B.LEAGUE¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÁª¼ê¡¦Èæ¹¾Åç¿µ¤Î¥×¥ìー¤ËÆ´¤ì¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤¿¾¯Ç¯¤Î¡ÖTHE DAY.¡×¤òÉÁ¤¯¡£¡Ø¥Ü¥Ç¥£¥á¥ó¥Æ¡Ù¿·CM¡ÖTHE DAY. HERO¡×ÊÓ¡¡ËÜÆü¸ø³«
¡¡ÂçÄÍÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¡¢°Ê²¼¡ÖÂçÄÍÀ½Ìô¡×¡Ë¤¬ÈÎÇä¤¹¤ë¡Ø¥Ü¥Ç¥£¥á¥ó¥Æ¡Ù¤Ï¡¢¡ÖTHE DAY. »Å¾å¤²¤è¤¦¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¥ー¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Î¤â¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â³°¤»¤Ê¤¤ÂçÀÚ¤ÊÆü¡ÖTHE DAY.¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Æüº¢¤«¤éÂÎÄ´´ÉÍý¤ò¿´¤¬¤±¤ëÊý¡¹¤Î·ò¹¯¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë´ë²è¤ò2023Ç¯¤è¤êÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÂè5ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢B.LEAGUE ±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹½êÂ°¤ÎÈæ¹¾Åç¿µÁª¼ê¤ÈÇÐÍ¥¤ÎÊ¿´ä»æ¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¿·TVCM¡ÖTHE DAY. HERO¡×ÊÓ¤òËÜÆü¸ø³«¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¤Ë¤Æ¡¢3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤ëÃË»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÆüËÜÂåÉ½Àï¤ÎÈÖÁÈÆâ¤Ë¤Æ½é²óÊü±Ç¡Ê¢¨¡Ë¡£3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÁ´¹ñÊü±Ç¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜCM¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à¾¯Ç¯¤¬B.LEAGUE¤ÎÉñÂæ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÈæ¹¾Åç¿µÁª¼ê¤Î¥×¥ìー¤ò¸«¤ÆÆ´¤ì¤òÊú¤¡¢±¢¤«¤é»Ù¤¨¤ëÊì¿Æ¤ÎÆü¾ï¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÂçÀÚ¤ÊÆü¤Ë¸þ¤«¤¦¤Þ¤Ç¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¡×¤È¡ÖÂÎÄ´´ÉÍý¤Î½ÅÍ×À¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥éー¤Ë¤Ê¤ì¤ºÇº¤à¾¯Ç¯¤¬¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÊì¿Æ¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤ÆË¬¤ì¤¿B.LEAGUE¤Î»î¹ç²ñ¾ì¤Ç¡¢³èÌö¤¹¤ëÈæ¹¾Åç¿µÁª¼ê¤Î¥×¥ìー¤ËÆ´¤ì¤Æ¡¢ºÆ¤ÓÁ°¤ò¸þ¤¯¤¤Ã¤«¤±¤òÆÀ¤ë»Ñ¤òÉÁ¼Ì¡£¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÉñÂæ¤ÇÀï¤¦»Ñ¤Ë¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¡¢¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ´èÄ¥¤í¤¦¡×¤ÈÎý½¬¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¤ê¡¢Èæ¹¾Åç¿µÁª¼ê¤ÈÆ±¤¸¥¹¥¯¥¤¥º¥Ü¥È¥ë¤òÆ´¤ì¤Æ»È¤¦¾¯Ç¯¤ÎÆü¡¹¤¬ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ê¿´ä»æ¤µ¤ó¤Ï¡¢Â©»Ò¤ò»Ù¤¨¤ëÊì¿ÆÌò¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£Â©»Ò¤Îµ¤»ý¤Á¤ÎÊÑ²½¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¸«¤Ä¤±¤ÆÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯»Ñ¤ò¸«¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ±¢¤Ê¤¬¤é»Ù¤¨¤Æ±þ±ç¤¹¤ëÊì¿Æ¤Î»×¤¤¤ò¡Ö¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ï¡¢°¦¤À¡£¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¤È¤â¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡CM¤Ë¤Ï¥Ï¥Ê¥ì¥°¥ß¤Î³Ú¶Ê¡ÖÌÀÆüÅ·µ¤¤Ë¤Ê¤ì¡×¤òµ¯ÍÑ¡£Åß¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ËÜCM¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