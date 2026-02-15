Roselia ASIA TOUR¡ÖNeuweltfahrt¡×Åìµþ¸ø±é -Final- ³«ºÅÊó¹ð
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥·¥íー¥É¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËÌ²¬ÆáÇ·¡Ë¤Ï¡¢
2·î14Æü(ÅÚ)¡¦15Æü(Æü)¤ËÅìµþ¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿ー¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡¢
Roselia ASIA TOUR¡ÖNeuweltfahrt¡×Åìµþ¸ø±é -Final-¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÊóÆ»´Ø·¸¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¼¤ÒËÜ¾ðÊó¤ò¤ª¼è¤ê°·¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡2026Ç¯2·î14Æü(ÅÚ)¡¦15Æü(Æü)¡¢Åìµþ¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿ー¤Ë¤Æ¡¢Roselia ASIA TOUR¡ÖNeuweltfahrt¡×Åìµþ¸ø±é -Final-(¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥·¥íー¥É¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯)¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Roselia½é¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢ー¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤Ê¤ëËÜ¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢Áá¡¹¤ËÎ¾ÆüSOLD OUT¡£Ëþ°÷¤Î´ÑµÒ¤ÇËä¤Þ¤ê¡¢Ç®µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¤Ê¤«Ëë¤ò³«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³Æ¸ø±é¤Ç¤ÏÆüÂØ¤ï¤ê³Ú¶Ê¤ò´Þ¤à14¶Ê¤ò±éÁÕ¡£18th Single¡ÖSteadfast Spirits¡×¤è¤ê¡¢É½Âê¶Ê¤È¡Ö»ç±ê¡×¤¬ËÜ¥Ä¥¢ー¤Ç¥é¥¤¥Ö½éÈäÏª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á´8¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢ー¤Ï¡¢½ª»Ï¹â¤¤Ç®ÎÌ¤Î¤Þ¤ÞËë¤ò²¼¤í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿DAY2¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤Ë¤Ï¡¢Âè5²óÁ´¹ñ¹â¹»·Ú²»³ÚÉôÂç²ñ¡Öwe are SNEAKER AGES¡×Í¥¾¡¹»¤Ç¤¢¤ë¡¢ÆàÎÉ°é±Ñ¹âÅù³Ø¹» ·Ú²»³ÚÉô¤¬½Ð¾ì¤·¡¢Æ²¡¹¤Î¥¹¥Æー¥¸¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿·¾ðÊó¤È¤·¤Æ¡¢2027Ç¯¤Î·ëÀ®10¼þÇ¯¥¤¥äー¤ËÀè¶î¤±¡¢¥ê¥êー¥¹¡¦¥é¥¤¥Ö¾ðÊó¤â¿·¤¿¤Ë¸ø³«¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÅêÉ¼¤Î¾å°Ì³Ú¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ëBest Album¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢8·î29Æü(ÅÚ)¡¦30Æü(Æü)¤Ë¤Ï¡¢Best Album¤Î¥ê¥êー¥¹¤òµÇ°¤·¤¿Ã±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤Î³«ºÅ¤¬È¯É½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Roselia¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢2·î28Æü(ÅÚ)¤ËBanG Dream! 10th Anniversary LIVE¡ÖIn the name of BanG Dream!¡×¤Ø¤Î½Ð±é¡¢4·î¤Ë¤Ï19ËçÌÜ¤ÎSingle¡ÖFear Nothing¡×¤Î¥ê¥êー¥¹¡¢4·î¡¦5·î¤Ë¤ÏPoppin'Party¤È¤ÎÌó5Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹çÆ±¥é¥¤¥Ö¤â¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡·ëÀ®10¼þÇ¯¥¤¥äー¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ëRoselia¤Î³èÆ°¤Ë°ú¤Â³¤¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¸ø±é³µÍ×¡ä
¢¡¸ø±éÌ¾¡§Roselia ASIA TOUR¡ÖNeuweltfahrt¡×Åìµþ¸ø±é -Final-
¢¡ÆüÄø¡§
2026Ç¯2·î14Æü(ÅÚ)¡¡³«¾ì16:30¡¿³«±é18:00
2026Ç¯2·î15Æü(Æü)¡¡³«¾ì16:30¡¿³«±é18:00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¡§17:30～ ÆàÎÉ°é±Ñ¹âÅù³Ø¹» ·Ú²»³ÚÉô
¢¡²ñ¾ì¡§Åìµþ¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿ー
¢¡½Ð±é¡¡¡§Roselia (Áê±©¤¢¤¤¤Ê¡¢¹©Æ£À²¹á¡¢ÃæÅçÍ³µ®¡¢Ý¯Àî¤á¤°¡¢»Öºê³ò²»)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡DAY2¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¡§ÆàÎÉ°é±Ñ¹âÅù³Ø¹» ·Ú²»³ÚÉô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡(Âè5²óÁ´¹ñ¹â¹»·Ú²»³ÚÉôÂç²ñ¡Öwe are SNEAKER AGES¡×Í¥¾¡¹»)
¢¡¸ø±é¾ÜºÙ¡§https://bang-dream.com/neuweltfahrt-tokyo
¢¡¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
¡¦Roselia
M1. FRONTIER FANTASIA
M2. Song I am.
