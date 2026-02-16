·¦ÄÍÍÎ²ð¤µ¤ó¡¢°¦Î®¤µ¤ó¤¬¿Æ»Ò½Ð±é£²£µ¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥Ñー¥¯¤Ç¡¢Âç¤Ï¤·¤ã¤®¡ªVaundy½ñ¤²¼¤í¤·¤Î£²£µ¼þÇ¯¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¡ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¥¸¥Ö¥ó¡É¤¬Áû¤®½Ð¤¹¡ÈDiscover U!!!¡É¤ò¿Æ»Ò¤ÇÂÎ¸½
2026Ç¯3·î31Æü(²Ð)¤Ë³«¶È25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤¿¡ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¥¸¥Ö¥ó¡É¤Ë½Ð²ñ¤¦¡ÈDiscover You¡É¤È¡¢¥Ñー¥¯¤Î25Ç¯¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ÎÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¤¹¤ë¡ÈDiscover USJ¡É¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¡ÈDiscover U!!!¡Ê¥Ç¥£¥¹¥«¥Ðー¡¦¥æー¡Ë¡É¤Î¥Æー¥Þ¤ò·Ç¤²¡¢¥Ñー¥¯Ãæ¤ò¡Èº×¤ê¡É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡ÈÆÃÊÌ¤Ê°ìÇ¯¡É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
25¼þÇ¯¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê³«Ëë¤ËÀè¶î¤±¡¢ËÜÆü2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¡¢ÇÐÍ¥ ·¦ÄÍÍÎ²ð¤µ¤ó¡¢·¦ÄÍ°¦Î®¤µ¤ó¿Æ»Ò¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¡¢³«¶È25¼þÇ¯¤Î¥Æー¥Þ¡ÈDiscover U!!!¡É¤Î¿·TVCM¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
·¦ÄÍ¤µ¤ó¿Æ»Ò¤¬¡¢¥Ñー¥¯ÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ°ìµ¤¤Ëµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤ê¡¢¤¢¤é¤æ¤ë´¶¾ð¤¬ÇúÈ¯¡ª¡ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¥¸¥Ö¥ó¡É¤¬¡¢Áû¤®½Ð¤¹½Ö´Ö¤òÉÁ¤¯¡¢3¤Ä¤Î¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ò½ç¼¡¸ø³«¡ª
ËÜCM¤Ï¡¢¥Ñー¥¯¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¨¥ê¥¢¤ä¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿3¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡Ê¡Ö¥¦¥£¥¶ー¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥ïー¥ë¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ï¥êー¥Ý¥Ã¥¿ー¡×¡¢¡Ö¥¶¡¦¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¡¦¥À¥¤¥Ê¥½ー¡×¡¢¡Ö¥¸¥çー¥ºÂ¾¡×¡Ë¤ÇÅ¸³«¡¢2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é½ç¼¡¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ñー¥¯¤ò½ä¤ë¤Ê¤«¤Ç¸«¤»¤ë¡¢·¦ÄÍ¤µ¤ó¿Æ»Ò¤Î´¶¾ð¤à¤½Ð¤·¤ÎÉ½¾ð¤ä¡¢Ìµ¼Ùµ¤¤Ë¤Ï¤·¤ã¤°»Ñ¤Ê¤É¡¢¿Æ»Ò¤Ç¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿»Ñ¤¬¼¡¡¹¤È°î¤ì¡¢25¼þÇ¯¤Î¥Æー¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡ØDiscover U!!!¡Ù¡ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¥¸¥Ö¥ó¤¬Áû¤®½Ð¤¹¡É½Ö´Ö¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢CMÆâ¤Ç¤Ï»£±Æ¤·¤¿±ÇÁü¤ò°ì½ï¤Ë¸«¤Ê¤¬¤é¸ì¤ê¹ç¤¦¿Æ»Ò¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤âÅÐ¾ì¡£¥Ñー¥¯¤Î»×¤¤½Ð¤ä¡¢°õ¾Ý¡¢¤½¤·¤Æ¡¢25¼þÇ¯¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ê¤É¡¢¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥óÂç¹¥¤¤Ê·¦ÄÍ¤µ¤ó¿Æ»Ò¤À¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤ë¡¢Åù¿ÈÂç¤Î¸ÀÍÕ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¶¡¦¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¡¦¥À¥¤¥Ê¥½ー¡×¡Ê¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¡¦¥³ー¥¹¥¿ー¡Ë¤Î±ÇÁü¤¬Î®¤ì¤ë¤È¡¢ÍÎ²ð¤µ¤ó¤Ï»×¤ï¤º¥¹¥¯¥êー¥ó¤ò»Ø¤µ¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤ì¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢¶Ã¤¤Î°ì¸À¡£¼«Ê¬¤Ç¤âÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡È´¶¾ð¤à¤½Ð¤·¤ÎÉ½¾ð¡É¤Ë¡¢»×¤ï¤ºÆó¿Í¤¬Æ±»þ¤Ë¿á¤½Ð¤¹½Ö´Ö¤¬²¿ÅÙ¤â¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ªÆó¿Í¤Ï¡¢¡Öµ¤ÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬°ì·â¤Ç¿á¤Èô¤Ð¤µ¤ì¤ë¡×¡ÊÍÎ²ð¤µ¤ó¡Ë¡¢¡Ö¿Æ¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤°ìÌÌ¤òÃÎ¤ì¤ë¡×¡Ê°¦Î®¤µ¤ó¡Ë¤È¡¢¤ªÆó¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ñー¥¯¤Ï¡¢¿Æ»Ò¤Îå«¤ò¿¼¤á¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¤¢¤ê¡¢25¼þÇ¯¤Î¥Æー¥Þ¡ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¥¸¥Ö¥ó¤¬Áû¤®½Ð¤¹¡É¡ØDiscover U!!!¡Ù¤ò¡¢¤Þ¤µ¤ËÂÎ¸½¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡Ö¥¦¥£¥¶ー¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥ïー¥ë¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡×¤Ç¤Ï¡¢·¦ÄÍ¤µ¤ó¿Æ»Ò¤¬¡Ö¥Ð¥¿ー¥Óー¥ë¡×¤ò°û¤ß¡¢±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·ー¥ó¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¸ý¤ËË¢¤ò¤Ä¤±¤Æ¾Ð¤¤¹ç¤¦¡¢¤ª¤Á¤ã¤á¤Ê»Ñ¤â¡£
Ç÷ÎÏËþÅÀ¤Î¡Ö¥¸¥çー¥º¡×Á°¤Ç¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢¥Ýー¥º¤ò¼è¤ë°¦Î®¤µ¤ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢ÍÎ²ð¤µ¤ó¤¬¡Ö¤½¤ì¤¬¤ªÁ°¤ÎËÜµ¤¤Î±éµ»¤Ê¤Î¡©¡×¤È¤ª¤É¤±¤Æ¤ß¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¿Æ»Ò¤Îµ÷Î¥¤¬°ìµ¤¤Ë½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯½Ö´Ö¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¡¢Vaundy½ñ¤²¼¤í¤·¤Î25¼þÇ¯¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¡ØDestiny Journeys¡Ù¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢·¦ÄÍ¤µ¤ó¿Æ»Ò¤Î¡ÈDiscover U!!!¡ÉÂÎ¸³¤ò¤è¤êÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
25Ç¯´Ö¤Î¥Ò¥¹¥È¥êー¤È°µÅÝÅª¤Ê¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Ë¡¢²þ¤á¤Æ¿´¤¬Æ°¤¯·¦ÄÍ¤µ¤ó¿Æ»Ò¤Î¡ÈDiscover U!!!¡ÉÂÎ¸³¡£¤¼¤Ò¡¢3¤Ä¤ÎCM¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂÎ¸³¤Ë¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãCM¸ø³«¾ðÊó¡ä
YouTube¡§2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë9:00º¢¡¡¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¸ø³«
TVCM¡§2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢°ìÉô¥¨¥ê¥¢¤ò½ü¤¡¢½ç¼¡ÊüÁ÷Í½Äê
¡Ö¤·¤Î¤´¤Î¸À¤ï¤º¡¢USJ¤È¤¤¤¦¡ÈÈóÆü¾ï¡É¤Î¡¢¤·¤«¤â¤½¤Î¡È25¼þÇ¯¡É¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢ÌÌÇò¤¬¤Ã¤Æ¡ª¡×¡ÖÌµ¼Ùµ¤¤Ê¼«Ê¬¤¬ÁÇÄ¾¤Ë½Ð¤Á¤ã¤¦¤·¡¢¤½¤ì¤ò³§¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤È¤³¤í¤¬¡¢USJ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëCM¤´½Ð±é¤Î¡¢·¦ÄÍÍÎ²ð¤µ¤ó¡¦°¦Î®¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
¢£·¦ÄÍ ÍÎ²ð¤µ¤ó¡¡ ¥á¥Ã¥»ー¥¸