ç²Î¤¤Ä¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¸¶¶Ê¤Ë¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Á¥§¥í¤Î²»¿§¤ò¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¡£¤µ¤é¤Ë¡¢120ÉÃÈÇCM¤Ç¤Ï¡¢¸¶¶Ê¤Ç¡Ö²Æ¤ÎÆü¡×¤È²Î¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÀá¤ò¡ÖÅß¤ÎÆü¡×¤Ø¤ÈÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢ËÜCM¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿ÆÃÊÌ¤Ê²Î»ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜCM¤ÈÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ÏCMÊü±Ç¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢2026Ç¯1·îÄ¹ºê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE ALL STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Æ±Ç¯1·î1Æü¤è¤êÄ¹ºê±Ø¹½Æâ¥µ¥¤¥Íー¥¸¤ä³¹Æ¬¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ü¥Ç¥£¥á¥ó¥Æ ¥É¥ê¥ó¥¯¤Þ¤¿¤Ï¥Ü¥Ç¥£¥á¥ó¥Æ ¥¼¥êー¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖTHE DAY. ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¡in collaboration with B.LEAGUE¡×¤òËÜÆü¡¢2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é2¤Ä¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£1¤ÄÌÜ¤ÏÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤Î¥Ü¥Ç¥£¥á¥ó¥Æ ¥É¥ê¥ó¥¯1ËÜ¤Ë¤Ä¤1¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¥Ü¥Ç¥£¥á¥ó¥Æ ¥¼¥êー£±ÂÞ¤Ë¤Ä¤2¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢Å¹Æ¬¤Þ¤¿¤Ï¥Í¥Ã¥È¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¥ì¥·ー¥È¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃù¤á¤Æ±þÊç¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°»²²Ã¥Á¥±¥Ã¥È¤äÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢¥¹¥¯¥¤¥º¥Ü¥È¥ë¤Ê¤É¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£2¤ÄÌÜ¤Ï¥¹ー¥Ñー¡¦¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ê¤ÉÅ¹Æ¬¹ØÆþ¸ÂÄê¤Ç¡¢¥Ü¥Ç¥£¥á¥ó¥Æ ¥É¥ê¥ó¥¯4ËÜ ¤Þ¤¿¤Ï¥Ü¥Ç¥£¥á¥ó¥Æ¥¼¥êー2ÂÞ¤ò1²ó¤Î¤ª²ñ·×¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥°1¤Ä¤ò³ÆÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ü¥Ç¥£¥á¥ó¥Æ¤Ï¡¢¡ÖTHE DAY.¡×¤Î¥Æー¥Þ¤Î¤â¤È¡¢ÂçÀÚ¤Ê¡Ö¤½¤ÎÆü¡×¤ò·Þ¤¨¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎóÃÏ¾åÇÈ¤Ë¤ÆÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤ë¡ØFIBA¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×2027 ¥¢¥¸¥¢ÃÏ¶èÍ½Áª ÆüËÜvs´Ú¹ñ¡Ù¤Ë¤ÆÊü±Ç¡£
¡ã ¡ÖTHE DAY. HERO¡×ÊÓ¤Î¸«¤É¤³¤í ¡ä
¡¦ËÜCM¤ÏÁ´ÊÔ¤òÄÌ¤·¤Æ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤òÄÉµá¤¹¤ë¤¿¤á¡¢±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ûー¥à¤¬¤¢¤ëÆÊÌÚ¸©Æâ¤Ç»£±Æ
¡¡¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦Èæ¹¾Åç¿µÁª¼ê¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë B.LEAGUE ¤Î»î¹ç¤Î¥·ー¥ó¤Ï¡¢CM ¤Î¤¿¤á¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿±é½Ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
¡¡¼ÂºÝ¤ËÆü´Ä¥¢¥êー¥ÊÆÊÌÚ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à¤Î»î¹çÃæ¤Ë»£±Æ¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Î´ÑµÒ¤ÎÇ®µ¤¤ä¥³ー¥È¾å¤Î¶ÛÄ¥´¶¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÈËÜÈÖ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡É¤Î¶õµ¤´¶¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ CM ¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ß¡¢