M3. Determination Symphony
M4. »ç±ê
M5. R
M6. ÌóÂ«
M7. Ringing Bloom
M8. ÍÛ¤À¤Þ¤ê¥íー¥É¥Ê¥¤¥È
M9. µ°À×
M10. ZEAL of proud
M11. Steadfast Spirits
M12. Neo-Aspect
EN1. FIRE BIRD
EN2. PASSIONATE ANTHEM
¡¦¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¡§ÆàÎÉ°é±Ñ¹âÅù³Ø¹» ·Ú²»³ÚÉô
M1. Unchained
¡¦Roselia
M1. FRONTIER FANTASIA
M2. BLACK SHOUT
M3. Determination Symphony
M4. »ç±ê
M5. R
M6. ZEAL of proud
M7. Ringing Bloom
M8. ÍÛ¤À¤Þ¤ê¥íー¥É¥Ê¥¤¥È
M9. µ°À×
M10. Song I am.
M11. Steadfast Spirits
M12. Neo-Aspect
EN1. FIRE BIRD
EN2. PASSIONATE ANTHEM
- ¥»¥È¥ê¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¸ø³«Ãæ
³Æ²»³ÚÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Æ¡¢ËÜ¸ø±é¤Î¥é¥¤¥Ö¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ò¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¡£
¥é¥¤¥Ö¤ÎÍ¾±¤¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ÇÛ¿®¤Ç¤â³Ú¶Ê¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://bmu.lnk.to/neuweltfahrt-tokyopr
- ¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È¼õÉÕÃæ
¡¡³Æ¸ø±é1½µ´Ö¤Î¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Ö¤ÎÌÏÍÍ¤ò²¿ÅÙ¤Ç¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
<¥Á¥±¥Ã¥È>
³Æ¸ø±é»ëÄ°¥Á¥±¥Ã¥È¡§5,500±ß(ÀÇ¹þ)
¼õÉÕURL¡§https://eplus.jp/roselia_neuweltfahrt-st/
³¤³°ÇÛ¿®¡§https://ib.eplus.jp/roselia_neuweltfahrt-st
¡¦2·î14Æü(ÅÚ) DAY1
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î21Æü(ÅÚ) 21:00¤Þ¤Ç
ÇÛ¿®´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î21Æü(ÅÚ) 23:59¤Þ¤Ç
¡¦2·î15Æü(Æü) DAY2
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î22Æü(Æü) 21:00¤Þ¤Ç
ÇÛ¿®´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î22Æü(Æü) 23:59¤Þ¤Ç
¢¨ÆàÎÉ°é±Ñ¹âÅù³Ø¹» ·Ú²»³ÚÉô ¡ÊÂè5²óÁ´¹ñ¹â¹»·Ú²»³ÚÉôÂç²ñ¡Öwe are SNEAKER AGES¡×Í¥¾¡¹»¡Ë¤ÎÇÛ¿®¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ø±é¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://bang-dream.com/neuweltfahrt-tokyo
- ¡Ú¿·¾ðÊó¡ÛRoselia 10th Anniversary Best Album¡ÖLehre der Rose¡×¥ê¥êー¥¹·èÄê¡£¼ýÏ¿³Ú¶Ê¤Î¥¢¥ó¥±ー¥ÈÅêÉ¼¤¬¼õÉÕ³«»Ï
¡¡Roselia·ëÀ®10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿Best Album¤Î¥ê¥êー¥¹¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ýÏ¿³Ú¶Ê¤Ï¥¢¥ó¥±ー¥ÈÅêÉ¼¤Ç·èÄê¡£ÅêÉ¼¾å°Ì¤Î³Ú¶Ê¤¬CD¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤µ¤é¤Ë¾å°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÉô³Ú¶Ê¤Ï¥¥ã¥¹¥ÈËÜ¿Í¤Ë¤è¤ëÏ¿¤ê²¼¤í¤·²»¸»¤ò¼ýÏ¿Í½Äê¤Ç¤¹¡£¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤äÍ½Ìó³«»Ï»þ´ü¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¸åÆü¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥ó¥±ー¥ÈÅêÉ¼¤Ï¡¢ËÜÆü2·î15Æü(Æü)¤è¤ê¼õÉÕ³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£À§ÈóÊ³¤Ã¤Æ¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
<¾¦ÉÊ³µÍ×>
Roselia 10th Anniversary Best Album¡ÖLehre der Rose¡×
<¼ýÏ¿³Ú¶Ê¥¢¥ó¥±ー¥ÈÅêÉ¼>
¡¦ÅêÉ¼´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î15Æü(Æü)～3·î16Æü(·î) 23:59
