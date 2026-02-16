AI¥¢¥Ð¥¿ーÀ©ºî¤ÇÀè¹Ô¤¹¤ë¥«¥¹¥¿¥Þー¥¯¥é¥¦¥É¡¢Ë¡¿ÍPV¤ò¡È»£±Æ¥¼¥í¡¦AI¤Î¤ß¡É¤ÇÀ©ºî--¹ñÆâºÇÀèÃ¼¤ÎAI¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥â¥Ç¥ë¤ò¼Â¾Ú
¥«¥¹¥¿¥Þー¥¯¥é¥¦¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌÚ²¼´²»Î¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«2ÃúÌÜ24－12 ½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢¡Ë¤Ï¡¢¼«¼Ò¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó±ÇÁü¡ÊPV¡Ë¤ò¡¢´ë²èÀß·×¤«¤é±ÇÁü¡¦²»À¼ÁÇºà¤ÎÀ¸À®¤Þ¤ÇAI¼çÆ³¤Ç¹½ÃÛ¤·¡¢¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëAI¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö³èÍÑ¤ÎÀè¹Ô¼ÂÎã¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ËÜ±ÇÁü¤Ï¡¢AI¥¢¥Ð¥¿ーÀ¸À®¡¦¥Ü¥¤¥¹¥¯¥íー¥óµ»½Ñ¡¦À¸À®AI¤Ë¤è¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë±é½Ð¤òÅý¹ç¤·¡¢»£±Æ¤ò°ìÀÚ¹Ô¤ï¤º¡¢±ÇÁü¡¦²»À¼ÁÇºà¤òAI¤ÇÀ¸À®¤·¤¿ÅÀ¤òºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤È¤¹¤ë¡£
ºÇ½ªÅª¤Ê¹½À®Ä´À°¤äÊÔ½¸¹©Äø¤Ï¿Í´Ö¤¬Ã´¤¤¡¢AIÀ¸À®ÁÇºà¤òÅý¹ç¤¹¤ë·Á¤Ç´°À®¤µ¤»¤¿¡£
»Ô¾ìÇØ·Ê¡§À¸À®AI¤¬ÊÑ¤¨¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»º¶È¹½Â¤
À¸À®AI»Ô¾ì¤ÏÀ¤³¦Åª¤ËµÞ³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³Æ¼ïÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢À¸À®AI´ØÏ¢»Ô¾ì¤Ïº£¸å¿ôÇ¯¤Ç¿ôÃû±ßµ¬ÌÏ¤Ø³ÈÂç¤·¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¹¹ð¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºîÎÎ°è¤Ï¤½¤ÎÃæ³Ë¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
½¾Íè¤Î±ÇÁüÀ©ºî¤Ï¡Ö»£±Æ¡¦ÊÔ½¸¡¦¿Íºà°ÍÂ¸·¿¥â¥Ç¥ë¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¤·¤«¤·À¸À®AI¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤ê¡¢
- ´ë²è¤«¤éÁÇºàÀ¸À®¤Þ¤Ç¤Î¼«Æ°²½
- Â¿¸À¸ì¡¦Â¿¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥óÆ±»þÅ¸³«
- À©ºî¥êー¥É¥¿¥¤¥à¤ÎÂçÉýÃ»½Ì
¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢À©ºî¥×¥í¥»¥¹¼«ÂÎ¤Î¹½Â¤Å¾´¹¤¬¿Ê¤ß¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
ÆÃ¤Ë´ë¶È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÎÎ°è¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÄê´üÅª¡¦·ÑÂ³Åª¡¦Â¿µòÅÀÅ¸³«¡×¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢AI¼çÆ³·¿¥â¥Ç¥ë¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ÏÉÔ²ÄÈò¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¤½¤Î¹½Â¤ÊÑ²½¤ò¼ÂÁõ¥ì¥Ù¥ë¤Ç¼¨¤·¤¿»öÎã¤Ç¤¢¤ë¡£
AI¼çÆ³·¿À©ºî¥×¥í¥»¥¹¤Î³ÎÎ©
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢´ë²è¡¦¹½À®¡¦±é½ÐÀß·×¤«¤é±ÇÁü¡¦²»À¼ÁÇºà¤ÎÀ¸À®¤Þ¤Ç¤òAI¤Ç¼Â¹Ô¤·¤¿¡£
¼ÒÆâ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÃ´Åö¤ÎREN¤¬AI¥×¥í¥ó¥×¥ÈÀß·×¤ò¼çÆ³¤·¡¢AI¥¢¥Ð¥¿ーÀ¸À®¥¨¥ó¥¸¥ó¤ª¤è¤Ó²»À¼¹çÀ®¡Ê¥Ü¥¤¥¹¥¯¥íー¥ó¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡£
À¸À®¤µ¤ì¤¿³Æ¼ïÁÇºà¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢ºÇ½ªÅª¤ÊÊÔ½¸¡¦Åý¹ç¹©Äø¤ò·Ð¤Æ´°À®¤µ¤»¤ë¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ò³ÎÎ©¡£
