¥È¥«ー¥É¤ÏÁ´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ/½é²óÀ¸»ºÊ¬¤Î¤ßÉõÆþ
¢£½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×B
¡¡ÉÊÈÖ¡§ACN-10060～10061
¡¡²Á³Ê¡§3,300±ß (ÀÇ¹þ)
¡¡»ÅÍÍ¡§2CD (CD¡ÜÆÃÅµ¥«¥ÐーCD)
¡¡ÉõÆþÆÃÅµ¡§¥Õ¥©¥È¥«ー¥É (Á´12¼ï¤è¤ê¥é¥ó¥À¥à1¼ïÉõÆþ¡¢¥µ¥¤¥º86mm¡ß54mm)
¡¡¢¨¥Õ¥©¥È¥«ー¥É¤ÏÁ´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ/½é²óÀ¸»ºÊ¬¤Î¤ßÉõÆþ
¢£ÄÌ¾ïÈ×
¡¡ÉÊÈÖ¡§ACN-10062
¡¡²Á³Ê¡§2,200±ß (ÀÇ¹þ)
¡¡»ÅÍÍ¡§CD
¡¡ÉõÆþÆÃÅµ¡§¥Õ¥©¥È¥«ー¥É (Á´12¼ï¤è¤ê¥é¥ó¥À¥à1¼ïÉõÆþ¡¢¥µ¥¤¥º86mm¡ß54mm)
¡¡¢¨¥Õ¥©¥È¥«ー¥É¤ÏÁ´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ/½é²óÀ¸»ºÊ¬¤Î¤ßÉõÆþ
1st Mini Album¡ÖNighthawks¡×Å¹ÊÞÊÌ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¾ðÊó
¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¤Î¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡ÖÍ½þÆÃÅµ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¸¥ª¥é¥Þ¡×¡ÖÌµ½þÆÃÅµ¡§Ê£À½¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¥ß¥Ë¥Õ¥©¥È¥«ー¥É3Ëç¥»¥Ã¥È¡×¤¬ÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÂ¾¼è°·Å¹ÊÞ¤Ç¤âÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£³ÆÆÃÅµ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢³Î¼Â¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤Êý¤Ï¤ªÁá¤á¤Î¤´Í½Ìó¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢
Í½þÆÃÅµ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¸¥ª¥é¥Þ(¥µ¥¤¥º(Ìó)¡§ËÜÂÎ W70mm¡ßH121mm°ÊÆâ¡¢ÇØ·Ê W111
mm¡ßH140mm¡¢½¸¹çÂæºÂ W111mm¡ßH35mm¡¢¸ÄÊÌÂæºÂ W43mm¡ßH43mm)
¢¨ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¤Ï¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
Ìµ½þÆÃÅµ¡§Ê£À½¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¥ß¥Ë¥Õ¥©¥È¥«ー¥É3Ëç¥»¥Ã¥È(¥µ¥¤¥º¡§Ìó100mm¡ß55mm)
¢£¤´Í½Ìó
https://shop.nijisanji.jp/TAG_869
¢§Amazon.co.jp
¢£¥¢¥¤¥Æ¥à
¥á¥¬¥¸¥ã¥±
¢£¤´Í½Ìó
https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0G6DNGTDG|B0G6D2Z1NM|B0G6CZLJ3L|B0G6KC5VQ7|B0G6D5KWN2|B0G6DB4BWD|(https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0G6DNGTDG%7CB0G6D2Z1NM%7CB0G6CZLJ3L%7CB0G6KC5VQ7%7CB0G6D5KWN2%7CB0G6DB4BWD%7C)
¢§³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹
¢£¥¢¥¤¥Æ¥à
¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー (¥µ¥¤¥º¡§Ìó50mm¡ß50mm)
¢£¤´Í½Ìó
https://books.rakuten.co.jp/search?g=002&sitem=2100014761732+4580851142129+4580851142136+4580851142143&f=O(https://books.rakuten.co.jp/search?g=002&sitem=2100014761732+4580851142129+4580851142136+4580851142143&f=O)
¢§¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥ÉÁ´Å¹ (¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Þ¤à/°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯)
¢£¥¢¥¤¥Æ¥à
¥ê¥êー¥¹µÇ°¥ì¥×¥ê¥«¥Á¥±¥Ã¥È (¥µ¥¤¥º¡§Ìó70mm¡ß200mm)
¢£¤´Í½Ìó
https://tower.jp/search/advanced/item/search?titleId=7453636
¢§Á´¹ñ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È (ÄÌÈÎ´Þ¤à)
¢£¥¢¥¤¥Æ¥à
¥¹¥Æ¥Ã¥«ー3Ëç¥»¥Ã¥È (¥µ¥¤¥º¡§Ìó80mm¡ß60mm)
¢£¤´Í½Ìó
¡ã½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×A¡ähttps://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3345321/
¡ã½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×B¡ähttps://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3345322/
¡ãÄÌ¾ïÈ×¡ähttps://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3345323/
¢§HMV (°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯)
¢£¥¢¥¤¥Æ¥à
¥¹¥Æ¥Ã¥«ー (¥µ¥¤¥º¡§Ìó60mm¡ß60mm)
¢£¤´Í½Ìó
https://www.hmv.co.jp/news/article/251209175/
¢§Sony Music Shop
¢£¥¢¥¤¥Æ¥à
B5¥µ¥¤¥º¥Ý¥¹¥¿ー
¢£¤´Í½Ìó
https://www.sonymusicshop.jp/m/arti/artiItm.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=77720661&cd=77720661(https://www.sonymusicshop.jp/m/arti/artiItm.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=77720661&cd=77720661)
¢§¥²ー¥Þー¥ºÁ´Å¹ (¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×´Þ¤à)
¢£¥¢¥¤¥Æ¥à
¥Þ¥ë¥Á¥¯¥í¥¹ (¥µ¥¤¥º¡§Ìó150mm¡ß150mm)
¢£¤´Í½Ìó
https://www.gamers.co.jp/products/list.php?sci=0&smt=%E3%80%8CNighthawks%E3%80%8D%2F3SKM&ss=0&sl=80&smode=1&spc=3&scc=&ss=0&sl=80&nd%5B%5D=6&al=0(https://www.gamers.co.jp/products/list.php?sci=0&smt=%E3%80%8CNighthawks%E3%80%8D%2F3SKM&ss=0&sl=80&smode=1&spc=3&scc=&ss=0&sl=80&nd%5B%5D=6&al=0)
¢§¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°
