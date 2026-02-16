¡Ú¥ªー¥×¥óµÇ°¡ªÀ¸¥Óー¥ë²¿ÇÕ°û¤ó¤Ç¤â1ÇÕ8±ß¡ª¡Û°¦ÃÎ¤Ç¿Íµ¤¤Î¥Ë¥åー¥ì¥È¥íÂç½°¼ò¾ì¤Î¥»¥«¥ó¥É¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖÇßÅÄÇ®¶¸¼òË¼¤´¤¯¤é¤¯Å¡¡×¤¬¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥óÆü¤Î2·î17Æü(²Ð)¸ÂÄê¤Ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¡ª
»°ÂåÌ¾Êª¤ÎÇ»¸ü·ÜÇòÅò¤ª¤Ç¤ó¡¢Ãº²Ð¶ú¾Æ¡¢ÆùÆ¦Éå¤¬¿ä¤·¤Î¥Ë¥åー¥ì¥È¥íÂç½°¼ò¾ì
¡ÖÇ®¶¸¼ò¾ì¤´¤¯¤é¤¯Áñ¡×(±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼ÒRai&Co¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÎëÌÚÂóËà)¤Î¥»¥«¥ó¥É¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖÇßÅÄÇ®¶¸¼òË¼¤´¤¯¤é¤¯Å¡ ÇßÅÄÅìÄÌ¤êÅ¹¡×¤ò¡¢2026Ç¯2·î17Æü(²Ð)¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÖÂç½°¼ò¾ì¤â¸Ä¼¼¤Ç¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¡£
¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡ÚÀ¸¥Óー¥ë²¿ÇÕ°û¤ó¤Ç¤â1ÇÕ8±ß¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Û¤ò¡¢2026Ç¯2·î17Æü(²Ð)¸ÂÄê¤Ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ªー¥×¥óµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ÛÀ¸¥Óー¥ë²¿ÇÕ°û¤ó¤Ç¤â1ÇÕ8±ß¡ª
¡ã¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×¡ä
¡ÖÇßÅÄÇ®¶¸¼òË¼¤´¤¯¤é¤¯Å¡ ÇßÅÄÅìÄÌ¤êÅ¹¡×¤Î¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢À¸¥Óー¥ë²¿ÇÕ°û¤ó¤Ç¤â1ÇÕ8±ß¤È¤Ê¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò2026Ç¯2·î17Æü(²Ð)¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
<Äó¶¡¾ò·ï>
¡¦2026Ç¯2·î17Æü(²Ð)¤Î17»þ～22»þ¤Þ¤Ç¸ÂÄê¡£
¡¦8±ßÂÐ¾Ý¥É¥ê¥ó¥¯¤ÏÀ¸¥Óー¥ë¤Î¤ß¡£
¡¦ÆþÅ¹»þ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÍøÍÑ¤¹¤ë»Ý¤ò¤ªÅÁ¤¨²¼¤µ¤¤¡£
¡¦Â¾¥¯ー¥Ý¥ó·ô¡¢¥µー¥Ó¥¹¤ÎÊ»ÍÑ¤ÏÉÔ²Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦º®»¨»þ¤Ï90Ê¬À©¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¤ªÄÌ¤·Âå¤È¤·¤Æ396±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤òÄºÂ×¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÊÌÅÓ¡¢¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¤Ë¤Ä¤¡¢¤ªÎÁÍý2ÉÊ°Ê¾å¤Î¤´ÃíÊ¸É¬¿Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦·ÏÎóÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¼Â»Ü¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÚÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡Û
ÇßÅÄÇ®¶¸¼òË¼¤´¤¯¤é¤¯Å¡ ÇßÅÄÅìÄÌ¤êÅ¹
¢©530-0027 ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÆ²»³Ä®£¶－£± ¥¢¥¸¥è¥·¥Ó¥ë 2F
¡ÚÆü～ÌÚ¡Û17:00～24:00
¡Ú¶âÅÚ½ËÁ°Æü¡Û17:00～Ä«3:00
ÀÊ¿ô:78ÀÊ
TEL: 06-6809-6942
Instagram:https://www.instagram.com/gokurakutei_umeda/
URL:https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27154580/
¡Ú¥³¥ó¥»¥×¥È¡Û
¡ÖÂç½°¼ò¾ì¤â¸Ä¼¼¤Ç¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×～¥Ë¥åー¥ì¥È¥íÂç½°¼ò¾ì～
ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¥¢¥Ã¥È¥Ûー¥à¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È¿·¤·¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Âç½°ÆÝ½è¡£
»°ÂåÌ¾Êª¤ÏÇ»¸ü·ÜÇòÅò¤ª¤Ç¤ó¡¢Ãº²Ð¶ú¾Æ¡¢ÆùÆ¦Éå¡£
À¸Ãæ180±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
Ãº²Ð¶ú¾Æ90±ß～¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
À¸¥Óー¥ëÉÕ¤°û¤ßÊüÂêÉÕ¤¥³ー¥¹ÎÁÍý2500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë～
¡ÚËè·î13Æü¤ÏÃº²Ð¶ú¾ÆÁ´ÉÊÈ¾³Û¥Çー¡Û&¡ÚÍËÆüÊÌ·ã°Â¥¤¥Ù¥ó¥È¡Û
Ëè·î13Æü¤ÏÃº²Ð¶ú¾Æ²¿ËÜ¿©¤Ù¤Æ¤âÈ¾³Û¡ª
ËèÆüÍËÆüÊÌ¤Ç·ã°Â¥¤¥Ù¥ó¥È¡ª
¡Ú¥á¥Ë¥åー°ìÍ÷¡Û
¥Õー¥É¥á¥Ë¥åー
¥É¥ê¥ó¥¯¥á¥Ë¥åー
¡Ú¤ª¤¹¤¹¤á¥á¥Ë¥åー¡Û
1ËÜ90±ß¥¬¥êÆÚ
1ËÜ90±ßÆÚ´¬¤¹ÈÀ¸Õª
Ç»¸ü·ÜÇòÅò¤ª¤Ç¤ó¡Ê³Æ¼ï¡Ë
ÆùÆ¦Éå
³ô¼°²ñ¼ÒRai&Co
Åì³¤ÃÏÊý¤òÃæ¿´¤Ëµï¼ò²°¤ÈÂæÏÑ¤Þ¤¼¤½¤ÐÀìÌçÅ¹¤ò±¿±Ä¡£ËÜ¼Ò¤ÏÅìµþ¤Î·ÃÈæ¼÷¤Ë¹½¤¨¤ë¡£