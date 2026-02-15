ÆüËÜ½é³«ºÅ¤Î¡ØELDEN RING¡Ù¥ªー¥±¥¹¥È¥é¥³¥ó¥µー¥È¤Î¥é¥¤¥ÖCD¤¬È¯Çä·èÄê¡ªËÜÆü2·î15Æü¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ³«»Ï¡ª

³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¡¢2026Ç¯2·î15Æü(Æü)¡¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¹ñÎ©Âç¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡ØELDEN RING¡Ù¤Î¸ø¼°¥ªー¥±¥¹¥È¥é¥³¥ó¥µー¥È¡ÖELDEN RING SYMPHONIC ADVENTURE¡×¤Î¥é¥¤¥ÖCD¤ò2026Ç¯5·î¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



»Ø´ø¤Ï¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë·ªÅÄÇîÊ¸»á¡¢±éÁÕ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÇºÇ¤âÄ¹¤¤Îò»Ë¤ò¸Ø¤ë¡ÖÅìµþ¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ëー¸ò¶Á³ÚÃÄ¡×¤È¡¢¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î»Ø´ø¼Ô¤È¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤Ë¤è¤ë¡¢¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ê¶¦±é¡£¥²ー¥à²»³Ú¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢°µÅÝÅª¤Ê²»¤Î¸ü¤ß¤È¿¼¤¤¶Á¤­¤Ç¡ØELDEN RING¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤òÉÁ¤­½Ð¤·¤Þ¤¹¡£






ËÜ¥³¥ó¥µー¥È¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ê¤ÉÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¤¤¤º¤ì¤âÂç¤­¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢º£²ó¡¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¹ñÎ©Âç¥Ûー¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ½é¸ø±é¤âËþÀÊ¡¢ÂçÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥é¥¤¥Ö²»¸»CD¤Ï¡¢²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤ÈÁÔÂç¤Ê±éÁÕ¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿µ­Ç°¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤¹¡£



¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È²ÏÂ¼¹¯Êå»á¤È¡ØELDEN RING¡Ù¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTORCH TORCH¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ëËÜ¸ø±é¸ø¼°¥¢ー¥È¤òºÎÍÑ¡£¡ØELDEN RING¡Ù¤Î»É·ã¤ËËþ¤Á¤¿¹­Âç¤ÊÀ¤³¦¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¥³¥éー¥¸¥å¥¢ー¥È¤¬¡¢¥Ïー¥É¥«¥Ðー¤Î¹âµé´¶¤¢¤ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸Á´ÌÌ¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÉõÆþ¤Î¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¤Ë¤ÏÅöÆü¤ÎÌÏÍÍ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¼Ì¿¿¤òÂ¿¿ô·ÇºÜ¡£



2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë21»þ¤è¤ê¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¸ø¼°¥¨¥ó¥¿¥á¥³¥Þー¥¹¥µ¥¤¥È¡ÖASOBI STORE¡×¤Û¤«¡¢³ÆË¡¿Í¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¢£ASOBI STORE URL ¡§https://shop.asobistore.jp/products/detail/235398-00-00-00


¢£³ÆÅ¹ÊÞ£Õ£Ò£Ì¡§https://lnk.to/WzIsVF



¢£¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û

¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡ÖELDEN RING SYMPHONIC ADVENTURE -CONCERT ALBUM-¡×


»Ø´ø¡§·ªÅÄÇîÊ¸¡¢±éÁÕ¡§Åìµþ¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ëー¸ò¶Á³ÚÃÄ


È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯5·î27Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä¡¡¢¨2·î15Æü¤Î¥ªー¥±¥¹¥È¥é¥³¥ó¥µー¥È½ª±é¸å¤è¤êÍ½Ìó³«»ÏÍ½Äê


´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×


Äê²Á(ÀÇ¹þ)¡§\6,600 (ÀÇÈ´\6,000)


»ÅÍÍ¡§


CD£²ËçÁÈ


¸«³«¤­¥Ïー¥É¥«¥Ðー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡Ê½Ä Ìó264 mm¡ß²£ Ìó230mm¡Ë


¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È (½Ä Ìó259 mm¡ß²£ Ìó454mm)¡¡
¢¨ËÜºîÉÊ¤Ï¸åÆüÇÛ¿®¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£


¼ýÏ¿¶Ê¡§


M01 Opening


M02 Elden Ring


M03 Character Creation


M04 Limgrave


M05 Formidable Foe I


M06 Margit, the Fell Omen


M07 Roundtable Hold


M08 Stormveil Castle


M09 Old Castle


M10 Godrick, The Grafted [Part 1]


M11 Godrick, The Grafted [Part 2]


M12 Liurnia of the Lakes


M13 Song of Lament


M14 Academy of Raya Lucaria


M15 Red Wolf of Radagon


M16 Rennala, Queen of the Full Moon


M17 Caelid


M18 Erdtree Avatar


M19 Song of Honor


M20 Starscourge Radahn


M21 Volcano Manor


M22 God¡¾Devouring Serpent


M23 Altus Plateau


M24 Erdtree Knights


M25 Leyndell, Royal Capital


M26 Lord's Apparition


M27 Morgott, the Omen King


M28 Great Underground Rivers


M29 Regal Ancestor Spirit


M30 Mohg, Lord of Blood


M31 Eternal City


M32 Astel, Naturalborn of the Void


M33 Fallen Knights


M34 Omen Illusion


M35 No Title [Merchant's Melody]


M36 Miquella's Haligtree


M37 Elphael


M38 Malenia, Blade of Miquella


M39 Fire Giant


M40 Crumbling Farum Azula


M41 Godskin Apostles


M42 Beast Clergyman


M43 Godfrey, First Elden Lord


M44 The Final Battle


M45 Ending


M46 Elden Ring



ENCORE


M47 Nightreign from ELDEN RING NIGHTREIGN


M48 The Promised Consort from ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE



¢¨¼ýÏ¿¶Ê¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£


¸¢ÍøÉ½µ­¡§(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)FromSoftware, Inc.



ÉÊÈÖ¡§BNEI-00394/00395


JAN¡§4573685194662



¡ã·ªÅÄÇîÊ¸¡ä

1988Ç¯¡¢Âè23²óÅìµþ¹ñºÝ²»³Ú¥³¥ó¥¯ー¥ë»Ø´øÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂè£±°ÌÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÍâÇ¯¡¢¹ñÆâ¼çÍ×¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤ò»Ø´ø¤·¥Ç¥Ó¥åー¡£1989Ç¯¤ËÅÏ²¤¡£Æ±Ç¯¡¢Âè1²ó¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥Ú¥É¥í¥Ã¥Æ¥£¹ñºÝ»Ø´ø¼Ô¥³¥ó¥¯ー¥ë¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤ËÆþ¾Þ¤·¹ñºÝÅª¤ÊÉ¾²Á¤ò³ÎÎ©¡£1995Ç¯¡¢Âè1²ó¥·¥Ù¥ê¥¦¥¹¹ñºÝ»Ø´ø¼Ô¥³¥ó¥¯ー¥ë¡Ê¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡Ë¤ÎºÇ¹â°Ì¤Ëµ±¤¯¡£Æ±Ç¯¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÊüÁ÷¸ò¶Á³ÚÃÄ¤è¤ê¾·¤«¤ì¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·Âç¹¥É¾¤òÇî¤¹¡£°Ê¸å¡¢¥Ø¥ë¥·¥ó¥­¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ëー´É¸¹³ÚÃÄÅù¤ËµÒ±é¤·¡¢»Ø´ø¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¥­¥ã¥ê¥¢¤òÃå¼Â¤ËÀÑ¤ß¡¢¹ñÆâ³°¤Ë¤Æ³èÈ¯¤Ê»Ø´ø³èÆ°¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£


¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤Î¸ÅÅµ¤«¤é¸½ÂåºîÉÊ¤Þ¤ÇÉý¹­¤¤¥ì¥Ñー¥È¥êー¤ò»ý¤Ä¤Û¤«¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤Î³èÌö¤¬¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ø´ø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡£


