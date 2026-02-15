¡Ú·²ÇÏ¥¯¥ì¥¤¥ó¥µ¥ó¥Àー¥º¡§»î¹ç·ë²Ì¡Û2/15(Æü) vs Ä¹ºê¥ô¥§¥ë¥« ¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26¥·ー¥º¥ó
¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°5
¢£·²ÇÏ¥¯¥ì¥¤¥ó¥µ¥ó¥Àー¥º
#0 Æ£°æ Í´âÃ
#8 ¥±¥êー¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥·¥¢ー¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢
#15 ¥¨ー¥¸¥§ー¡¦¥¨¥É¥¥
#29 ºÙÀî °ìµ±
#30 ¥Æ¥ì¥ó¥¹¡¦¥¦¥Ã¥É¥Ù¥êー
¢£Ä¹ºê¥ô¥§¥ë¥«
#5 ¥¤ ¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¥ó
#7 ¥¸¥ã¥ì¥ë¡¦¥Ö¥é¥ó¥È¥êー
#14 ¥¹¥¿¥ó¥êー¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó
#17 »³¸ý ñ¥ÅÍ
#18 ÇÏ¾ì ÍºÂç
¼ç¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Ä
#0 Æ£°æÍ´âÃ 7ÆÀÅÀ 3¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É
#1 ¥³ー¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥Ô¥ó 3ÆÀÅÀ 2¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É 5¥¢¥·¥¹¥È
#8 ¥±¥êー¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥·¥¢ー¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢ 8ÆÀÅÀ 6¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É 5¥¢¥·¥¹¥È
#9 ÄÔÄ¾¿Í 17ÆÀÅÀ FT(8/8) 3P(3/10) 2¥ê¥Ð¥¦¥ó 2¥¢¥·¥¹¥È
#15 ¥¨ー¥¸¥§ー¡¦¥¨¥É¥¥ 7ÆÀÅÀ 8¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É 3¥¢¥·¥¹¥È
#16 ÞÉÌî¥±¥Ëー 2¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É
#29 ºÙÀî°ìµ± £¸ÆÀÅÀ 3P(2/6) 5¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É 2¥¹¥Æ¥£ー¥ë
#30 ¥Æ¥ì¥ó¥¹¡¦¥¦¥Ã¥É¥Ù¥êー 10ÆÀÅÀ 5¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É 4¥¹¥Æ¥£ー¥ë
#32 ¥è¥Ï¥Í¥¹¡¦¥Æ¥£ー¥Þ¥ó 12ÆÀÅÀ 6¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É
¥«¥¤¥ë¡¦¥ß¥ê¥ó¥° ¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á
º£Æü¤âÎ¾¥Áー¥à¤Ë¤è¤ë·ã¤·¤¤Àï¤¤¡¢¥¿¥Õ¤Ç¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ê¥²ー¥à¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÁ°È¾¤Ï²æ¡¹¤âÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤¥×¥ìー¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸åÈ¾¤ËÄ¹ºê¤µ¤ó¤¬¤µ¤é¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¤È¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤µ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢²æ¡¹¤Ï¥¿ー¥ó¥ªー¥Ðー¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥²ー¥à½ªÈ×¤Î¥¯¥íー¥¸¥ó¥°¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤â¡¢Ä¹ºê¤µ¤ó¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Î¶¯¤µ¤ä»î¹ç¤ÎÄù¤áÊý¤Î¹ª¤µ¤¬¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(4Q »Ä¤ê30ÉÃ¡¢ÄÔÁª¼ê¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿Ä¾¸å¤Î¼ºÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤«)
Áê¼ê¤¬²¿¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤«¤ÏÌÀ³Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¸¥ç¥ó¥½¥óÁª¼ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥È¥êーÁª¼ê¡¢¥¤ ¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¥óÁª¼ê¤òÆÃ¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¼é¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥¿¥Õ¤Ê¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¸·¤·¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë¹Ô¤¯¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(À¾ÃÏ¶è¼ó°Ì¤ÎÄ¹ºê¤È¤Î2Ï¢Àï¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢º£¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¼ê±þ¤¨¤Ï)
Ä¹ºê¤µ¤ó¤Ïº£¥·ー¥º¥óÂÐÀï¤·¤¿Ãæ¤ÇºÇ¤â¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ê¥Áー¥à¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Á´°÷¤¬Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤Ç·ã¤·¤¤¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¡¢Èó¾ï¤ËÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ëº£Àá¤Ï¡¢ËÜÍè¤¤¤ë¤Ù¤¥Ï¥ó¥É¥éー¤ÎÉÔºß¤¬¶Á¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¥·ー¥º¥ó¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(ÀÜÀï¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç¾¡¤Á¤¤ì¤Ê¤¤Å¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¼«¤éÆ°¤½Ð¤¹»ÑÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦»×¤¦¤«)