½¾Íè¤Î»£±ÆÃæ¿´¥â¥Ç¥ë¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¿·¤¿¤ÊÀ©ºî¥×¥í¥»¥¹¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎAI¼çÆ³·¿¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤Ï¡¢¥³¥¹¥È¹½Â¤¤ÎÊÑ³×¡¢À©ºî¥¹¥Ôー¥É¤Î»Ø¿ôÅª¸þ¾å¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤ÎÆ±»þ¼ÂÁõ¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¿·¤¿¤Ê´ð½à¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
AI¥¢¥Ð¥¿ー¤È¥Ü¥¤¥¹¥¯¥íー¥ó¤ÇÁÏ¤ë¿·É½¸½
¥«¥¹¥¿¥Þー¥¯¥é¥¦¥É¤Ï¡¢¼«¼Ò³«È¯¡¦±¿ÍÑ¤ÎAI¥¢¥Ð¥¿ーÀ¸À®¥µー¥Ó¥¹¡ÖAI Avatar GEN¡×¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢AI¤Ç¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥Ð¥¿ー±ÇÁü¤È²»À¼¤òÀ¸À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ü¥¤¥¹¥¯¥íー¥óµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¼«Á³¤ÊÈ¯ÏÃÉ½¸½¤ò¼Â¸½¤·¡¢»ë³Ð¤ÈÄ°³Ð¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç¹âÅÙ¤ÊAIÉ½¸½¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ¼êË¡¤Ï¡¢´ë¶ÈPV¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥È¥Ã¥×¥á¥Ã¥»ー¥¸¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆ°²è¡¢¼ÒÆâ³°¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Ø¤Î±þÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢´ë¶È¤Î°Õ»×É½¸½¼êË¡¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ë´ðÈ×µ»½Ñ¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼ÂÀÓ¡§¡Ö#AI¥µ¥ó¥¿¡×¡ÖÇ¯Æ¬½ê´¶¡×
2025Ç¯Ëö¤Ë¤Ï¡¢AIÀ¸À®¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹±ÇÁü¤òSNSÅê¹Æ²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë»²²Ã·¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ÖYour AI Xmas¡Ê#AI¥µ¥ó¥¿¡Ë¡×¤òÅ¸³«¤·¡¢Îß·×100ËüÄ¶¤Î¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯¸µÃ¶¤Ë¤ÏÀ¸À®AIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥È¥Ã¥×¥á¥Ã¥»ー¥¸¡ÖÇ¯Æ¬½ê´¶¡×¤ò¸ø³«¡£AI¥¢¥Ð¥¿ー¤¬·Ð±Ä¥È¥Ã¥×¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÉ½¸½¤¹¤ë·Á¼°¤Ï¡¢¼Â¼Ì»£±Æ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë´ë¶È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨¤¹»öÎã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢À¸À®AI¤¬¥Ç¥âÃÊ³¬¤òÄ¶¤¨¡¢¼ÂÁõ¥Õ¥§ー¥º¤Ø°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀïÎ¬Åª¼¨º¶
´ë¶È¤Î¶¥ÁèÍ¥°Ì¤Ï¡ÖÀ©ºîÊª¤Î¼Á¡×¤«¤é¡ÖÀ©ºîÇ½ÎÏ¤½¤Î¤â¤Î¡×¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
AI¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢AI¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿À©ºî¹½Â¤¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¶¥Áè¼´¤È¤Ê¤ë¡£
ËÜPV¤Ï¡¢»£±Æ¤òÈ¼¤ï¤Ê¤¤AIÁÇºàÀ¸À®¤òÃæ³Ë¤È¤¹¤ë¡ÖAI¼çÆ³À©ºî¥â¥Ç¥ë¡×¤Î¼Â¾ÚÎã¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñÆâ´ë¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÀïÎ¬¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
º£¸åÆ±¼Ò¤Ï¡¢AI¼çÆ³·¿¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó»Ù±ç¡¢AGI¶îÆ°·¿³«È¯¤È¤ÎÅý¹ç¤ò¿Ê¤á¡¢AI¤¬¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¦Ì¤Íè¤Î¼ÂÁõ¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¥«¥¹¥¿¥Þー¥¯¥é¥¦¥É AI¥Ç¥¶¥¤¥Êー REN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