¡¡¡ÖTHE DAY.¡×¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¼ÂºÝ¤Ë¾¯Ç¯¤¬½êÂ°¤¹¤ëÃÏ¸µ¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥Áー¥à¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢Æü¡¹¤ÎÎý½¬É÷·Ê¤â»£±Æ¡£
¡¡¡ÖTHE DAY.¡×¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿Æü¾ï¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ë±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¹¥¤¤Ê¤³¤È¸«¤Ä¤±¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢¿ÈÂÎ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¡£¡×¤È¤¤¤¦Êì¿Æ¤Î¸ÀÍÕ¤È¤È¤â
¡¡¤Ë¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤Ï¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤¿¤á¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤ëÂçÀÚ¤Ê½¬´·¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖTHE DAY. HERO¡×ÊÓ ¥³¥ó¥»¥×¥È¡õ¥¹¥Èー¥êー
¡¡Æý»À¶ÝB240¤È¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÀ®Ê¬¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¡Ö°û¤ó¤Ç¥«¥é¥À¤ò¥Ð¥ê¥¢¤¹¤ë¡£¢¨1¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ü¥Ç¥£¥á¥ó¥Æ¡£¡ÖTHE DAY. »Å¾å¤²¤è¤¦¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¥ー¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Î¤â¤È¡¢Æüº¢¤«¤éÂÎÄ´´ÉÍý¤ò¿´¤¬¤±¤ëÊý¡¹¤Î·ò¹¯¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖTHE DAY. HERO¡×ÊÓ¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à¾¯Ç¯¤¬Èæ¹¾Åç¿µÁª¼ê¤Î¥×¥ìー¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·ºÆ¤ÓÁ°¤ò¸þ¤»Ï¤á¤ë¾¯Ç¯¤Î»Ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡ÖTHE DAY.¡×¤Ë¸þ¤«¤¦¤Þ¤Ç¤ÎÆü¾ï¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥®¥å¥éー¤Ë¤Ê¤ì¤ºÇº¤à¾¯Ç¯¤¬¡¢Êì¿Æ¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤ÆË¬¤ì¤¿B.LEAGUE¤Î»î¹ç²ñ¾ì¤Ç¡¢Èæ¹¾Åç¿µÁª¼ê¤Î¥×¥ìー¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤ëÇ®¤Î¤³¤â¤Ã¤¿½Ö´Ö¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¼Ì¡£¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÉñÂæ¤ÇÀï¤¦Èæ¹¾Åç¿µÁª¼ê¤Î»Ñ¤ËÆ´¤ì¤òÊú¤¡¢¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ´èÄ¥¤í¤¦¡×¤ÈÎý½¬¤Ë¸þ¤¹ç¤¦Æü¡¹¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Æü¡¹¤ÎÎý½¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢Èæ¹¾Åç¿µÁª¼ê¤ÈÆ±¤¸¥¹¥¯¥¤¥º¥Ü¥È¥ë¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ»È¤¤¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ü¥Ç¥£¥á¥ó¥Æ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ÂÎÄ´´ÉÍý¤ä¡¢¼êÀö¤¤¤¦¤¬¤¤¡¢À¼¤«¤±¤È¤¤¤Ã¤¿Êì¿Æ¤Î¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¥µ¥Ýー¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤Æü¾ï¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢Ä©Àï¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾ÝÄ§Åª¤ËÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤ë¡ÖTHE DAY.