¡ãÅìµþ¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ëー¸ò¶Á³ÚÃÄ¡ä

1911Ç¯ÁÏÎ©¡¢ÆüËÜ¤ÇºÇ¤âÄ¹¤¤Îò»Ë¤ò¤â¤Ä¥ªー¥±¥¹¥È¥é¡£¥·¥ó¥Õ¥©¥Ëー¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤È·à¾ì¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤ÎÎ¾µ¡Ç½¤òÊ»¤»¤â¤Ä¡£Ì¾ÍÀ²»³Ú´ÆÆÄ¥Á¥ç¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¥Õ¥ó¡¢¼óÀÊ»Ø´ø¼Ô¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¡¦¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥¹¥Èー¥Ë¡¢ÆÃÊÌµÒ±é»Ø´ø¼Ô¥ß¥Ï¥¤¥ë¡¦¥×¥ì¥È¥Ë¥ç¥Õ¡£¼«¼ç¸ø±é¤ÎÂ¾¡¢¿·¹ñÎ©·à¾ìÂ¾¤Ç¤Î¥ª¥Ú¥é¡¦¥Ð¥ì¥¨±éÁÕ¡¢NHKÂ¾¤Ë¤ª¤±¤ëÊüÁ÷±éÁÕ¤Ç¹â¿å½à¤Î±éÁÕ³èÆ°¤òÅ¸³«¡£³¤³°¸ø±é¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤¤¡¢¹â¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£1989Ç¯¤è¤êBunkamura¥ªー¥Á¥ãー¥É¥Ûー¥ë¤È¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º·ÀÌó¤òÄù·ë¡£Ê¸µþ¶è¡¢ÀéÍÕ»Ô¡¢·Ú°æÂôÄ®¡¢Ä¹²¬»Ô¤È»ö¶ÈÄó·È¤ò¡¢´¢Ã«»Ô¤ÈÏ¢·È¶¨Äê¤ò·ë¤Ó¡¢³ÆÃÏ°è¤È¤Î¶µ°éÅª¡¢ÁÏÂ¤Åª¤ÊÊ¸²½¸òÎ®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£


¡ã²ÏÂ¼¹¯Êå¡ä

¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È/¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡£1979Ç¯¹­Åç¸©À¸¤Þ¤ì¡£¥³¥éー¥¸¥å¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ä¹ñÆâ³°¤Ç¤Î¸ÄÅ¸¡¢¥°¥ëー¥×Å¸¤ËÂ¿¿ô»²²Ã¡£ÂåÉ½ºî¤ËÂçÍ§¹îÍÎ»á¤Î½é¤ÎÂçµ¬ÌÏ¸¶²èÅ¸¡ØÂçÍ§¹îÍÎGENGAÅ¸¡Ù¡Ê2012¡Ë¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÀ©ºî¤äAKIRA¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥³¥éー¥¸¥åºîÉÊ¡ÖAKIRA ART WALL PROJECT¡×¤ÎÈ¯É½¡Ê2019¡Ë¡¢Oasis¥Ç¥Ó¥åー30¼þÇ¯µ­Ç°¥Ð¥ó¥É¥í¥´¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡£¸½ºß¤â¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥ïー¥¯¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢½ñÀÒ¤ÎÁõÃú¡¢¹­¹ð¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2021Ç¯¤ËUT¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ë½¢Ç¤¡£


¡ãTORCH TORCH¡ä

¡ØELDEN RING¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡ØDARK SOULS¡Ù¤ä¡ØBloodborne¡Ù¤Ê¤É¡¢¥Õ¥í¥à¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¤Ë¤è¤ë¥²ー¥àºîÉÊ¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ä¡¢ºÇÀèÃ¼¤Îµ»½Ñ¤Ç¥¢¥ó¥Æ¥£ー¥¯´¶¤ò±é½Ð¤·¤¿¥·¥ë¥Ðー¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ê¤É¡¢ÆÈ¼«¤ÎÈþ³Ø¤Ç¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈ¯É½¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡£