AI¡¦Web¥Ç¥¶¥¤¥Êー/¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー/¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¡¢À¸À®AI¤òÀ©ºî¹©Äø¤È°Õ»×·èÄê¤ÎÃæ³Ë¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ß¡¢»ö¶ÈÌÜÅª¤«¤éµÕ»»¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥óÀß·×¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¡£Æ³ÀþÀß·×¡¢ÁÊµáÀ°Íý¡¢KPIÀÜÂ³¤Þ¤Ç¤ò°ìÂÎ¤ÇÂª¤¨¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Öµ¡Ç½¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡×¤ò¹½ÃÛ¡£
ECÎÎ°è¤Ç¤Ï¡¢¾¦ÉÊÍý²ò¤Èº¹ÊÌ²½Í×ÁÇ¤ÎÀ°Íý¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¾¦ÉÊ²èÁü¡¦LP¡¦¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡¦¥Ð¥ÊーÀ©ºî¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ»Ù±ç¡£Web¥µ¥¤¥È¤ÏÍ×·ïÄêµÁ¤«¤é¾ðÊóÀß·×¡¢UI/UX¡¢¼ÂÁõ¡¢±¿ÍÑ²þÁ±¤Þ¤ÇÈ¼Áö¤·¡¢À©ºî¤È±¿ÍÑ¤òÊ¬ÃÇ¤·¤Ê¤¤ÂÎÀ©¤Å¤¯¤ê¤Ë¤âÃíÎÏ¡£
Æ°²èÊÔ½¸¤ä¹¹ð¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ©ºî¤Ë¤âÂÐ±þ¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî´ØÏ¢°Æ·ï¤Ë»²²è¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ó¥Ç¥ª¥Ï¥Ã¥«¥½¥ó¤Ç¤ÏÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Genspark¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥êー¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡¢MiriCanvas/FeloÆüËÜ¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤È¤·¤ÆºÇ¿·¥Äー¥ë¤Î¸¡¾Ú¡¦È¯¿®¤â¹Ô¤¦¡£
¶õ¼ê¡¦¸µÆüËÜ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤¿·ÑÂ³ÎÏ¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢²þÁ±¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ë»Ù±ç¤ò¶¯¤ß¤È¤¹¤ë¡£
¢£ Ç¯Æ¬½ê´¶¡Ã½ÂÃ«¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡£AGI¤¬¼«Î§Åª¤Ë¿Ê²½¤¹¤ë»º¶È¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¡£
2026Ç¯¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¥¯¥é¥¦¥É¤Ï¼¡¤ÎÀ®Ä¹¥Õ¥§ー¥º¤Ø¤È¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢AGI¤òÃæ³Ë¤È¤·¤¿»ö¶È´ðÈ×¤ò¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ÎÃÊ³¬¤Þ¤Ç³ÎÎ©¤·¡¢¸½ºß¤Ï¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤ËÄêÃå¤µ¤»¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê±Æ¶Á¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥Õ¥§ー¥º¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤¬¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¿³µÇ°¤Èµ»½Ñ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼Â¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ²ÔÆ¯¤·¡¢»º¶È¤äÁÈ¿¥¤Î¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌÀ³Î¤ÊÊÑ²½¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AGI¤Ï¤â¤Ï¤äµ»½ÑÅª¤Ê¿·µ¬À¤äÍ¥°ÌÀ¤ò¶¥¤¦ÂÐ¾Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ö¶È¤ò¥¹¥±ー¥ë¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÁ°Äó¾ò·ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2026Ç¯¤Ï¡¢¥Ð¥ê¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ò¼´¤ËÊ£¿ô¤Î»ö¶È¤ä¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÂ«¤Í¡¢¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤È´ë¶È²ÁÃÍ¤òÆ±»þ¤Ë³ÈÂç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÂÃ«¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡£
