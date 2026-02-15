¥ª¥È¥á¥¤¥È¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖDessert de Otomate 2026(¥Ç¥»ー¥ë ¥É¥¥ ¥ª¥È¥á¥¤¥È2026)¡×¤Ë¤Æ¿·¾ðÊó¤òÂ¿¿ôÈ¯É½¡ª

¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º´Æ£ ²Å¹¸¡¿½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔË­Åç¶è¡Ë¤Ï¡¢ËÜÆü2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿½÷À­¸þ¤±¥²ー¥à¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ª¥È¥á¥¤¥È¡×¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖDessert de Otomate 2026¡×¤Ë¤Æ¡¢º£¸åÈ¯Çä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¿·ºî¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¿·¾ðÊó¤Ê¤É¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£



¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâ¤Ç¤Ï¡¢¿·ºî¤È¤Ê¤ë5¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÀ©ºîÈ¯É½¤äÂ³Êó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£



¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¡¢ËÜÆü2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë21»þ30Ê¬¤è¤êÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò³«Àß¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£


¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿³Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¾ðÊó¡¢Êü±Ç¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª


https://www.otomate.jp/event/dessert/2026/newtitle/


¢¨°ìÉô¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÊü±Ç¤µ¤ì¤¿±ÇÁüÆâÍÆ¤È¼ã´³°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£



¥ª¥È¥á¥¤¥È¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖDessert de Otomate 2026¡×¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿³Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤Îº£¸å¤ÎÅ¸³«¡¦¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢»þ´ü¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤´°ÆÆâ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡£


¤³¤ì¤«¤é¤Î¡Ö¥ª¥È¥á¥¤¥È¡×¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤Ë¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª



¢£¡Ö¥ª¥È¥á¥¤¥È¡×¿·ºî¥¿¥¤¥È¥ëÈ¯É½




¡¦¥¿¥¤¥È¥ë¡§°¼¤·¤­Åô¸¸¶À¤Î¥¢¥ê¥¢¥¹


¡¦¥¸¥ã¥ó¥ë¡§µõ¤í¤Ê¤ë½Õ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¿´¤ò·Ò¤°Îø°¦ADV


¡¦¥­ー¥ïー¥É¡§ÏÂÉ÷¥¢¥ê¥¹¡¢ÈëÌ©


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡§¥·¥Ê¥ê¥ª¡§ÊÒ¶Í Í³Ëà¡¢¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§À¶Çò ¤«¤ê¤ó¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡§ÍªÀ¥ ¤¢¤­¤é¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§»ûÅè Åí»Ò



¡¦¥¿¥¤¥È¥ë³µÍ×¡§Íî¤Á¤í¡¢Íî¤Á¤í¡¢ÂÄ¤Á¤í


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤³¤³¤Ïµõ¤í¤ÎÅí¸»¶¿¡¢ÈëÌ©¤òÊû¤²¤¿¤éµ¢¤ì¤Ê¤¤――



¥·¥Ê¥ê¥ª¤ËÊÒ¶Í Í³Ëà»á¡¢¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÀ¶Çò ¤«¤ê¤ó»á¤ò·Þ¤¨¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¡ÚÏÂÉ÷¥¢¥ê¥¹¡Û¤ò¥â¥Áー¥Õ¤ËÉÁ¤¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーºîÉÊ¤Ç¤¹¡£


Åí¸»¶¿¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ëÎ¤¤Ç¡¢Èþ¤·¤¯¡¢Ñ³¤¯¡¢¤½¤·¤Æ»þ¤Ë¤ÏÐ¼°Å¤µ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë――´¶±þ(¤«¤ó¤Î¤¦)Åª¤Ç½ö¾ðÅª¤ÊÊª¸ì¤¬ËÂ¤¬¤ì¤Þ¤¹¡£



º£²ó¤Ï¤½¤ó¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¤·¤¿¥Æ¥£¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


Â³Êó¤Ë¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¡¦¥Ïー¥É¡§Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch(TM) Lite


¡¦¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¡§(C)IDEA FACTORY


¡¦¥Æ¥£¥¶ー¥àー¥Óー¡§https://youtu.be/lsKWAvXFoZI





¡¦¥¿¥¤¥È¥ë¡§·¯¤ËÏÇ¤¤¡¢·¯¤ËÅ®¤ì¤ë¡£


¡¦¥¸¥ã¥ó¥ë¡§½÷À­¸þ¤±Îø°¦ADV


¡¦¥­ー¥ïー¥É¡§ÃË½÷¤Î¥ª¥á¥¬¥Ðー¥¹¡¢¸½Âå¤â¤Î¡¢²Æ¤È³¤


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡§¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡§Âç»³ ¾®ÇÈ¡¢¸¶²è¡§Æ¡²Ð¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¿¥·¥Ê¥ê¥ª´Æ½¤¡§°ì ¥¸¥çー¡¢¥·¥Ê¥ê¥ª¡§¹çÆ±²ñ¼ÒRe,AER