Â©»Ò¤Î°¦Î®¤¬¾®³Ø2Ç¯À¸¤Îº¢¡¢À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿²£¿Ü²ì¤òÎ¥¤ì¤ÆÂçºå¤Ë°Ü½»¤·¤¿ºÝ¡¢´·¤ì¤Ê¤¤ÅÚÃÏ¤Ç¼ä¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤éµ¤¤¬Ê¶¤ì¤¿¤é¤Ê¤¡¤È¡¢¤³¤È¤¢¤ë¤´¤È¤ËUSJ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é»þ¤ÏÎ®¤ì¡¢À©Éþ»Ñ¤ÇÇ¯¥Ñ¥¹¤ò¼ê¤ËÃç´Ö¤ÈÉÑÈË¤ËÄÌ¤¦Â©»Ò¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£µ¤¤Å¤±¤Ð¡¢Â©»Ò¤ÎÀ®Ä¹¤Î¤½¤Ð¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤âUSJ¤¬¤¢¤ê¡¢¤Þ¤µ¤«25¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëUSJ¤ÎCM¤Ë¿Æ»Ò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ÏÁÛÁü¤¹¤é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¿´¤«¤é´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¾è¤ëÁ°¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯µ¤ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¾È¤ì¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤¶¾è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¥¬¥Á¤Ç³Ú¤·¤¤¡ª¥¬¥Á¤Ç¶½Ê³¡ª¤ª¸ß¤¤Çú¾Ð¤·¤¿¤ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Å¤±¤Ð¡¢¡Ö¤¢¤¡¡¢¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¥±¥é¥±¥é¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤Ê¤¡¡×¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ¿Æ»Ò¤ÇÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿º¢¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ë¥¨¥â¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
CM»£±Æ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢25¼þÇ¯¤Î¥Æー¥Þ¡ÈDiscover U!!!¡É¤¬°ÕÌ£¤¹¤ë¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¼«Ê¬¤ä¡¢Ëº¤ì¤Æ¤¿¼«Ê¬¤òÈ¯¸«¤·¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ñー¥¯¤ÎÍÍ¡¹¤Ê½Ö´Ö¤ËUSJ¤Î¥Á¥«¥é¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤ë¤Ï¤º¡£°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬ÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤À¤È»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¾ì½ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤Î¤´¤Î¸À¤ï¤º¡¢USJ¤È¤¤¤¦"ÈóÆü¾ï"¤Î¤·¤«¤â¤½¤Î¡Ö25¼þÇ¯¡×¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢ÌÌÇò¤¬¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¤Ã¤È"Æü¾ï"¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤Ë¤â¤¤¤¤¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤¬¤«¤«¤ë¤Ï¤º¡ª
¢£·¦ÄÍ °¦Î®¤µ¤ó¡¡¥á¥Ã¥»ー¥¸
ÀÎ¤«¤éÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿USJ¤È¤¤¤Ä¤«ËÍ¤â¤ª»Å»ö¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢25¼þÇ¯CM¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤ÏÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÉã¤È°ì½ï¤Î¥Ñー¥¯¤Ï¾¯¤·¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»£±Æ°ìÈ¯ÌÜ¤Î¡Ö¥¶¡¦¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¡¦¥À¥¤¥Ê¥½ー¡×¤Ë¾è¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¤½¤Î¶ÛÄ¥¤â¤Ö¤ÃÈô¤Ó¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¼è¤êÁ¶¤ï¤º¡¢ËÜÍè¤Î¼«Ê¬¤äÌµ¼Ùµ¤¤Ê¼«Ê¬¤¬ÁÇÄ¾¤Ë½Ð¤Á¤ã¤¦¤·¡¢¤½¤ì¤ò³§¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤È¤³¤í¤¬¡¢USJ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âºÇ¹â¤Ê¿ÍÀ¸¤Î»×¤¤½Ð¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëUSJ¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤â¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ê½Ö´Ö¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ã¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡ä
·¦ÄÍ ÍÎ²ð(Yosuke Kubozuka)¤µ¤ó
1979Ç¯5·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»Ô½Ð¿È¡£1995Ç¯¤ËÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥åー¡£
