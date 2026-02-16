¡Ú2·î22Æü¤ÏÇ¤ÎÆü¡Û¥¤¥¨¥íー¥Ï¥Ã¥È¤¬¡ÖÁ´¹ñ¸òÄÌ¤Ë¤ã¤óÁ´±¿Æ°¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¡ªÆùµå¥°¥íー¥Ö¤Ç¡ÈÇ¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ¡É¥Ñ¥ó¥Á¤¹¤ë¤À¤±¡¢Ã¯¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¤ëÊÝ¸îÇ¤Ø¤ÎÊç¶â¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÇ¥Ñ¥ó¥Á¤ÇÊç¶â¡×¤ò³«ºÅ
¥«ーÍÑÉÊÀìÌçÅ¹¤Î¥¤¥¨¥íー¥Ï¥Ã¥È¤òÁ´¹ñÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥¨¥íー¥Ï¥Ã¥È(ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:ÌÚÂ¼ ¾¼É×)¤Ï¡¢¡ÖÇ¤ÎÆü¡×¤Ç¤¢¤ë2026Ç¯2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¸þ¤±¡¢º£Ç¯¤Ç8Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëÇ¤ò¸òÄÌ»ö¸Î¤«¤é¼é¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖÁ´¹ñ¸òÄÌ¤Ë¤ã¤óÁ´±¿Æ°¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸òÄÌ°ÂÁ´¡×¤Ø¤Î´ê¤¤¤«¤é¡¢ÄÌ³Ø»þ¤Ë»ùÆ¸¤¬¤«¤Ö¤ë¡È²«¿§¤¤Ë¹»Ò¡É¤¬¼ÒÌ¾¤ÎÍ³Íè¤Ç¤¢¤ë¥¤¥¨¥íー¥Ï¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Ë·È¤ï¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¸òÄÌ°ÂÁ´¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¡ØÇ¤ÎÆü¡Ù¤Ï¡¢Ç¤ò°¦¤Ç¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¼é¤ëÆü¤Ë¤·¤è¤¦¡£¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ìー¥º¤Î¤â¤È¡¢2019Ç¯¤è¤êÇ¤ÎÆü¤Ë¡ÖÇÀìÍÑ¤Î¸òÄÌ°ÂÁ´Æ°²è¡×¡ÖÇÀìÍÑ¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¡Ö¸òÄÌ¤Ë¤ã¤óÁ´¥¯¥¤¥º¡×¡ÖÇÈô¤Ó½Ð¤·¥µ¥¤¥ó¡×¡ÖÇ¤ÈÅ°ÄìÆ¤ÏÀ¡×¤Ê¤É¡¢À¸¤Þ¤ì»ý¤Ã¤¿À¸ÂÖ¤«¤é»ö¸Î¤ËÁø¤¤¤ä¤¹¤¤Ç¤Ø¤Î·¼È¯³èÆ°¤òËèÇ¯¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Æ»Ï©¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤¹Ç¤ÏÇ¯´Ö¿ä·×22ËüÆ¬°Ê¾å¡Ê¢¨¡Ë¤È¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÂ¿¤¯¤ÎÇ¤¬¸òÄÌ»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±¡¢2024Ç¯¤è¤ê¡¢¡È»ö¸Î¤ËÁø¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤Ç¼«ÂÎ¡É¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Î¤â¤È¡¢ÊÝ¸îÇ¡¦Æ°ÊªÊÝ¸îÃÄÂÎ¤Ø´óÉÕ¤ò¤¹¤ëÇ»²²Ã·¿¤Î¡ÖÇ¥Ñ¥ó¥Á¤ÇÊç¶â¡×¤äÊÝ¸îÇ¾ùÅÏ²ñ¡Ö¥¤¥¨¥íー¥¥ã¥Ã¥È¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
8Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Ï¡¢¡È»ö¸Î¤ËÁø¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤Ç¼«ÂÎ¡É¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤¤¤¦³èÆ°¤ÎÍýÇ°¤ò°ú¤Â³¤³èÆ°¤Î¼´¤Ë¿ø¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÇ¥Ñ¥ó¥Á¤ÇÊç¶â¡×½é¤Î¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é22Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¡¢½ÂÃ«¥Þー¥¯¥·¥Æ¥£ ¥Þー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ë¤Æ¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥¤¥¨¥íー¥Ï¥Ã¥È¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Ë·È¤ï¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢»ö¸Î¤ËÁø¤¤¤ä¤¹¤¤Ç¤Ç¤µ¤¨¤â°ÂÁ´¤ËÊë¤é¤»¤ë¥¯¥ë¥Þ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æº£Ç¯¤â¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¡ËNPO Ë¡¿Í ¿Í¤ÈÆ°Êª¤Î¶¦À¸¥»¥ó¥¿ー¡ÖÁ´¹ñ¥íー¥É¥¥ëÄ´ºº 2024¡×
¥¤¥¨¥íー¥Ï¥Ã¥È¡ÖÁ´¹ñ¸òÄÌ¤Ë¤ã¤óÁ´±¿Æ°2026¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È¡§www.yellowhat.jp/campaign/202602/catday_cp.html
Ç¥Ñ¥ó¥Á¤ÇÊç¶â
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È¡ä
Ç¤ÎÈá¤·¤¤¸òÄÌ»ö¸Î¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢ÊÝ¸îÇ¡¦Æ°ÊªÊÝ¸îÃÄÂÎ¤Ø¥¤¥¨¥íー¥Ï¥Ã¥È¤«¤é´óÉÕ¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¾¯¤·¤Ç¤âÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤ÎÁÛ¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÇ¥Ñ¥ó¥Á¤ÇÊç¶â¡×¡£WEB¾å¤Ç¡¢Ç¤Î³§¤µ¤Þ¤¬Ç¥Ñ¥ó¥Á¤Ç¥ëー¥ì¥Ã¥È¤ò»ß¤á¤¿¶â³Û¤ò¥¤¥¨¥íー¥Ï¥Ã¥È¤«¤é´óÉÕ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»Å³Ý¤±¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËèÇ¯Â¿¤¯¤ÎÇ¤È¿Í´Ö¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æº£Ç¯¡¢¡ÖÇ¥Ñ¥ó¥Á¤ÇÊç¶â¡×½é¤Î¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¿Í´Ö¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÇ¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤ÆÇ¥Ñ¥ó¥Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤ÎÆÀÅÀ¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¥¤¥¨¥íー¥Ï¥Ã¥È¤«¤éÊÝ¸îÇ¡¦Æ°Êª°¦¸îÃÄÂÎ¤Ø´óÉÕ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨´óÉÕ¶â³Û¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë»Üºö¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¾å¸Â300Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÂÎ¸³¥Õ¥íー¡§
£±.Æùµå¥°¥íー¥Ö¤ò¼ê¤Ë¤Ä¤±¤ÆÇ¤Ë¤Ê¤ê¤¤ë
£².22kg ¤Á¤ç¤¦¤É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥ß¥Ã¥È¤ËÇ¥Ñ¥ó¥Á
£³.É½¼¨¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤Ë±þ¤¸¤Æ¥¤¥¨¥íー¥Ï¥Ã¥È¤«¤éÊÝ¸îÇ¡¦Æ°Êª°¦¸îÃÄÂÎ¤Ë´óÉÕ
¢£Æü»þ¡§
2026 Ç¯2 ·î20 Æü¡Ê¶â¡Ë13:00 ～ 18:00
2026 Ç¯2 ·î21 Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00 ～ 18:00
2026 Ç¯2 ·î22 Æü¡ÊÆü¡Ë10:00 ～ 18:00
¢£²ñ¾ì¡§
½ÂÃ«¥Þー¥¯¥·¥Æ¥£ ¥Þー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥¯¥¨¥¢¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä1-12-1 ½ÂÃ«¥Þー¥¯¥·¥Æ¥£1F¡Ë
¢£Ãí°Õ»ö¹à¡§