ºòÆü¤è¤ê¤âÈó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹ÌÌ¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤½¤Àµ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹ºê¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¹¶·âÎÏ¤Î¤¢¤ë¥Áー¥à¤ò77ÅÀ°Ê²¼¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢²æ¡¹¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÂÎ¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¾Úµò¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¾¡¤Á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÝÂê¤Ï»Ä¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÀï¤¦»ÑÀª¤ä¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
(ÂàÃÄ¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ó¥¹¡¦¥¦¥Ã¥É¥Ù¥êーÁª¼ê¤Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ)
Èà¤Ë¤Ï¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥Õ¥¡ー¤ò½Ð¤·¤Æ¤«¤é¤ï¤º¤«24»þ´Ö¸å¤Ë¤ÏÍèÆü¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Åö½é1¥ö·î¤ÎÍ½Äê¤¬¡¢¥Áー¥à¤Î²ø²æ¿Í¤¬Áê¼¡¤°¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢3¥ö·î°Ê¾å¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Î·Ð¸³ÃÍ¤È¡¢¥ª¥ó¥³ー¥È¡¦¥ª¥Õ¥³ー¥ÈÎ¾ÌÌ¤Ç¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿Í´ÖÀ¤Ï¡¢º£¤Î¥Áー¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔ²Ä·ç¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£B1¤Ç¤Î¥×¥ìー¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Èà¤¬¤³¤³¤Ç³èÌö¤¹¤ë¼ÂÎÏ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò½½Ê¬¤Ë¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
(¥Ð¥¤¥¦¥£ー¥¯´ü´ÖÃæ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²á¤´¤·Êý¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤«)
¤Þ¤º¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈµÙÍÜ¤ò¼è¤ê¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Æ·ò¹¯¤Ê¾õÂÖ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬ºÇÍ¥Àè¤Ç¤¹¡£¤³¤³¿ô½µ´Ö¡¢¥È¥ì¥¤¡¦¥¸¥çー¥ó¥ºÁª¼ê¤äÃæÂ¼Âó¿ÍÁª¼ê¤Î·ç¾ì¤Ê¤É¡¢»î¹çÁ°Æü¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎÊÑ¹¹¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¥¤¥¦¥£ー¥¯ÌÀ¤±¤Ë¤ÏÁ´°÷¤¬ËüÁ´¤Ê¾õÂÖ¤ÇÌá¤ê¡¢ËÜÍè¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÎý½¬¤ò¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¶¯²½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³ー¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥Ô¥ó Áª¼ê
Èó¾ï¤Ë¥¿¥Õ¤Ê¥²ー¥à¤Ç¥¿¥Õ¤ÊÉé¤±¤Ç¤·¤¿¡£GAME1¤«¤é¿§¡¹¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤·¤Æ¥È¥é¥¤¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤È¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£È¿¾Ê¤ò¤³¤³¤«¤é³Ø¤ó¤Ç¤Þ¤¿¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
(ºòÆü¡¢º£Æü¤ÈÃæÂ¼Áª¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢¥Õ¥ê¥Ã¥Ô¥óÁª¼ê¤Î¥×¥ìー¥¿¥¤¥à¤¬¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿»×¤¤¤Ç»î¹ç¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¤«¡£)
º£Æü¤ÏÆÃ¤Ë¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºòÆü¥×¥é¥¹¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¤È¤³¤í¤ÇÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¥Áー¥à¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢¥²ー¥à¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
(4Q¤Ï¤É¤ó¤Ê°Õ¼±¤Ç¥×¥ìー¤·¤Þ¤·¤¿¤«)
4Q¡¢¾¯¤·°¤¤¥¿ー¥ó¥ªー¥Ðー¤À¤Ã¤¿¤ê¥Õ¥¡¥¦¥ë¤À¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡¢¾å¼ê¤¯Î®¤ì¤¬ºî¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ò²¿¤È¤«¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤â³Ø¤ó¤Ç¼¡¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
(²ø²æ¤«¤éÉüµ¢¤·¤Æº£´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤)
¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤»þ´ü¤Ç¤·¤¿¡£ËèÇ¯55»î¹ç¤«¤é60»î¹ç¤Û¤É½Ð¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½é¤á¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦Âç¤¤Ê²ø²æ¤ò¤·¤Æ¡¢»î¹ç¤ò·ç¾ì¤¹¤ë´ü´Ö¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤«¤éÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÏÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤À¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Áー¥à¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò½ù¡¹¤ËÌá¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¥Áー¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬º£¤Î¼«Ê¬¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£
(¸½»þÅÀ¤Ç¤Î¥Áー¥à¤Î¼ê±þ¤¨¤Ï)
