¡Ú¥Ð¥¤¥Æ¥Ã¥¯À¸À®AI¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥¯ー¥ë¡Û ¼ÂÁ©·¿AI¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Öb-Crew¡×¤Ë¤ÆDiscord¥Ü¥¤¥¹¥Á¥ã¥Ã¥È´ë²è¡ÖAI¤ªÇº¤ßÁêÃÌ²ñ¡×¤òÄê´ü³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼ÒLibrex¡Ê¥ê¥Ö¥ì¥¯¥¹¡Ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§±öÅÄ ÎÇ¡¢¥Ð¥¤¥Æ¥Ã¥¯À¸À®AI¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥¯ー¥ë±¿±Ä¡Ë¤Ï¡¢¼ÂÁ©·¿AI¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Öb-Crew¡Ê¥Óー¥¯¥ëー¡Ë¡×¤Ë¤Æ¡¢Discord¥Ü¥¤¥¹¥Á¥ã¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿Äê´ü´ë²è¡ÖAI¤ªÇº¤ßÁêÃÌ²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ´ë²è¤Ï¡¢³Æ²ó1Ì¾¤Î¹Ö»Õ¤¬ÁêÃÌÌò¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¡¢²ó¤´¤È¤ËÃ´Åö¹Ö»Õ¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë·Á¼°¤Ç¡¢À¸À®AI¤Î³Ø½¬¤ä¼ÂÌ³³èÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¿Ìä¤äÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤·¡¢³Ø¤Ó¤ò¼ÂÁ©¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥óÁêÃÌ²ñ¤Ç¤¹¡£
¢£ AI¤ªÇº¤ßÁêÃÌ²ñ¤È¤Ï
¡ÖAI¤ªÇº¤ßÁêÃÌ²ñ¡×¤Ï¡¢b-CrewÆâ¤ÎDiscord¥Ü¥¤¥¹¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢Äê´ü¥ª¥ó¥é¥¤¥óÁêÃÌ´ë²è¤Ç¤¹¡£
³Æ²ó1Ì¾¤Î¹Ö»Õ¤¬¡ÈÊÉÂÇ¤ÁÁê¼ê¡É¤È¤Ê¤ê¡¢¼õ¹ÖÀ¸¤ÎÇº¤ß¤äµ¿Ìä¤Ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ç¤ÊÁêÃÌ¥Æー¥ÞÎã¡Û
¡¦À¸À®AI¤Î³Ø½¬ÊýË¡
¡¦¼ÂÌ³¤Ø¤Î³è¤«¤·Êý
¡¦¥×¥í¥ó¥×¥ÈÀß·×¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¿Ìä
¡¦Éû¶È¤ä¥¥ã¥ê¥¢¤Ø¤Î³è¤«¤·Êý
¡¦¥Äー¥ëÁªÄê¤ä³èÍÑÊýË¡¤ÎÇº¤ß
ÅöÆü¤Ï¡¢¥Ü¥¤¥¹¥Á¥ã¥Ã¥È»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë²Ã¤¨¡¢»öÁ°¤Ë¼ÁÌäÈ¢¤Ø´ó¤»¤é¤ì¤¿¼ÁÌä¤Ë¤â²óÅú¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ëÅÀ¤«¤éÇº¤ß¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢£ ¹Ö»ÕÂÎÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ´ë²è¤Ï¡¢³Æ²ó1Ì¾¤Î¹Ö»Õ¤¬ÁêÃÌÌò¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë·Á¼°¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
²ó¤´¤È¤ËÃ´Åö¹Ö»Õ¤¬¸òÂå¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÎÎ°è¤´¤È¤ÎÀìÌçÀ¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»²²Ã¼Ô¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÇº¤ß¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂÐ±þÎÎ°èÎã¡Û
¡¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È³«È¯
¡¦²èÁü¡¿Æ°²èÀ¸À®
¡¦AI³èÍÑ¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³¸úÎ¨²½
¡¦SEO¡¿AI¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°
¡¦Dify³«È¯
¢£ ³«ºÅ·Á¼°¤È¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¡¦³«ºÅ¾ì½ê¡§Discord¡Êb-CrewÆâ¥Ü¥¤¥¹¥Á¥ã¥Ã¥È¡Ë
¡¦³«ºÅ»þ´Ö¡§21:00～22:00
¡¦ÅÓÃæ»²²Ã¡¿ÅÓÃæÂà½Ð²ÄÇ½
³«ºÅ¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆËè·îÂè3½µ¿åÍËÆü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨³«ºÅÆüÄø¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Æâ¤Ç¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ³«ºÅ¤ÎÌÜÅª
ËÜ´ë²è¤Ï¡¢°Ê²¼¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦³Ø½¬ÅÓÃæ¤Ç¤Î¤Ä¤Þ¤º¤¤ò¸º¤é¤¹
¡¦µ¿Ìä¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç²ò¾Ã¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë
¡¦¹Ö»Õ¤È¤ÎÀÜÅÀ¤òÁý¤ä¤¹
¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Æâ¤Ç¤Î¸òÎ®¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë
¥Ð¥¤¥Æ¥Ã¥¯À¸À®AI¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥¯ー¥ë¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤â¼õ¹ÖÀ¸¤¬°Â¿´¤·¤ÆÄ©Àï¤·¡¢³Ø¤Ó¤ò¼ÂÁ©¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¢£ ÊóÆ»´Ø·¸¼ÔÍÍ¤ª¤è¤Ó¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒLibrex ¹ÊóÃ´Åö¡§¹âÅè
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-4400-6693
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§customer-success@bytech.jp
¢£ ¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥Ð¥¤¥Æ¥Ã¥¯À¸À®AI¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥¯ー¥ë »öÌ³¶É
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-4400-6693¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö¡§Ê¿Æü10:00～18:00¡Ë
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§customer-success@bytech.jp
¸ø¼°HP¡§https://generative-ai.bytech.jp/
¢£ ´ë¶È¾ðÊó