2001Ç¯¸ø³«±Ç²è¡ÖGO¡×¤ÇÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¿·¿Í¾Þ¤È»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤ÇºÇÍ¥½¨¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
2017Ç¯¤Ë¥Þー¥Æ¥£¥ó¡¦¥¹¥³¥»¥Ã¥·´ÆÆÄºî¡ØSilence -ÄÀÌÛ-¡Ù¤Ç¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
±Ç²è¤òÃæ¿´¤Ë¹ñÆâ³°Ìä¤ï¤ºÂ¿¿ô¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤âÂÔµ¡ºîÂ¿¿ô¡£
ÉñÂæ¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¤Û¤«¡¢²»³Ú³èÆ°¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢¼¹É®¡¢Æ«·Ý¤äËÏ²è¤ÎÁÏºî¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊºÍÇ½¤òÈ¯´ø¡£
¼«¿È¤ÎYouTubeÈÖÁÈ¤ä¥´¥ë¥Õ¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡¢ÆüËÜ¼ò¤Ê¤É¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
·¦ÄÍ °¦Î®(Airu Kubozuka)¤µ¤ó
2003Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£2018Ç¯¤Î±Ç²è¡Öµã¤Ãî¤·¤ç¤Ã¤¿¤ó¤Î´ñÀ×¡×¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥åー¡£2021Ç¯¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ËÇÐÍ¥³èÆ°¤ò³«»Ï¡£
2024Ç¯¤Ë¤Ï±Ç²è¡Ø¥Ï¥Ô¥Í¥¹¡Ù¤Ç½é¼ç±é¡£½éÉñÂæ¡Ø¥Ü¥¯¤Î·ê¡¢Èà¤Î·ê¡£W¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¡£
ºÇ¶á¤Î½Ð±éºî¤Ë±Ç²è¡ØÎø¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤ËÍ¤¿¤Á¤Ï¡Ù¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¡¢NHKÌë¥É¥é¡Ö¤¢¤ª¤¾¤é¥Óー¥ë¡×¡¢2/7(ÅÚ)¤è¤êÊüÁ÷¤Î¡ÖCUT.ÊÔ½¸¤µ¤ì¤¿À¤³¦¡×¤Ë¼ç±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖDiscover U!!!¥á¥ó¥Ðー¥º¡×¡È¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡É¤È¡È¥´ー¥ë¥É¡É¤ÎºÆÈÎ·èÄê¡ª¡ª¥Ñー¥¯ÊÉÌÌ¤Ø¤ÎÌ¾Á°¤Î¹ï°õ¡¢ÆÃÀ½¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸¤Ê¤É¡¢25¼þÇ¯¸ÂÄê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÆÃÅµ¤¬ËþºÜ¡ª
USJ¸øÇ§Discover U!!! ¥á¥ó¥Ðー¤À¤±¤¬Ãå¤±¤é¤ì¤ë¡ÖÆÃÀ½¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸¡×¤«¤é¡Ö¥Ñー¥¯ÊÉÌÌ¤Ø¤ÎÌ¾Á°¤Î¹ï°õ¡×¡ª¤Ê¤É¡¢¤³¤Î¥á¥ó¥Ðー¤À¤±¤ÎNO LIMIT! ¤Ê¾¦ÉÊ¤â¤¤¤í¤¤¤í¡ª25¼þÇ¯¤¬¤â¤Ã¤ÈÆÃÊÌ¤Ê°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ëÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂÎ¸³¤Ç¡¢ºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ð¤òºî¤í¤¦¡ª
ÃêÁª´ü´Ö¡§2026Ç¯3·îº¢ ³«»ÏÍ½Äê
¼ïÊÌ¡§¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡¡3,000±ß¡ÊÇ§Äê¾Ú¡¿ÆÃÀ½¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸¡Ë
¥´ー¥ë¥É¡¡¡¡ 25,000±ß¡ÊÆÃÀ½¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸¡¿¥Ñー¥¯ÊÉÌÌ¤Ø¤ÎÌ¾Á°¤Î¹ï°õ¡Ë
¡ã»²¹Í¾ðÊó¡ä
¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢2026Ç¯¤Ë³«¶È25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤°¡¢25¼þÇ¯¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡ÈDiscover U!!!¡ÉÄ¶»É·ãÅª¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ÎÎÏ¤Ç¡¢¡ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¥¸¥Ö¥ó¤¬Áû¤®½Ð¤¹¡É ÆÃÊÌ¤Ê°ìÇ¯¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢2026Ç¯3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç³«¶È25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£»ÍÈ¾À¤µª¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢25Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ò½Ë¤¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤¬°î¤ì¤ë¡ÈÆÃÊÌ¤Ê°ìÇ¯¡É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