¡ã³Æ¼ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤ÓX (µìTwitter) ¡ä

ELDEN RING¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¢ªELDEN RING | ¥¨¥ë¥Ç¥ó¥ê¥ó¥°(https://www.eldenring.jp/)


ELDEN RING SYMPHONIC ADVENTURE¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¢ªELDEN RING SYMPHONIC ADVENTURE ÆüËÜ¸ø±é¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://eldenring-orchestra.bn-ent.net/)


Bandai Namco Game Music¸ø¼°¥µ¥¤¥È¢ªhttps://gamemusic.bn-ent.net/


Bandai Namco Game Music¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¢ª@BNE_BNGM(https://x.com/BNE_BNGM)



ELDEN RING NIGHTREIGN DLC ¡ØThe Forsaken Hollows¡Ù¤¬2·î16Æü¤è¤ê²»³ÚÇÛ¿®³«»Ï¡ª

ELDENRING NIGHTRAIN DLC ¡ØThe Forsaken Hollows¡Ù¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤¬2·î16Æü¡¢Bandai Namco Game Music ¤è¤ê³Æ¼ï²»³ÚÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


The Forsaken Hollows¤òºÌ¤Ã¤¿¹ë²Ú¤ÇÁñ¸·¤Ê³Ú¶Ê¤¿¤Á¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£




ÇÛ¿®³«»ÏÆü¡§2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë


ÇÛ¿®ÃÏ°è¡§Á´À¤³¦


ÇÛ¿®¶Ê¿ô¡§12¶Ê
ÇÛ¿®·ÁÂÖ¡§¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤ª¤è¤Ó¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°
ÇÛ¿®PF¡§iTunes, Apple Music, SpotifyÂ¾¡¢¼çÍ×¤Ê²»³Ú¥µ¥¤¥È¤è¤êÇÛ¿®
¢¨ÇÛ¿®¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ä²Á³ÊÅù¤Î¾ÜºÙ¤Ï³ÆÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¡ãBandai Namco Game Music¤È¤Ï¡©¡ä

¥²ー¥à¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤òÃæ¿´¤Ë¡¢À¤³¦¤Ë¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÆÏ¤±¤ë¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÈ¯¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥ìー¥Ù¥ë¡£


¡Ö¥Ñ¥Ã¥¯¥Þ¥ó¡×¡¢¡ÖÅ´·ý¡×¡¢¡ÖÂÀ¸Ý¤ÎÃ£¿Í¡×¡¢¡Ö¥¨ー¥¹¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È¡×¡¢¡Ø¥Æ¥¤¥ë¥º ¥ª¥Ö¡Ù¥·¥êー¥º¤Ê¤É¤Î¼«¼ÒÈ¯¤ÎIP¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖELDEN RING¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡¢¶¨¶ÈÀè¤ä¥°¥ëー¥×²ñ¼ÒÅù¤È¶¦¤ËÁÏ½Ð¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥²ー¥à¡¦¥µー¥Ó¥¹·²¤ÎBGM¤òÃæ¿´¤Ë½ç¼¡ÇÛ¿®Í½Äê¡£


À¤³¦Ãæ¤Î¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿8bit¥µ¥¦¥ó¥É¤«¤é¡¢¸½Âå¤ÎRPG¥²ー¥à¤Ç¤ÏºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¥Õ¥ë¥ªー¥±¥¹¥È¥éÏ¿²»¤Ë¤è¤ëÀ¸¥µ¥¦¥ó¥É¤Þ¤Ç¡¢Áí¶Ê¿ô6,000¶Ê°Ê¾å¤Î¥²ー¥à¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤òÊÝÍ­¡£


¥²ー¥à¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢IP¡¦³Ú¶Ê¡¦´ë²è¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ûÂ¸¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥ìー¥Ù¥ë¡ÖASOBINOTES¡×¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¥²ー¥à¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤Î¹¹¤Ê¤ë³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹¡£