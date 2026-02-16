À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥·¥§¥ÕºÎÍÑ¤Î¿·¿Ê¥ê¥âー¥¸¥å¹âµé¼§´ï¡ÖSarah-Linda¡Ê¥µ¥é¡¦¥ê¥ó¥À¡Ë¡×ÆüËÜËÜ³ÊÅ¸³«³«»Ï- ÂÎ¸³Àß·×¤¬¿Ê¤à¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ßー»Ô¾ì¤Ë¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è -
¢£ ´ðËÜ¾ðÊó
¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡§Sarah-Linda¡Ê¥µ¥é¡¦¥ê¥ó¥À¡Ë
¥Ç¥¶¥¤¥óµòÅÀ¡§¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à
À½Â¤¹ñ¡§¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ê¥ê¥âー¥¸¥å¡Ë
ÁÏ¶ÈÇ¯¡§£²£°£±£¸Ç¯
ºà¼Á¡§¹âµé¼§´ï¡Ê¥ê¥âー¥¸¥å¼§´ï¡Ë¡¡¾ÆÀ®²¹ÅÙ900¡î¤ª¤è¤Ó1400¡î
ÆüËÜÅ¸³«³«»Ï¡§2026Ç¯£²·î£±£¶Æü¡¡¡Ê½é²óÀ½ºîÇ¼ÉÊ¡§2026Ç¯5·î¾å½Ü¡Ë
Å¸³«ÂÐ¾Ý¡§¹âµé¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥Û¥Æ¥ë¡¦°ìÈÌ¸ÜµÒ
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.sarah-linda-japan.com/
¢£ ÁÏ»Ï¼Ô Sarah-Linda Forrer¡Ê¥µ¥é¡¦¥ê¥ó¥À¡¦¥Õ¥©ー¥éー¡Ë ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Sarah-Linda Forrer¡Ê¥µ¥é¡¦¥ê¥ó¥À¡¦¥Õ¥©ー¥éー¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡£
¼«Á³¤ÎÉÔ´°Á´¤µ¤äÍµ¡Åª¤ÊÂ¤·Á¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÆÃÄ§¤È¤·¡¢¡ÖRedefined Luxury¡ÊºÆÄêµÁ¤µ¤ì¤¿¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¡Ë¡×¤ò¥Ö¥é¥ó¥ÉÅ¯³Ø¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÎÌÀ¸»º¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥ê¥âー¥¸¥å¤ÎÅÁÅý¹©Ë¼¤È¶¨Æ¯¤·¡¢¿¦¿Í¤Î¼ê»Å»ö¤Ë¤è¤ëÀ©ºî¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ï¤ÏÃ±¤Ê¤ëÆ»¶ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿©ÂÎ¸³¤ò¹½À®¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»×ÁÛ¤Î¤â¤È¡¢²¤½£¤ÎÌ¾¤À¤¿¤ë¥°¥é¥ó¥á¥¾¥ó¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ÇØ·Ê¡§ÎÁÍý¤Ï¡ÈÂÎ¸³Àß·×¡É¤Î»þÂå¤Ø
¶áÇ¯¡¢¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ßー¤ÏÌ£³Ð¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¶õ´Ö¡¦´ï¡¦Êª¸ì¤ò´Þ¤á¤¿¡ÖÂÎ¸³Àß·×¡×¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¤½£¤Î¥È¥Ã¥×¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÎÁÍý¤ÎÅ¯³Ø¤ò»ë³ÐÅª¤ËÉ½¸½¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤·¤Æ´ï¤ÎÌò³ä¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Sarah-Linda¡Ê¥µ¥é¡¦¥ê¥ó¥À¡Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÄ¬Î®¤ÎÃæ¤ÇÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÆÃÄ§
01¡Ã¿©ÂÎ¸³¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó»×ÁÛ
¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡ÖÆü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ä¿©»ö¤ò¡¢¿ÍÀ¸¤Î´î¤Ó¤È¤·¤ÆÌ£¤ï¤¦¹Í¤¨Êý¡ÊArt de Vivre¡Ë¡×¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÎÁÍý¤È¿Í¤È¤Î´Ø·¸À¤«¤éÈ¯ÁÛ¤µ¤ì¤¿¥Æー¥Ö¥ë¥¦¥§¥¢¤Ç¤¹¡£
02¡Ã¥ê¥âー¥¸¥å¤Î¿¦¿Í¤Ë¤è¤ë¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É
¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥ê¥âー¥¸¥å¤Î¼§´ï¹©Ë¼¤Ë¤Æ¡¢½ÏÎý¤·¤¿¿¦¿Í¤¬°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¼êºî¶È¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
03¡ÃÍÑÅÓ¤¬ÌÀ³Î¤Ê¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ëÀß·×
¥¢¥ß¥åー¥º¡¢Á°ºÚ¡¢¥Ç¥¶ー¥È¡¢¥½ー¥¹¤Ê¤É¡¢ÎÁÍý¤ÎÍÑÅÓ¤Ë±è¤Ã¤Æ·Á¾õ¤¬Äó°Æ¤µ¤ì¡¢À¤³¦¤Î¥·¥§¥Õ¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ SARAH LINDA Æ³Æþ¼ÂÀÓ¡Ê°ìÉô¡Ë
À¤³¦10¥«¹ñ¡¦40Å¹ÊÞ°Ê¾å¤Î¥ß¥·¥å¥é¥óÀ±ÉÕ¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇºÎÍÑ¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï½é¾åÎ¦¡£
▶¼çÍ×ºÎÍÑ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ê¥ß¥·¥å¥é¥ó»°¤ÄÀ±¡Ë¡§
Mirazur¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë/ Mauro Colagreco Christopher Coutanceau¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë/ Christopher Coutanceau La Villa Madie¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë/ Dimitri Droisneau L'Assiette Champenoise¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë/ Arnaud Lallement Le Cinq¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë/ Christian Le Squer Maison Pic¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë/ Anne-Sophie Pic The French Laundry¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë/ Thomas Keller Providence¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë/ Michael Cimarusti Geranium¡Ê¥Ç¥ó¥Þー¥¯¡Ë/ Rasmus Kofoed Helene Darroze at the Connaught¡Ê¥¤¥®¥ê¥¹¡Ë/ Helene Darroze Aponiente¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë/ Angel Leon
