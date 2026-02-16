¡Ú¥ê¥Æー¥ë¥Æ¥Ã¥¯JAPAN 2026¡ÛLTS Japan¤¬½ÐÅ¸·èÄê
LTS Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§Bui Cong Son¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë～6Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢Î®ÄÌ¡¦¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥àÁí¹çÅ¸¡Ö¥ê¥Æー¥ë¥Æ¥Ã¥¯JAPAN 2026¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÅ¸¼¨²ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅö¼Ò¤Ï¡¢¾®Çä¶È¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÈIT¿Íºà¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¥¹¥Þー¥È¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥ê¥Æー¥ë¤Î¼Â¸½¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÊñ³çÅª¤ÊIT¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£µÞÂ®¤ËÊÑ²½¤¹¤ë»Ô¾ì´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¥ê¥Æー¥ë´ë¶È¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¼ÂÁ©Åª¤«¤Ä³ÈÄ¥À¤Î¹â¤¤¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
½ÐÅ¸¤ÎÇØ·Ê¤ª¤è¤ÓÌÜÅª
― ¥ê¥Æー¥ë¶È³¦¤Î²ÝÂê²ò·è¤È¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¶¦ÁÏ¤Î¾ì¤Ø ―
¶áÇ¯¡¢¥ê¥Æー¥ë¶È³¦¤Ç¤Ï¿Í¼êÉÔÂ¤Î¿¼¹ï²½¤ä¸¶ºàÎÁ²Á³Ê¤Î¹âÆ¡¢¾ÃÈñ¼Ô¥Ëー¥º¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤Ê¤É¡¢»ö¶È´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢EC¤Î³ÈÂç¤ä¥ª¥à¥Ë¥Á¥ã¥Í¥ë²½¤Î¿ÊÅ¸¤Ë¤è¤ê¡¢Å¹ÊÞ±¿±Ä¡¦ºß¸Ë´ÉÍý¡¦¸ÜµÒÂÎ¸³¡ÊCX¡Ë¤Î¹âÅÙ²½¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿´Ä¶²¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Çー¥¿¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶ÈÌ³ÊÑ³×¡ÊDX¡Ë¤Ï¡¢¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤Î¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê·Ð±Ä¥Æー¥Þ¤Ç¤¹¡£
Å¹ÊÞ¥Çー¥¿¤Î²Ä»ë²½ÉÔÂ¤Ë¤è¤ê¿×Â®¤Ê°Õ»×·èÄê¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È¡¢ËýÀÅª¤Ê¿Í¼êÉÔÂ¤äµì¼°¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³¸úÎ¨¤ÎÄã²¼¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥ª¥à¥Ë¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë¸ÜµÒÂÎ¸³¤Î°ì´ÓÀ·çÇ¡¤Ê¤É¤¬ÂåÉ½Åª¤ÊÎã¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸ÜµÒ¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£¥Çー¥¿¤ÎÊ¬ÃÇ¤äºß¸Ë¾ðÊó¤ÎÉÔ°ìÃ×¤È¤¤¤Ã¤¿ÌäÂê¤â¡¢¼ý±×µ¡²ñ¤ÎÂ»¼º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢LTS Japan¤Ï¥ê¥Æー¥ëÎÎ°è¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯ÎÏ¤ò³è¤«¤·¡¢Í×·ïÄêµÁ¤«¤éÀß·×¡¦³«È¯¡¦Æ³Æþ¡¦±¿ÍÑ»Ù±ç¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Çー¥¿³èÍÑ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¶ÈÌ³ºÇÅ¬²½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó½ÐÅ¸¤¹¤ë¡Ö¥ê¥Æー¥ë¥Æ¥Ã¥¯JAPAN¡×¤Ï¡¢Î®ÄÌ¡¦¾®Çä¶È¸þ¤±¤ÎºÇ¿·¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÀìÌçÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤¹¡£ËÜÅ¸¼¨²ñ¤Ø¤Î½ÐÅ¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Ï°Ê²¼¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÅ¸¼¨²ñ¤Ø¤Î½ÐÅ¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢
- ÆüËÜ¤Î¥ê¥Æー¥ë´ë¶È¤ËÂÐ¤¹¤ëºÇÅ¬¤ÊIT¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó°Æ
- ÆüËÜ´ë¶È¤ÈÍ¥ÎÉ¤ÊIT¥Ù¥ó¥Àー¤È¤ÎÏ¢·È¶¯²½
- ¥°¥íー¥Ð¥ë¥ê¥½ー¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤¿DX²ÃÂ®¤Î¼Â¸½
¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¶¦ÁÏ¤Îµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
LTS Japan¡§¥ê¥Æー¥ë¥Æ¥Ã¥¯¤ËÆÃ²½¤·¤¿IT¥µー¥Ó¥¹¤ò¤ªÆÏ¤±
LTS Japan¤Ï¡¢¥ê¥Æー¥ëÎÎ°è¤ËÆÃ²½¤·¤¿Êñ³çÅª¤ÊIT¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¡¢¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤«¤éÉÊ¼ÁÊÝ¾Ú¡¢AIÅý¹ç¤Þ¤Ç¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¤ÊIT¥µー¥Ó¥¹
¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯
PC¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ËÂÐ±þ¤·¤¿EC¥µ¥¤¥È¡¢¥â¥Ð¥¤¥ëWeb¡¢¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¢¥×¥ê¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦²þ½¤¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢·èºÑ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎºÇÅ¬²½¡¢¥¯¥é¥¦¥É·¿POS¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤«¤éPOS¥¢¥×¥ê¡¦·èºÑ¥¢¥×¥ê³«È¯¤Þ¤Ç¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ç°ì´Ó¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÎ¸³¤È¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê¹ØÇãÂÎ¸³¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¥³¥¹¥È¤Îºï¸º¤È¥«¥´Íî¤Á¤ÎËÉ»ß¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥Æ¥¹¥È
¥Ù¥È¥Ê¥à½é¤ÎÆÈÎ©·Ï¥Æ¥¹¥È²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤ÈÀìÌçÀ¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢LTS Japan¤Ï¹âÅÙ¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¥Æ¥¹¥È¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ»Ô¾ì¤Î¸·³Ê¤ÊÉÊ¼Á´ð½à¤ò½½Ê¬¤ËÍý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢½ÏÎý¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë¤è¤ëÊñ³çÅª¤ÊÉÊ¼ÁÊÝ¾ÚÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢°ÂÄêÀ¡¦°ÂÁ´À¡¦³ÈÄ¥À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼Â¸½¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¼«Æ°²½¤Ë¤è¤ë¸úÎ¨À¤È¡¢¼êÆ°¥Æ¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÀºÅÙ¤È½ÀÆðÀ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÉÊ¼Á¡×¤È¡Ö¥¹¥Ôー¥É¡×¤òÎ¾Î©¤·¤Þ¤¹¡£
AI³èÍÑ¤Ë¤è¤ë¹âÅÙ¤Êµ¡Ç½
¹âÅÙ¤ÊAIµ»½Ñ¤È¼ÂÁõÎÏ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥Æー¥ë¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¼ÂÁ©Åª¤«¤Ä»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊDX¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã±¤Ê¤ëAIÆ³Æþ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹Á´ÂÎ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿Àß·×¡¦³«È¯¡¦Åý¹ç¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤ÆÂÐ±þ¤·¡¢´ë¶È¤Î¶¥ÁèÎÏ¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¼ûÍ×Í½Â¬·¿¼«Æ°È¯Ãí¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯Àµ³Î¤Ê°Õ»×·èÄê¤Èºß¸Ë¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢AI¥«¥á¥é¤Ë¤è¤ëÅ¹ÊÞÆâ¹ÔÆ°Ê¬ÀÏ¤Ç¥³¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥óÎ¨¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢¾¦ÉÊÇ§¼±µ»½Ñ¤Ë¤è¤ë¥ì¥¸¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤Î²ò¾Ã¤È¸ÜµÒÂÎ¸³¡ÊCX¡Ë¤Î¸þ¾å¤òÆ±»þ¤ËÃ£À®¤·¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¾Ò²ðÆ°²è
Åö¼Ò¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò¤è¤ê¶ñÂÎÅª¤Ë¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Î¾Ò²ðÆ°²è¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.youtube.com/watch?v=NpMqP0hoitE
¼ç¤ÊÂÐ±þ¥·¥¹¥Æ¥à- ¥¯¥é¥¦¥ÉPOS¥·¥¹¥Æ¥à
- ¶ÈÌ³Ï¢·È´ðÈ×¡Ê´ð´´¡¦³°Éô¥·¥¹¥Æ¥àÏ¢·È¡Ë
- ºß¸Ë´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à
- EC¡¿OMO¸þ¤±¾¦ÉÊ¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó
- Çä¾åÊ¬ÀÏ¡¦AI¼ûÍ×Í½Â¬¥·¥¹¥Æ¥à
- ²ñ°÷¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£¥×¥í¥°¥é¥à´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à
- AIÅëºÜ ¾¦ÉÊÇ§¼±¡¦¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥·¥¹¥Æ¥à
ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥ê¥Æー¥ëÎÎ°è- ÅÅµ¤µ¡³£´ï¶ñ
- °åÌôÉÊ¡¦²½¾ÑÉÊ
- ²È¶ñ¡¦·ú¶ñ
- °áÉþ¡¦¿È¤Î²ó¤êÉÊ
- ¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁ
- ¸ä³ÚÍÑÉÊ
Åö¼Ò¥Öー¥¹¤Ø¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¤Î²ÁÃÍ¤È¥á¥ê¥Ã¥È
LTS Japan¤Î¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥Æー¥ë´ë¶È¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¶ñÂÎÅª¤«¤Ä¼ÂÁ©Åª¤Ê²ò·èºö¤ò¤´Äó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£³«È¯¡¦ÉÊ¼ÁÊÝ¾Ú¡¦AIÅý¹ç¤Î³ÆÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢´ë¶È¤´¤È¤Î¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ºÇÅ¬¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤òÀìÌç¥Áー¥à¤¬¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÄó°Æ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë²¼µ¤Î²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
