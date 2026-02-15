¥ª¥È¥á¥¤¥È¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖDessert de Otomate 2026(¥Ç¥»ー¥ë ¥É¥¥ ¥ª¥È¥á¥¤¥È2026)¡×¤Ë¤Æ¿·¾ðÊó¤òÂ¿¿ôÈ¯É½¡ª
¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º´Æ£ ²Å¹¸¡¿½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡Ë¤Ï¡¢ËÜÆü2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿½÷À¸þ¤±¥²ー¥à¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ª¥È¥á¥¤¥È¡×¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖDessert de Otomate 2026¡×¤Ë¤Æ¡¢º£¸åÈ¯Çä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¿·ºî¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¿·¾ðÊó¤Ê¤É¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâ¤Ç¤Ï¡¢¿·ºî¤È¤Ê¤ë5¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÀ©ºîÈ¯É½¤äÂ³Êó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¡¢ËÜÆü2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë21»þ30Ê¬¤è¤êÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò³«Àß¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿³Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¾ðÊó¡¢Êü±Ç¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
https://www.otomate.jp/event/dessert/2026/newtitle/
¢¨°ìÉô¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÊü±Ç¤µ¤ì¤¿±ÇÁüÆâÍÆ¤È¼ã´³°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥È¥á¥¤¥È¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖDessert de Otomate 2026¡×¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿³Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤Îº£¸å¤ÎÅ¸³«¡¦¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢»þ´ü¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤´°ÆÆâ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤Î¡Ö¥ª¥È¥á¥¤¥È¡×¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤Ë¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£¡Ö¥ª¥È¥á¥¤¥È¡×¿·ºî¥¿¥¤¥È¥ëÈ¯É½
¡¦¥¿¥¤¥È¥ë¡§°¼¤·¤Åô¸¸¶À¤Î¥¢¥ê¥¢¥¹
¡¦¥¸¥ã¥ó¥ë¡§µõ¤í¤Ê¤ë½Õ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¿´¤ò·Ò¤°Îø°¦ADV
¡¦¥ー¥ïー¥É¡§ÏÂÉ÷¥¢¥ê¥¹¡¢ÈëÌ©
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡§¥·¥Ê¥ê¥ª¡§ÊÒ¶Í Í³Ëà¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§À¶Çò ¤«¤ê¤ó¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡§ÍªÀ¥ ¤¢¤¤é¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§»ûÅè Åí»Ò
¡¦¥¿¥¤¥È¥ë³µÍ×¡§Íî¤Á¤í¡¢Íî¤Á¤í¡¢ÂÄ¤Á¤í
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤³¤³¤Ïµõ¤í¤ÎÅí¸»¶¿¡¢ÈëÌ©¤òÊû¤²¤¿¤éµ¢¤ì¤Ê¤¤――
¥·¥Ê¥ê¥ª¤ËÊÒ¶Í Í³Ëà»á¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÀ¶Çò ¤«¤ê¤ó»á¤ò·Þ¤¨¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¡ÚÏÂÉ÷¥¢¥ê¥¹¡Û¤ò¥â¥Áー¥Õ¤ËÉÁ¤¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
Åí¸»¶¿¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ëÎ¤¤Ç¡¢Èþ¤·¤¯¡¢Ñ³¤¯¡¢¤½¤·¤Æ»þ¤Ë¤ÏÐ¼°Å¤µ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë――´¶±þ(¤«¤ó¤Î¤¦)Åª¤Ç½ö¾ðÅª¤ÊÊª¸ì¤¬ËÂ¤¬¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¤½¤ó¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¤·¤¿¥Æ¥£¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Â³Êó¤Ë¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥Ïー¥É¡§Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch(TM) Lite
¡¦¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¡§(C)IDEA FACTORY
¡¦¥Æ¥£¥¶ー¥àー¥Óー¡§https://youtu.be/lsKWAvXFoZI
¡¦¥¿¥¤¥È¥ë¡§·¯¤ËÏÇ¤¤¡¢·¯¤ËÅ®¤ì¤ë¡£
¡¦¥¸¥ã¥ó¥ë¡§½÷À¸þ¤±Îø°¦ADV
¡¦¥ー¥ïー¥É¡§ÃË½÷¤Î¥ª¥á¥¬¥Ðー¥¹¡¢¸½Âå¤â¤Î¡¢²Æ¤È³¤
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡§¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡§Âç»³ ¾®ÇÈ¡¢¸¶²è¡§Æ¡²Ð¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¿¥·¥Ê¥ê¥ª´Æ½¤¡§°ì ¥¸¥çー¡¢¥·¥Ê¥ê¥ª¡§¹çÆ±²ñ¼ÒRe,AER
¡¦»²²Ã¥¥ã¥¹¥È¡§ÀéÍÕ æÆÌé¡¢ËÙ¹¾ ½Ö¡¢·§Ã« ·òÂÀÏº¡¢ÂçÄÍ ¹ä±û¡¢¾®ÎÓ Àé¹¸ ¤Û¤«
¡¦¥¿¥¤¥È¥ë³µÍ×¡§――µá¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢°¦¤ÎÈÖ¡Ê¤Ä¤¬¤¤¡Ë¡£
¤º¤Ã¤È¥Ðー¥¹À¤ò»ý¤¿¤º¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢
¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¥ª¥á¥¬¤À¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡ØÈÖ¤Î¤¤¤Ê¤¤¥ª¥á¥¬¤Ï£²£µºÐ¤Þ¤Ç¤Ë»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡Ù
¤½¤ó¤Ê»ö¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿Èà½÷¤Ï¡¢À¸¤¤ë¤¿¤á¤ËÈÖ¤È¤Ê¤ëÁê¼ê¤òÃµ¤¹¤³¤È¤Ë¡£
¤½¤·¤Æ£µÇ¯¤Ö¤ê¤Ëµ¢¾Ê¤·¤¿ÃÏ¸µ¤Ç¡¢ÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Í§¿Í¤¿¤Á¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë¡£
Èà¤é¤ÈÀÜ¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¶»¤ÎÆâ¤ËÍ¯¤¤¤Æ¤¯¤ëÃ¸¤¤Îø¿´¡¢
¤½¤·¤ÆÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤ËÜÇ½――
¤½¤ÎÀè¤Ëµá¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¿¤À¤Ò¤È¤ê¤ÎÈÖ¡£
¥ª¥È¥á¥¤¥È½é¤Î¡¢ÃË½÷¤Î¥ª¥á¥¬¥Ðー¥¹¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿²µ½÷¥²ー¥àºîÉÊ¤Ç¤¹¡ª
¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¥¥ã¥¹¥È¾ðÊó¤ò½é¸ø³«¡£
¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯7·î30Æü¤ËÈ¯Çä·èÄê¡ª2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ³«»Ï¤Ç¤¹¡ª
¡¦¥Ïー¥É¡§Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch(TM) Lite
¡¦È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯7·î30ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê
¡¦¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¡§(C)IDEA FACTORY/DESIGN FACTORY
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.otomate.jp/kiminimadoi/¡¡¢¨2·î16Æü(·î)¸ø³«Í½Äê
¡¦¸ø¼°SNS¡ÊX¡Ë¡§https://x.com/KK_otomate
¡¦ÆÃÊóPV¡§https://youtu.be/hOm-6hyJ-7c
¢£¡Ö¥ª¥È¥á¥¤¥È¡×¥¿¥¤¥È¥ë¡¡ÄÉ²Ã¾ðÊóÈ¯É½
¡¦¥¿¥¤¥È¥ë¡§Çöºùµ´°ÛÊ¹ ¥Ù¥ì¥¸¥ó¥¹¥ー¤ÎËâ½÷
¡¦¥¸¥ã¥ó¥ë¡§½÷À¸þ¤±¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯ADV
¡¦¥ー¥ïー¥É¡§ÊÑ¼ã¿å(¤ª¤Á¤ß¤º)¡¢Çöºùµ´¡¢¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥óÀïÁè
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡§Áí¹ç¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡§Æ£ß· ·ÐÀ¶¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¤¥é¥¹¥È¡§ÇöÍÕ ¥«¥²¥íー
