¡ÖÏÃ¤·¤¿¤¤¡×¤ò¶µºà¤Ë¤Ç¤­¤ë¤«¤é¡¢¡É±Ñ¸ì½ÖÈ¯ÎÏ¡É¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¯ AI±Ñ²ñÏÃ¥³ー¥Á¥ó¥°¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¼¥ß ENGLISH¡×¤ò2·î16Æü(·î)¤è¤ê³«¹Ö

³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ã¥¹¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§´ØÆç ¶³ÂÀÏº¡Ë¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤ò³Ø¤ÓÄ¾¤¹¼Ò²ñ¿Í¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢AI±Ñ²ñÏÃ¥³ー¥Á¥ó¥°¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¼¥ß ENGLISH(https://smile-zemi.jp/english/)¡×¤ò¡¢2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê³«¹Ö¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼«Ê¬»ö¤Ç³Ø¤Ó¡¢¥¹¥Ôー¥¥ó¥°ÎÏ¤òÈôÌöÅª¤Ë¿¤Ð¤¹
±Ñ²ñÏÃ¤Ï¼Ò²ñ¿Í¤Î³Ø¤ÓÄ¾¤·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³Ø½¬¼Ô³ä¹ç¤¬38.1%¤ÈºÇ¤â¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¥Æー¥Þ¡Ê¢¨1¡Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î±Ñ²ñÏÃÎÏ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¤¬¼Â¾õ¤Ç¤¹¡£¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é±Ñ²ñÏÃ¤ò³Ø¤ÓÄ¾¤·¤¿¿Í¤Î81.4%¤¬·ÑÂ³¤Ç¤¤º¤ËºÃÀÞ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ê¢¨2¡Ë¡¢¤½¤ÎÍ×°ø¤Ï¡Ö¶µºà¤¬ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö¾åÃ£¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¼ÂÁ©¤Îµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨3¡Ë
¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¼¥ß ENGLISH¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÍ×°ø¤ËÃåÌÜ¤·¡¢³Ø½¬¼Ô¼«¿È¤¬¡ÖÏÃ¤·¤¿¤¤¸ÀÍÕ¡×¤ä¡ÖÏÃ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¡×¤«¤é¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¹ç¤Ã¤¿¶µºà¤òÀ¸À®¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤Î²è°ìÅª¤Ê¶µºà¤¬²ò·è¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö³Ø½¬¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ò¼è¤ê½ü¤¡¢¼«Ê¬»ö¤Ë¤è¤ë³Ø½¬¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÏÃ¤·¤¿¤¤±Ñ¸ì¤ò½Ö»þ¤ËÈ¯¤¹¤ëÎÏ¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÈºÃÀÞ¤·¤Ê¤¤¡É3¤Ä¤ÎÆÈ¼«¥¢¥×¥íー¥Á
(1) ³Ø½¬°ÕÍß¤ò°ú¤½Ð¤¹¡Ö´°Á´¥Ñー¥½¥Ê¥ë¶µºà¡×
¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢ÆÉ¤á¤ÐÍý²ò¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Î²ñÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê»È¤ï¤Ê¤¤¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¡×¤È¡¢²ñÏÃ¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¡Ö¤è¤¯»È¤¦¸ÀÍÕ¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ã»´ü´Ö¤Ç±Ñ²ñÏÃ¤ò¾åÃ£¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö¤è¤¯»È¤¦¸ÀÍÕ¡×¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÏÃ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬°ì¿Í¤Ò¤È¤ê°Û¤Ê¤ë°Ê¾å¡¢¡Ö¤è¤¯»È¤¦¸ÀÍÕ¡×¤â¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î±Ñ²ñÏÃ³Ø½¬¤Ï²è°ìÅª¤Ê¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ë±è¤Ã¤¿¶µºà¤¬¼çÎ®¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤È¤Ï´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¡ÖÂ¾¿Í»ö¡×¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ç³Ø¤Ö¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¡Ö¤è¤¯»È¤¦¸ÀÍÕ¡×¤ò½ÅÅÀÅª¤Ë³Ø¤Ö¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¼¥ß