¡×ÅØÎÏ¤¬¼Â¤ê¡¢¥³ー¥Á¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Æ´¤ì¤Î¥Òー¥íー¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¤¤Ê¤¬¤éÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿Æü¡¹¤¬¡¢Ä©Àï¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ¡Ö¥Ð¥ê¥¢¤¹¤ë¡×¤È¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤À®Ê¬¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÂÎÄ´¤È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£Èæ¹¾Åç¿µÁª¼ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー
Q1.¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢Æü¡¹¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ÉÍý¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥·ー¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ°ÂÄê¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Æü¡¹¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ÉÍý¤ò¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îý½¬¤ä»î¹ç¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂÎ¤ä¿´¤òÀ°¤¨¤ë»þ´Ö¤â¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿©»ö¤ä¿çÌ²¡¢ÂÎ¤Î¥±¥¢¤Ê¤É¡¢´ðËÜÅª¤Ê¤³¤È¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©»ö¤Ç¤Ï±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÆÃ¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q2.¥Ïー¥É¤ÊÏ¢Àï¤ä°ÜÆ°¤¬Â³¤¯B.LEAGUE¤Î´Ä¶¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ÉÍý¤Î½ÅÍ×À¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
º£¥·ー¥º¥ó¤Ï¥êー¥°Àï°Ê³°¤Î»î¹ç¤â¤«¤Ê¤êÂ¿¤¯¡¢»î¹ç´Ö³Ö¤¬Ã»¤¤»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÈèÏ«¤äÂÎ¤Î°ãÏÂ´¶¤¬¥×¥ìー¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡£Æü¡¹¤Î¥ê¥«¥Ð¥êー¤äÂÎ¤Î¥±¥¢¤òÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½¬´·¤È¤·¤ÆÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£Ñ3.B.LEAGUE¤ÎÁ°¿È¤ÎNBL»þÂå¤ò´Þ¤á¤Æº£µ¨¤ÏÆüËÜÂåÉ½³èÆ°¤¬¤Ê¤¤²Æ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥É¥Ð¥¤¤Ç¤ÎBCL Asia¤ä¡¢9·î¤ÎFIBA ¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤Ê¤É¡¢·è¤·¤ÆÄ¹¤¤¥ª¥Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ä¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÌÌ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡¢BCL Asia¤äFIBA ¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥«¥Ã¥×¤Ø¤Î½Ð¾ì¤â¤¢¤ê¡¢Ä¹¤¤¥ª¥Õ¤ò²á¤´¤»¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥ª¥Õ¥·ー¥º¥ó¤ËÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥×¥ìー¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÄË¤ß¤ä°ãÏÂ´¶¤ò¥±¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÂÎ¤ò°ìÅÙ¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë´¶³Ð¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤âÄ¹¤¯¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ò¥×¥ìー¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢Æü¡¹¤ÎÂÎÄ´´ÉÍý¤ä¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¤ë»þ´Ö¤Î½ÅÍ×À¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Q4.º£²ó¤Î¥Ü¥Ç¥£¥á¥ó¥Æ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