▶¼çÍ×ºÎÍÑ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ê¥ß¥·¥å¥é¥óÆó¤ÄÀ±¡Ë¡§
Table¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë/ Bruno Verjus David Toutain¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë/ David Toutain Restaurant Guy Savoy¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë/ Guy Savoy Ritz-Carlton Tenerife / M.B.¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë/ Martin Berasategui Henne Kirkeby Kro¡Ê¥Ç¥ó¥Þー¥¯¡Ë/ Alan Bates Aan de Poel¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë/ Stefan van Sprang Pure C¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë/ Syrco Bakker Hotel de l'Europe / Flore¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë/ Bas van Kranen Inter Scaldes¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë/ Jeroen Achtien
▶ºÎÍÑ¹ñ°ìÍ÷¡§ ¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ê17Å¹ÊÞ¡Ë¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡Ê5Å¹ÊÞ¡Ë¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡Ê5Å¹ÊÞ¡Ë¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ê4Å¹ÊÞ¡Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡Ê3Å¹ÊÞ¡Ë¡¢¥Ç¥ó¥Þー¥¯¡Ê3Å¹ÊÞ¡Ë¡¢¥¹¥¤¥¹¡Ê1Å¹ÊÞ¡Ë¡¢¥¿¥¤¡Ê1Å¹ÊÞ¡Ë ¤Û¤«
Mirazur¤Î°ì»®
¥Ñ¥¿¥´¥Ë¥¢¡¢¥¹¥Îー¥Ôー¥¯¤Ê¤É¡¢À¤³¦¿ôÀé¼Ò¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñºÝÅª¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯
¢£ ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
Sarah-Linda¤Ï¡Ö1% for the Planet¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¡¢Çä¾å¤Î1%¤òÅÚ¾íºÆÀ¸¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÃÄÂÎ¤Ø´óÉÕ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÏ»Ï¼Ô¤Ï¡¢¿¿¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Ï¼«Á³¤È¶¦Â¸¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ò¹¯¤ÊÅÚ¾í¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢Ë¤«¤Ê¿©Ê¸²½¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×ÁÛ¤Î¤â¤È¡¢¥Ö¥é¥ó¥É±¿±Ä¤È´Ä¶ÊÝÁ´¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À½Â¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÅÁÅý¹©Ë¼¤È¤Î¶¨Æ¯¤òÄÌ¤¸¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ¸»ºÂÎÀ©¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ÆüËÜÅ¸³«¤Î°ÕµÁ
À¤³¦Í¿ô¤Î¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ßー»Ô¾ì¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²¤½£ºÇÁ°Àþ¤Ç»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¥ê¥âー¥¸¥å¼§´ï¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¥®¥Õ¥È¤Ë¤âºÇÅ¬
°ìÉô¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢°ìÈÌ¤ÎÊý¤â¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥Òー¥«¥Ã¥×Îà¤Ï£±¸Ä¤«¤é¡¢¤ª»®Îà¤Ï£²¸Ä¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ÊÃ±ÉÊÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ë
¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥®¥Õ¥È¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹
¢¡º£¸å¤ÎÅ¸³«
¡¦°û¿©Å¹Ë¡¿Í¸þ¤±¾¦ÃÌ³«»Ï
¡¡¢ª5·î¾å½ÜÇ¼ÉÊÊ¬¡¢¼õÉÕÃæ¡Ê¾ÜºÙ¥Úー¥¸(https://www.sarah-linda-japan.com/restaurant)¡Ë
¡¦°ìÈÌÈÎÇä³«»Ï
¡¡¢ªÈÎÇä¥Úー¥¸(https://www.sarah-linda-japan.com/indulge)¡Ê2·î16Æü22»þ¤è¤ê¡Ë
SHOP¥Úー¥¸¤è¤ê¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯»ö¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹
¢¡¥Ö¥é¥ó¥É¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¡Ê±Ñ¸ì¡Ë
¢ª¤³¤Á¤é¡Ê±ÜÍ÷¤Î¤ß¡Ë(https://drive.google.com/file/d/1EpuZo49oh3AqWJFe2ygFBwCI31m27TaR/view?usp=sharing)
¢£ ÆüËÜ¸ø¼°ÂåÍýÅ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Sarah-Linda Japan¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥ê¥âー¥¸¥å¤Î¹âµé¼§´ï¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSarah-Linda¡×¤ÎÆüËÜ¸ø¼°ÂåÍýÅ¹¤Ç¤¢¤ë Komitan Planning¹çÆ±²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¡§¾®µÜ Íº¼ù¡Ë ¤¬Å¸³«¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¤½£¤Î¥°¥é¥ó¥á¥¾¥ó¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤ëÉÊ¼Á¤È»×ÁÛ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀµµ¬Î®ÄÌ¤ª¤è¤Ó¥Ö¥é¥ó¥ÉÉáµÚ¤ò¿ä¿Ê¡£¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¢¤½¤·¤ÆÈþ°Õ¼±¤Î¹â¤¤¸ÜµÒÁØ¤Ø¸þ¤±¡¢ÃúÇ«¤«¤ÄÀÕÇ¤¤¢¤ëÅ¸³«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£