¡¦º®»¨»þ¤Ë¤Ï¡¢ÂÔµ¡Îó¤òÀß¤±½çÈÖ¤Ë¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Åö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î¤´»²²Ã¤ËÈ¼¤¦Éé½ý¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Ï°ìÀÚ¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¡¦Ç¯Îð¡¦ÂÎ³Ê¡¦ÂÎÎÏ¡¦·ò¹¯¾õÂÖÅù¤Ë¾¯¤·¤Ç¤âÉÔ°Â¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¤´ÍøÍÑ¤ò¤ª¹µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¥Ç¥¸¥¿¥ë¡ä
Ç¤Î³§¤µ¤Þ¤¬Ç¥Ñ¥ó¥Á¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ëÊç¶â¤â¡¢ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÀìÍÑ¥µ¥¤¥È¤Ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹¤¤¤¿¤À¤¡¢¤ª¤¦¤Á¤ÎÇ¤Î¤ªÌ¾Á°¤òÆþÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥ëー¥ì¥Ã¥È¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£¥ëー¥ì¥Ã¥È²èÌÌ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÆ°¤¯µû¡×¤Ê¤ÉÇ¤¬Í·¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ë¥®¥ß¥Ã¥¯¤¬»Å¹þ¤ó¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ëー¥ì¥Ã¥È¤òÇ¥Ñ¥ó¥Á¡Ê¥¿¥Ã¥×¡Ë¤Ç»ß¤á¤ë¤È¶â³Û¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¶â³Û¤ò¥¤¥¨¥íー¥Ï¥Ã¥È¤«¤éÊÝ¸îÇ¡¦Æ°Êª°¦¸îÃÄÂÎ¤Ø´óÉÕ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»Ï¤Þ¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥«¥á¥é»£±Æ¤òµö²Ä¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢Ç¥Ñ¥ó¥Á¡Ê¥¿¥Ã¥×¡Ë¤¹¤ë½Ö´Ö¤ò¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Î¥¤¥ó¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¤Ï¡¢Ç¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤³§¤µ¤Þ¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²èÌÌ¾å¤Ë¸½¤ì¤ëÇ¤¬¼«Æ°¤Ç¥ëー¥ì¥Ã¥È¤ò»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í´ÖÍÑ¥âー¥É¤âÄÉ²Ã¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÝ¸îÇ³èÆ°¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¿Í´Ö¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤â¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¨´óÉÕ¶â³Û¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È»Üºö¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¾å¸Â300Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Êç¶â¼õÉÕ´ü´Ö¡§2026 Ç¯2 ·î16 Æü¡Ê·î¡Ë～ 2 ·î23 Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë23:59 ¤Þ¤Ç
¢£URL¡§www.yellowhat.jp/campaign/202602/yellowhat_nekopunch/index.html
¢£¿Í´ÖÍÑ¥âー¥É
ÇÇ§¾Ú²èÌÌ¤Ç¡Ö¿Í´Ö¤Ç¤¹¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È¡¢µ¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£¿Í´ÖÍÑ¥âー¥É¤Ç¤Ï¡¢²èÌÌ¾å¤Ë¸½¤ì¤ëÇ¤¬¼«Æ°¤Ç¥ëー¥ì¥Ã¥È¤ò»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£»ß¤Þ¤Ã¤¿¶â³Û¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¥¤¥¨¥íー¥Ï¥Ã¥È¤«¤éÊÝ¸îÇ¡¦Æ°Êª°¦¸îÃÄÂÎ¤Ø´óÉÕ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£´óÉÕÀè
