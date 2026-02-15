ÆüËÜ½é³«ºÅ¤Î¡ØELDEN RING¡Ù¥ªー¥±¥¹¥È¥é¥³¥ó¥µー¥È¤Î¥é¥¤¥ÖCD¤¬È¯Çä·èÄê¡ªËÜÆü2·î15Æü¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ³«»Ï¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¡¢2026Ç¯2·î15Æü(Æü)¡¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¹ñÎ©Âç¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡ØELDEN RING¡Ù¤Î¸ø¼°¥ªー¥±¥¹¥È¥é¥³¥ó¥µー¥È¡ÖELDEN RING SYMPHONIC ADVENTURE¡×¤Î¥é¥¤¥ÖCD¤ò2026Ç¯5·î¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»Ø´ø¤Ï¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë·ªÅÄÇîÊ¸»á¡¢±éÁÕ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÇºÇ¤âÄ¹¤¤Îò»Ë¤ò¸Ø¤ë¡ÖÅìµþ¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ëー¸ò¶Á³ÚÃÄ¡×¤È¡¢¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î»Ø´ø¼Ô¤È¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤Ë¤è¤ë¡¢¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ê¶¦±é¡£¥²ー¥à²»³Ú¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢°µÅÝÅª¤Ê²»¤Î¸ü¤ß¤È¿¼¤¤¶Á¤¤Ç¡ØELDEN RING¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤òÉÁ¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥³¥ó¥µー¥È¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ê¤ÉÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¤¤¤º¤ì¤âÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢º£²ó¡¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¹ñÎ©Âç¥Ûー¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ½é¸ø±é¤âËþÀÊ¡¢ÂçÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥é¥¤¥Ö²»¸»CD¤Ï¡¢²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤ÈÁÔÂç¤Ê±éÁÕ¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿µÇ°¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤¹¡£
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È²ÏÂ¼¹¯Êå»á¤È¡ØELDEN RING¡Ù¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTORCH TORCH¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ëËÜ¸ø±é¸ø¼°¥¢ー¥È¤òºÎÍÑ¡£¡ØELDEN RING¡Ù¤Î»É·ã¤ËËþ¤Á¤¿¹Âç¤ÊÀ¤³¦¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¥³¥éー¥¸¥å¥¢ー¥È¤¬¡¢¥Ïー¥É¥«¥Ðー¤Î¹âµé´¶¤¢¤ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸Á´ÌÌ¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÉõÆþ¤Î¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¤Ë¤ÏÅöÆü¤ÎÌÏÍÍ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¼Ì¿¿¤òÂ¿¿ô·ÇºÜ¡£
2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë21»þ¤è¤ê¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¸ø¼°¥¨¥ó¥¿¥á¥³¥Þー¥¹¥µ¥¤¥È¡ÖASOBI STORE¡×¤Û¤«¡¢³ÆË¡¿Í¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ASOBI STORE URL ¡§https://shop.asobistore.jp/products/detail/235398-00-00-00
¢£³ÆÅ¹ÊÞ£Õ£Ò£Ì¡§https://lnk.to/WzIsVF