25¼þÇ¯¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡ÈDiscover U!!!¡Ê¥Ç¥£¥¹¥«¥Ðー¡¦¥æー!!!¡Ë¡É¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¤òÀ¹Âç¤Ë¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¥Æー¥Þ¡ÈDiscover U!!!¡É¤Ë¤Ï¡¢ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤¿¡ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¥¸¥Ö¥ó¡É¤Ë½Ð²ñ¤¦¡ÈDiscover You¡É¤È¡¢¥Ñー¥¯¤Î25Ç¯¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ÎÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¤¹¤ë¡ÈDiscover USJ¡É¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñー¥¯¤ÎÄ¶»É·ãÅª¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ÎÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆËÜÍè¤Î¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò²ò¤Êü¤Á¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¤â¤Ã¤È¡È¥ï¥¯¥ï¥¯¥É¥¥É¥¡É¤·Æü¾ï¤ËÌá¤Ã¤Æ¤â¤½¤Î¹âÍÈ´¶¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤½¤ì¤¬¥Ñー¥¯¤ÎÉÁ¤¯25¼þÇ¯¤Ç¤¹¡£
¥ëー¥ëÌµÍÑ¤Î¥À¥ó¥¹¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¤¢¤é¤æ¤ë»É·ã¤¬¡È¼«Ê¬¤ò²ò¤Êü¤Ä¡É¡ª25¼þÇ¯µÇ°¤ÎÀ¹Âç¤Ê¡Èº×¤ê¡É¡ª¡ØNO LIMIT! ¥Ñ¥ìー¥É ～Discover U!!!¥Ðー¥¸¥ç¥ó～¡Ù
¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥¤¥äー¤ÎºÇ½é¤Î¥·ー¥º¥ó¤È¤Ê¤ë¤³¤Î½Õ¡¢¡ØNO LIMIT! ¥Ñ¥ìー¥É ～Discover U!!! ¥Ðー¥¸¥ç¥ó～¡Ù¤ò2026Ç¯3·î4Æü(¿å) ～2027Ç¯1·î11Æü(·î)¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÍè¤Î¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò²òÊü¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¥ëー¥ëÌµÍÑ¤ÎÄ¶Ç®¶¸¥À¥ó¥¹¥¿¥¤¥à¤ä¡¢Âç¿Íµ¤¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤¬25ÂÎ¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¿·±é½Ð¡¢¿·³Ú¶Ê¡ÖThe Power of U¡×¤ÎÅÐ¾ì¤Ê¤É¡¢¶Ã¤¤È´¶Æ°¤ËËþ¤Á¤¿¿·¥Ñ¥ìー¥É¤¬25¼þÇ¯¤Î¡Èº×¤ê¡É¤òÀ¹Âç¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ëー¤â25¼þÇ¯¤òÁ´ÎÏ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡ªº£¤À¤±¤Î¡ÖDiscover U!!!¡×ÂÎ¸³
25¼þÇ¯¤Îº£¤À¤±¡¢¥¯¥ëー¤â¡ÈDiscover U!!!¡É ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ÆÃÊÌ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¥²¥¹¥È¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£25¼þÇ¯´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥Íー¥à¥¿¥°¤Ë¤Ä¤±¤¿Áõ¾þ¤ä¡¢¡Ö¥Ñ¥ìー¥É¥Õ¥é¥Ã¥°¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ä¶¸µµ¤¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢¥²¥¹¥È¤È¥¯¥ëー¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥Ñー¥¯¤Î25¼þÇ¯¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¡¢¡È¤ªº×¤êÁû¤®¡É¤Ë¤Ê¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡ØDiscover U!!! ¥¿¥¤¥à¡Ù¤Ê¤É¡¢¤Õ¤È¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ç½Ð²ñ¤¦¾®¤µ¤Ê±é½Ð¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¡ÈDiscover U!!!¡É¤ò´¶¤¸¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡£¥Ñー¥¯¤Î¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤â¡¢¥¯¥ëー¤È¤Î¤Õ¤ì¹ç¤¤¤¬ÆÃÊÌ¤Ê°ìÆü¤ò¤Ä¤¯¤ë―25¼þÇ¯¤À¤±¤ÎÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£