°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í ¸¤ÇÀ¸³èÊ¡»ãºâÃÄ¡¦NPO Ë¡¿Í ¸¤¤Í¤³¤ß¤é¤¤¥µ¥Ýー¥È¡¦NPO SAP¡¦ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Ísmile cat¡¦ NPO Ë¡¿Í Æ°Êª¼Â¸³¤ÎÇÑ»ß¤òµá¤á¤ë²ñ¡ÊJAVA¡Ë¡¦¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥é¥ó¥É¥°¥ëー¥×ÊÝ¸î¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥«¥Õ¥§¥¥º¥Ê¡¦°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ¤Ë¤ã¤ó¤³Äâ¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥³¥ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¿¥¬¥ß ¥¢¥·¥¹¥ÈÆî¹ñ¡¦NPO Ë¡¿Í ¥Õ¥êー¥¹¥¯ー¥ë¤æ¤¥ì¥ª¡õÊÝ¸î»ÜÀß ¤æ¤¥ì¥ªÊÝ°é±à¡¦ÊÝ¸îÇ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥«¥Õ¥§ Nouvellevague¡¦¤Þ¤ë¤â¤ÕÇ¿À¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦NPOË¡¿Í ¤æ¤¬¤ï¤é¤Ø¤½Å·Ç¶æ³ÚÉô¡¦NPO Ë¡¿Í life goes on
¢¨50²»½ç
CM
¢£ ¥¹¥Èー¥êー¡§
Ç¤È¼Ö¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿³¨²è¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÇî»Î¡£¤Õ¤È¡¢²¿¤«¤ò»×¤¤¤Ä¤¯¡£¾ìÌÌÊÑ¤ï¤Ã¤Æ²ñµÄ¼¼¡£Çî»Î¤¬»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Ö¤ÈÇ¤Î»ö¸Î¤ò¸º¤é¤¹²è´üÅª¤Ê¼¡À¤Âå¥«ー¡ÖNYAR¡×¤Î¹½ÁÛ¤À¤Ã¤¿¡£Çî»Î¤òÃæ¿´¤ËÂ¿¤¯¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¡ÖNYAR¡×¤Î³«È¯¤Ë¸þ¤±¤Æ°ìÃ×ÃÄ·ë¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖNYAR¡×¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖNYAR¡×¤Îµ¡Ç½¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¡£1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢Ç¤Á¤ã¤ó¤ò½ý¤Ä¤±¤Ê¤¤¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Ü¥Ç¥£¡×¡¢2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢Èô¤Ó½Ð¤·Ç¤Á¤ã¤ó¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¥Ö¥ìー¥¤¬¤«¤«¤ë¡Ö¥Ò¥ä¥ê¡¦¥¥ã¥Ã¥È¥»¥ó¥µー¡×¡¢3¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¿Í¤âÇ¤âÌþ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥´¥í¥Ë¥ã¥ó ¥¨¥ó¥¸¥ó ¥µ¥¦¥ó¥É¡×¡£ºÆ¤Ó¾ìÌÌÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢Çî»Î¤Î¸¦µæ¼¼¡£¥Ñ¥½¥³¥ó²èÌÌ¤ËNYAR¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È±ÇÁü¤¬Î®¤ì¤ëÃæ¡¢µ¼Ô¤¬¼ÁÌä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Çî»Î¤ÎÉ¨¤Î¾å¤Ë¤ÏÇ¤¬¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£ºÇ¸å¤Ï¡¢WEB¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¼Â»ÜÃæ¤Î¡ÖÇ¥Ñ¥ó¥Á¤ÇÊç¶â¡×¤Î¾Ò²ð¤¬Æþ¤Ã¤ÆÄù¤á³ç¤é¤ì¤ë¡£
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈNYAR¡×ÊÓ
¢£Êü±Ç³«»ÏÆü¡§2026 Ç¯2 ·î16 Æü¡Ê·î¡Ë
¢£Êü±ÇÃÏ°è¡§Á´¹ñ
¢£URL¡§https://youtu.be/dOV3CIg8IPc
¡ã³«È¯ÈëÏÃ¡ä
NYAR ¤Î³«È¯ÈëÏÃ¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
