¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È¡Û°û¼ò±¿Å¾¤ÎËÐÌÇ¤òÀÀ¤¦10,000¿Í¤Î¥é¥¤¥Ö!!!!!!¡ÖLIVE SDD 2026¡×2026Ç¯2·î14Æü(ÅÚ) Âçºå¾ë¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¡ª
2007Ç¯¤è¤ê»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡¢FMÂçºå¤¬¡Ö°û¼ò±¿Å¾ËÐÌÇ¡×¤ò¾§¤¨¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢STOP! DRUNK DRIVING PROJECT=SDD PROJECT¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ë¡ÖLIVE SDD 2026¡×¤¬¡¢2026Ç¯2·î14Æü(ÅÚ)¤ËÂçºå¾ë¥Ûー¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
º£Ç¯¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï19Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢SDD ¤Ë»¿Æ±¤·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í(SDD¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ãー)¤Ï247Ëü¿Í¡£Âçºå¾ë¥Ûー¥ë¤Ë1Ëü¿Í¤Î¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ãー¤ò·Þ¤¨³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖLIVE SDD 2026¡×¤Ï¡¢
SDD¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥êー¥Àー¤Î STARDUST REVUE¡¢TRF¤òÃæ¿´¤ËSDD¤Ë»¿Æ±¤·¤¿9ÁÈ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÇ®¤¤¥é¥¤¥Ö¤ä¥á¥Ã¥»ー¥¸¡¢¡ÖLIVE SDD¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹ë²Ú¤Ê¥³¥é¥Ü¥¹¥Æー¥¸¤òÅ¸³«¡£Á´¹ñ¤Ë¤¤¤ëÌó247Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëSDD¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ãー¤È¤È¤â¤Ë¡¢Âçºå¾ë¥Ûー¥ë¤«¤éÁ´¹ñ¤Ø°û¼ò±¿Å¾ËÐÌÇ¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÈ¯¿®¤·¤¿¡£
³«±éÁ°¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿CLASS SEVEN¡£ÇÛ¿®¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡Ömiss you¡×¤òÈäÏª¤·¡¢¿ð¡¹¤·¤¤²ÎÀ¼¤Ç²ñ¾ì¤Î¶õµ¤¤ò°ìµ¤¤Ë²¹¤á¤¿¡£Ì¤Íè¤Ø¤Î²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬¡¢¡ÖLIVE SDD 2026¡×¤ÎËë³«¤±¤òÎÏ¶¯¤¯¹ð¤²¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¤ÎÅÐ¾ì¤ÏSDD¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥êー¥Àー¤ÎTRF¡£
¡Ö¤µ¤¡¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇSTOP! DRUNK DRIVING!!¡×¤È¤¤¤¦ÎÏ¶¯¤¤³Ý¤±À¼¤«¤é¡ÖBOY MEETS GIRL¡×¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æー¥¸¤Ï°ìµ¤¤Ë¾å¾º¡£´ÑµÒ¤Ï²«¿§¤¤¥Ïー¥È·¿¤ÎSDD¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ãー¥«ー¥É¤ä¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò·Ç¤²¡¢Ç®¤¤»×¤¤¤Ç±þ¤¨¤¿¡£¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡Ösurvival dAnce ～no no cry more～¡×¤òÈäÏª¡£²ñ¾ì¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ë°µ´¬¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ç¡¢²Ú¡¹¤·¤¯¥é¥¤¥Ö¤ÎËë¤ò³«¤±¤¿¡£
