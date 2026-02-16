¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û¤¬¤ó¥²¥Î¥à°åÎÅÃæ³ËµòÅÀÉÂ±¡ ²¬»³Âç³ØÉÂ±¡ 2025Ç¯ÅÙ Âè7²ó¿Íºà°éÀ®¥»¥ß¥Êー¡Ö¤¬¤ó°åÎÅ¥²¥Î¥à¤È´Ç¸î～¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»öÎã¸¡Æ¤²ñ～¡×¡Ì2/26,ÌÚ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ¡Í
2026¡ÊÎáÏÂ8¡ËÇ¯ 2·î 16Æü
¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø
https://www.okayama-u.ac.jp/
¢¡³µ Í×
¡¡¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø¡ÊËÜÉô¡§²¬»³»ÔËÌ¶è¡¢³ØÄ¹¡§Æá¿ÜÊÝÍ§¡Ë¤Î²¬»³Âç³ØÉÂ±¡¤Ï¡¢2018Ç¯2·î14ÆüÉÕ¤±¤Ç¡¢¡Ö¤¬¤ó¥²¥Î¥à°åÎÅÃæ³ËµòÅÀÉÂ±¡¡×¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¹ñ¤Î¡ÖÂè4²ó¤¬¤ó¥²¥Î¥à°åÎÅÃæ³ËµòÅÀÉÂ±¡Åù¤Î»ØÄê¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¡Æ¤²ñ¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¸¡Æ¤¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ËÜ±¡¤Ï2023Ç¯4·î1Æü¤«¤é2027Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î»ØÄê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¡¢¤¬¤ó¥²¥Î¥à°åÎÅ¤Ë¤«¤«¤ï¤ë°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¤¬¤ó°åÎÅ¥²¥Î¥à¤È´Ç¸î～¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»öÎã¸¡Æ¤～¡×¤ò2026Ç¯2·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë17:15～17:45¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤´»²²Ã¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆü »þ¡Û
¡¡2026Ç¯ 2·î 26Æü¡ÊÌÚ¡Ë17:15～17:45 ¡Ê±äÄ¹¤¢¤ê¡¢ºÇÄ¹18:00¤Þ¤Ç¡Ë
¡Ú³«ºÅ·Á¼°¡Û
¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
¡ÚÆâ ÍÆ¡Û
¡¡°äÅÁÀ¼ðáç¾É¸õ·²¤Î·ì±ï¼Ô¤¬¿Æ¤ò¤¬¤ó¤Ç´Ç¼è¤ê¡¢¤½¤Î¸å¼«¿È¤¬Æý¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Î´Ç¸î»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡¦´Ç¸î»Ù±ç¤Î¸¡Æ¤
¡¡¡¦³Æ»ÜÀß¤Î¼ç¿ÇÎÅ²Ê¤È°äÅÁ³°Íè¤ÎÏ¢·È¾õ¶·
¡¡¡¦°äÅÁ³°Íè¤¬¤¢¤ë»ÜÀß¤ÎÅö³º´Ç¸î»Õ¤¬³Æ¿ÇÎÅ²Ê¤ÈÏ¢·È¤Î¤¿¤á¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¤ò¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂÐ¾Ý¼Ô¡Û
¡¡¤¬¤ó¥²¥Î¥à°åÎÅ¤Ë·È¤ï¤ë´Ç¸î»Õ
¡¡¤¬¤ó´Ç¸î¤Ë·È¤ï¤ë´Ç¸î»Õ
¡¡¢¨¤¬¤ó¥²¥Î¥à°åÎÅÏ¢·ÈÉÂ±¡Åù¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¡ÚÄê °÷¡Û
¡¡30¥¢¥¯¥»¥¹Ê¬
¡¡¢¨£±¥¢¥¯¥»¥¹¤ÇÊ£¿ôÌ¾¤Î»²²Ã²Ä
¡Ú¤ª¿½¹þ¤ß¡Û
¡¡²¼µ¤Î¿½¤·¹þ¤à¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¤´ÅÐÏ¿¤ò¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡ÊÄùÀÚÆü¡§2·î24Æü12»þËø¡Ë¡£
¡¡ÅöÆü¤ÎWeb²ñµÄURLÅù¤Ï¡¢2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÊÌÅÓ¿½¹þ¼Ô¤Ø¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡https://forms.gle/LFzNLUPCDNG7GqKK6
¡Ú¥Ý¥¹¥¿ー¡Û
¡¡https://cgm.hospital.okayama-u.ac.jp/common/photo/seminar/image1/l_202601281510440203257.png
¡Ú¼ç ºÅ¡Û
¡¡²¬»³Âç³ØÉÂ±¡ ¥²¥Î¥à°åÎÅÁí¹ç¿ä¿Ê¥»¥ó¥¿ー
¡Ú¶¦ ºÅ¡Û
¡¡²¬»³Âç³Ø°åÎÅ¶µ°é¥»¥ó¥¿ー
¢¡»² ¹Í
¡¦²¬»³Âç³ØÉÂ±¡
¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/
¡¦¤¬¤ó¥²¥Î¥à°åÎÅÃæ³ËµòÅÀÉÂ±¡ ²¬»³Âç³ØÉÂ±¡
¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/index12.html
¡¦²¬»³Âç³ØÉÂ±¡ ¥²¥Î¥à°åÎÅÁí¹ç¿ä¿Ê¥»¥ó¥¿ー
¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/index232.html
¡¦²¬»³Âç³ØÂç³Ø±¡°å»õÌô³ØÁí¹ç¸¦µæ²Ê
¡¡https://www.mdps.okayama-u.ac.jp/
¡¦²¬»³Âç³Ø°å³ØÉôÊÝ·ò³Ø²Ê¡¦Âç³Ø±¡ÊÝ·ò³Ø¸¦µæ²Ê
¡¡https://www.fhs.okayama-u.ac.jp/
²¬»³Âç³ØÉÂ±¡¤¬½êºß¤¹¤ë²¬»³Âç³Ø¼¯ÅÄ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ê²¬»³»ÔËÌ¶è¡Ë
¢¡ËÜ·ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡¡²¬»³Âç³ØÉÂ±¡ ¥²¥Î¥à°åÎÅÁí¹ç¿ä¿Ê¥»¥ó¥¿ー
¡¡¢©700-8525 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶è¼¯ÅÄÄ®2ÃúÌÜ5ÈÖ1¹æ ²¬»³Âç³Ø¼¯ÅÄ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹
¡¡E-mail¡§cgm-center¡ýokayama-u.ac.jp
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤
¡¡https://cgm.hospital.okayama-u.ac.jp/training/seminar/detail.php?id=55