https://youtu.be/8GcjRncK_jk
¡ã¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ä
CM Æâ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖNYAR¡×¤ÎÌÏ·¿¤¬Åö¤¿¤ëX ¾å¤Ç¤Î¥Õ¥©¥íー&¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¤¥¨¥íー¥Ï¥Ã¥È¤Î¸ø¼° X ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖNYAR¤ÎÌÏ·¿¡×¤òÃêÁª ¤Ç2Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ±þÊç´ü´Ö¡§2026 Ç¯2 ·î16 Æü¡Ê·î¡Ë～2026 Ç¯2 ·î23 Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
¢£ ±þÊçÊýË¡¡§
£±.¥¤¥¨¥íー¥Ï¥Ã¥È¸ø¼°X ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@yellowhat_ltd¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー
£².¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È
Å¹Æ¬¤Ç¥Ï¥Ã¥È¤Ë¤ã¤ó¤Î¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡×¤Ê¤É¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
Åö¸òÄÌ¤Ë¤ã¤óÁ´±¿Æ°¤Ë¤´»¿Æ±¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡¢¿Í¤È¥¯¥ë¥Þ¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë¼Ò²ñ¤ò´ê¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤¿¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥Ï¥Ã¥È¤Ë¤ã¤ó¡×¤¬Ç¤ÎÈô¤Ó½Ð¤·Ãí°Õ¤òÁÊ¤¨¤ë¡¢ÊÉ»æ¤ä´ù¤Ë¤âÅ½¤Ã¤ÆÇí¤¬¤»¤ë¡Ö¥¦¥©ー¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡×¤ò¡¢¥¤¥¨¥íー¥Ï¥Ã¥ÈÅ¹Æ¬¤Ç¤ªÇã¤¤Êª¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¸ÂÄê¤Ç¡¢Á´¹ñÀèÃå70,000Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£Å¹Æ¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤ª¿½¤·ÉÕ¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÇÛÉÛÆü¡§2026 Ç¯2 ·î16 Æü¡Ê·î¡Ë～ 2026 Ç¯2 ·î23 Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
¢¨ÆÃÀß¥Úー¥¸URL¡§www.yellowhat.jp/campaign/202602/catday_cp.html
¢¨Å¹Æ¬¤Ç¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¡¢Åö±¿Æ°¤Ë¤´»¿Æ±¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ1Ëç¸Â¤ê¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¾åµ´ü´ÖÃæ¡¢Å¹Æ¬¤ÇÀÇ¹þ2,000±ß°Ê¾å¤ªÇãÊª»þ¤Ë
¡ÖSD¡ÊSafe Driver¡Ë¥«ー¥É¡×¤ò¤´Äó¼¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È
¡Ö¥Ï¥Ã¥È¤Ë¤ã¤ó¥×¥é¥«¥Ã¥×¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖBOX¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤É¤Á¤é¤«¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢·çÉÊ¤Î¾ì¹ç¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ1ÅÀ¸Â¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚSD ¥«ー¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
