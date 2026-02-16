Ä´ºº¡¦»ñÎÁºîÀ®¤ò¼«Æ°²½¡ª¡¡NotebookLM¤ÎºÇ¿·µ¡Ç½¤òÌÖÍå¤·¤¿¡ØGoogle NotebookLM¤Î¥Ä¥Ü¤È¥³¥Ä¤¬¥¼¥Ã¥¿¥¤¤Ë¤ï¤«¤ëËÜ¡Ù£²·î26ÆüÈ¯Çä¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò½¨ÏÂ¥·¥¹¥Æ¥à¿·¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÄÅÅç·û¹ë¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î26Æü¡¢¿·´©¡ØGoogle NotebookLM¤Î¥Ä¥Ü¤È¥³¥Ä¤¬¥¼¥Ã¥¿¥¤¤Ë¤ï¤«¤ëËÜ¡Ù¤òÈ¯´©¤·¤Þ¤¹¡£
NotebookLM¤ò»È¤¨¤Ð¡¢Deep Research¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄ´ºº¤Î¼«Æ°²½¤ä¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬»ñÎÁ¤òÆÉ¤ß¹þ¤à»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢»ñÎÁ¤òÂÐÏÃ·Á¼°¤Î¡Ö²»À¼²òÀâ¡×¤ä¡ÖÆ°²è²òÀâ¡×¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³ØÃæ¤Ë¼ª¤Ç»ñÎÁ¤ÎÆâÍÆ¤ò¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÉ¤ß¹þ¤ó¤À»ñÎÁ¤«¤é¡¢²ñµÄ»ñÎÁÍÑ¤Î¡Ö¥¹¥é¥¤¥É¡×¡¢»ë³ÐÅª¤ËÅÁ¤¨¤ë¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥©¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡×¡¢Èæ³Ó¸¡Æ¤¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö¥Çー¥¿¥Æー¥Ö¥ë¡×¤â°ì½Ö¤ÇÀ¸À®¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç»ñÎÁºîÀ®¤Î»þ´Ö¤ò·àÅª¤ËÃ»½Ì¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²¼½ñ¤ºî¶È¤Ï¤â¤¦AI¤ËÇ¤¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
NotebookLM¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÃÎÅªºî¶È¤Î¡Ö¼Á¡×¤È¡Ö¥¹¥Ôー¥É¡×¤òÊÑ¤¨¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¹¡£
¢£ÌÜ¼¡
Âè1¾Ï¡¡¼¡À¤ÂåAI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥Äー¥ë -- ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÈÊÑ¤ï¤ë»Å»ö
Âè2¾Ï¡¡¥Á¥ã¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤Æ»ñÎÁ¤Ë¼ÁÌä -- º¬µòÉÕ¤¤ÇÃÎ¼±¤ò°ú¤½Ð¤¹
Âè3¾Ï¡¡¡ÖDeep Research¡×¤È¤Ï¡©
Âè4¾Ï¡¡¼«Ê¬ÀìÍÑ¤ÎÃÎ¼±¥Ùー¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ë
Âè5¾Ï¡¡²»À¼²òÀâ¤Ë¤è¤ë»ñÎÁÍý²ò¤Î¸úÎ¨²½
Âè6¾Ï¡¡Æ°²è²òÀâ¤Ç»ë³ÐÅª¤ËÇÄ°®
Âè7¾Ï¡¡¥Þ¥¤¥ó¥É¥Þ¥Ã¥×¤Ç¾ðÊó¤òÐíâ×¤¹¤ë
Âè8¾Ï¡¡¥ì¥Ýー¥Èµ¡Ç½¤Î³èÍÑ
Âè9¾Ï¡¡¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥«ー¥É-- µ²±¤ÈÍý²ò¤òÄêÃå¤µ¤»¤ë¼«Æ°²½¥Äー¥ë
Âè10¾Ï¡¡NotebookLM¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥¯¥¤¥º¤ÇÍý²òÅÙ¤ò¹â¤á¤è¤¦
Âè11¾Ï¡¡¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥©¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡×¤òÅ°Äì²òÀâ
Âè12¾Ï¡¡¡Ö¥¹¥é¥¤¥É»ñÎÁ¡×¤òÅ°Äì²òÀâ
Âè13¾Ï¡¡¡ÖData Table¡×¤òÅ°Äì²òÀâ
Âè14¾Ï¡¡NotebookLM ¡ß Gemini ¼ÂÁ©¥¬¥¤¥É