¤½¤Î°ìÊâ¤ò¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¸½¼Â¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥¹¥¿¥Þー¥¯¥é¥¦¥É³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
ÌÚ²¼ ´²»Î
¢§ Ç¯Æ¬½ê´¶ Á´Ê¸¤Ï¤³¤Á¤é
¢§ AI¥¢¥Ð¥¿ー¤Ë¤è¤ë¿·Ç¯¥á¥Ã¥»ー¥¸ÆÃÀß¥Úー¥¸¡ÊÇ¯Æ¬½ê´¶LP¡Ë
Ç¯Æ¬½ê´¶¤òAI¥¢¥Ð¥¿ー¤ÇÀ¸À®¡¦ÇÛ¿®¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Î³µÍ×¡¢»²²Ã¼Ô¾ðÊó¡¢¸ø³«¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò·ÇºÜ
¢¨¥«¥¹¥¿¥Þー¥¯¥é¥¦¥É¡¢À¸À®AI¥¢¥Ð¥¿ー¤ÎÇ¯Æ¬½ê´¶¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÆüËÜ¤Ç½éÅ¸³«
¢¨¥«¥¹¥¿¥Þー¥¯¥é¥¦¥É¡¢¡ÖAGI¶îÆ°³«È¯¡ÊAI¤¬¼«Î§Åª¤Ë³«È¯¡¦±¿ÍÑ¡¦²þÁ±¤ò²ó¤¹·Á¡¿AI¥Íー¥Æ¥£¥Ö³«È¯¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ë¡×¤òÀ¤³¦¤ÇÀè¹Ô¤·¤Æ¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë½ÂÃ«µòÅÀ¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëAI¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×
¢£ À¸À®AIÆ°²è¥¥ã¥ó¥Úー¥ó - Your AI Xmas¡Ê#AI¥µ¥ó¥¿¡Ë
AI¥µ¥ó¥¿ ¼õ¾ÞºîÉÊ¤Ï¤³¤Á¤é
¡Ö#AI¥µ¥ó¥¿¡×¤ÎÅê¹Æ¤Ï¤³¤Á¤é
¢¨¥«¥¹¥¿¥Þー¥¯¥é¥¦¥É¤¬¸£°ú¡¢AI¥¢¥Ð¥¿ー¡¿AIÈà½÷¡¦Èà»á¡ÈMaaS¡É¤¬ÆüËÜ¤ÇËÜ³ÊÉáµÚ¤Ø
¢¨¿·¤·¤¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î·Á¤¬ÏÃÂê¤Ë ¨¡¨¡ #AI¥µ¥ó¥¿¡ÖYour AI Xmas¡×
¥«¥¹¥¿¥Þー¥¯¥é¥¦¥É´ë²è¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬À¤³¦Åª¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê
¢£ À¤³¦Ãæ¤ÎAI¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¦³«È¯¼Ô¤¬½¸¤¦¡ÖGlobal Video Hackathon¡×
¡ÖGlobal Video Hackathon 2025¡×¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤ÎAI´ðÈ×¤òÄó¶¡¤¹¤ë BytePlus¡¢¼¡À¤ÂåAI³«È¯´Ä¶¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë TRAE¡¢¤½¤·¤Æ 900Ëü¿Í¤Î²ñ°÷¤òÍÊ¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµéAI¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ WaytoAGI ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ä¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬»²²Ã¤¹¤ë¹ñºÝAI±ÇÁü¥Ï¥Ã¥«¥½¥ó¡Ê±¿±Ä¡§¥«¥¹¥¿¥Þー¥¯¥é¥¦¥É¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶ÈÉô¡Ë¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢BytePlus¤ª¤è¤ÓTRAE¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢ºÇÀèÃ¼AIÆ°²èÀ¸À®API¡ÖSeedance¡× ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¼¡À¤Âå¤Î±ÇÁüÉ½¸½¤ä¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥ÖÆ°²è¤ÎÀ©ºî¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢Seedance API¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¼êË¡¡¦ÆÈ¼«¤Î±ÇÁü¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦AI¤ò³è¤«¤·¤¿É½¸½¤ò¼«Í³¤ËÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦BytePlus¡Ê¥Ð¥¤¥È¥×¥é¥¹¡Ë