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨´ü´ÖÆâ¤Ë1Æü1²óÅêÉ¼¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦ÅêÉ¼ÊýË¡¤äÂÐ¾Ý³Ú¶Ê¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
Roselia 10th Anniversary ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://sp.bang-dream.com/roselia-10th-anniv/
- ¡Ú¿·¾ðÊó¡ÛRoselia¡ÖLehre der Rose¡× - Roselia 10th Anniversary Best Album¡ÖLehre der Rose¡×¥ê¥êー¥¹µÇ°¥é¥¤¥Ö ³«ºÅ·èÄê
¡¡8·î29Æü(ÅÚ)¡¦30Æü(Æü)¡¢ÍÌÀ¥¢¥êー¥Ê¤Ë¤Æ¡¢Roselia 10th Anniversary Best Album¡ÖLehre der Rose¡×¤Î¥ê¥êー¥¹¤òµÇ°¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¡¢Roselia¡ÖLehre der Rose¡×¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®Àè¹ÔÃêÁª¤Î¿½¹þ·ô¤Ï¡¢4·î29Æü(¿å)¥ê¥êー¥¹¤ÎRoselia 19th Single¡ÖFear Nothing¡×½é²óÀ¸»ºÊ¬¤ËÉõÆþÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¼õÉÕ¾ðÊó¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢Â³Êó¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
<³µÍ×>
¡¦¸ø±éÌ¾¡§Roselia¡ÖLehre der Rose¡× - Roselia 10th Anniversary Best Album¡ÖLehre der Rose¡×¥ê¥êー¥¹µÇ°¥é¥¤¥Ö
¡¦ÆüÄø¡¡¡§2026Ç¯8·î29Æü(ÅÚ)¡¦30Æü(Æü)
¡¦²ñ¾ì¡¡¡§ÍÌÀ¥¢¥êー¥Ê
¸ø±é¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://bang-dream.com/events/lehre-der-rose
- BanG Dream! 10th Anniversary LIVE¡ÖIn the name of BanG Dream!¡× ÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯ÇäÃæ
¡¡2·î28Æü(ÅÚ)¡¢K¥¢¥êー¥Ê²£ÉÍ¤Ë¤ÆBanG Dream! 10th Anniversary LIVE¡ÖIn the name of BanG Dream!¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢ÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È¤¬È¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¡¡10¥Ð¥ó¥É¡¢50Ì¾¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸¤¦¹ë²Ú¥é¥¤¥Ö¤òÀ§Èó¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
<³µÍ×>
¡¦¸ø±éÌ¾¡§BanG Dream! 10th Anniversary LIVE¡ÖIn the name of BanG Dream!¡×
¡¦ÆüÄø¡¡¡§2026Ç¯2·î28Æü(ÅÚ)¡¡³«¾ì 13:30¡¿³«±é 15:00¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡¦²ñ¾ì¡¡¡§K¥¢¥êー¥Ê²£ÉÍ
¡¦½Ð±é¡¡¡§Poppin'Party¡¢Afterglow¡¢Pastel¡öPalettes¡¢Roselia¡¢¥Ï¥íー¡¢¥Ï¥Ã¥Ôー¥ïー¥ë¥É¡ª
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Morfonica¡¢RAISE A SUILEN¡¢MyGO!!!!!¡¢Ave Mujica¡¢Ì´¸ÂÂç¤ß¤åー¤¿¤¤¤×
<ÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È>
¥°¥Ã¥ºÉÕ¤»ëÄ°¥Á¥±¥Ã¥È¡§8,800±ß(ÀÇ¹þ)¡¡¢¨¹ñÆâ¸þ¤±ÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤ß
°ìÈÌ»ëÄ°¥Á¥±¥Ã¥È¡¡¡¡¡¡¡§6,600±ß(ÀÇ¹þ)
¼õÉÕURL¡§https://eplus.jp/bangdream-10th-anniversary-live/st/
³¤³°ÇÛ¿®¡§https://ib.eplus.jp/bangdream-10th-anniversary-live-st
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î7Æü(ÅÚ) 19:00¤Þ¤Ç
ÇÛ¿®´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î7Æü(ÅÚ) 23:59¤Þ¤Ç
¸ø±é¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://bang-dream.com/events/bangdream-10th-anniversary-live
- Poppin'Party¡ßRoselia ¹çÆ±¥é¥¤¥Ö¡ÖDREAMS GO ON¡× ¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥ÉÀè¹Ô¼õÉÕÃæ
