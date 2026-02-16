¥¥Ã¥¶¥Ë¥¢Åìµþ¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¡ªÄ«¤Î¡È¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¡Ö¾ðÊóÈÖÁÈÀ©ºî¥¹¥¿¥¸¥ª¡×ÅÐ¾ì
¡¡¤³¤É¤â¤Î¿¦¶È¡¦¼Ò²ñÂÎ¸³»ÜÀß¡Ö¥¥Ã¥¶¥Ë¥¢¡×¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦ KCJ GROUP ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ô¤Ã« Æ»À®¡¢°Ê²¼ KCJ GROUP¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒTBS¥Æ¥ì¥Ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Î¶Êõ ÀµÊö¡¢°Ê²¼ TBS¡Ë¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢2026Ç¯3·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é4·î13Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¥¥Ã¥¶¥Ë¥¢Åìµþ¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡Ë¤Ë¤Æ¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¡Ö¾ðÊóÈÖÁÈÀ©ºî¥¹¥¿¥¸¥ª¡×¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Ê°Ê²¼ ËÜ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Ë¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ÏTBS¤ÎÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡ØTHE TIME,¡Ù¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤É¤âÃ£¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¡Ö¾ðÊóÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ê¤É¤ÎÌò³ä¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¥Áー¥à¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤ÆÀ¸ÊüÁ÷¤ÎÈÖÁÈÀ©ºî¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡¤³¤É¤âÃ£¤Ï¡¢ÈÖÁÈÀ©ºî¤ÎÎ®¤ì¤ä¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ë´Ø¤ï¤ë»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ó¤À¸å¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡¢¥Õ¥í¥¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¢¥«¥á¥é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢²»¶Á¸ú²Ì¤Î£µ¤Ä¤ÎÌò³ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÎÈÖÁÈÊüÁ÷¤Ë¤ª¤±¤ë°ìÏ¢¤ÎÆ°¤¤òÎý½¬¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤ò·Ð¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ÎÈÖÁÈ¥»¥Ã¥È¤¬Ìó3Ê¬£²¥µ¥¤¥º¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡ÖËÜÈÖ¡×¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£Ãæ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¾Ú¤ò»ý¤Áµ¢¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¯¥¤¥º¥é¥êー¤ä¡Ö¤ª¤·¤´¤ÈÁêÃÌ¥»¥ó¥¿ー¡×¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ç¡Ö¾ðÊóÈÖÁÈÀ©ºî¥¹¥¿¥¸¥ª¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¸ÂÄê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡KCJ GROUP¤ÈTBS¤Ï¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¤³¤É¤âÃ£¤¬¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤Î°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤ä¡¢£±¤Ä¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¡¢Àµ¤·¤¤¾ðÊó¤òÀ¤¤ÎÃæ¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÃ£À®´¶¤äÈÖÁÈÀ©ºî¤Î³Ú¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾ðÊóÈÖÁÈÀ©ºî¥¹¥¿¥¸¥ª¡Û¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó³µÍ×
¿¦¶ÈÌ¾¡§¡Ö¾ðÊóÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡×
Äê°÷¡§6Ì¾¡¿1²ó
½êÍ×»þ´Ö¡§～35Ê¬
¤ªµëÎÁ¡§10¥¥Ã¥¾
À®²ÌÊª¡§¥¹¥¿¥Ã¥Õ¾Ú
¢£KCJ GROUP¡¿¥¥Ã¥¶¥Ë¥¢ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
KCJ GROUP¤Ï¡¢3ºÐ¤«¤é15ºÐ¤Þ¤Ç¤Î¤³¤É¤âÃ£¤Î¿¦¶È¡¦¼Ò²ñÂÎ¸³»ÜÀß¡Ö¥¥Ã¥¶¥Ë¥¢Åìµþ¡Ê2006Ç¯10·î³«¶È¡Ë¡×¡Ö¥¥Ã¥¶¥Ë¥¢¹Ã»Ò±à¡Ê2009Ç¯3·î³«¶È¡Ë¡×¡Ö¥¥Ã¥¶¥Ë¥¢Ê¡²¬¡Ê2022Ç¯7·î³«¶È¡Ë¡×¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¥Ã¥¶¥Ë¥¢¡×¤Ï¡¢¼Â¼Ò²ñ¤ÎÌó2/3¥µ¥¤¥º¤Î³¹ÊÂ¤ß¤Ë¡¢¼Âºß¤¹¤ë´ë¶È¤¬½ÐÅ¸¤¹¤ë¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤¬·ú¤ÁÊÂ¤Ó¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Å»ö¤ä¥µー¥Ó¥¹¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¥Ã¥¶¥Ë¥¢¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥Ç¥å¥±ー¥·¥ç¥ó¡Ê³Ø¤Ó¡Ë¡×¤È¡Ö¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ê³Ú¤·¤µ¡Ë¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡Ø¥¨¥Ç¥å¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ù¡£¤³¤É¤âÃ£¤¬¹¥¤¤Ê»Å»ö¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¼Ò²ñ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¤³¤É¤â¤¬¼çÌò¤Î³¹¡×¤Ç¤¹¡£
https://www.kidzania.jp/