Â³¤¤¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥à¤Ï¡¢¡Ö°¦¤¹¤Ù¤¤Ù¤Human Life¡×¤ÇÀª¤¤¤è¤¯¥¹¥¿ー¥È¡£¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥À¥ó¥¹¤È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£Ê¿¶ÑÇ¯Îð18.8ºÐ¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡¢¡Ö¤¤Ã¤È»ä¤¿¤Á¤À¤«¤é¤³¤½ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¡¢¿´¤ò¹þ¤á¤Æ²Î¤¤¤Þ¤¹¡×¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê»×¤¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢²ñ¾ì¤ËÎÏ¶¯¤¤¥¨ー¥ë¤òÆÏ¤±¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿FANTASTICS¡£FMÂçºå¤Ë¤Æ8Ç¯´Ö¥ì¥®¥å¥éーÈÖÁÈ¤òÂ³¤±¤ëÈà¤é¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥¹¥Êー¤Î³§¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ªº£Æü¡¢ºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ðºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¥á¥É¥ìー¤Ç¤Ï¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¬¥ô¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Ç¡Ö¥¬¥¦¥¬¥¦¥À¥ó¥¹¡×¤Ç¥àー¥Ö¤òµ¯¤³¤·¤¿¶Ê¡ØGot Boost?¡Ù¡¢¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡ÖOVER DRIVE¡×¤òÈäÏª¡£Ç÷ÎÏ¤¢¤ë¥À¥ó¥¹¤È°ìÂÎ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¹¥Æー¥¸¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÏÃÂêÊ¨ÆÃæ¤ÎÄ¶¤È¤¤á¤(¥Ïー¥È)ÀëÅÁÉô¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Ö°û¼ò±¿Å¾¤òËÐÌÇ¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Î¾Ð´é¤òÁý¤ä¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢¡ÖºÇ¾åµé¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¡ª¡×¤Ç¡¢²ñ¾ì¤ò¤«¤ï¤¤¤¤¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤À¡£Â³¤¯¡ÖÄ¶ºÇ¶¯¡×¤Ç¤Ï´ÑµÒ¤È¤È¤â¤Ë¡ÖSTOP! DRUNK DRIVING¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¥³ー¥ë¡£¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ç²ñ¾ì¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤À¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢SDD¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥êー¥Àー¤ÎSTARDUST REVUE¡¦º¬ËÜÍ×¤ÈTRF¤¬ÅÐ¾ì¡£º£Ç¯10Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡¢¸òÄÌ°ä»ù¤Ç²»³Ú¤ò»Ö¤¹¼ã¼Ô¤ò»Ù±ç¤¹¤ë100¡óµëÉÕ·¿¡ÖSDD²»³Ú¾©³Ø¶â¡×¤Î¼øÍ¿¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¾©³ØÀ¸¡¦À¶¿åºéÎÉ¤µ¤ó¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç»²²Ã¤·¡¢¾Íè¤Ø¤Î·è°Õ¤òÉ½ÌÀ¡£TRF¤«¤é²¹¤«¤Ê¥¨ー¥ë¤¬Á÷¤é¤ì¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¤è¤ë°û¼ò±¿Å¾ËÐÌÇ¤òÌÜ»Ø¤¹¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖSDD BICYCLE¡×¤Î»ÏÆ°¤È¥í¥´¤ÎÈ¯É½¡¢ÍèÇ¯¤ÎÂçºå¾ë¥Ûー¥ë¸ø±é³«ºÅ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£Â³¤¯¡ÖJD¶¦ºÑ presents SDDÁ´¹ñ¤³¤É¤â½ñÆ»¥³¥ó¥¯ー¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ5ÃÏ¶è¤ÎºÇÍ¥½¨¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤ÈºîÉÊ¤ò¾Ò²ð¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬½ñ¤Ë¹þ¤á¤¿°û¼ò±¿Å¾ËÐÌÇ¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬²ñ¾ì¤ËÎÏ¶¯¤¯¶Á¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÅÏÊÕÈþÎ¤¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Ð¥éー¥É¡Ö10years¡×¤Ç²ñ¾ì¤ò¤·¤Ã¤È¤ê¤ÈÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢¤µ¤é¤ËSTARDUST REVUE¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¡ÖMy