ENGLISH¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥³ー¥Á¤È¤Î¡È¥Èー¥¯¥ì¥Ã¥¹¥ó¡É¤òÄÌ¤¸¡¢³Ø½¬¼Ô¤¬¡ÖÏÃ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¡×¤ä¡Ö¤¦¤Þ¤¯ÏÃ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¡×¤ò¡¢¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î¡Ö´°Á´¥Ñー¥½¥Ê¥ë¶µºà¡×¤È¤·¤Æ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÀ¸À®¤·¤Þ¤¹¡ÊÆÃµö½Ð´êÃæ¡Ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢´¶¾ð¤ä·Ð¸³¤È·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¡Ö¼«Ê¬»ö¡×¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ç³Ø½¬¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ºÃÀÞÍ×°ø¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡¢¡Ö¶µºà¤¬ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Þ¤¹¡£
(2) ¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤½¤Î¾ì¤ÇÊÑ²½¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡Ö´¶³ÐÅª¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡×
¡¡¡È¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¡¦¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡É¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¤È±Ñ¸ì¤Î¡Ö²»Àá¡×¤Î°ã¤¤¤ËÃåÌÜ¤·¡¢Ã±¸ì¤ÎÃ±°Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎÈ¯²»¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¾®Ã±°Ì¤Ç¤¢¤ë1Çï¤Î²»¡Ö¥·¥é¥Ö¥ë¡Ê²»Àá¡Ë¡×¤ÇÊ¹¤¯¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡ÊÆÃµö½Ð´êÃæ¡Ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ê¹¤¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿±Ñ¸ì¤¬¤½¤Î¾ì¤Ç¡ÖÊ¹¤¼è¤ì¤ë¡×ÊÑ²½¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡È¥¹¥Ôー¥¥ó¥°¡¦¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡É¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¤ò²ð¤µ¤º¤Ë±Ñ¸ì¤¬È¯ÏÃ¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÆüËÜ¸ì¤Ç¹Í¤¨¡¢±Ñ¸ì¤ËËÝÌõ¤·¤ÆÏÃ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥×¥í¥»¥¹¤ò¤¿¤É¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¡ÖÅÁ¤¨¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤´¶¾ð¤ÈÉ½¸½¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÁÇÁá¤¯±þÅú¤Ç¤¤ë´¶³Ð¤òÍÜ¤¤¤Þ¤¹¡£½Ö»þ¤Ë¸ý¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¸ÀÍÕ¤òÁý¤ä¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Î·ÑÂ³¤òÎÏ¶¯¤¯¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¡Ë ³Ø¤ó¤ÀÉ½¸½¤ò¹ª¤ß¤Ë°ú¤½Ð¤¹¡Ö¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥³ー¥Á¡×
¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¼¥ß ENGLISH¡×¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥³ー¥Á¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë±Ñ²ñÏÃÁê¼ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢³Ø½¬¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥³ー¥Á¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢³Ø½¬¼Ô¤¬±Ñ¸ì¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Ê¤é´ÊÃ±¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¤ê¡¢³Ø¤ó¤À¥Õ¥ìー¥º¤ò¼ÂºÝ¤Î²ñÏÃ¤Ç»È¤¨¤ë¤è¤¦¹ª¤ß¤ËÏÃÂê¤ò¿¶¤ê¡¢È¯ÏÃ¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡ÊÆÃµö½Ð´êÃæ¡Ë¡£ÂÐÏÃ¸å¤Ë¤Ï¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÉ¾²Á¤ä¡¢¤è¤êÅ¬ÀÚ¤ÊÉ½¸½¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê¿¶¤êÊÖ¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¼¡¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥á¥Ë¥åー¤È¶µºà¤òÀ¸À®¤·¡¢Ãå¼Â¤ÊÀ®Ä¹¤Ø¤ÈÆ³¤¤Þ¤¹¡£³Ð¤¨¤¿±Ñ¸ì¤ò»È¤¨¤ë³Ú¤·¤µ¤È¡¢±Ñ¸ì¤¬¡ÖÄÌ¤¸¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³¤ò¼ÂÁ©¤Ç½Å¤Í¤ë¤³¤È¤¬¡¢·ÑÂ³¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÄÌ¿®¶µ°é¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¼¥ß¡×
¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¼¥ß¡×¤Ï¡¢2012Ç¯¤Î³«¹Ö°ÊÍè¡¢ÍÄ»ù¡¦¾®³ØÀ¸¡¦Ãæ³ØÀ¸¡¦¹â¹»À¸¡¢¤½¤·¤ÆÊÆ¹ñ¤ÎÍÄ»ù¡¦¾®³ØÀ¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¼Á¤Î¹â¤¤³Ø¤Ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç°ìÈÌÅª¤Ç¤¢¤Ã¤¿»æ¤ÎÄÌ¿®¶µ°é¤«¤é¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê³Ø½¬ÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£AI±Ñ²ñÏÃ¥³ー¥Á¥ó¥°¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¼¥ß ENGLISH¡×¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¼¥ß¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¶µºà¤ò¸ÄÊÌºÇÅ¬²½¤¹¤ëµ»½Ñ¤Ë´ð¤Å¤¯¡¢½é¤Î¼Ò²ñ¿Í¸þ¤±³Ø½¬¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¹âÅÙ¤Ê±Ñ²ñÏÃ¥¹¥¥ë¤Î½¬ÆÀ¤ò²ÄÇ½¤È¤·¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Î³Ø¤ÓÄ¾¤·¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¢£¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¼¥ß ENGLISH(https://smile-zemi.jp/english/)
¡Ú³«¹ÖÆü¡Û2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë
¡Ú²ñÈñ¡Û
¡¡·î¡¹¥×¥é¥ó¡ÊËè·îÊ§¤¤¡Ë¡§ 9,980±ß¡ÎÀÇÊÌ¡Ï(10,978±ß[ÀÇ¹þ])
¡¡6¤«·î¥×¥é¥ó¡Ê6¤«·îÊ¬°ì³çÊ§¤¤¡Ë¡§44,880±ß¡ÎÀÇÊÌ¡Ï¡Ê49,368±ß¡ÎÀÇ¹þ¡Ï)
¡¡¢¨6¤«·î¥×¥é¥ó¤Î¾ì¹ç¡¢·î¡¹¥×¥é¥ó¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤Ò¤È·î¤¢¤¿¤ê
¡¡¡¡¡Ú25%OFF¡Û7,480±ß¡ÎÀÇÊÌ¡Ï¡Ê8,228±ß[ÀÇ¹þ]¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊÆÃÄ¹¡Û¥Èー¥¯¥ì¥Ã¥¹¥ó
¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥³ー¥Á¤È¼ÂÁ©Åª¤Ê±Ñ²ñÏÃ¤ò¹Ô¤¦¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¤½¤Î»þ¤ËÏÃ¤·¤¿¤¤ÆâÍÆ¤Ç¡¢24»þ´Ö¤¤¤Ä¤Ç¤âÍ½Ìó¤Ê¤·¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥³ー¥Á¤¬³Ø½¬¾õ¶·¤ä¥ì¥Ù¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÏÃÂê¤ò½ÀÆð¤ËÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£¥ì¥Ã¥¹¥óÃæ¤Ë±Ñ¸ì¤¬Ê¹¤¼è¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¡ÖÊ¹¤Ä¾¤·¡×¤ä¡Ö±ÑÊ¸¡×¡¢¡ÖÆüËÜ¸ìÌõ¡×¤Î³ÎÇ§¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢±Ñ¸ì¤Ç¤ÎÉ½¸½¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¤ÇÏÃ¤¹¤È¥³ー¥Á¤¬Å¬ÀÚ¤Ê±Ñ¸ìÉ½¸½¤òÊä½õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ËÜÅö¤Ë¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤òÏÃ¤¹¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤¬¸úÎ¨Åª¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£¥ì¥Ã¥¹¥ó¸å¤Ë¤Ï¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥³ー¥Á¤¬¶ñÂÎÅª¤Ê¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¡¢¼¡¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¼«Ê¬ÀìÍÑ¤ÎºÇÅ¬¤Ê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥á¥Ë¥åー¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¡¦¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°
±Ñ¸ì¤¬Ê¹¤¼è¤ì¤Ê¤¤Í×°ø¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢È¯²»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²»Àá¤ÎÃ±°Ì¤ä¿ô¤¬¡¢ÆüËÜ¸ì¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð ¡Ötunnel¡× ¤ò¡¢ÆüËÜ¸ì¤Î¡Ö¥È¡¦¥ó¡¦¥Í¡¦¥ë¡×¤È¤¤¤¦4¤Ä¤Î¶ÑÅù¤Ê²»Àá¤ÇÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢±Ñ¸ì¤Ç¤Ï¡Ö¥¿¥¡¡¦¥Í¥¥¡×¤È¤¤¤¦¶¯¼å¤Î¤¢¤ë2¤Ä¤Î²»Àá¤ÇÈ¯²»¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃ±¸ì¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ç§¼±¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¥«¥¿¥«¥Ê²»¤Î¥¤¥áー¥¸¤«¤éÎ¥¤ì¡¢±Ñ¸ì¤Î¡Ö²»Àá¡×¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÊ¹¤¡¢À¼¤Ë½Ð¤·¤ÆÎý½¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±Ñ¸ìËÜÍè¤Î¥ê¥º¥à¤Ë´·¤ì¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖCheck it out¡×¤¬¡Ö¥Á¥§¥±¥é¥¦¡×¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë²»À¼ÊÑ²½¤Ï¡¢¥ëー¥ë¤Î°Åµ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²¿ÅÙ¤âÊ¹¤ÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Æ¬¤ÈÂÎ¤Ë¥Ñ¥¿ー¥ó¤ò³Ð¤¨¹þ¤Þ¤»¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÈ¿ÉüÎý½¬¤Ë¤è¤ê¡¢Ìµ°Õ¼±¤ËÊÑ²½¤ò½èÍý¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥Ôー¥«ー¤Î¼«Á³¤Ê±Ñ¸ì¤òÊ¹¤¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ôー¥¥ó¥°¡¦¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°
¤³¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢²ñÏÃ¤ËÉ¬Í×¤Ê¡Ö½ÖÈ¯ÎÏ¡×¤òÅ°ÄìÅª¤ËÃÃ¤¨¤Þ¤¹¡£¼«¿È¤¬¡Ö¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤ä¡Ö¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤ò¶µºà¤È¤·¡¢ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÍ¡¹¤ÊÀÚ¤ê¸ý¤Î¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢´¶¾ð¤È±Ñ¸ìÉ½¸½¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë´¶³Ð¤òÍÜ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ÕÌ£¤Î²ô¡Ê¥Á¥ã¥ó¥¯¡Ë¤´¤È¤Ë±ÑÊ¸¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤¿¤á¡¢±Ñ¸ìÆÃÍ¤Î¸ì½ç¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢È¿±þ»þ´Ö¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÆüËÜ¸ì¤ò²ð¤µ¤º±Ñ¸ì¤Ç¹Í¤¨¤Æ½Ö»þ¤ËÏÃ¤¹ÎÏ¤òÃÃ¤¨¤Þ¤¹¡£³Ø½¬³«»Ï»þ¤Ë¤Ï¤¦¤Þ¤¯¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤ËºÆÄ©Àï¤·¡¢À®Ä¹¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ç³Ø½¬°ÕÍß¤ò¹â¤á¡¢¥¹¥Ôー¥¥ó¥°Ç½ÎÏ¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥ë¥³ー¥Á