¢£¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡ÖELDEN RING SYMPHONIC ADVENTURE -CONCERT ALBUM-¡×
»Ø´ø¡§·ªÅÄÇîÊ¸¡¢±éÁÕ¡§Åìµþ¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ëー¸ò¶Á³ÚÃÄ
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯5·î27Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä¡¡¢¨2·î15Æü¤Î¥ªー¥±¥¹¥È¥é¥³¥ó¥µー¥È½ª±é¸å¤è¤êÍ½Ìó³«»ÏÍ½Äê
´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×
Äê²Á(ÀÇ¹þ)¡§\6,600 (ÀÇÈ´\6,000)
»ÅÍÍ¡§
CD£²ËçÁÈ
¸«³«¤¥Ïー¥É¥«¥Ðー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡Ê½Ä Ìó264 mm¡ß²£ Ìó230mm¡Ë
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È (½Ä Ìó259 mm¡ß²£ Ìó454mm)¡¡
¢¨ËÜºîÉÊ¤Ï¸åÆüÇÛ¿®¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ýÏ¿¶Ê¡§
M01 Opening
M02 Elden Ring
M03 Character Creation
M04 Limgrave
M05 Formidable Foe I
M06 Margit, the Fell Omen
M07 Roundtable Hold
M08 Stormveil Castle
M09 Old Castle
M10 Godrick, The Grafted [Part 1]
M11 Godrick, The Grafted [Part 2]
M12 Liurnia of the Lakes
M13 Song of Lament
M14 Academy of Raya Lucaria
M15 Red Wolf of Radagon
M16 Rennala, Queen of the Full Moon
M17 Caelid
M18 Erdtree Avatar
M19 Song of Honor
M20 Starscourge Radahn
M21 Volcano Manor
M22 God¡¾Devouring Serpent
M23 Altus Plateau
M24 Erdtree Knights
M25 Leyndell, Royal Capital
M26 Lord's Apparition
M27 Morgott, the Omen King
M28 Great Underground Rivers
M29 Regal Ancestor Spirit
M30 Mohg, Lord of Blood
M31 Eternal City
M32 Astel, Naturalborn of the Void
M33 Fallen Knights
M34 Omen Illusion
M35 No Title [Merchant's Melody]
M36 Miquella's Haligtree
M37 Elphael
M38 Malenia, Blade of Miquella
M39 Fire Giant
M40 Crumbling Farum Azula
M41 Godskin Apostles
M42 Beast Clergyman
M43 Godfrey, First Elden Lord
M44 The Final Battle
M45 Ending
M46 Elden Ring
ENCORE
M47 Nightreign from ELDEN RING NIGHTREIGN
M48 The Promised Consort from ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE
¢¨¼ýÏ¿¶Ê¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¢ÍøÉ½µ¡§(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)FromSoftware, Inc.
ÉÊÈÖ¡§BNEI-00394/00395
JAN¡§4573685194662
¡ã·ªÅÄÇîÊ¸¡ä
1988Ç¯¡¢Âè23²óÅìµþ¹ñºÝ²»³Ú¥³¥ó¥¯ー¥ë»Ø´øÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂè£±°ÌÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÍâÇ¯¡¢¹ñÆâ¼çÍ×¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤ò»Ø´ø¤·¥Ç¥Ó¥åー¡£1989Ç¯¤ËÅÏ²¤¡£Æ±Ç¯¡¢Âè1²ó¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥Ú¥É¥í¥Ã¥Æ¥£¹ñºÝ»Ø´ø¼Ô¥³¥ó¥¯ー¥ë¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤ËÆþ¾Þ¤·¹ñºÝÅª¤ÊÉ¾²Á¤ò³ÎÎ©¡£1995Ç¯¡¢Âè1²ó¥·¥Ù¥ê¥¦¥¹¹ñºÝ»Ø´ø¼Ô¥³¥ó¥¯ー¥ë¡Ê¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡Ë¤ÎºÇ¹â°Ì¤Ëµ±¤¯¡£Æ±Ç¯¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÊüÁ÷¸ò¶Á³ÚÃÄ¤è¤ê¾·¤«¤ì¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·Âç¹¥É¾¤òÇî¤¹¡£°Ê¸å¡¢¥Ø¥ë¥·¥ó¥¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