Revolution¡×¤òÈäÏª¡£À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ëÌ¾¶Ê¤Ë´ÑµÒ¤ÏÂç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¡¢²¹¤«¤ÊÍ¾±¤¤ò»Ä¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï¥´¥¹¥Ú¥éー¥º¡£·Ú²÷¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¡Ö1,2,3 for 5¡×¤ÇÍÙ¤ê¤Ê¤¬¤éÅÐ¾ì¤·¡¢¡Öº£Ç¯Âçºå¤Ç²Î¤¦¤Î½é¤á¤Æ¡ª¡×¤È´î¤Ó¤òÉ½¸½¡£¡Ö°û¼ò±¿Å¾¤Ê¤ó¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦À¤³¦¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ÏÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö±Ê±ó¤Ë¡×¤òÃúÇ«¤ËÆÏ¤±¡¢²ñ¾ì¤Ë¿¼¤¤Í¾±¤¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ë¤æ¤º¤¬ÅÐ¾ì¡£¤Ê¤ó¤Èº£²ó¤Ï¡¢STARDUST REVUE¤È¤ÎÆÃÊÌ¥³¥é¥Ü¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£ËÌÀî¤Î¡Ö¤æ¤º¥À¥¹¥È¥ì¥Ó¥åーºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤Î°ì¸À¤Ç¡¢¥®¥¿ー¤ò»ý¤Ã¤¿£³¿Í¤¬²£¤ËÊÂ¤Ó¡Ö¥µ¥è¥Ê¥é¥Ð¥¹¡×¤òÈäÏª¡£¤Þ¤¿£²¶ÊÌÜ¤Î¡Ö±É¸÷¤Î²Í¶¶¡×¤Ç¤Ï¡¢£³¿Í¤Î¥³ー¥é¥¹¤Î¥Ïー¥â¥Ëー¤¬¶Á¤ÅÏ¤ê¡¢²ñ¾ì¤Ï´¶Æ°¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ï¡¢¡Ö°ìÂÎ´¶½Ð¤»¤Þ¤¹¤«～¡ª¡×¤Î³Ý¤±À¼¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö²Æ¿§¡×¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æー¥¸¤Ï¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¡£
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥äー¥É¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖLIVE SDD STUDIO 2026¡×¤¬Ãæ·Ñ¤µ¤ì¡¢SDD¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬»Ï¤Þ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿Ê¡²¬³¤¤ÎÃæÆ»Âç¶¶»ö¸Î¤ÎÈï³²¼Ô¤Ç¤¢¤ëÂç¾å¤«¤ª¤ê¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤ÆÁ° ÂçºåÉÜ·Ù»¡ËÜÉôÄ¹¡¦¸½ ·Ù»¡Âç³Ø¹»¤Î´ä²¼¹ä¹»Ä¹¤¬°û¼ò±¿Å¾ËÐÌÇ¤ò¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Ë¤ª¤±¤ë¸òÄÌ»ö¸Î¤ò¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´í¸±±¿Å¾ËÐÌÇ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖSTOP! NAGARA DRIVING PROJECT¡×(ÄÌ¾Î¡ÖSND ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×)¤Î¥Ñー¥È¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£¤Ê¤¬¤é±¿Å¾ËÐÌÇ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¸øÊç¤·¤¿¡ÖHeart to Heart ÅÁ¤¨¤è¤¦¡ªÆÏ¤±¤è¤¦¡ªÅß¤ÎSND¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ãー¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤Î¥°¥é¥ó¥×¥êºîÉÊ¡ØÌµÍý¤»¤º¤Ë µÙ¤àÍ¦µ¤¤â ±¿Å¾ÎÏ¡Ù¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿Ï¯ÆÉ·à¤òCLASS SEVEN¤ÎÂçÅìÎ©¼ù¤¬ÈäÏª¡£SDD¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¥Ã¥¯¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤Î±éÁÕ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸ÀÍÕ¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ò³ú¤ß¤·¤á¤ë¤è¤¦¤ËÆÏ¤±¡¢´ÑµÒ¤Î¶»¤Ë¿¼¤¤´¶Æ°¤ò¹ï¤ó¤À¡£