¡¦»²²Ã¥­¥ã¥¹¥È¡§ÀéÍÕ æÆÌé¡¢ËÙ¹¾ ½Ö¡¢·§Ã« ·òÂÀÏº¡¢ÂçÄÍ ¹ä±û¡¢¾®ÎÓ Àé¹¸ ¤Û¤«



¡¦¥¿¥¤¥È¥ë³µÍ×¡§――µá¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢°¦¤ÎÈÖ¡Ê¤Ä¤¬¤¤¡Ë¡£



¤º¤Ã¤È¥Ðー¥¹À­¤ò»ý¤¿¤º¤ËÀ¸¤­¤Æ¤­¤¿¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢


¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¥ª¥á¥¬¤À¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£



¡ØÈÖ¤Î¤¤¤Ê¤¤¥ª¥á¥¬¤Ï£²£µºÐ¤Þ¤Ç¤Ë»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡Ù



¤½¤ó¤Ê»ö¼Â¤òÆÍ¤­¤Ä¤±¤é¤ì¤¿Èà½÷¤Ï¡¢À¸¤­¤ë¤¿¤á¤ËÈÖ¤È¤Ê¤ëÁê¼ê¤òÃµ¤¹¤³¤È¤Ë¡£


¤½¤·¤Æ£µÇ¯¤Ö¤ê¤Ëµ¢¾Ê¤·¤¿ÃÏ¸µ¤Ç¡¢ÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Í§¿Í¤¿¤Á¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë¡£



Èà¤é¤ÈÀÜ¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¶»¤ÎÆâ¤ËÍ¯¤¤¤Æ¤¯¤ëÃ¸¤¤Îø¿´¡¢


¤½¤·¤ÆÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤ËÜÇ½――


¤½¤ÎÀè¤Ëµá¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¿¤À¤Ò¤È¤ê¤ÎÈÖ¡£



¥ª¥È¥á¥¤¥È½é¤Î¡¢ÃË½÷¤Î¥ª¥á¥¬¥Ðー¥¹¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿²µ½÷¥²ー¥àºîÉÊ¤Ç¤¹¡ª



¥á¥¤¥ó¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¥­¥ã¥¹¥È¾ðÊó¤ò½é¸ø³«¡£


¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯7·î30Æü¤ËÈ¯Çä·èÄê¡ª2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ³«»Ï¤Ç¤¹¡ª



¡¦¥Ïー¥É¡§Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch(TM) Lite


¡¦È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯7·î30ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê


¡¦¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¡§(C)IDEA FACTORY/DESIGN FACTORY


¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.otomate.jp/kiminimadoi/¡¡¢¨2·î16Æü(·î)¸ø³«Í½Äê


¡¦¸ø¼°SNS¡ÊX¡Ë¡§https://x.com/KK_otomate


¡¦ÆÃÊóPV¡§https://youtu.be/hOm-6hyJ-7c



¢£¡Ö¥ª¥È¥á¥¤¥È¡×¥¿¥¤¥È¥ë¡¡ÄÉ²Ã¾ðÊóÈ¯É½




¡¦¥¿¥¤¥È¥ë¡§Çöºùµ´°ÛÊ¹ ¥Ù¥ì¥¸¥ó¥¹¥­ー¤ÎËâ½÷


¡¦¥¸¥ã¥ó¥ë¡§½÷À­¸þ¤±¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯ADV


¡¦¥­ー¥ïー¥É¡§ÊÑ¼ã¿å(¤ª¤Á¤ß¤º)¡¢Çöºùµ´¡¢¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥óÀïÁè


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡§Áí¹ç¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡§Æ£ß· ·ÐÀ¶¡¢¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¤¥é¥¹¥È¡§ÇöÍÕ ¥«¥²¥íー


¡¦»²²Ã¥­¥ã¥¹¥È¡§Á°Ìî ÃÒ¾¼¡¢ÎëÌÚ ÖÅÂÁ¡¢È¬Âå Âó¡¢²¬ËÜ ¿®É§¡¢¸ÅÀî ¿µ ¤Û¤«



¡¦¥¿¥¤¥È¥ë³µÍ×¡§¡Ö¤½¤ì¡×¤Ï――Èà½÷¤òÅ·»È¤Ë¤â°­Ëâ¤Ë¤â¤¹¤ë



ÉñÂæ¤Ï19À¤µª½éÆ¬¤ÎÅì²¤¡£


ÆüËÜ¤¬ËëËö¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»þ¤«¤éÁÌ¤ë¤³¤ÈÌó50Ç¯Á°¡£