SD ¥«ー¥É¤Ï¡¢°ÂÁ´±¿Å¾¼Ô¡ÊSafeDriver¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Î¸Ø¤ê¤È¼«³Ð¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î°ÂÁ´±¿Å¾¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â°ÂÁ´±¿Å¾¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¸Ø¤ê¤È¼«³Ð¤ò»ý¤Ã¤ÆÌÏÈÏÅª¤Ê±¿Å¾¤ò¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤ªÅÏ¤·¤µ¤ì¤ë¥«ー¥É¤Ç¤¹¡£
SD ¥«ー¥É¾ÜºÙURL¡§https://www.jsdc.or.jp/sd/tabid/115/Default.aspx
¥¤¥¨¥íー¥Ï¥Ã¥ÈÅ¹ÊÞ¤Ç¡ÖÊÝ¸îÇ¾ùÅÏ²ñ¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â³°¤ÇÊë¤é¤¹Ç¤Î¿ô¼«ÂÎ¤ò¸º¤é¤»¤¿¤é¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë»ô¤¤¼ç¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤¤Ã¤ÈÈá¤·¤¤¸òÄÌ»ö¸Î¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤ÎÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¥¤¥¨¥íー¥Ï¥Ã¥È¤ÎÅ¹ÊÞÆâ¤ÇÊÝ¸îÇ¤Î¾ùÅÏ²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯2025Ç¯¤Ë¤ÏÇ¤ÎÆü2·î22Æü¤ËÊ»¤»¥¤¥¨¥íー¥Ï¥Ã¥È¿·»³²¼Å¹¤ÎÅ¹ÊÞÃó¼Ö¾ì¤Ë¤ÆÊÝ¸îÇÌó100É¤¤¬½¸¤Þ¤ë¾ùÅÏ²ñ¡Ö¥¤¥¨¥íー¥¥ã¥Ã¥È¡×¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤·¤Æº£Ç¯¤Ï¡¢¤è¤êÊÝ¸îÇ¤È¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤Ç¤¤¿¤é¤È¡¢Äê´üÅª¤ÊÊÝ¸îÇ¾ùÅÏ²ñ¤ò³ÆÃÏ¤Î¥¤¥¨¥íー¥Ï¥Ã¥ÈÅ¹ÊÞ¤Ç¼Â»Ü¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙµÚ¤Ó¹¹¿·ÆâÍÆ¤Ï²¼µ¤ÎÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
URL¡§www.yellowhat.jp/corp/sustainability/koutsuu_nyannzenn/index.html
¡ã»²¹Í¾ðÊó¡ä
¢£ ¡Ø¥¤¥¨¥íー¥Ï¥Ã¥È¡Ù¤Î¼ÒÌ¾¤ÎÍ³Íè
ÄÌ³Ø»þ¤Ë»ùÆ¸¤¬¤«¤Ö¤ë¡Ö²«¿§¤¤Ë¹»Ò¡×¤¬¼ÒÌ¾¤ÎÍ³Íè¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Ë·È¤ï¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¤È¥¯¥ë¥Þ¤È¤Î¿´ÃÏ¤è¤¤¶¦Â¸´Ø·¸¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Ø¡Ö¸òÄÌ°ÂÁ´¡×¤ò´ê¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡Ø¥Ï¥Ã¥È¤Ë¤ã¤ó¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¿Í¤È¥¯¥ë¥Þ¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë¼Ò²ñ¤ò´ê¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤¿¥¤¥¨¥íー¥Ï¥Ã¥È¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡£
²áµî¤Î¡ÖÁ´¹ñ¸òÄÌ¤Ë¤ã¤óÁ´±¿Æ°¡×¼ÂÀÓ
¡ã2019Ç¯¡ä
¡ÖÇÀìÍÑ¤Î¸òÄÌ°ÂÁ´Æ°²è¡×
Ç¤¬¸òÄÌ°ÂÁ´¤ò³Ø¤Ù¤ëÆ°²è¤òÀ©ºî¡¦¸ø³«¡£±ÇÁü¤ä²»³Ú¤ò¶î»È¤·¡¢Ç¤¬¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÆ°²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§www.yellowhat.jp/campaign/201902/catday_cp.html
¡ã2020Ç¯¡ä
¡ÖÇÀìÍÑ¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×
Ç¤Î½¬À¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥µ¥¤¥º¡¦·Á¡¦¿§¤Î¡ÖÇÀìÍÑ¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¤ò³«È¯¤·¡¢¿·Ê¹¤ÎÁ´ÌÌ¹¹ð¤òÅ¸³«¡£Ç¤¬¤½¤Î¡ÖÇÀìÍÑ¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´°À®¤¹¤ë¸òÄÌ°ÂÁ´·¼È¯¥Ý¥¹¥¿ー¤òÀ©ºî¡£
URL¡§www.yellowhat.jp/campaign/202002/catday_cp.html