¥é¥¤¥Ö¤Î¥é¥¹¥È¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤Î¤ÏSDD¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥êー¥Àー¤ÎSTARDUST REVUE¡£ÀÚ¤Ê¤¯¤â²¹¤«¤¤¥Ð¥éー¥É¶Ê¡ÖÌ´ÅÁÀâ¡×¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ïº¬ËÜ¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ç½Ð±é¼Ô¤¬ºÆ¤Ó¥¹¥Æー¥¸¤Ë½¸·ë¤·¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö°¦¤Î²Î¡×¤ò¹ç¾§¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤³¤Ç¡¢2010 Ç¯¤è¤êLIVE SDDÁí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¾®ÁÒÃÒ¾¼¤µ¤ó¤Î²áµî¤ÎLIVE SDD½Ð±é»þ¤Î±ÇÁü¤Ë¤Î¤»¡¢Âç¾å¤«¤ª¤ê¤µ¤ó¤¬¡¢2006Ç¯¤Î»ö¸Î¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Èï³²¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¶ì¤·¤ß¤äÈá¤·¤ß¤òÅÁ¤¨¡¢°û¼ò±¿Å¾¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤ä¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÈÈºá¡¢¼«Ê¬¤ÇÁË»ß¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢TRF¤ÎSAM¤Î¥À¥ó¥¹¤È¶¦¤Ë¡¢½ñ²È ¿¹Âç±Ò¡¢ÃÝÆâ¼ëè½¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖJD ¶¦ºÑ presents SDD Á´¹ñ¤³¤É¤â½ñÆ»¥³¥ó¥¯ー¥ë¡×¤Ë¤Æ¼õ¾Þ¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë½ñÆ»¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
¾®ÁÒ¤µ¤ó¤Î ¡ÖÁ´¤Æ¤ÎÌ¿¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤¤À¤³¦¤Ë¤Ê¤ë¡£·¯¤È¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Î¤¿¤á¤Ë¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢¤³¤Î¶Ê¤òÂçÀÚ¤Ê¿Í¤òÁÛ¤Ã¤Æ¿´¤ËÆÏ¤±¤Þ¤¹¡¢Heal the World¡× ¤È¤¤¤¦SDD¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ø¤ÎÀÀ¤¤¤È¤È¤â¤Ë¥é¥¤¥Ö¤Ï¥Õ¥£¥Êー¥ì¤Ø¡£SDD¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¥Ã¥¯¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤ÈSDD¥¯¥ï¥¤¥äー¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë½Ð±é¼ÔÁ´°÷¤¬¡ÖHeal the World¡×¤òÇ®¾§¤·¤¿¡£
°û¼ò±¿Å¾¤Î¤Ê¤¤Ì¤Íè¤Ø¤Î´ê¤¤¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢Âçºå¾ë¥Ûー¥ë¤«¤é¿·¤¿¤Ê·è°Õ¤òÈ¯¿®¤·¡¢
¡ÖLIVE SDD 2026¡×¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡ÚÊüÁ÷¾ðÊó¡Û
¢¡RADIO PROGRAM
£±.JD¶¦ºÑ presents SDDÁ´¹ñ¤³¤É¤â½ñÆ»¥³¥ó¥¯ー¥ë ～¡Ö½ñ¡×¤ÇÅÁ¤¨¤è¤¦¡¢°û¼ò±¿Å¾¤ò¤Ê¤¯¤¹¤¿¤á¤Ë～
3·î1Æü(Æü)19:00-19:30¡¡¡¡
AIR-G¡Ç¡¢ K-mix ¡¢FM¤È¤ä¤Þ¡¢FMÂçºå¡¢FM FUKUOKA¤ÇÊüÁ÷
DJ¡§Ã¸Ï©Í´²ð¡ÊFMÂçºå DJ¡Ë
£².LIVE SDD 2026 ¥¢¥ó¥³ー¥ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë
¡¡3·î12Æü(ÌÚ)16:00～18:20 FMÂçºå¤ÇÊüÁ÷
¡¡ DJ¡§ÃæÅçÀÅ¹á¡ÊFMÂçºå DJ¡Ë
¢¡TV PROGRAM¡¡
£±.LIVE SDD 2026 ～Á´¹ñ247Ëü¿Í¤Î°û¼ò±¿Å¾ËÐÌÇ¤ÎÀÀ¤¤～～
3·î22Æü(Æü)¡¢3·î29Æü(Æü)¡¡24:00～25:00¡¡ BS¥Õ¥¸¤Ç2½µ¤ËÅÏ¤êÊüÁ÷
£².Âçºå·ÝÂç¥Æ¥ì¥Ó
ÊüÁ÷Æü¡§5·îÍ½Äê¡¡¡¡ÆàÎÉ¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡¡¡¡Ëè½µÅÚÍËÆü18:15～
¡¡¡¡¡¡ ¥Æ¥ì¥ÓÏÂ²Î»³¡¡¡¡¡¡Ëè½µÅÚÍËÆü22:40～
¡¡¡¡¡¡ ¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¡¡¡Ëè½µÆüÍËÆü22:30～
£³.¡¡news¥é¥ó¥Êー
¡¡2·î16Æü¡Ê·î¡Ë16:50~ 19:00Æâ¤ÇÊüÁ÷Í½Äê¡¡´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó
¡¡¡¡¢¨ÈÖÁÈÊÔÀ®¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢ÊüÁ÷»þ´Ö¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
£´.¡¡¾ðÊó¥ï¥¤¥ÉÈÖÁÈ¡Ö¤á¤ó¤¿¤¤¥ï¥¤¥É¡×
¡¡·î～¶â¡¡15:48～19:00 ÊüÁ÷Ãæ FBSÊ¡²¬ÊüÁ÷
¡¡Ê¡²¬¡¦º´²ì¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢2～3·îÃæ¤ÎÊüÁ÷Í½Äê