¡ÚÆü·Ï´ë¶È½é¡ÛBITEX¤¬ALDAR¼ÒÉ½¾´¡ÖALDAR HONOURS AWARDS¡×¼õ¾Þ
¥¢¥Ö¥À¥Ó¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë BITEX REAL ESTATE BROKERAGE L.L.C¡ÊËÜ¼Ò¡§¥¢¥Ö¥À¥Ó¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾åÌî ¿¿»Ê¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥Ö¥À¥ÓºÇÂç¼êÉÔÆ°»º¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñー Aldar Properties ¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÉ½¾´À©ÅÙ¡ÖALDAR HONOURS AWARDS¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯2·î5Æü¤Ë¡Ö2025 OUTSTANDING ROADSHOW PARTNER¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
OUTSTANDING ROADSHOW PARTNER ¥¢¥ïー¥É¤Î³µÍ×
¡ÖOUTSTANDING ROADSHOW PARTNER AWARD¡×¤Ï¡¢¥¢¥Ö¥À¥ÓºÇÂç¼ê¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñー ALDAR¼Ò ¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÉ½¾´À©ÅÙ¡ÖALDAR HONOURS AWARDS¡×¤Ë¤ª¤±¤ëÉ½¾´¥«¥Æ¥´¥êー¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ò´Þ¤àÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¢¥Ö¥À¥ÓÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤ª¤è¤ÓALDAR¼Ò¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È²ÁÃÍ¤òÀµ³Î¤«¤ÄÅª³Î¤ËÅÁ¤¨¡¢¥Þー¥±¥Ã¥È³«Âó¤Ë¸²Ãø¤ÊÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤¿¥Ñー¥È¥Êー¤òÉ½¾´¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¢¥ïー¥É¤Ç¤Ï¡¢¥íー¥É¥·¥çー¡ÊÉÔÆ°»ºÀâÌÀ²ñ¡¦ÈÎÇä¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¡Ë¤òÄÌ¤¸¤¿¾ðÊóÈ¯¿®¤ÎÀµ³ÎÀ¡¦ÀìÌçÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢¸ÜµÒ¤Ø¤ÎÀâÌÀÎÏ¤ä¿®ÍêÀ¡¢¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñー¤È¤ÎÏ¢·ÈÂÎÀ©¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÄ¹´üÅª¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¹½ÃÛ¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¤Ê¤É¤òÁí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£
¸ÜµÒ¤ª¤è¤Ó¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñー¤ÎÁÐÊý¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¡¢¥¢¥Ö¥À¥ÓÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤Ê¤é¤Ó¤ËALDAR¥Ö¥é¥ó¥É¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¥Ñー¥È¥Êー¤ËÂ£¤é¤ì¤ëÅÀ¤¬¡¢ËÜ¥¢¥ïー¥É¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
ÅöÆü¤Î¼õ¾Þ¤ÎÍÍ»Ò
Aldar Properties ¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÉ½¾´ÅöÆü¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤«¤é»²²Ã¼Ô¤¬½¸¤¤¾Þ¤ÎÈ¯É½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÀ¼Ò¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡ÖOUTSTANDING ROADSHOW PARTNER AWARD¡×¤Ë¤Ï¡¢Âç¼êÃæ¹ñ¡¦¥É¥Ð¥¤´ë¶È¤Î3¼Ò¤¬¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢ÊÀ¼ÒBITEX REAL ESTATE BROKERAGE L.L.C¤¬¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤ò°ì¤Ä¤ÎÀáÌÜ¤È¤·¡¢BITEX¤Ïº£¸å¤â¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤¿¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹´ð½à¤Ë´ð¤Å¤¡¢Æ©ÌÀÀ¤È¿®ÍêÀ¤ò½Å»ë¤·¤¿»ö¶È±¿±Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¢¥Ö¥À¥ÓÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤Î·òÁ´¤ÊÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÆüËÜ¤Ç¤ÎÉÔÆ°»º¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ
2026Ç¯½é¤È¤Ê¤ëAldar¼Ò¤È¤Î¡Ö¥¢¥Ö¥À¥ÓÉÔÆ°»ºÀâÌÀ²ñ¡×¤Ï2·î20Æü¤È21Æü¤ËÅìµþ¡¢22Æü¤ËÊ¡²¬¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»²²Ã¤Ï»öÁ°Í½ÌóÀ©¤È¤Ê¤ë¤¿¤á°Ê²¼¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
Åìµþ³«ºÅ¡ÊÅìµþ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¸×¥ÎÌç¡Ë
ÆüÄø¡§2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦21Æü¡ÊÅÚ¡Ë
»þ´Ö¡§³ÆÆü £±.11:00～¡¿£².14:00～¡Ê³ÆÆü2²ó³«ºÅ¡Ë
²ñ¾ì¡§ÅìµþEdition¸×¥ÎÌç¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç¡Ë
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡Ê´°Á´Í½ÌóÀ©¡¿Ãó¼Ö¾ì4»þ´ÖÌµÎÁ¡Ë
Åìµþ²ñ¾ì¡§2·î20Æü¡¦21Æü :
https://seminaruae.online/lp/?utm_source=pr&utm_medium=referral
Ê¡²¬³«ºÅ¡Ê¥°¥é¥ó¥É¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥ÈÊ¡²¬¡Ë
ÆüÄø¡§2026Ç¯2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë
»þ´Ö¡§£±.11:00～¡¿£².14:00～¡Ê2²ó³«ºÅ¡Ë
²ñ¾ì¡§¥°¥é¥ó¥É¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥ÈÊ¡²¬¡ÊÊ¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô¡Ë
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡Ê´°Á´Í½ÌóÀ©¡Ë
Ê¡²¬²ñ¾ì¡§2·î22Æü :
https://seminaruae.online/lp/?utm_source=pr&utm_medium=referral
²ñ¼Ò³µÍ×
¼Ò¡¡Ì¾¡§BITEX REAL ESTATE BROKERAGE L.L.C¡Ê¥¢¥Ö¥À¥Ó¡Ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾åÌî ¿¿»Ê
ÆüËÜÏ¢ÍíÀè¡§050-1720-4462
¿½¹þ¥Úー¥¸¡§https://seminaruae.online/lp2/
¸ø¼°HP¡§https://bitex-co.com/
¥áー¥ë¡§customer@bitex-co.com
note¡§https://note.com/shinji_ueno82/
¥¢¥Ö¥À¥ÓÉÔÆ°»ºÀâÌÀ²ñ :
https://seminaruae.online/lp/?utm_source=pr&utm_medium=referral