Æüº¢¤«¤éÂÎÄ´´ÉÍý¤ò°Õ¼±¤¹¤ëÊý¡¹¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥Ü¥Ç¥£¥á¥ó¥Æ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÈÌ¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â¡¢ÂÎ¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÍ¼«¿È¤â¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ÉÍý¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¥Ü¥Ç¥£¥á¥ó¥Æ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q5.º£²ó¤Î¥Ü¥Ç¥£¥á¥ó¥Æ¤Î¡ÖCM»£±Æ¡×¤Ç°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Î¤´¶¨ÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢º£²ó¤ÎCM¤¬´°À®¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÂÎÄ´´ÉÍý¤Ï¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎCM¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÌ´¤òÍ¿¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¡¹¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÊý¡¹¤Ë¤â¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÍ¦µ¤¤ä¸µµ¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
Q6.º£²ó¤Î¥Ü¥Ç¥£¥á¥ó¥Æ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤äÆü¾ïÅª¤ËÂÎ¤òÆ°¤«¤¹Êý¤ØÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥êー¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ÉÍý¤ÏÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÂÎ¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤ò¾¯¤·¤Ç¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿·Á¤ÇÌµÍý¤Ê¤¯À¸³è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ï¥Ê¥ì¥°¥ß¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È
¥Ü¥Ç¥£¥á¥ó¥Æ¤·¤Æ
²»³ÚÄ°¤¤¤Æ
¿´¤âÂÎ¤âÌÀÆüÅ·µ¤¤Ë¤Ê¤¡ー¤ì¡ª
¥Ï¥Ê¥ì¥°¥ß
¢£¡ÖTHE DAY. HERO¡×ÊÓ ³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë ¡§¡ÖTHE DAY. HERO¡×ÊÓ
Êü±Ç³«»ÏÆü¡§
2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¡ØFIBA¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×2027 ¥¢¥¸¥¢ÃÏ¶èÍ½Áª ÆüËÜvs´Ú¹ñ¡Ù¤Ë¤ÆÊü±Ç
2026Ç¯3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÁ´¹ñÊü±Ç
Êü±ÇÃÏ°è ¡§ Á´¹ñ
Æ°²è¥ê¥ó¥¯ ¡§
¢£THE DAY. ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó in collaboration with B.LEAGUE
ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤Î¥Ü¥Ç¥£¥á¥ó¥Æ ¥É¥ê¥ó¥¯1ËÜ¤Ë¤Ä¤1¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¥Ü¥Ç¥£¥á¥ó¥Æ ¥¼¥êー1ÂÞ¤Ë¤Ä¤2¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢Å¹Æ¬¤Þ¤¿¤Ï¥Í¥Ã¥È¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¥ì¥·ー¥È¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃù¤á¤Æ±þÊç¤¹¤ë¤È¡¢¥Ü¥Ç¥£¥á¥ó¥Æ¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥º¤¬½¸¤¦¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°»²²Ã¥Á¥±¥Ã¥È¤äÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£Ãù¤á¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¿ô¤Ë±þ¤¸¤ÆÊ£¿ô¤Î¾ÞÉÊ¤Ø±þÊç¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥ó±þÊç´ü´ÖÃæ¤Î¤´¹ØÆþ¥ì¥·ー¥È¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¢¨¥Í¥Ã¥È¡¦ÂðÇÛ¹ØÆþ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¹ØÆþÌÀºÙ(Ç¼ÉÊ½ñ¡¦ÎÎ¼ý½ñ)¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ü¥Ç¥£¥á¥ó¥Æ¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥º¥á¥ó¥Ðー