- ±¿±Ä¥³¥¹¥È¤ÎºÇÅ¬²½
- ¶ÈÌ³¸úÎ¨¤È¸ÜµÒÂÎ¸³¤Î¸þ¾å
- ·èºÑ¡¦ÊªÎ®¡¦¥Çー¥¿¤Î¹âÅÙ²½
- ¿×Â®¤«¤Ä½ÀÆð¤ÊDX¿ä¿Ê
¥Öー¥¹Íè¾ì¼Ô¸ÂÄê¤ÎÆÃÅµ¡¦ÂÎ¸³
- ÀìÌç¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ë¤è¤ë1ÂÐ1¤Î¸ÄÊÌÁêÃÌ
- ¥ê¥Æー¥ë¸þ¤±¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Îµ»½Ñ¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó
- ¼ÂºÝ¤ÎÆ³Æþ»öÎã¡¦À®¸ù¥±ー¥¹¤Î¤´¾Ò²ð
- ¥Ù¥È¥Ê¥àÊ¸²½¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÆÃÊÌ¥®¥Õ¥È¤Î¤´Äó¶¡
Å¸¼¨²ñ´ü´ÖÃæ¤Î¸ÄÊÌÁêÃÌ¤Ï»öÁ°Í½Ìó¤â¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢LTS Japan¤ÎÀìÌç¥Áー¥à¤Ø¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://ltsgroup.tech/jp/contact/
LTS Japan¡§¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÈIT¿Íºà¤Î¿®Íê¤Ç¤¤ë¥Ñー¥È¥Êー
LTS Japan¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËÅ¸³«¤¹¤ëLTS Group¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤ËÆÃ²½¤·¤¿IT¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ´ë¶È¤Î¹â¤¤ÉÊ¼Á´ð½à¤È¾¦½¬´·¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊIT¥ê¥½ー¥¹¤ÈºÇÅ¬¤ËÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Â¸úÀ¤Î¹â¤¤¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
LTS Group¤Ï2016Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿Áí¹çIT¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ç¤¢¤ê¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥Æ¥¹¥È¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëBPO¡¢¥Çー¥¿³èÍÑ¡¢AIÅý¹ç¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ù¥È¥Ê¥à¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÆüËÜ¡¢ÊÆ¹ñ¡¢´Ú¹ñ¤Ê¤ÉÊ£¿ôµòÅÀ¤ò»ý¤Á¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëµ¬ÌÏ¤Ç¹âÉÊ¼Á¤ÊIT¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
LTS Japan¤Ï¡¢¤½¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤ÈÍ¥ÎÉ¤ÊIT¥Ù¥ó¥Àー¤ò¤Ä¤Ê¤°ÀïÎ¬Åª¥Ï¥Ö¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã±¤Ê¤ë¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¿Íºà¤Ë¤è¤ë¤¤áºÙ¤ä¤«¤Ê¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤È¡¢³¤³°¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÀìÌçÀ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉÊ¼Á¡¦¥³¥¹¥È¡¦¥¹¥Ôー¥É¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×- ²ñ¼ÒÌ¾: LTS Japan³ô¼°²ñ¼Ò
- ÂåÉ½¼Ô : Bui Cong Son | LTS Japan CEO
- »ö¶ÈÆâÍÆ: ÉÊ¼ÁÊÝ¾Ú¡Ã¥Ç¥¸¥¿¥ëBPO¡Ã¹ñºÝIT¥Ù¥ó¥Àー¿ä¿Ê
- ÀßÎ©Ç¯·îÆü: 2020Ç¯4·î
- ÆüËÜ½êºßÃÏ : ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç±º3ÃúÌÜ20-10¡Ã´äËÜ¥Ó¥ë5F
- ¥Ûー¥à¥Úー¥¸: Itsgroup.tech/jp/
- E¥áー¥ë : contact@Itsgroup.tech | contact.jpsales@Itsgroup.tech
- ÅÅÏÃÈÖ¹æ: 03-4500-9892(#)
¥ê¥Æー¥ë¤ÎÌ¤Íè¤ò¤È¤â¤ËÁÏ¤ë
¥ê¥Æー¥ë¶È³¦¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ÏÇ¯¡¹ÊÑ²½¤òÂ³¤±¡¢¶¥Áè¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹·ã¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î³èÍÑ¤ÏÃ±¤Ê¤ëÁªÂò»è¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤È¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê¸°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
LTS Japan¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥Æー¥ë¥Æ¥Ã¥¯JAPAN 2026¡×¤Ø¤Î½ÐÅ¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥ê¥Æー¥ë´ë¶È¤Î³§ÍÍ¤È¤È¤â¤ËÌ¤Íè¤òÉÁ¤¡¢¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¼Áö¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤Ëº¬¤¶¤·¤¿²ÝÂê²ò·è¤È¡¢¼Â¹Ô¤Þ¤Ç¤ò¸«¿ø¤¨¤¿»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼¡¤Î»þÂå¤Î¥ê¥Æー¥ë¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ë¤Æ¡¢LTS Japan¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄ¾ÀÜ¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£³§ÍÍ¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£