ëー´É¸¹³ÚÃÄÅù¤ËµÒ±é¤·¡¢»Ø´ø¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÃå¼Â¤ËÀÑ¤ß¡¢¹ñÆâ³°¤Ë¤Æ³èÈ¯¤Ê»Ø´ø³èÆ°¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤Î¸ÅÅµ¤«¤é¸½ÂåºîÉÊ¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥ì¥Ñー¥È¥êー¤ò»ý¤Ä¤Û¤«¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤Î³èÌö¤¬¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ø´ø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ãÅìµþ¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ëー¸ò¶Á³ÚÃÄ¡ä
1911Ç¯ÁÏÎ©¡¢ÆüËÜ¤ÇºÇ¤âÄ¹¤¤Îò»Ë¤ò¤â¤Ä¥ªー¥±¥¹¥È¥é¡£¥·¥ó¥Õ¥©¥Ëー¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤È·à¾ì¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤ÎÎ¾µ¡Ç½¤òÊ»¤»¤â¤Ä¡£Ì¾ÍÀ²»³Ú´ÆÆÄ¥Á¥ç¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¥Õ¥ó¡¢¼óÀÊ»Ø´ø¼Ô¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¡¦¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥¹¥Èー¥Ë¡¢ÆÃÊÌµÒ±é»Ø´ø¼Ô¥ß¥Ï¥¤¥ë¡¦¥×¥ì¥È¥Ë¥ç¥Õ¡£¼«¼ç¸ø±é¤ÎÂ¾¡¢¿·¹ñÎ©·à¾ìÂ¾¤Ç¤Î¥ª¥Ú¥é¡¦¥Ð¥ì¥¨±éÁÕ¡¢NHKÂ¾¤Ë¤ª¤±¤ëÊüÁ÷±éÁÕ¤Ç¹â¿å½à¤Î±éÁÕ³èÆ°¤òÅ¸³«¡£³¤³°¸ø±é¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤¤¡¢¹â¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£1989Ç¯¤è¤êBunkamura¥ªー¥Á¥ãー¥É¥Ûー¥ë¤È¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º·ÀÌó¤òÄù·ë¡£Ê¸µþ¶è¡¢ÀéÍÕ»Ô¡¢·Ú°æÂôÄ®¡¢Ä¹²¬»Ô¤È»ö¶ÈÄó·È¤ò¡¢´¢Ã«»Ô¤ÈÏ¢·È¶¨Äê¤ò·ë¤Ó¡¢³ÆÃÏ°è¤È¤Î¶µ°éÅª¡¢ÁÏÂ¤Åª¤ÊÊ¸²½¸òÎ®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã²ÏÂ¼¹¯Êå¡ä
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È/¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡£1979Ç¯¹Åç¸©À¸¤Þ¤ì¡£¥³¥éー¥¸¥å¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ä¹ñÆâ³°¤Ç¤Î¸ÄÅ¸¡¢¥°¥ëー¥×Å¸¤ËÂ¿¿ô»²²Ã¡£ÂåÉ½ºî¤ËÂçÍ§¹îÍÎ»á¤Î½é¤ÎÂçµ¬ÌÏ¸¶²èÅ¸¡ØÂçÍ§¹îÍÎGENGAÅ¸¡Ù¡Ê2012¡Ë¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÀ©ºî¤äAKIRA¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥³¥éー¥¸¥åºîÉÊ¡ÖAKIRA ART WALL PROJECT¡×¤ÎÈ¯É½¡Ê2019¡Ë¡¢Oasis¥Ç¥Ó¥åー30¼þÇ¯µÇ°¥Ð¥ó¥É¥í¥´¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡£¸½ºß¤â¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥ïー¥¯¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢½ñÀÒ¤ÎÁõÃú¡¢¹¹ð¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2021Ç¯¤ËUT¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ë½¢Ç¤¡£
¡ãTORCH TORCH¡ä
¡ØELDEN RING¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡ØDARK SOULS¡Ù¤ä¡ØBloodborne¡Ù¤Ê¤É¡¢¥Õ¥í¥à¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¤Ë¤è¤ë¥²ー¥àºîÉÊ¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ä¡¢ºÇÀèÃ¼¤Îµ»½Ñ¤Ç¥¢¥ó¥Æ¥£ー¥¯´¶¤ò±é½Ð¤·¤¿¥·¥ë¥Ðー¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ê¤É¡¢ÆÈ¼«¤ÎÈþ³Ø¤Ç¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈ¯É½¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡£