¼ÂÁ©¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÌÏµ¼ÅÅÏÃ¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤ÎÅÅÏÃ¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥³ー¥Á¤«¤éÃå¿®¤¬¤¢¤ê¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°ºÑ¤ß¤Î¡Ö¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¡×¤ò²ñÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¼«Á³¤Ë»È¤ï¤»¤ë¤è¤¦¡¢±Ñ¸ì¤Ç¹ª¤ß¤Ë¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤Þ¤¹¡£²ñÏÃ¤¬¼þ°Ï¤ËÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¿ÍÁ°¤Ç±Ñ¸ì¤òÏÃ¤¹¤³¤È¤ËÄñ¹³¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢°Â¿´¤·¤ÆÈ¯ÏÃ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÅÅÏÃÆÃÍ¤ÎÄø¤è¤¤¶ÛÄ¥´¶¤ÎÃæ¤Ç³Ø½¬¤ÎÄêÃåÅÙ¤ò»î¤·¡¢¤½¤³¤Ç±Ñ¸ì¤¬¡ÖÄÌ¤¸¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦À®¸ùÂÎ¸³¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤¬¡¢Âç¤¤Ê¼«¿®¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
Ã±¸ì¡¿¥Õ¥ìー¥º¡¦¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°
¥Èー¥¯¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ÇÊ¹¤¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿É½¸½¤ä¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤«¤é¡¢³Ø½¬¼ÔÀìÍÑ¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥«ー¥É¤¬¼«Æ°¤ÇÀ¸À®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ã±¸ì¡¿¥Õ¥ìー¥º¡¦¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢¡ÖÆÉ¤à¡×¡ÖÊ¹¤¯¡×¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë¤³¤È¤Çµ²±¤ÎÄêÃå¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥³ー¥Á¤¬²òÅú¥¹¥Ôー¥É¤«¤é½¬½ÏÅÙ¤òÈ½Äê¤·¡¢ËºµÑ¶ÊÀþÍýÏÀ¤Ë´ð¤Å¤ºÇÅ¬¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÉü½¬¤òÂ¥¤¹¤¿¤á¡¢¸úÎ¨Åª¤Ë¸ì×ÃÎÏ¤ò¶¯²½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢³Ø½¬¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¿ºÌ¤Êµ¡Ç½
¤É¤ó¤Ê¥·ー¥ó¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë½ÀÆð¤Ê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡§
ÄÌ¶ÐÃæ¤Ê¤ÉÀ¼¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢È¯ÏÃ¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤¥á¥Ë¥åー¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Ã°Ç°¤Ê¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤È¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤ËÈ¿Éü¤¹¤ë¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê³Ø½¬¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
µÒ´ÑÅª¤Ê¥¹¥¥ë¤ä¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°ÎÌ¤òÉ¾²Á:
È¯²»¤ä±ÑÊ¸¤ÎÀµ³ÎÀ¡¢¥¹¥Ôー¥¥ó¥°¤Ë¤ª¤±¤ëÈ¿±þÂ®ÅÙ¤ò²Ä»ë²½¤·¤Þ¤¹¡£¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥«ー¥ÉËè¤Ë¾åÃ£ÅÙ¤òµÒ´ÑÅª¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¹ñºÝÉ¸½àµ¬³ÊCEFR¤Ë½àµò¤·¤¿¥ì¥Ù¥ëÀß·×¡§
³Ø½¬¼Ô¤Î±Ñ¸ìÎÏ¤Ï¡¢¹ñºÝÉ¸½àµ¬³Ê¤Ç¤¢¤ëCEFR¤Ë½àµò¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë±þ¤¸¤ÆÃ±¸ì¤ä¹½Ê¸¤ÎÆñ°×ÅÙ¤¬¼«Æ°¤ÇÄ´À°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£