¡¦»²²Ã¥¥ã¥¹¥È¡§Á°Ìî ÃÒ¾¼¡¢ÎëÌÚ ÖÅÂÁ¡¢È¬Âå Âó¡¢²¬ËÜ ¿®É§¡¢¸ÅÀî ¿µ ¤Û¤«
¡¦¥¿¥¤¥È¥ë³µÍ×¡§¡Ö¤½¤ì¡×¤Ï――Èà½÷¤òÅ·»È¤Ë¤â°Ëâ¤Ë¤â¤¹¤ë
ÉñÂæ¤Ï19À¤µª½éÆ¬¤ÎÅì²¤¡£
ÆüËÜ¤¬ËëËö¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»þ¤«¤éÁÌ¤ë¤³¤ÈÌó50Ç¯Á°¡£
ÃÏµå¤ÎÈ¿ÂÐÂ¦¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤òÃæ¿´¤Ë¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤¬Àï±²¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¤ÎÅì²¤ÊýÌÌ¤Ø¤Î¿¯¹¶¤È¶¦¤Ë¡¢Êª¸ì¤ÏÆ°¤½Ð¤¹――
¡ØÇöºùµ´¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¡£ÊÑ¼ã¿å(¤ª¤Á¤ß¤º)¤Îµ¯¸»¤òÃµ¤ëÊª¸ì¡£
2026Ç¯8·î27Æü¤ËÈ¯Çä·èÄê¡ª¡¡2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ³«»Ï¤Ç¤¹¡ª
¡¦¥Ïー¥É¡§Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch(TM) Lite
¡¦È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯8·î27ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê
¡¦¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¡§(C)IDEA FACTORY/DESIGN FACTORY
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.otomate.jp/witch_bere/
¡¦¸ø¼°SNS¡ÊX¡Ë¡§https://x.com/WitchB_otomate
¡¦¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥àー¥Óー¡§https://youtu.be/Z_j6xGDMLC0
¡¦¥¿¥¤¥È¥ë¡§MIX DUNK -KING OF BASKETBALL-
¡¦¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥×¥í¥Ð¥¹¥±Áª¼ê¤Î·ã¥¢¥ÄÎø°¦ADV
¡¦¥ー¥ïー¥É¡§Àîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹¡¢ÃË½÷º®¹ç¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥êー¥°¡¢¾¡Íø¤ÈÇÔÀï
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡§¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¸¶²è¡§ÃæÂ¼ Î¶ÆÁ¡¢´Æ½¤¡§B.LEAGUE½êÂ°¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¯¥é¥Ö¡¡Àîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹¡¢´Æ½¤¡¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡§AKB48 ÂçÀ¹ ¿¿Êâ¡¢ÉÛÂÞ É´³ñ
¡¦»²²Ã¥¥ã¥¹¥È¡§Âô¾ë Àé½Õ¡¢±ÝÌÚ ½ßÌï¡¢»ûÅç ÂóÆÆ¡¢ÃæÅç ¥è¥·¥¡¢¿ùÅÄ ÃÒÏÂ ¤Û¤«
¡¦¥¿¥¤¥È¥ë³µÍ×¡§ºÇ¶¯(MIX)¥Áー¥à¤Ç¾¡Íø(TOP)¤òÃ¥¤¤¼è¤ì¡ª
¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¯¥é¥Ö¡ÖÀîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹¡×¤È¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡ÖAKB48¡×¤¬´Æ½¤¤¹¤ë¿·´¶³Ð½÷À¸þ¤±Îø°¦¥²ー¥à¡£
Àîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Áª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬¥Áー¥à¤È¶¦¤ËÃË½÷º®¹ç¥êー¥°¤ÇÊ³Æ®¤¹¤ë¥¹¥Èー¥êー¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¶ìÆñ¤äµÕ¶¤¬½±¤¤¤«¤«¤ëÃæ¤Ç¤ÎÇ®¤¤¥É¥é¥Þ¤ä¡¢´Å¤¯¤â¤É¤«¤·¤¤Êª¸ì¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥àー¥Óー¤¬½é¸ø³«¡£
¡¦¥Ïー¥É¡§Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch(TM) Lite
¡¦È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯È¯ÇäÍ½Äê
¡¦¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¡§(C)KAWASAKI BRAVE THUNDERS/AKB48/VISUALNOTES./IDEA FACTORY
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.otomate.jp/mix_dunk/¡¡¢¨2·î16Æü(·î)¸ø³«Í½Äê
¡¦¸ø¼°SNS¡ÊX¡Ë¡§https://x.com/MIX_otomate
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¸ø³«¥àー¥Óー¡§https://youtu.be/6UIpZG5zdVE