¡ÈÀ¤³¦ºÇÂçµé¤ÎAI´ðÈ×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¡É
ByteDance ¤¬ÇÝ¤Ã¤¿AI¡¦¥Çー¥¿´ðÈ×¤òÀ¤³¦»Ô¾ì¤ËÅ¸³«¤·¡¢´ë¶È¤ÎÀ¸À®AI³èÍÑ¤ò»Ù¤¨¤ë¼¡À¤Âå¥¯¥é¥¦¥É¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÄó¶¡¡£
¡¦TRAE¡Ê¥È¥ì¥¤¡Ë
¡È¼¡À¤ÂåAI³«È¯´Ä¶¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë³×¿·ÅªIDE¡É
AI¤Ë¤è¤ë¥³ー¥ÉÍý²ò¡¦¥¿¥¹¥¯Ê¬²ò¡¦¼«Æ°¼ÂÁõ¤ò¼Â¸½¤·¡¢³«È¯À¸»ºÀ¤òÈôÌöÅª¤Ë¹â¤á¤ë¿·»þÂå¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡£
¡¦WaytoAGI¡Ê¥¦¥§¥¤¥È¥¥ーAGI¡Ë
¡È900Ëü¿Í¤¬»²²Ã¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤ÎAGI¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡É
À¤³¦16ÃÏ°è¡¦900Ëüµ¬ÌÏ¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬½¸¤¤¡¢¹ñºÝÅª¤ÊAI¶µ°é¡¦³«È¯¡¦¸¦µæ¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡£
¡¦EDDY STREET¡Ê¥¨¥Ç¥£¡¦¥¹¥È¥êー¥È¡Ë
¡ÈÀ¤³¦Åª¥Ö¥é¥ó¥É¤È¶¨¶È¤¹¤ë¥Ó¥Ç¥ª¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Êー¡É
¥È¥è¥¿¡¢¥í¥ì¥¢¥ë¤Ê¤É¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤ò»Ù±ç¤·¡¢Æ°²èÀïÎ¬¤È¥Ö¥é¥ó¥É¹½ÃÛ¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇÀ¤³¦Åª¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¥Þー¥±¥¿ー½¸ÃÄ¡£
¡¦AI Dreams Factory¡Ê¥¨ー¥¢¥¤¡¦¥É¥êー¥à¥º¡¦¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡Ë
¡ÈÀ¸À®AI¥¢¥×¥ê¤òÎÌ»º¤¹¤ë¼¡À¤Âå¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¡É
¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥óÎÌ»º¥é¥¤¥ó¤È¹ñºÝ³«È¯¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÈ÷¤¨¡¢ÆüÊÆÃæ¤Î³«È¯¼Ô¡¦´ë¶È¤¬¶¦ÁÏ¤¹¤ë¿·¤·¤¤AI»º¶È´ðÈ×¡£
¢£ ½ÂÃ«¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡£AI¶¥ÁèÎÏ¤òºÆÀß·×¤¹¤ë¡ÖÂè2¤Î¥Ó¥Ã¥È¥Ð¥ìー¹½ÁÛ / Bit Valley 2.0¡×
¥«¥¹¥¿¥Þー¥¯¥é¥¦¥É¤Ï¡¢½ÂÃ«¤òµòÅÀ¤Ë¼¡¤Î¼çÍ×ÎÎ°è¤òÅý¹ç¤·¡¢
¡ÈAI»º¶È¤ÎºÆ½¸ÀÑ¡ÊRe-concentration¡Ë¡É ¤Ë¸þ¤±¤¿´ðÈ×¹½ÃÛ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦AI Dreams Factory¡ÊAIÀ¸»º¹©¾ì¡Ë
¡¦CC AGI¡ÊAGI¶îÆ°³«È¯¡¦Àè¿Êµ»½Ñ¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¡Ë
¡¦CC Ï¢·ë·Ð±Ä¡ÊCC Konzern Model¡Ë
¡¦CC ¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¡ÊAI¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡¦AI¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÅý¹ç´ÉÍý¡Ë
¡¦¥°¥íー¥Ð¥ëAI¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¤Î¹ñºÝÏ¢·È
¤³¤ì¤é¤ò²£ÃÇÅª¤Ë·ë¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢½ÂÃ«È¯¤ÎAI»º¶È¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÆÀß·×¤·¡¢À¤³¦»Ô¾ì¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤¿¤ÊAI¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î·ÁÀ®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Åö¼Ò¤Ï