¢¨¾åµ²èÁü¤Ï¥Ü¥Ç¥£¥á¥ó¥Æ¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥º¤Î°ìÉôÁª¼ê¤Ç¤¹¡£
¢¨¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÁ´°÷¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£³Æ²ñ¾ì¤Ë¤É¤ÎÁª¼ê¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤«¤Ï¡¢»ö¾ð¤Ë¤è¤êÅöÆü¤Þ¤ÇÌ¤Äê¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë～2026Ç¯5·î31Æü¡ÊÆü¡Ë
¥µ¥¤¥È¡§https://www.otsuka.co.jp/bdm/theday/ 2/16¡Ê·î¡ËAM10:00¸ø³«
¢£THE DAY. ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó in collaboration with B.LEAGUE ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯
¥¹ー¥Ñー¡¦¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ê¤ÉÅ¹Æ¬¹ØÆþ¸ÂÄê¤Ç¡¢¥Ü¥Ç¥£¥á¥ó¥Æ ¥É¥ê¥ó¥¯4ËÜ ¤Þ¤¿¤Ï¥Ü¥Ç¥£¥á¥ó¥Æ ¥¼¥êー2ÂÞ¤ò1²ó¤Î¤ª²ñ·×¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¥á¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥°1¤Ä¤ò³ÆÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡£
¢¨·ÊÉÊ¤Ï¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¡¢·ÊÉÊ¤Î¤ª¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â»Ü»þ´ü¡¢¼Â»ÜÊýË¡¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥µ¥¤¥È¡§https://www.otsuka.co.jp/bdm/theday/ 2/16¡Ê·î¡ËAM10:00¸ø³«
¢£¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó
¢£Ä¹ºê±Ø¹½Æâ¥µ¥¤¥Íー¥¸
¢¨2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë～1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤ÆÄ¹ºê±Ø¹½Æâ¥µ¥¤¥Íー¥¸¤Ë¤Æ·Ç½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ä¹ºê ¤«¤á¤â¥Ó¥¸¥ç¥ó
¢¨2026Ç¯1·î12Æü¡Ê·î¡Ë～1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¤Æ·Ç½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥¹¥Èー¥êー¥Üー¥É
¢£½Ð±é¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
Èæ¹¾Åç ¿µ
ÇØ ÈÖ ¹æ ¡§6
¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó ¡§SG
¿ÈÄ¹ / ÂÎ½Å¡§191cm / 87kg
½Ð ¿È ÃÏ ¡§Ê¡²¬¸©
À¸ Ç¯ ·î Æü¡§1990Ç¯8·î11Æü
·Ð Îò¡§¸Å²ì¥Ö¥ì¥¤¥¹¢ªÉ´Æ»Ãæ³Ø¹»¢ªÍìÆî¹âÅù³Ø¹»¢ªÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø
2013-18 ¥·ー¥Ûー¥¹»°²Ï¡ÊB1¡Ë
2018-19 ¥Ö¥ê¥¹¥Ù¥ó¡¦¥Ö¥ì¥Ã¥Ä¡ÊNBL - ¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë
2019～ ¥ê¥ó¥¯ÆÊÌÚ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹ / ±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¡ÊB1¡Ë
ÆüËÜÂåÉ½Îò ¡§
2012Ç¯ FIBA ASIA¥«¥Ã¥× 2°Ì
2013Ç¯ FIBA ¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢ 9°Ì / Åì¥¢¥¸¥¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÁª¼ê¸¢Âç²ñ 3°Ì
2014Ç¯ FIBA ¥¢¥¸¥¢¶¥µ»Âç²ñ 3°Ì
2015Ç¯ Âè37²óÃË»Ò¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥¸¥çー¥ó¥º¥«¥Ã¥× / FIBA ¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢Âç²ñ 4°Ì
2016Ç¯ FIBA ÃË»Ò¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯À¤³¦ºÇ½ªÍ½Áª / FIBA ASIA¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ 6°Ì
2017Ç¯ FIBA WÇÕ ¥¢¥¸¥¢ÃÏ¶è 1¼¡Í½Áª / FIBA ASIA¥«¥Ã¥×2017 /
Åì¥¢¥¸¥¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÁª¼ê¸¢Âç²ñ 3°Ì