¤³¤ì¤À¤±²ø²æ¿Í¤¬¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¥Áー¥à¤Ï¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¤¤ÊÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÃ¯°ì¿Í¥»¥ë¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ê¤é¤º¤Ë¡¢¥Áー¥à¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤â¤¦°ìÅÙ·ò¹¯ÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿¶¯¤¤¥Áー¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
(¤¢¤È°ìÊâ¾¡¤Á¤ò³Í¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤Ëº£¥Áー¥à¤Ë²¿¤¬É¬Í×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«)
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ìÈÖ¤Ï¡¢Áª¼ê¤¬²ø²æ¤«¤éÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬½ÅÍ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥¹¥¿ー¤¬Á´°÷Â·¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ËÍ¤é¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Þ¤º°ìÈÖ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»Ä¤ê21»î¹ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¶¯¤¯Àï¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤ÐËÍ¤é¤Ï¤â¤Ã¤È¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¥Áー¥à¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥ì¥ó¥¹¡¦¥¦¥Ã¥É¥Ù¥êー Áª¼ê
º£Æü¤â¥¿¥Õ¤Ê¥²ー¥à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î2Æü´Ö¤È¤â¡¢¥¹¥¿ー¥È¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤ê¿ë¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¾¡¤ÁÀÚ¤ëÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î½µËö¡¢¾¡¤Á¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢Èó¾ï¤Ë»ÄÇ°¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£
(º£Æü¤¬ºÇ¸å¤Î»î¹ç¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤Ç¥×¥ìー¤·¤¿¤«)
ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡¢º£Æü¤¬ºÇ¸å¤À¤È»×¤¦¤È¾¯¤·Èá¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ºÇ¸å¤Ë1¾¡¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤í¤¦¤ÈÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥·¥åー¥È¤¬·è¤Þ¤é¤º¡¢¥Áー¥à¤ò¾¡¤Á¤ËÆ³¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï²ù¤ä¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÎÆü¤Þ¤Ç¥Áー¥à¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
(·²ÇÏ¤Ç²á¤´¤·¤¿4¥ö·î´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ)
¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤Þ¤·¤¿¡£ºÆ¤Ó¥×¥ìー¤·¡¢B1¤È¤¤¤¦¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¡¢¤·¤«¤â·²ÇÏ¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Áー¥à¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Î·Ð¸³¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Áー¥à¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¹â¤µ¤Ï½½Ê¬¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥Áー¥à¥á¥¤¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¤½¤·¤ÆÇ®¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÈÎ¥¤ì¤ë¤Î¤Ï¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥·ー¥º¥ó¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë·²ÇÏ¤¬¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(¤«¤Ä¤ÆB2¤Ç¥×¥ìー¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤ÈÈæ¤Ù¡¢º£¤ÎB1¤Î´Ä¶¤Ï¤É¤¦´¶¤¸¤¿¤«)
B1¤Î´Ä¶¤Ï¡¢¥¢¥êー¥Ê¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®ÎÌ¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤Ç¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¡£¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤ÎÆ£°æÍ´âÃÁª¼ê¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Î¥êー¥°¤òÂåÉ½¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤ÈÀÚâøÂöËá¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤ÊÊõÊª¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¤³¤Î¥êー¥°¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
(Éüµ¢¤òÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿Á´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸)
Ä¹¤¤´ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ë¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤ÆÆüËÜ¤ËÌá¤ê¡¢ºÆ¤Ó³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¥×¥ìー¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£·²ÇÏ¤Î¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Î¹×¸¥¤Ï¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£