¡¡5·î3Æü(Æü)¡¢ÍÌÀ¥¢¥êー¥Ê¤Ë¤ÆPoppin'Party¡ßRoselia ¹çÆ±¥é¥¤¥Ö¡ÖDREAMS GO ON¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£2ÁÈ¤Ë¤è¤ë¹çÆ±¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢2021Ç¯8·î¤ËÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¡¦¥³¥Ë¥Õ¥¡ー¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿BanG Dream! 9th¡ùLIVE¡ÖThe Beginning¡×°ÊÍè¡¢Ìó5Ç¯¤Ö¤ê¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥ÉÀè¹Ô¤¬3·î7Æü(ÅÚ)¤Þ¤Ç¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡£
<³µÍ×>
¡¦¸ø±éÌ¾¡§Poppin'Party¡ßRoselia ¹çÆ±¥é¥¤¥Ö¡ÖDREAMS GO ON¡×
¡¦ÆüÄø¡¡¡§2026Ç¯5·î3Æü(Æü)¡¡³«¾ì 16:30¡¿³«±é 18:00¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡¦²ñ¾ì¡¡¡§ÍÌÀ¥¢¥êー¥Ê
¡¦½Ð±é¡¡¡§Poppin'Party¡¢Roselia
<¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥ÉÀè¹Ô>
¡¦¼õÉÕ´ü´Ö¡§～2026Ç¯3·î7Æü(ÅÚ) 23:59
¡¦¼õÉÕURL¡§https://eplus.jp/pp-roselia2026/
¸ø±é¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://bang-dream.com/events/ppp-roselia2026
- Roselia 19th Single¡ÖFear Nothing¡× 4·î29Æü(¿å)¥ê¥êー¥¹
¡¡Roselia 19ËçÌÜ¤ÎSingle¡ÖFear Nothing¡×¤¬¹¥É¾È¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£CD¤Ë¤Ï¡¢¥¬¥ë¥Ñ¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤ÎÉ½Âê¶Ê¤ò´Þ¤à2¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£Blu-rayÉÕÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯9·î¤Ëduo MUSIC EXCHANGE¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Roselia Special Live¡ÖStolz¡×¤Î±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½é²óÀ¸»ºÊ¬¤Ë¤Ï¡¢8·î29Æü(ÅÚ)¡¦30Æü(Æü)¤ËÍÌÀ¥¢¥êー¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅÍ½Äê¤Î¡¢Roselia¡ÖLehre der Rose¡× - Roselia 10th Anniversary Best Album¡ÖLehre der Rose¡×¥ê¥êー¥¹µÇ°¥é¥¤¥Ö¤ÎºÇÂ®Àè¹ÔÃêÁª¿½¹þ·ô¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ã¾¦ÉÊ³µÍ×¡ä
Roselia 19th Single¡ÖFear Nothing¡×
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯4·î29Æü(¿å)
²Á³Ê¡¡¡§Blu-rayÉÕÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡§9,900±ß(ÀÇ¹þ)
¡¡¡¡¡¡¡¡ÄÌ¾ïÈ×¡§1,540±ß(ÀÇ¹þ)
¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://bang-dream.com/discographies/4178
- ÀèÃåÆ±»þ¹ØÆþ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅÃæ
¡¡2026Ç¯4·î29Æü(¿å)¥ê¥êー¥¹ Poppin'Party 22nd Single / Roselia 19th Single¡ÖFear Nothing¡×¤ò¡Ö¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡¦EC¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ë¤Æ·ÁÂÖ¤òÌä¤ï¤ºÆ±»þ¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤ËÀèÃå¤Ç¡¢¡ÖPoppin'Party¡õRoseliaÆÃÀ½¥Ç¥¶¥¤¥óA3¥Ý¥¹¥¿ー (¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥ÈÍ)¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¤Ï¡ÖPoppin'Party ¸Í»³¹áÀ¡Ìò °¦Èþ¤µ¤ó¡×¤È¡ÖRoselia Ì«Í§´õÆáÌò Áê±©¤¢¤¤¤Ê¤µ¤ó¡×¤ÎÊ£À½¥µ¥¤¥óÆþ¤ê(Á´1¼ï)¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://bushiroad-music.com/topics/20950/
- ¡Ú¿·¾ðÊó¡Û¡Ö¥¬¥ë¥Ñ¡×¤Ë¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç±éÁÕ¤·¤¿³Ú¶Ê¤ò½¸¤á¤¿ÆÃÊÌ¥¹¥Æー¥¸¤¬¡¢¥¹¥Æー¥¸¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸µ¡Ç½¤ËÄÉ²Ã¡ª