¡ã2021Ç¯¡ä
¡Ö¸òÄÌ¤Ë¤ã¤óÁ´¥¯¥¤¥º¡×
Ç¤¬Æùµå¥¿¥Ã¥Á¤Ç²óÅú¤Ç¤¤ëÇ»²²Ã·¿¤Î¸òÄÌ°ÂÁ´¥¯¥¤¥º¤ò³«È¯¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤Ï¶²¤é¤¯½é¤È¤Ê¤ëÇ»²²Ã·¿¤Î¸òÄÌ¤Ë¤ã¤óÁ´ÈÖÁÈ¡Ö¶âÍË¥Éー¥í¥·¥çー¡×¤âÊü±Ç¡£
URL¡§www.yellowhat.jp/campaign/202102/catday_cp.html
¡ã2022Ç¯¡ä
¡ÖÇÈô¤Ó½Ð¤·¥µ¥¤¥ó¡×
¼ÂºÝ¤Ë¥íー¥É¥µ¥¤¥É¤Ç¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ø¤ÎÃí°Õ´µ¯¤ò¹Ô¤¦¡¢¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë ¡ÈÇÈô¤Ó½Ð¤·¥µ¥¤¥ó¡È¤ò³«È¯¡£ºÇ½é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢´ë²è¤Ë»¿Æ±¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¥ã¥Ã¥È¥¹¥È¥êー¥È¤Ë¤¢¤ë½ÂÃ«¶µ°é³Ø±à½ÂÃ«Ãæ³Ø¹âÅù³Ø¹»¼þÊÕ¤Î¼ÖÄÌ¤ê¤Î¤¢¤ë¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ê¤É¤Ë´ÇÈÄ¤òÀßÃÖ¡£
URL¡§www.yellowhat.jp/campaign/202202/catday_cp.html
¡ã2023Ç¯¡ä
¡ÖÇ¤ÈÅ°ÄìÆ¤ÏÀ¡ª¡×
µ¡³£³Ø½¬¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ¤ÎÌÄ¤À¼¤òÇ§¼±¤·¡¢¿Í´Ö¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¸À¸ì¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÇ¸ìËÝÌõ¥¢¥×¥ê¡Ö¤Ë¤ã¤ó¥Èー¥¯¡×¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¡¢¡Ö¤½¤â¤½¤â¤Ê¤¼¸òÄÌ»ö¸Î¤ËÁø¤¦¤Î¤«¡©¡×¤òÅö»ö¼Ô¡ÊÇ¡Ë¤ËÄ¾ÀÜÏÃ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊ¹¤¡¢Å°ÄìÆ¤ÏÀ¡ªÀìÌç²È¤È¹Í»¡¤¹¤ë4Ê¬ÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¡£¤Þ¤¿¡¢¿·½É±Ø¡¦½ÂÃ«±Ø¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¤ËÏÀÊ¸¤ò·ÇºÜ¡£
URL¡§www.yellowhat.jp/campaign/202302/catday_cp.html
¡ã2024Ç¯¡ä
¡Ö¤¢¤¢¡¢Ç¤Ã¤ÆÍ½ÁÛ³°¡£¡×
¡ÖÇ¤ÏµÞ¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¡×¤³¤È¤ò¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡ÖÇÈô¤Ó½Ð¤·CM¡×¡ÖµðÂçÇ¥Ý¥¹¥¿ー¡×¡ÖÇ»þÊóCM¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤Û¤«¡¢¤ª³°¤ÇÊë¤é¤¹Ç¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬Ç¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¡¢Æ°ÊªÊÝ¸î¡¦°¦¸îÃÄÂÎ¤Ø´óÉÕ¤¹¤ë¡¢Ç»²²Ã·¿¤Î¡ÖÇ¥Ñ¥ó¥ÁÊç¶â¡×¤ò¼Â»Ü¤·¡¢500Ëü±ß¤ò´óÉÕ¡£
URL¡§www.yellowhat.jp/campaign/202402/catday_cp.html
¡ã2025Ç¯¡ä
ÊÝ¸îÇ¾ùÅÏ²ñ¡Ö¥¤¥¨¥íー¥¥ã¥Ã¥È¡×
¥¤¥¨¥íー¥Ï¥Ã¥È¤ÎÅ¹ÊÞÃó¼Ö¾ì¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢ÊÝ¸îÇÌó 100É¤¤¬½¸¤Þ¤ë¾ùÅÏ²ñ¡Ö¥¤¥¨¥íー¥¥ã¥Ã¥È¡×¤ò³«ºÅ¡£3Æü´Ö¤Î³«ºÅ´ü´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢340Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ëÊý¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë9É¤¤ÎÊÝ¸îÇ¤¬¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤Î¤â¤È¤Ø¡£¤Þ¤¿¡¢Á°Ç¯¤ËÂ³¤¡ÖÇ¥Ñ¥ó¥ÁÊç¶â¡×¤â¼Â»Ü¤·¡¢ÊÝ¸îÇ¡¦Æ°ÊªÊÝ¸îÃÄÂÎ¤Ø500 Ëü±ß¤ò´óÉÕ¡£
URL: https://www.yellowhat.jp/campaign/202502/catday_cp.html