2018Ç¯ FIBA WÇÕ2019 ¥¢¥¸¥¢ÃÏ¶è 1¼¡Í½Áª¡¢2¼¡Í½Áª
2019Ç¯ FIBA WÇÕ2019
2020Ç¯ FIBA ¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×2021 Í½Áª Window 1
2021Ç¯ FIBA WÇÕ2023 ¥¢¥¸¥¢ÃÏ¶èÍ½Áª Window1 / Åìµþ2020¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯
2022Ç¯ FIBA WÇÕ2023 ¥¢¥¸¥¢ÃÏ¶èÍ½Áª Window4
2023Ç¯ FIBA WÇÕ2023 ¥¢¥¸¥¢ÃÏ¶èÍ½Áª Window6 / FIBA WÇÕ2023
2024Ç¯ FIBA 2025¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×Í½Áª Window1 / ¥Ñ¥ê2024¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ /
FIBA 2025¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×Í½Áª Window2
¼õ ¾Þ Îò ¡§
2013-14 ¥ëー¥ー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー¡ÊNBL¡Ë
2015-16 ¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó ¥Ù¥¹¥È¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡ÊNBL¡Ë
2016-17 ¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó ¥Ù¥¹¥È¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡ÊB.LEAGUE¡Ë
2017-18 ¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡ÊMVP¡Ë / ¥Ù¥¹¥È¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡ÊB.LEAGUE¡Ë
2018 Âè93²ó Å·¹ÄÇÕ Âç²ñ¥Ù¥¹¥È5
2021 Âè96²ó Å·¹ÄÇÕ Âç²ñ¥Ù¥¹¥È5
2021-22 ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡ÊMVP)
2023-24 ¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó ¥Ù¥¹¥È¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡ÊB.LEAGUE¡Ë / ¥Ù¥¹¥È3PÀ®¸ùÎ¨¾Þ
2024 Âè99 ²ó Å·¹ÄÇÕ Âç²ñ¥Ù¥¹¥È5
2024-25 ¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó ¥Ù¥¹¥È¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡ÊB.LEAGUE¡Ë / ¥Ù¥¹¥È3PÀ®¸ùÎ¨¾Þ
Ê¿´ä »æ
1979Ç¯¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£
2000Ç¯¤è¤êÂç¿Í·×²è¤Ë»²²Ã¡¢Æ±Ç¯¡Ø¥¥ì¥¤¨¡¿ÀÍÍ¤ÈÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤·¤¿½÷¨¡¡Ù¤Ç½éÉñÂæ¡£ ÉñÂæ¡¦±ÇÁü¤ÈÉý¹¤¯³èÌö¤·¡¢ÈÖÁÈ¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤â¿ôÂ¿¤¯Ì³¤á¤ë¡£
¶áÇ¯¤Î½Ð±éºî¤Ë¡¢ÉñÂæ¡Ø¶õ¤Ð¤«¤ê¸«¤Æ¤¤¤¿¡Ù¡Ø¤³¤ÎÆ»¤Ï¤¤¤Ä¤«Íè¤¿Æ»¡Ù¡Ø¤â¤¦¤¬¤Þ¤ó¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¡Ø¤¤¤Î¤³¤ê¤°¤ß¡Ù¥É¥é¥Þ¡Ø´Æ»¡°å Ä«´é¡Ù¡Ø100Ëü²ó¸À¤¨¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡Ù¡Ø¿¯Æþ¼Ô¤¿¤Á¤ÎÈÕ»Á¡Ù¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¡Ø¥Ö¥ëー¥âー¥á¥ó¥È¡Ù¡Ø¿·½ÉÌîÀïÉÂ±¡¡Ù¡Ø¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ù¡ØËÍ¤¿¤Á¤Ï¤Þ¤À¤½¤ÎÀ±¤Î¹»Â§¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ù±Ç²è¡Ø¥Ä¥æ¥¯¥µ¡Ù¡ØÇÈÌæ¡Ù ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¢£³Ú¶Ê
¡ÖÌÀÆüÅ·µ¤¤Ë¤Ê¤ì¡×
ºî»ì¡§»Ö¿å Â§Í§/±ÊÀÑ ¥¿¥«¥·
ºî¶Ê¡§±ÊÀÑ ¥¿¥«¥·
¥Ï¥Ê¥ì¥°¥ß
[±ÊÀÑ ¿ò] ¡Ê1974Ç¯11·î27Æü¡¢ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡¢¥½¥í¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦¥Ï¥Ê¥ì¥°¥ß¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£1997Ç¯¡¢SUPER BUTTER DOG ¤Ç¥á¥¸¥ãー¡¦¥Ç¥Ó¥åー¡£2002Ç¯²Æ¤è¤ê¥Ð¥ó¥É¤ÈÊ»¹Ô¤·¤Æ¡¢¥Ï¥Ê¥ì¥°¥ßÌ¾µÁ¤Ç¥½¥í³èÆ°¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë9Ëç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2022Ç¯¤è¤êÃÆ¤¸ì¤ê¤ÇÁ´¸©¥Ä¥¢ー¤ò³«ºÅÃæ¡£