¡¦¥¿¥¤¥È¥ë¡§Sullyland Nursery Rhyme
¡¦¥¸¥ã¥ó¥ë¡§½÷À¸þ¤±Îø°¦ADV
¡¦¥ー¥ïー¥É¡§¥Þ¥ì¥Ë¥¹º×¡¢Å·Çé¡¢¥È¥é¥¦¥Þ
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡§¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡§¹õÎØ æû¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡§°ì ¥¸¥çー¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡§miko¡¢¥·¥Ê¥ê¥ª¡§²ÆÌî ·Ê
¡¦»²²Ã¥¥ã¥¹¥È¡§ºä ÂÙÅÍ¡¢»³²¼ À¿°ìÏº¡¢ÀÆÆ£ ÁÔÇÏ¡¢ÀÐÀî ³¦¿Í¡¢ÅÄ´Ý ÆÆ»Ö¡¢Âå±Ê Íã¡¢ÆâÅÄ ÍºÇÏ ¤Û¤«
¡¦¥¿¥¤¥È¥ë³µÍ×¡§――»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢²õ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¤¢¤ëÆü¡¢£²¤Ä¤ÎÀ¤³¦¤Î¶Ñ¹Õ¤¬Êø¤ì¤¿¡£
¸½¼ÂÀ¤³¦¤Î¡Ø½¡¶µÅÔ»Ô¥Þ¥ì¥Ë¥¹¡Ù¤Ï¡Ø»à¼Ô¤ÎÀ¤³¦¥µ¥êー¥é¥ó¥É¡Ù¤È¾¯¤·¤º¤ÄÍ»¹ç¤·»Ï¤á¤ë¡£
Èà¤é¤Ï³¹¤ÎÍ»¹ç¤ò»ß¤á¤ë¤¿¤á¡¢
Ãë¤Ï¡Ø¥Þ¥ì¥Ë¥¹º×¡Ù¤Î½àÈ÷¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëÆü¾ï¡£
Ìë¤Ï¡¢¿À¤Î»È¤¤¡Ø¥·¥í¡Ù¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ¿¤¬¤±¤Î¥²ー¥à¡ØÌë¤Î¼ø¶È¡Ù¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£
Ã¥¤ï¤ì¤¿µ²±¤Î¥Ôー¥¹¡£
ÆÍ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥È¥é¥¦¥Þ¡£
¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤ë¥Þ¥ì¥Ë¥¹º×¡£
¡Ä¡Ä¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤Þ¤ÀÊø²õ¤Î½ø¾Ï¤Ë²á¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ØÌÔ½Ã»È¤¤¤È²¦»ÒÍÍ¡Ù¤ä¡ØCode:Realize¡Ù¥·¥êー¥º¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ëmiko»á¤Î´°Á´¿·ºî¤Ç¤¹¡ª
¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¥¥ã¥¹¥È¾ðÊó¤ò½é¸ø³«¡£
¡¦¥Ïー¥É¡§Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch(TM) Lite
¡¦¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¡§(C)IDEA FACTORY/DESIGN FACTORY
¡¦¥Æ¥£¥¶ー¥µ¥¤¥È¡§https://www.otomate.jp/sullyland/¡¡¢¨2·î16Æü(·î)¸ø³«Í½Äê
¡¦¸ø¼°SNS¡ÊX¡Ë¡§https://x.com/SN_otomate
¡¦¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½¥àー¥Óー¡§https://youtu.be/hwhpJovMGH4
¡Ú¥ª¥È¥á¥¤¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡Ö¥ª¥È¥á¥¤¥È¡×¤È¤Ï¡¢¥²ー¥à¥½¥Õ¥È¥áー¥«ー¡¢¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¼ê³Ý¤±¤ë½÷À¸þ¤±¤ÎÎø°¦¥²ー¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡ÖÇöºùµ´¡×¤ä·à¾ìÈÇ¥¢¥Ë¥á¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ÖCollar¡ßMalice¡×¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤¥·¥êー¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
2018Ç¯¤«¤é¤ÏNintendo Switch(TM)¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÅ¸³«¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´û¤Ë89¥¿¥¤¥È¥ë¤òÈ¯Çä¡Ê2026Ç¯2·î15Æü¸½ºß¡Ë¡£
¤Þ¤¿¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥²ー¥à¤À¤±¤Ë»ß¤Þ¤é¤º¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥°¥Ã¥º¡¢Â¾´ë¶È¤È¤Î¥³¥é¥ÜÅ¸³«¡¢¹¹¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦ÃÓÂÞ¤Ë¥ª¥È¥á¥¤¥È¥Ó¥ë¤ò¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¼þÊÕÅ¸³«¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ª¥È¥á¥¤¥È¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://www.otomate-p.jp/
¥ª¥È¥á¥¤¥È¸ø¼°SNS¡§https://x.com/OtomateWeb