BytePlus¡Ê¥Ð¥¤¥È¥×¥é¥¹¡Ë¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¸ø¼°¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤ÆAI¥¯¥é¥¦¥É¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÆüËÜÅ¸³«¤ò»Ù±ç¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢À¤³¦900Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤ÎAI¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖWaytoAGI¡× ¤È¤Î¶¨Æ¯¤ä¡¢¹ñÆâÂç·¿AI¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ø¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µー¥·¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¡¢ÆüÊÆÃæ¤ò´Þ¤à¹ñºÝÅª¤ÊAI¿Íºà¡¦AI´ë¶È¤Î·ëÀáÅÀ¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ÌÚ²¼´²»Î ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¥«¥¹¥¿¥Þー¥¯¥é¥¦¥É¤Ï¡¢Âè2¤Î¥Ó¥Ã¥È¥Ð¥ìー¤Î¡È¿Ì¸»ÃÏ¡É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
ÆüËÜ¤Ë¤ÏÀ¤³¦¤Ç¾¡¤Æ¤ëºÍÇ½¤¬¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤é¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¡È´ï¡É¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢AIÀ¸»º¹©¾ì¡¢AGIµ»½Ñ¡¢Ï¢·ë·Ð±Ä¡¢¤½¤·¤ÆBytePlus¤Ê¤É¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢ÆüËÜ¤ÎAI»º¶È¤ò¡ÈÌÌ¤È¤·¤ÆºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¡É¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£
½ÂÃ«¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡£
ÆüËÜ¤ÎAI»º¶È¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤¦°ìÅÙ¡ÖÌÌÇò¤¤»þÂå¡×¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¡È¿¨ÇÞ¡É¤È¤·¤Æ¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¥¯¥é¥¦¥É¤¬Æ°¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌÚ²¼ ´²»Î ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
¡¦¥«¥¹¥¿¥Þー¥¯¥é¥¦¥É³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
¡¦BytePlus ¥°¥íー¥Ð¥ë¸ø¼°¥Ñー¥È¥Êー
¡Ö½ÂÃ«¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡£¡×¤ò·Ç¤²¡¢ÆüËÜ¤ÎAI»º¶È¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ¡¦Ãæ¹ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀ¤³¦³Æ¹ñ¤ÎAI¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤Ä¤Ê¤°¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ï¥Ö¤È¤·¤Æ»ö¶È¤òÅ¸³«¡£AGI¡¢Local LLM¡¢¥¨ー¥¸¥§¥ó¥Èµ»½Ñ¤ò¼´¤Ë¡¢AI¤ò´ë¶È·Ð±Ä¡¦¼Ò²ñ´ðÈ×¤Ø¼è¤ê¹þ¤à·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2018Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢AI¡¦DX»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂç´ë¶È¤«¤éÀ®Ä¹´ë¶È¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÊÑ³×¤ò¥êー¥É¡£À¤³¦ºÇÀèÃ¼¤ÎAI¥¯¥é¥¦¥É¥¤¥ó¥Õ¥é¡ÖBytePlus¡×¤ä¡¢¼¡À¤Âå¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ðÈ×¡ÖLark¡×¤Î¸ø¼°¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ø¤ÎÅ¸³«¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¿¡£
AIÀ¸»º¹©¾ì¤Î AI Dreams Factory ¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¡¢AI¥×¥í¥À¥¯¥È¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÀ¸¤ß½Ð¤¹À¸»ºÂÎÀ©¤È¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëAI¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò·ë¤Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¿Íºà¡¦¹ñ²ÈÏ¢·È¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¡£ÊÆ¹ñ¡¦Ãæ¹ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥¸¥¢¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¡¹¤ÎÂç»È´Û¤ä¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¡¢ÆüËÜÈ¯¤ÎAI»º¶È¤òÀ¤³¦¤ØÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯11·î¡¢¡Ö¥Ó¥Ã¥È¥Ð¥ìー2.0¹½ÁÛ¡×¤òÀµ¼°»ÏÆ°¡£½ÂÃ«¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎAI»º¶È¤òÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÌÌ¡É¤È¤·¤ÆºÆÊÔ¤·¡¢¼¡À¤Âå¤Î»º¶È´ðÈ×¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ ²ñ¼Ò¾Ò²ð¡§¥«¥¹¥¿¥Þー¥¯¥é¥¦¥É³ô¼°²ñ¼Ò
¥«¥¹¥¿¥Þー¥¯¥é¥¦¥É¤Ï¡¢AGI¶îÆ°³«È¯¡ÊAI¥Íー¥Æ¥£¥Ö³«È¯¡Ë¤òÃæ³Ë¤Ë¡¢AI¤ò¼«Î§Åª¤Ë³«È¯¡¦±¿ÍÑ¡¦²þÁ±¤¹¤ëAI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à´ë¶È¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯¤ò¡ÖÂèÆóÁÏ¶È¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢µ»½Ñ¼çÆ³¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤«¤é¡¢»ñËÜ»Ô¾ì¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¥°¥íー¥Ð¥ëAI´ë¶È¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AGI¤òÃ±ÂÎ¥×¥í¥À¥¯¥È¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»º¶È¤ÎÃæ¤Ç·ÑÂ³Åª¤Ë²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¼ÂÁõ¤·¡¢ARRÀ®Ä¹¤È¥æ¥Ë¥Ã¥È¥¨¥³¥Î¥ß¥¯¥¹¤Î²þÁ±¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿»ö¶È¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ¡£
CC AGI¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢AIÀ¸»º¹©¾ì¡¦´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¸þ¤±¥íー¥«¥ëLLM¡ß¶âÍ»´ðÈ×¡¦¥¹¥±ー¥é¥Ö¥ë¤Ê»ö¶ÈÀß·×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½ÂÃ«È¯¤Î¡Ö¥Ó¥Ã¥È¥Ð¥ìー2.0¡×¹½ÁÛ¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¹ñÆâ³°¤Î´ë¶È¡¦³Æ¹ñµ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎAI»º¶È¤ò¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤ØÄ¾·ë¤¹¤ë¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¼ç¤Ê¼ÂÀÓ
¡¦ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥«ー¥áー¥«ー¡¦ÄÌ¿®²ñ¼Ò¤Ê¤É¤Ø¤ÎAI/DX»Ù±ç¼ÂÀÓ
¡¦BytePlus¸ø¼°¥Ñー¥È¥Êー¡ÊAI¥¯¥é¥¦¥É¤ÎÆüËÜÅ¸³«¤ò¸£°ú¡Ë
¡¦AI Dreams Factory¡ÊAIÀ¸»º¹©¾ì¡ËÅ¸³«³«»Ï
¡¦CUSTOMER CLOUD Global Video Hackathon ¼çºÅ
¡¡WaytoAGI¡Ê900Ëü¿Í¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ë¥¹¥Ý¥ó¥µー
¡¦Startups¡¢¼«¼£ÂÎ¡¢Âç´ë¶È¤ÎAIÆ³ÆþÀß·×Â¿¿ô
¢£ ´ë¶È¾ðÊó
¥«¥¹¥¿¥Þー¥¯¥é¥¦¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊCustomer Cloud Corp.¡Ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌÚ²¼´²»Î
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«2-24-12 ½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢
¼ç¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¡§BytePlus¡¢Lark
»ö¶ÈÎÎ°è¡§
¡¦AI Dreams Factory¡ÊAIÀ¸»º¹©¾ì¡Ë
¡¦AI¥¯¥é¥¦¥É¡¿AGIÆ³Æþ»Ù±ç
¡¦DXÊÑ³×»Ù±ç
¡¦¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È
¡¦¥°¥íー¥Ð¥ëAI¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×ÁÏ½Ð
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£±¿±Ä¡ÊGlobal Video HackathonÅù¼çºÅ¡Ë