ÃÏµå¤ÎÈ¿ÂÐÂ¦¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤òÃæ¿´¤Ë¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤¬Àï±²¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£


¤½¤·¤Æ¡¢¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¤ÎÅì²¤ÊýÌÌ¤Ø¤Î¿¯¹¶¤È¶¦¤Ë¡¢Êª¸ì¤ÏÆ°¤­½Ð¤¹――



¡ØÇöºùµ´¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¡£ÊÑ¼ã¿å(¤ª¤Á¤ß¤º)¤Îµ¯¸»¤òÃµ¤ëÊª¸ì¡£



2026Ç¯8·î27Æü¤ËÈ¯Çä·èÄê¡ª¡¡2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ³«»Ï¤Ç¤¹¡ª



¡¦¥Ïー¥É¡§Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch(TM) Lite


¡¦È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯8·î27ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê


¡¦¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¡§(C)IDEA FACTORY/DESIGN FACTORY


¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.otomate.jp/witch_bere/


¡¦¸ø¼°SNS¡ÊX¡Ë¡§https://x.com/WitchB_otomate


¡¦¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥àー¥Óー¡§https://youtu.be/Z_j6xGDMLC0





¡¦¥¿¥¤¥È¥ë¡§MIX DUNK -KING OF BASKETBALL-


¡¦¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥×¥í¥Ð¥¹¥±Áª¼ê¤Î·ã¥¢¥ÄÎø°¦ADV


¡¦¥­ー¥ïー¥É¡§Àîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹¡¢ÃË½÷º®¹ç¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥êー¥°¡¢¾¡Íø¤ÈÇÔÀï


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡§¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¸¶²è¡§ÃæÂ¼ Î¶ÆÁ¡¢´Æ½¤¡§B.LEAGUE½êÂ°¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¯¥é¥Ö¡¡Àîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹¡¢´Æ½¤¡¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡§AKB48 ÂçÀ¹ ¿¿Êâ¡¢ÉÛÂÞ É´³ñ


¡¦»²²Ã¥­¥ã¥¹¥È¡§Âô¾ë Àé½Õ¡¢±ÝÌÚ ½ßÌï¡¢»ûÅç ÂóÆÆ¡¢ÃæÅç ¥è¥·¥­¡¢¿ùÅÄ ÃÒÏÂ ¤Û¤«



¡¦¥¿¥¤¥È¥ë³µÍ×¡§ºÇ¶¯(MIX)¥Áー¥à¤Ç¾¡Íø(TOP)¤òÃ¥¤¤¼è¤ì¡ª



¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¯¥é¥Ö¡ÖÀîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹¡×¤È¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡ÖAKB48¡×¤¬´Æ½¤¤¹¤ë¿·´¶³Ð½÷À­¸þ¤±Îø°¦¥²ー¥à¡£


Àîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Áª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬¥Áー¥à¤È¶¦¤ËÃË½÷º®¹ç¥êー¥°¤ÇÊ³Æ®¤¹¤ë¥¹¥Èー¥êー¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¶ìÆñ¤äµÕ¶­¤¬½±¤¤¤«¤«¤ëÃæ¤Ç¤ÎÇ®¤¤¥É¥é¥Þ¤ä¡¢´Å¤¯¤â¤É¤«¤·¤¤Êª¸ì¤òÉÁ¤­¤Þ¤¹¡£



¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥àー¥Óー¤¬½é¸ø³«¡£



¡¦¥Ïー¥É¡§Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch(TM) Lite


¡¦È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯È¯ÇäÍ½Äê


¡¦¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¡§(C)KAWASAKI BRAVE THUNDERS/AKB48/VISUALNOTES./IDEA FACTORY


¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.otomate.jp/mix_dunk/¡¡¢¨2·î16Æü(·î)¸ø³«Í½Äê


¡¦¸ø¼°SNS¡ÊX¡Ë¡§https://x.com/MIX_otomate


¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¸ø³«¥àー¥Óー¡§https://youtu.be/6UIpZG5zdVE





¡¦¥¿¥¤¥È¥ë¡§Sullyland Nursery Rhyme


¡¦¥¸¥ã¥ó¥ë¡§½÷À­¸þ¤±Îø°¦ADV


¡¦¥­ー¥ïー¥É¡§¥Þ¥ì¥Ë¥¹º×¡¢Å·Çé¡¢¥È¥é¥¦¥Þ


¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡§¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡§¹õÎØ æû¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡§°ì ¥¸¥çー¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡§miko¡¢¥·¥Ê¥ê¥ª¡§²ÆÌî ·Ê