2025Ç¯12·î¡¢¥«¥Ðー¡õ¥»¥ë¥Õ¥«¥Ðー¤ò½¸¤á¤¿EP¡ÖTHE MOMENT¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡£¥Á¥ãー¥ë¥º¡¦¥Á¥ã¥Ã¥×¥ê¥ó¤ÎÌ¾¶Ê¡ÖSmile¡×¤ä¡¢À§»ÞÍµÏÂ´ÆÆÄ¡¦±Ç²è¡Ö³¤¤è¤ê¤â¤Þ¤À¿¼¤¯¡×¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¡Ö¿¼¸ÆµÛ¡×¤Î¥»¥ë¥Õ¥«¥Ðー¤Ê¤É¤ò¼ýÏ¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿³¹¤òÊâ¤»£¤êÂ³¤±¤¿½é¤Î¼Ì¿¿½¸¡ÖÈ¯¸÷ÂÓ¡×¤ò½ÐÈÇ¡£
¡Ö¥µ¥è¥Ê¥éCOLOR¡×¡Ö²ÈÂ²¤ÎÉ÷·Ê¡×¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¾¶Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¤½¤Î¿¼¤¯²¹¤«¤¤À¼¤ÈÈ´·²¤Î²Î¾§ÎÏ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÇ®¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£B.LEAGUE¤È¤Ï
B.LEAGUE¡ÊB¥êー¥°¡Ë¤Ï¡¢2016Ç¯¤Ë³«Ëë¤·¤¿ÆüËÜ¤ÎÃË»Ò¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥êー¥°¤Ç¤¹¡£Àµ¼°Ì¾¾Î¤Ï¡Ö¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥êー¥°¡×¡£B.LEAGUE¤Ï¡¢¶¥µ»ÎÏ¤Î¸þ¾å¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥é¥¤¥Ö¥¹¥Ýー¥Ä¥¨¥ó¥¿¥á¤Î³×¿·¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ°èÁÏÀ¸¤ä¥½ー¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ö¥Ð¥¹¥±¤ÇÆüËÜ¤ò¸µµ¤¤Ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥Ð¥¹¥±³¦¤ÎºÇ¾å°Ì³µÇ°¤Î¤â¤È¡¢¥¯¥é¥Ö¤¬ÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤ä³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¡¢NBA¤Ë¼¡¤°À¤³¦2°Ì¤Î¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥êー¥°¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ø¥Ü¥Ç¥£¥á¥ó¥Æ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¡ã¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://www.otsuka.co.jp/bdm/(https://www.otsuka.co.jp/bdm/)¡ä
¡¡ÂçÄÍÀ½Ìô¤ÎÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÄ²¤ÈÆý»À¶Ý¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¤«¤é¤½¤ÎÆ¯¤¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡¢¿¢ÊªÍ³Íè¤Î¡ÖÆý»À¶ÝB240¡×¢¨2¡£
¡Ø¥Ü¥Ç¥£¥á¥ó¥Æ¡Ù¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÖÆý»À¶ÝB240¡×¤È¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÀ®Ê¬¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ ¡È°û¤ó¤Ç¥«¥é¥À¤ò¥Ð¥ê¥¢¤¹¤ë¢¨1¡É2¤Ä¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2017Ç¯¤Ë¡ÖÆý»À¶ÝB240¡×¤È¡Ö¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥á¥ó¥Æ ¥¼¥êー¡×¤òÈ¯Çä¡£±¿Æ°¤ä»Å»ö¤Ë¤è¤ë¥Ïー¥É¤ÊÆü¡¹¤ÎÂÎÄ´´ÉÍý¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢2018Ç¯¡ÖÆý»À¶ÝB240¡×¤È¥«¥é¥À¤Î¿åÊ¬ÎÌ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤Ê¡ÖÅÅ²ò¼Á¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥á¥ó¥Æ ¥É¥ê¥ó¥¯¡×¤òÈ¯Çä¡£Äã¥«¥í¥êー¤Ç¤¹¤Ã¤¤ê°û¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢Æü¾ï¤Î¿åÊ¬Êäµë¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Æüº¢¤«¤éÂÎÄ´´ÉÍý¤ò¿´¤¬¤±¤ëÊý¡¹¤Î·ò¹¯¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ¡Ö¥Ð¥ê¥¢¤¹¤ë¡×¤È¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤À®Ê¬¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÂÎÄ´¤È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢¨2 ÅìµþÇÀ¶ÈÂç³Ø¤¬Ã±Î¥¤·¡¢ÂçÄÍÀ½Ìô¤¬¤½¤ÎÆ¯¤¤ò³ÎÇ§¤·¤¿Æý»À¶Ý¡£