¢£¥¢¥¤¥Æ¥à
´Ì¥Ð¥Ã¥¸ (¥µ¥¤¥º¡§Ìó44mm)
¢£¤´Í½Ìó
https://7net.omni7.jp/search/?keyword=3skm20260429&searchKeywordFlg=1(https://7net.omni7.jp/search/?keyword=3skm20260429&searchKeywordFlg=1)
¢¨Á´¤ÆÀèÃåÆÃÅµ¤È¤Ê¤ê¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉô¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤ÏÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¥«ー¥È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃÅµ¤ò¤´Í×Ë¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¾ÜºÙ¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¾å¡¢ÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¥«ー¥È¤è¤ê¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï³ÆÅ¹ÊÞÍÍ¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
3SKM¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
3SKM(¥¹¥êー¥¨¥¹¥±ー¥¨¥à)¤È¤Ï
¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸½êÂ°VTuber¡ÖËÌ¸«Í·À¬¡×¡Ö³¡À±¡×¡Öºç¥Í¥¹¡×3Ì¾¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£
ÍÍ¡¹¤ÊÊ¸²½¤¬Æþ¤ê¸ò¤¸¤ë¥Ðー¥Á¥ã¥ë²£ÉÍ¤Ë¤Æ¡¢ËÌ¸«¤Ï¼ö½Ñ»Õ¡¢³¡À±¤Ï¸°»Õ¡¢ºç¤Ï¼¹»ö¤È¡¢°Û¤Ê¤ë¿¦¶È¤ÇÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤¢¤ë»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿3Ì¾¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌÜÅª¤Î¤¿¤á¤Ë¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ã3SKM ¥ê¥ó¥¯°ìÍ÷¡ä
X¡§https://x.com/3SKM_INFO
YouTube¡§https://www.youtube.com/@3SKM_nijisanji
Instagram¡§https://www.instagram.com/3skm.info
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@3skm_info
¡Ú¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÏÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤¬½êÂ°¤¹¤ëVTuber/¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥é¥¤¥Ðー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥°¥Ã¥º¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÈÎÇä¡¢³Ú¶ÊÀ©ºî¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¼¡À¤Âå¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢Ìó150Ì¾¤Î½êÂ°¥é¥¤¥Ðー¤¬¸ÄÀ¤òÂ¸Ê¬¤Ë³è¤«¤·¡¢YouTubeÅù¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥ê¥ó¥¯°ìÍ÷(¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È)¡ä
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.nijisanji.jp
X¡§https://x.com/nijisanji_app
YouTube¡§https://www.youtube.com/c/nijisanji
Instagram¡§https://www.instagram.com/nijisanji_official
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@nijisanji_official
bilibili¡§https://space.bilibili.com/410484677
¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¡§https://shop.nijisanji.jp
¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸ FAN CLUB¡§https://www.nijisanji.jp/fanclubs
¡ÚANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー¡ÖËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¿·ÂÎ¸³¤ò¡£¡×ー
ANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2017Ç¯5·î2Æü¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È·Ï¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£»äÃ£¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á·ÐºÑ·÷¡×¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¿·»þÂå¤ÎÀÚ¤ê¹þ¤ßÌò¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤Î¿Í¡¹¤ÎÆü¾ï¤ËËâË¡¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥ê¥ó¥¯°ìÍ÷(ANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò)¡ä
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.anycolor.co.jp
ºÇ¿·¾ðÊó¡§https://www.anycolor.co.jp/news
ºÎÍÑ¾ðÊó¡§https://www.anycolor.co.jp/recruit
Web¥Þ¥¬¥¸¥ó¡§https://magazine.anycolor.co.jp
X¡§https://x.com/ANYCOLOR_Inc
YouTube¡§https://www.youtube.com/c/anycolor_inc
¢£ ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¸Ä¿Í¡¦Ë¡¿Í¤ÎÊý¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à
https://www.anycolor.co.jp/contact
¢£ ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èºà¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ßÀè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò ¹ÊóÃ´Åö
Email¡§pr@anycolor.co.jp
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§ANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä9-7-2 ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¦¥¤ー¥¹¥È11F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ÅÄ³Ñ Î¦