¡¦»²²Ã¥­¥ã¥¹¥È¡§ºä ÂÙÅÍ¡¢»³²¼ À¿°ìÏº¡¢ÀÆÆ£ ÁÔÇÏ¡¢ÀÐÀî ³¦¿Í¡¢ÅÄ´Ý ÆÆ»Ö¡¢Âå±Ê Íã¡¢ÆâÅÄ ÍºÇÏ ¤Û¤«



¡¦¥¿¥¤¥È¥ë³µÍ×¡§――»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢²õ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£



¤¢¤ëÆü¡¢£²¤Ä¤ÎÀ¤³¦¤Î¶Ñ¹Õ¤¬Êø¤ì¤¿¡£


¸½¼ÂÀ¤³¦¤Î¡Ø½¡¶µÅÔ»Ô¥Þ¥ì¥Ë¥¹¡Ù¤Ï¡Ø»à¼Ô¤ÎÀ¤³¦¥µ¥êー¥é¥ó¥É¡Ù¤È¾¯¤·¤º¤ÄÍ»¹ç¤·»Ï¤á¤ë¡£



Èà¤é¤Ï³¹¤ÎÍ»¹ç¤ò»ß¤á¤ë¤¿¤á¡¢


Ãë¤Ï¡Ø¥Þ¥ì¥Ë¥¹º×¡Ù¤Î½àÈ÷¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëÆü¾ï¡£


Ìë¤Ï¡¢¿À¤Î»È¤¤¡Ø¥·¥í¡Ù¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ¿¤¬¤±¤Î¥²ー¥à¡ØÌë¤Î¼ø¶È¡Ù¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£



Ã¥¤ï¤ì¤¿µ­²±¤Î¥Ôー¥¹¡£


ÆÍ¤­ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥È¥é¥¦¥Þ¡£


¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤ë¥Þ¥ì¥Ë¥¹º×¡£



¡Ä¡Ä¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤Þ¤ÀÊø²õ¤Î½ø¾Ï¤Ë²á¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£



¡ØÌÔ½Ã»È¤¤¤È²¦»ÒÍÍ¡Ù¤ä¡ØCode:Realize¡Ù¥·¥êー¥º¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ëmiko»á¤Î´°Á´¿·ºî¤Ç¤¹¡ª



¥á¥¤¥ó¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¥­¥ã¥¹¥È¾ðÊó¤ò½é¸ø³«¡£



¡¦¥Ïー¥É¡§Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch(TM) Lite


¡¦¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¡§(C)IDEA FACTORY/DESIGN FACTORY


¡¦¥Æ¥£¥¶ー¥µ¥¤¥È¡§https://www.otomate.jp/sullyland/¡¡¢¨2·î16Æü(·î)¸ø³«Í½Äê


¡¦¸ø¼°SNS¡ÊX¡Ë¡§https://x.com/SN_otomate


¡¦¥­¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½¥àー¥Óー¡§https://youtu.be/hwhpJovMGH4



¡Ú¥ª¥È¥á¥¤¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û







¡Ö¥ª¥È¥á¥¤¥È¡×¤È¤Ï¡¢¥²ー¥à¥½¥Õ¥È¥áー¥«ー¡¢¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¼ê³Ý¤±¤ë½÷À­¸þ¤±¤ÎÎø°¦¥²ー¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡ÖÇöºùµ´¡×¤ä·à¾ìÈÇ¥¢¥Ë¥á¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ÖCollar¡ßMalice¡×¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤¥·¥êー¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£


2018Ç¯¤«¤é¤ÏNintendo Switch(TM)¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÅ¸³«¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´û¤Ë89¥¿¥¤¥È¥ë¤òÈ¯Çä¡Ê2026Ç¯2·î15Æü¸½ºß¡Ë¡£


¤Þ¤¿¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥²ー¥à¤À¤±¤Ë»ß¤Þ¤é¤º¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥°¥Ã¥º¡¢Â¾´ë¶È¤È¤Î¥³¥é¥ÜÅ¸³«¡¢¹¹¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦ÃÓÂÞ¤Ë¥ª¥È¥á¥¤¥È¥Ó¥ë¤ò¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¼þÊÕÅ¸³«¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£



¥ª¥È¥á¥¤¥È¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://www.otomate-p.jp/


¥ª¥È¥á¥¤¥È¸ø¼°SNS¡§https://x.com/OtomateWeb