¡¡¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥²ー¥à¡Ö¥Ð¥ó¥É¥ê¡ª ¥¬ー¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥Ñー¥Æ¥£¡ª¡×Æâ¡¢¥¹¥Æー¥¸¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ÖÆÃÊÌ¡×¤Ë¡¢ËÜ¥é¥¤¥Ö¤Ç±éÁÕ¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤ò½¸¤á¤¿¥¹¥Æー¥¸¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ¡Ú¿·¾ðÊó¡Û¡Ö¥¬¥ë¥Ñ¡×¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥é¥¤¥ÖÂÇ¤Á¾å¤²¥¬¥Á¥ã¡×¤¬³«ºÅÃæ¡ª
¡¡ËÜ¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡Ö¥é¥¤¥ÖÂÇ¤Á¾å¤²¥¬¥Á¥ã¡×¤¬³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£Roselia¥á¥ó¥Ðー¤Î½Ð¸½Î¨¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¸ò´¹¤Ç¤¤ë¥Ôー¥¹ÉÕ¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Í½þ¥¹¥¿ー¸ÂÄê¤Î¡ú5 Roselia¥á¥ó¥Ðー1¿Í³ÎÄê¥¬¥Á¥ã¤âÆ±»þ³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
¡¡¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢¥¬¥ë¥ÑÆâ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ¡ÖBanG Dream!¡Ê¥Ð¥ó¥É¥ê¡ª¡Ë¡×¤È¤Ï
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¥é¥¤¥Ö¤¬¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¼¡À¤Âå¥¬ー¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£¥¢¥Ë¥á¡¢¥²ー¥à¡¢¥ê¥¢¥ë¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ð¥ó¥É¡ÖPoppin'Party¡×¡ÖRoselia¡×¡ÖMorfonica¡×¡ÖRAISE A SUILEN¡×¡ÖMyGO!!!!!¡×¡ÖAve Mujica¡×¡ÖÌ´¸ÂÂç¤ß¤åー¤¿¤¤¤×¡×¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬¼ÂºÝ¤Ë¥Ð¥ó¥É¤ò·ëÀ®¤·¡¢À¸±éÁÕ¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯2·î28Æü¤Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡ÖBanG Dream!¡×¤Ï¡¢¸½ºß¥ß¥Ë¥¢¥Ë¥á¡Ö¸µÁÄ¡ª¥Ð¥ó¥É¥ê¤Á¤ã¤ó¡×¤òÁ´52ÏÃ¹½À®¤Ç¡¢1Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÇÛ¿®Ãæ¡£2026Ç¯¤Ë¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ÖBanG Dream! It¡Çs MyGO!!!!!¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖBanG Dream! Ave Mujica¡×¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¿·ºî±Ç²è¡ÖBanG Dream! Ave Mujica prima aurora¡×¤Î¸ø³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±ºî¤ËÂ³¤¯¿·ºîTV¥¢¥Ë¥á¥·¥êー¥º¤ÎÀ©ºî¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ð¥ó¥É¥ê¡ª ¤æ¤á¡ç¤ß¤¿¡×¤ÎÊüÁ÷¤ä¡¢¿·ºî¥â¥Ð¥¤¥ë¥²ー¥à¡ÖBanG Dream! Our Notes¡×¤Î¥ê¥êー¥¹¤â¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï10¼þÇ¯°Ê¹ß¤âÂ¿ÊýÌÌ¤Ø¤ÈÅ¸³«¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://bang-dream.com
¸ø¼°X¡§https://x.com/bang_dream_info
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/bang_dream_official_/?hl=ja
¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@bangdream_music
YouTube¡Ö¥Ð¥ó¥É¥ê¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡ù¡×¡§https://www.youtube.com/@bang_dream_official
¢§¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¤Ï¡¢ÈÇ¸¢É½µ¤È¤·¤Æ¼¡¤ò¤´µÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡
(C)BanG Dream! Project
Photo Ê¡²¬ÎÊã¬¡ÊGEKKO¡Ë