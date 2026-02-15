¤Þ¤Á¤ã¤Þ¤Á¤ã·ÝÎò30¼þÇ¯µÇ°¸ø±é¡Ö¤Þ¤Á¤ã¤Þ¤Á¤ã30Ç¯º×¡õÀ¸ÃÂº×¡ÖÆÈ¿ÈÈäÏª±ã¡×Zepp Shinjuku¤Ë¤Æ³«ºÅ·èÄê¡ª2·î16Æü(·î)11:00¤è¤êFANY¥Á¥±¥Ã¥È¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¤Ë¤ÆÀè¹Ô¼õÉÕ³«»Ï
¡Ø¤Þ¤Á¤ã¤Þ¤Á¤ã30Ç¯º×¡õÀ¸ÃÂº×¡ÖÆÈ¿ÈÈäÏª±ã¡×¡Ù¸ø±é³µÍ×
¡ãÆü»þ¡ä
2026Ç¯5·î7Æü(ÌÚ)
15:30³«¾ì/16:30³«±é/21:10½ª±é(Í½Äê)
¡ã²ñ¾ì¡ä
Zepp Shinjuku (TOKYO)
¡ã½Ð±é¡ä
¤Þ¤Á¤ã¤Þ¤Á¤ã/Ýæ»ÖÔ¥/¥®¥¿ー¥¦¥ë¥Õ/ÅÜÈ±Å·/¥Ôー¥º/ ¥Ë¥åー¥í¥Æ¥£¥« ¡Ê¥²¥¹¥È¸Þ½½²»½ç¡Ë
¡ã¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡ä
¡ÚÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Û
¡üÀè¹Ô¼õÉÕ¡ÊFANY¥Á¥±¥Ã¥È¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡Ë¡§
¡¡2·î16Æü(·î)11:00～2·î24Æü(²Ð)11:00
¡ü°ìÈÌÈ¯Çä¡ÊFANY¥Á¥±¥Ã¥È¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡¦¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡Ë¡§
¡¡3·î7Æü(ÅÚ)10:00～
¡ÚÀÊ¼ï¡¦ÎÁ¶â¡Û
¡¦1F»ØÄêÀÊ»²Îó¥Á¥±¥Ã¥È¡§Á°Çä 30,000±ß
¢¨1¥É¥ê¥ó¥¯ÊÌ+°ú¤½ÐÊªÉÕ¤
¡¦1F¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»²Îó¥Á¥±¥Ã¥È¡§Á°Çä 6,969±ß/ÅöÆü 7,469±ß
¢¨1¥É¥ê¥ó¥¯ÊÌ
¡¦2F¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»²Îó¥Á¥±¥Ã¥È¡§Á°Çä 8,888±ß/ÅöÆü 9,388±ß
¢¨1¥É¥ê¥ó¥¯ÊÌ
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈURL¡Û
¡¦FANY¥Á¥±¥Ã¥È¡§https://ticket.fany.lol/event/detail/12614(https://ticket.fany.lol/event/detail/12614)
¢¨2·î15Æü(Æü)22:00¤Ë¸ø±é¥Úー¥¸¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡¢¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎURL¤ÏºîÀ®Ãæ¤Î°Ù¡¢¸åÆü³Æ¼ïHP¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