¡ØDiscover U!!! ¥¿¥¤¥à¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ñー¥¯¤ËVaundy½ñ¤²¼¤í¤·¤Î25¼þÇ¯¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¡ØDestiny Journeys¡Ù¤Î²»³Ú¤¬Î®¤ì»Ï¤á¤¿¤é¡¢¥²¥¹¥È¤È¥¯¥ëー¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥Ñー¥¯¤Î25¼þÇ¯¤ò¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¹ç¿Þ¡ª¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¯¥ëー¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¥²¥¹¥È¤È°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤Æ¡¢ÍÙ¤Ã¤Æ¡¢25¼þÇ¯¤Î´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¡¢¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤é¤·¤¤¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê´¶¾ð¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡Ë¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤Ç¤¹¡£
* * *
▪¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¥³¥à¥¥ã¥¹¥È NBC¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥°¥ëー¥×¤ËÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º³¤³°¤«¤é¤âÂ¿¤¯¤Î¥²¥¹¥È¤¬Ë¬¤ì¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡¢¥ì¥¸¥ãー³¦¤Ë¤ª¤±¤ë°ìÂç¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Î¿Íµ¤±Ç²è¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¤³¦Åª¿Íµ¤¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¥Æー¥Þ¤È¤¹¤ëËÜ³ÊÅª¤Ê¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¥·¥çー¡¢¥²¥¹¥È¤¬»×¤¤¤¤ê³Ú¤·¤á¤ë¥·ー¥º¥Ê¥ë¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¡¢À¤³¦ºÇ¹â¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¡ÈÄ¶´¶Æ°¡¦Ä¶¶½Ê³¡É¤ÎËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ë¬¤ì¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥²¥¹¥È¤¬¼«Ê¬¤Î³Ì¤òÇË¤ê¡ÈÄ¶¸µµ¤¡É¤Ë¤Ê¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¹¡£
2001Ç¯¤Î³«¶È°ÊÍè¡¢¾ï¤Ë³×¿·¤ò¤·Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥¦¥£¥¶ー¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥ïー¥ë¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡×¤¬ÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ñー¥¯¡×¥¨¥ê¥¢°ìÂÓ¤ò³êÁö¤¹¤ë²è´üÅª¤Ê¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥³ー¥¹¥¿ー¡Ö¥¶¡¦¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¡¦¥À¥¤¥Ê¥½ー¡×¡¢Âç¿Íµ¤¥¨¥ê¥¢¡Ö¥ß¥Ë¥ª¥ó¡¦¥Ñー¥¯¡×¤Ç¤Ï¥ß¥Ë¥ª¥ó¤¿¤Á¤¬·«¤ê¹¤²¤ëÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë¡È¥Ï¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¡É¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥ß¥Ë¥ª¥ó¡¦¥Ï¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¡¦¥é¥¤¥É¡×¡¢Ç¤Å·Æ²¤Î¥²ー¥à¤ÎÀ¤³¦¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¡Ö¥¹ー¥Ñー¡¦¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éー¡¦¥ïー¥ë¥É¡×¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÁ´¿È¤ò»È¤Ã¤Æ¥¢¥½¥Ó¤ÎËÜÇ½¤ò²ò¤Êü¤Ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¡È¥¢¥½¥ÓÂÎ¸³¡É¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¼¡¡¹¤ÈÀ¤³¦ºÇ¹â¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¡¦À®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¤Ï¡¢¥Ñー¥¯³«¶È25¼þÇ¯¤Î¥Æー¥Þ¤ò¡ÈDiscover U!!!¡É¤È¤·¡¢ 25Ç¯Ê¬¤ÎÄ¶»É·ãÅª¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ÎÎÏ¤Ç¡ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¥¸¥Ö¥ó¤¬Áû¤®½Ð¤¹¡ÉÆÃÊÌ¤Ê°ìÇ¯¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