Âè15¾Ï¡¡NotebookLM¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê³èÍÑ
Âè16¾Ï¡¡NotebookLM ¡ß À¸À®AI¥Äー¥ë¤Ç¤Ä¤¯¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ¸À®¥ïー¥¯¥Õ¥íー
¢£Ãø¼Ô¾Ò²ð
ËÌÂ¼ ÂóÌé¡Ê¤¤¿¤à¤é¤¿¤¯¤ä¡Ë
Çî»Î¡Ê¹©³Ø¡Ë¡¿Ï¢Â³µ¯¶È²È¡¿ºî²È
³ô¼°²ñ¼ÒREBRON ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥Ã¥¯¥Á¥ã¥ó¥¹ ¼èÄùÌò¡£
¹ÅçÂç³Ø ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¿ä¿ÊÉôÌç ÆÃÇ¤½õ¶µ¡£
ÊÆ¹ñ¡¦¥Þ¥µ¥Á¥åー¥»¥Ã¥Ä½£Î©Âç³Ø MBA²ÝÄøºß³ØÃæ¡£
Ãæ³ØÀ¸»þÂå¤ËÉÔÅÐ¹»¡£
¹ÅçÂç³Ø¹©³ØÉô¤Ë¿Ê³Ø¤·¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Ë×Æ¬¤¹¤ë¡£
¡ÖU-22¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¥³¥ó¥Æ¥¹¥È CSAJ²ñÄ¹¾Þ¡×¡ÖChallenge IoT Award ÁíÌ³Âç¿Ã¾Þ¡×
¡Ö¿Í¹©ÃÎÇ½³Ø²ñ¸¦µæ²ñ Í¥½¨¾Þ¡×¡ÖCVGÁ´¹ñÂç²ñ ·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡×¤Ê¤É¡¢40·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¼õ¾ÞÎò¤ò»ý¤Ä¡£
Ì¤Æ§»ö¶È¤Ë¤âºÎÂò¡£
Âç³Ø3Ç¯¼¡¤Ë¤Ï³Ø½¬¥¢¥×¥ê³«È¯²ñ¼Ò¤òµ¯¶È¤·¡¢2019Ç¯¤ËÆ±¼Ò¤òÇäµÑ¡£
¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤Ï¡Ö¼«¸Ê¼Â¸½¤ÎÉð´ï¡×¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤Èµ¤¤Å¤¯¡£
¤½¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤á¤ë¤¿¤á¡¢ºß³ØÃæ¤Ë¾®Ãæ¹âÀ¸¸þ¤±¤Î¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¥¹¥¯ー¥ë TechChance! ¤ò
Î©¤Á¾å¤²¡¢20Å¹ÊÞ¤Þ¤Ç³ÈÂç¡£
Âç³Øºß³ØÃæ¤Ë5¼Ò¤ÎÌò°÷¤òÌ³¤á¤Ê¤¬¤é¡¢Èô¤Óµé¤Ç¹ÅçÂç³ØÂç³Ø±¡¹©³Ø¸¦µæ²Ê¤ò½¤Î»¤·¡¢Çî»Î
¹æ¡Ê¹©³Ø¡Ë¤ò¼èÆÀ¡£
¸½ºß¤Ï¡ÖÀ¸À®AI¤Ï¡¢¸½Âå¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¤â¶¯ÎÏ¤Ê¼«¸Ê¼Â¸½¤ÎÉð´ï¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦»×ÁÛ¤Î¤â¤È¡¢
À¸À®AI¶µ°é¤ËÃíÎÏ¡£
¡¦¹â¹»À¸¸þ¤±¡ÖÀ¸À®AIÉô¡×¤Î¸ÜÌä
¡¦´ë¶È¤ÎÀ¸À®AI³èÍÑ¡¦¶ÈÌ³²þÁ±¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー
¡¦À¸À®AI¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥¯ー¥ë¤Î±¿±Ä
¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«Í³¤ËÀ¸¤¤é¤ì¤ë¿Í¤òÁý¤ä¤¹³èÆ°¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£½ñÀÒ³µÍ×
½ñÌ¾¡¡Google NotebookLM¤Î¥Ä¥Ü¤È¥³¥Ä¤¬¥¼¥Ã¥¿¥¤¤Ë¤ï¤«¤ëËÜ
Ãø¼Ô¡¡ËÌÂ¼ÂóÌé
Äê²Á¡¡2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡¡2026Ç¯2·î26Æü
Amazon¡¡https://www.amazon.co.jp/dp/4798076449(https://www.amazon.co.jp/dp/4798076449)
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¡https://books.rakuten.co.jp/rb/18484321/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18484321/)
¢¨Á´¹ñ½ñÅ¹¡¢¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹¤Ë¤Æ¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