¡ã³Æ¼ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤ÓX (µìTwitter) ¡ä
ELDEN RING¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¢ªELDEN RING | ¥¨¥ë¥Ç¥ó¥ê¥ó¥°(https://www.eldenring.jp/)
ELDEN RING SYMPHONIC ADVENTURE¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¢ªELDEN RING SYMPHONIC ADVENTURE ÆüËÜ¸ø±é¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://eldenring-orchestra.bn-ent.net/)
Bandai Namco Game Music¸ø¼°¥µ¥¤¥È¢ªhttps://gamemusic.bn-ent.net/
Bandai Namco Game Music¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¢ª@BNE_BNGM(https://x.com/BNE_BNGM)
ELDEN RING NIGHTREIGN DLC ¡ØThe Forsaken Hollows¡Ù¤¬2·î16Æü¤è¤ê²»³ÚÇÛ¿®³«»Ï¡ª
ELDENRING NIGHTRAIN DLC ¡ØThe Forsaken Hollows¡Ù¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤¬2·î16Æü¡¢Bandai Namco Game Music ¤è¤ê³Æ¼ï²»³ÚÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
The Forsaken Hollows¤òºÌ¤Ã¤¿¹ë²Ú¤ÇÁñ¸·¤Ê³Ú¶Ê¤¿¤Á¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÇÛ¿®³«»ÏÆü¡§2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë
ÇÛ¿®ÃÏ°è¡§Á´À¤³¦
ÇÛ¿®¶Ê¿ô¡§12¶Ê
ÇÛ¿®·ÁÂÖ¡§¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤ª¤è¤Ó¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°
ÇÛ¿®PF¡§iTunes, Apple Music, SpotifyÂ¾¡¢¼çÍ×¤Ê²»³Ú¥µ¥¤¥È¤è¤êÇÛ¿®
¢¨ÇÛ¿®¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ä²Á³ÊÅù¤Î¾ÜºÙ¤Ï³ÆÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãBandai Namco Game Music¤È¤Ï¡©¡ä
¥²ー¥à¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤òÃæ¿´¤Ë¡¢À¤³¦¤Ë¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÆÏ¤±¤ë¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÈ¯¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥ìー¥Ù¥ë¡£
¡Ö¥Ñ¥Ã¥¯¥Þ¥ó¡×¡¢¡ÖÅ´·ý¡×¡¢¡ÖÂÀ¸Ý¤ÎÃ£¿Í¡×¡¢¡Ö¥¨ー¥¹¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È¡×¡¢¡Ø¥Æ¥¤¥ë¥º ¥ª¥Ö¡Ù¥·¥êー¥º¤Ê¤É¤Î¼«¼ÒÈ¯¤ÎIP¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖELDEN RING¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡¢¶¨¶ÈÀè¤ä¥°¥ëー¥×²ñ¼ÒÅù¤È¶¦¤ËÁÏ½Ð¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥²ー¥à¡¦¥µー¥Ó¥¹·²¤ÎBGM¤òÃæ¿´¤Ë½ç¼¡ÇÛ¿®Í½Äê¡£
À¤³¦Ãæ¤Î¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿8bit¥µ¥¦¥ó¥É¤«¤é¡¢¸½Âå¤ÎRPG¥²ー¥à¤Ç¤ÏºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¥Õ¥ë¥ªー¥±¥¹¥È¥éÏ¿²»¤Ë¤è¤ëÀ¸¥µ¥¦¥ó¥É¤Þ¤Ç¡¢Áí¶Ê¿ô6,000¶Ê°Ê¾å¤Î¥²ー¥à¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤òÊÝÍ¡£
¥²ー¥à¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢IP¡¦³Ú¶Ê¡¦´ë²è¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ûÂ¸¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥ìー¥Ù¥ë¡ÖASOBINOTES¡×¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¥²ー¥à¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤Î¹¹¤Ê¤ë³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹¡£